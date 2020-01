खुशखबर: CBSE ने छात्रों को दी बड़ी राहत, परीक्षा में ले जा सकते हैं कैलकुलेटर

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE - Central Board of Secondary Education) ने कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र-छात्राओं के लिए बड़ी राहत दी है। बोर्ड ने इस संबंध में एक नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि विद्यार्थी कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में कैलकुलेटर लेकर जा सकते हैं। सीबीएसई ने इसी साल से ये सुविधा देनी शुरू की है। हालांकि ये सुविधा सिर्फ उन छात्रों के लिए है जो विशेष (Special Need Children) हैं।सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक सन्यम भारद्वाज ने इस संबंध में स्कूलों को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि 'कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2020 में बोर्ड ने उन छात्रों को बेसिक कैलकुलेटर ले जाने की अनुमति देने का फैसला किया है, जो विशेष रूप से सक्षम बच्चों की श्रेणी में आते हैं। यानी सीएसडब्ल्यूएन (CSWN - Children with Special Needs) की श्रेणी में आते हैं।'