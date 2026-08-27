कैंपस डायरीज: डीयू में 31 अगस्त तक दाखिला वापस लेने पर मिलेगा 100% फीस रिफंड, जानें नई गाइडलाइन
दिल्ली विश्वविद्यालय ने दाखिला वापस लेने वाले छात्रों के लिए फीस रिफंड के नियम जारी किए हैं। 31 अगस्त तक प्रवेश वापस लेने पर पूरी फीस लौटाई जाएगी, जबकि इसके बाद 50 फीसदी फीस रिफंड होगी।
विस्तार
DU Admission 2026: दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र की दाखिला प्रक्रिया 31 अगस्त तक पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। ऐसे में यदि कोई छात्र इस अंतिम तिथि तक अपना दाखिला वापस लेता है, तो उसे सौ प्रतिशत फीस रिफंड की जाएगी। फीस रिफंड के दौरान विदड्राल, प्रोसेसिंग फीस, पंजीकरण फीस वापस नहीं होगी। अंतिम दाखिला तिथि के 30 दिन के भीतर प्रवेश वापस लेने पर 50 प्रतिशत ही फीस वापस की जाएगी।
डीयू ने दाखिला प्रक्रिया समाप्त होने से पहले फीस रिफंड को लेकर नोटिस जारी किया है। इसमें बताया गया है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 में जिन छात्रों ने दाखिला लिया है और अब वे अपना दाखिला वापस लेना चाहते हैं, उन्हें अंतिम दाखिला तिथि तक 100 प्रतिशत शुल्क वापस किया जाएगा। अंतिम दाखिला तिथि के 30 दिन के अंदर प्रवेश वापस लेने पर 50 प्रतिशत फीस वापस की जाएगी। 30 दिन के बाद दाखिला वापस लेने पर फीस की कोई वापसी नहीं होगी।
अगर छात्र ने गलत जानकारी दी हो, तथ्य छिपाने या फर्जी प्रमाणपत्र जमा करने के कारण दाखिला रद्द होने पर भी फीस वापस नहीं की जाएगी। छात्र की मृत्यु की स्थिति में संबंधित सेमेस्टर या वर्ष की 100 प्रतिशत फीस, परीक्षा शुल्क सहित उसके माता-पिता या कानूनी अभिभावक को वापस की जाएगी। पीएचडी छात्रों के लिए अलग प्रावधान किए गए हैं। संबंधित चरण की अंतिम दाखिला तिथि तक नामांकन वापस लेने पर 100 प्रतिशत फीस अंतिम तिथि के 15 दिन के भीतर वापस लेने पर 50 प्रतिशत फीस और 15 दिन बाद वापस लेने पर कोई फीस वापस नहीं होगी। पीएचडी में फीस वापसी के लिए विभागाध्यक्ष की मंजूरी आवश्यक होगी।
डीयू में स्नातक की सीट स्वीकार करने का आज अंतिम मौका
दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में विभिन्न स्नातक प्रोग्राम की खाली सीटों को भरने के लिए शुरू हुए स्पॉट राउंड के तहत आवंटित सीट को स्वीकार करने का आज अंतिम मौका है। छात्र आवंटित सीट को बृहस्पतिवार तक स्वीकार कर सकेंगे। जबकि 29 अगस्त तक फीस का भुगतान करके सीट को पक्का किया जा सकेगा। डीयू ने स्नातक की 13,400 खाली सीटों को भरने के लिए 23 अगस्त से स्पॉट राउंड शुरू किया था। डीयू दाखिला डीन प्रो. हनीत गांधी के अनुसार इन खाली सीटों पर 22, 241 हजार पंजीकरण किए गए।
इसके आधार पर डीयू ने 5, 646 सीटों का आवंटन किया है। अब छात्रों के पास दाखिले का अंतिम मौका है। 31 अगस्त को दाखिला प्रक्रिया पर पूरी तरह से विराम लग जाएगा। यदि इस स्पॉट राउंड के बाद भी सीटें खाली रहती हैं, तो दाखिले नहीं होंगे। सीट आवंटन का पहला राउंड जुलाई में शुरू हुआ था लेकिन अब तक कई कॉलेजों में कई प्रोग्राम की सीटें नहीं भरी हैं। ऐसे में लगातार राउंड आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं सीटें भरने के लिए 15 से अधिक कॉलेजों को बारहवीं के अंकों के आधार पर दाखिला करने की मंजूरी दी गई है। कॉलेजों की यह दाखिला प्रक्रिया डीयू की दाखिला प्रक्रिया से अलग है। हालांकि कॉलेजों को सीयूईटी स्कोर से आवंटित सीट और बारहवीं के अंकों दोनों से दाखिले करने के लिए कहा गया है।
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