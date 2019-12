CBSE 2020 बोर्ड परीक्षा शेड्यूल पर नाराज हुए छात्र, बनाई अपनी अलग डेटशीट

विज्ञापन

@DrRPNishank @cbseindia29

Multimedia and Web Technology (067) paper is on Feb. 15, 2020 while this subject was discontinued by CBSE two years back. pic.twitter.com/lVF6rKyQ8t — Sunil Nehra (@sunilknehra) December 17, 2019

@DrRPNishank @cbseindia29 @HRDMinistry#reply

4th March Marketing

5th March Accountancy

Sir? What is this! There is no gap in between marketing and Accountancy!!?? How shall i revise my broad syllabus of accountancy#cbse_datesheet — Harshit Tripathi (@Harshit19367837) December 18, 2019

. @cbseindia29 @HRDMinistry @PMOIndia pls provide min 7 days break for every core subject exam. Need more time to adjust to new pattern, which has lot of 1 mark qns. Sample exam dates 20/02 Eng, 29/2 Accounts/Physics, 9/3 BST/Chemistry, 17/3 Maths, 25/3-Economics/Computer etc., — Anil Khadloya (@AnilKhadloya) December 15, 2019

CBSE Class 10 and class 12 date sheet 2020: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE - Central Board of Secondary Education) 2020 में होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए डेटशीट जारी कर चुका है। बोर्ड द्वारा मंगलवार, 17 दिसंबर 2019 को आधिकारिक वेबसाइट पर ये डेटशीट जारी किए गए। लेकिन अब इसे लेकर छात्र और अभिभावक नाराजगी जाहिर करने लगे हैं।छात्रों और अभिभावकों का कहना है कि प्रमुख विषयों की परीक्षा की तैयारी के लिए मिलने वाला समय काफी कम रखा गया है। डेटशीट इस तरह बनाई गई है, जिसमें छात्रों को प्रमुख विषयों की तैयारी के लिए समय ही नहीं मिल पाएगा। जबकि कुछ वैकल्पिक व आसान विषयों की परीक्षा में काफी दिनों का अंतर दिया गया है।ये शिकायत ज्यादा वे छात्र कर रहे हैं जो वाणिज्य संकाय (Commerce Stream) के हैं। देश के ज्यादातर छात्र सीबीएसई से मांग कर रहे हैं कि प्रमुख विषयों की परीक्षा में सात दिनों का अंतराल दिया जाए। देशभर से छात्रों व अभिभावकों की ये मांग सोशल मीडिया पर आ चुकी है। खासतौर पर ट्विटर पर सीबीएसई (CBSE), मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD), केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक (HRD Minister Ramesh Pokhriyal Nishank) और प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO India) को टैग कर अपनी मांग रख रहे हैं।कुछ ने तो अपनी एक अलग मॉक डेटशीट बनाकर सीबीएसई को ट्वीट किया है, जिसमें सलाह दी है कि छात्रों की मांग पूरी करने के लिए बोर्ड क्या कर सकता है।हालांकि इन मांगों पर अभी तक सीबीएसई की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। हालांकि बोर्ड ने ये कहा है कि इस साल 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के लिए 30 हजार से ज्यादा विषयों को शामिल किया गया है, जो छात्रों ने देशभर से चुने थे। बोर्ड ने ये भी कहा था कि डेटशीट बनाते समय विद्यार्थियों की सुविधा और मुख्य विषयों के बीच समय अंतराल का ध्यान रखा गया है। साथ ही दिल्ली विवि में दाखिले के शेड्यूल का भी ध्यान रखा गया है।