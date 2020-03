CBSE: कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण सभी परीक्षाओं को इस समय तक किया गया स्थगित

CBSE Board Exam 2020 : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा यूपी में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण 31 मार्च तक स्थगित कर दिया गया है। साथ ही सरकार के आदेश के अनुसार, सीबीएसई बोर्ड के मूल्यांकन प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 18 मार्च को निर्देश दिया है कि CBSE व अन्य सभी शैक्षणिक संस्थानों की परीक्षाओं को 31 मार्च तक स्थगित किया जाए। आपको बात दें कि वहीं बरेली समन्वयक वीके मिश्रा ने कहा कि 19 मार्च से 31 मार्च के बीच में होने वाली सभी परीक्षाओं को कोराना वायरस से बचाव के लिए एहतियातन परीक्षाओं को निरस्त कर दिया गया है। अभ्यर्थियों की होने वाली परीक्षाओं की तिथि को 31 मार्च के बाद ही जारी किया जाएगा।

All ongoing examinations, including that of CBSE (Central Board of Secondary Education) & university exams, may be rescheduled after March 31: Ministry of Human Resource Development pic.twitter.com/83Rb6NQzMn