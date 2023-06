{"_id":"64918444b019b96a060b4fc6","slug":"cseet-2023-admit-card-for-july-session-to-be-out-soon-check-latest-updates-here-2023-06-20","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"CSEET 2023: कंपनी सचिव प्रवेश परीक्षा जुलाई सत्र के एडमिट कार्ड जल्द होंगे जारी; ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड","category":{"title":"Education","title_hn":"शिक्षा","slug":"education"}}

CSEET 2023 Admit Card to be Out Soon: इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट- icsi.edu पर जुलाई सत्र के लिए CSEET एडमिट कार्ड 2023 जारी करेगा। जिन उम्मीदवारों ने 15 जून, 2023 को या उससे पहले कंपनी सचिव प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया है, वे जारी होने पर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

CSEET 2023 Admit Card: डाउनलोड करने की प्रक्रिया उम्मीदवार सबसे पहले आईसीएसआई की आधिकारिक वेबसाइट- icsi.edu पर जाएं। लॉग इन क्रेडेंशियल्स में कुंजी जैसे कि आवेदन संख्या और जन्म तिथि। उम्मीदवार कैंडिडेट लॉग इन पर क्लिक करें। सीएसईईटी एडमिट कार्ड 2023 स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। एडमिट कार्ड चेक करें और डाउनलोड करें। आगे के संदर्भ के लिए उसी का प्रिंट आउट ले लें। अधिक और अपडेटेड जानकारी के लिए, उम्मीदवारों को नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर विजिट करते रहना चाहिए है।

CSEET एडमिट कार्ड 29 जून, 2023 को जारी होने की उम्मीद है। शेड्यूल के अनुसार, आगामी कंपनी सेक्रेटरी एग्जिक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट की तारीख आठ जुलाई, 2023 है और इसकी अवधि दो घंटे होगी।