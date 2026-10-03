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Hindi News ›   Education ›   CSIR-NGRI Technician Recruitment 2026 21 Posts Application Deadline today Check Eligibility and Salary

लास्ट डेट आज: सीएसआईआर-एनजीआरआई में 21 तकनीशियन पदों पर भर्ती, 10वीं-आईटीआई वालों के पास आवेदन का आखिरी मौका

Sun, 04 Oct 2026 07:10 AM IST
शिवम तिवारी एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Sun, 04 Oct 2026 07:10 AM IST
सार

सीएसआईआर-एनजीआरआई में तकनीशियन-1 के 21 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख कल, 4 अक्तूबर 2026 है। 10वीं और संबंधित ट्रेड में आईटीआई या निर्धारित अनुभव वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को वेतन स्तर-2 के तहत 19,900 से 63,200 रुपये तक वेतन मिलेगा। आवेदन शाम 6 बजे तक स्वीकार होंगे।

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CSIR-NGRI Technician Recruitment 2026 21 Posts Application Deadline today Check Eligibility and Salary
CSIR NGRI Recruitment 2026 - फोटो : AI Generated

विस्तार
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सीएसआईआर-राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान यानी सीएसआईआर-एनजीआरआई में तकनीशियन-1 के 21 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख आज यानी, 4 अक्तूबर 2026 है। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी शाम 6 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 5 सितंबर 2026 से शुरू हुई थी। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उनके पास फॉर्म भरने के लिए अब बहुत कम समय बचा है।
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इस भर्ती अभियान के तहत कुल 21 पद भरे जाएंगे। इनमें फिटर, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर/आईटी सहायक, डिजिटल फोटोग्राफर, प्रयोगशाला सहायक, चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीशियन, फिजियोथेरेपी तकनीशियन और खानपान एवं आतिथ्य सहायक के पद शामिल हैं। सबसे ज्यादा 11 पद कंप्यूटर/आईटी सहायक के हैं।
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कौन कर सकता है आवेदन?

अभ्यर्थी के पास विज्ञान विषयों के साथ 10वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा में कम से कम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए। इसके साथ संबंधित ट्रेड में मान्य आईटीआई या राष्ट्रीय/राज्य ट्रेड प्रमाणपत्र होना चाहिए। निर्धारित शर्तों के तहत संबंधित ट्रेड में दो साल का प्रशिक्षु अनुभव या सरकारी संस्था, सार्वजनिक उपक्रम अथवा स्वायत्त संस्था में तीन साल का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार भी पात्र हो सकते हैं।
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उम्र सीमा कितनी है?

इन पदों के लिए सामान्य आयु सीमा 18 से 28 वर्ष है। आयु की गणना आवेदन की अंतिम तारीख आज यानी 4 अक्तूबर 2026 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी।

वेतन कितना मिलेगा?

चयनित अभ्यर्थियों को वेतन स्तर-2 के तहत नियुक्त किया जाएगा। वेतनमान 19,900 रुपये से 63,200 रुपये है। इसके अलावा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति, यात्रा रियायत और बच्चों की शिक्षा भत्ता जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी।

चयन प्रक्रिया क्या होगी?

उम्मीदवारों का चयन दो चरणों में किया जाएगा। पहले संबंधित ट्रेड की व्यावहारिक परीक्षा होगी, जिसमें उम्मीदवार के ट्रेड कौशल की जांच की जाएगी। इसके बाद लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित होगी। ट्रेड परीक्षा में सफल होना जरूरी होगा, लेकिन इसके अंक अंतिम मेरिट में शामिल नहीं किए जाएंगे।

लिखित परीक्षा में क्या पूछा जाएगा?

लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे और उम्मीदवारों को ढाई घंटे का समय मिलेगा। परीक्षा में मानसिक क्षमता, सामान्य जागरूकता एवं अंग्रेजी और संबंधित विषय से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरे और तीसरे प्रश्नपत्र में गलत उत्तर देने पर अंक की कटौती का प्रावधान है।

आवेदन शुल्क कितना है?

इस भर्ती में आवेदन शुल्क 500 रुपये निर्धारित है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, महिला और भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। पात्र उम्मीदवारों को अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना 4 अक्तूबर शाम 6 बजे से पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए।
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