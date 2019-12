छात्र ने पूछा- कब आएगा CBSE 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल, बोर्ड ने दिया ये जवाब

कुछ दिनों पहले एक यूजर ने ट्विटर पर सीबीएसई को टैग करते हुए सवाल पूछा कि कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा का शेड्यूल क्या है?



इस पर बोर्ड ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जवाब दिया कि - 'इस संबंध में आवश्यक सूचना जल्द ही बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in पर उपलब्ध करा दी जाएगी।'

@cbseindia29 What is the Exam shedule for std X and XII?