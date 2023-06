{"_id":"649012968659ca91f0070f6d","slug":"boon-for-employment-super-advanced-course-getting-package-of-lakhs-become-job-ready-in-only-90-days-safalta-2023-06-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"रोजगार के लिए वरदान सुपर एडवांस कोर्स,दिला रहा लाखों का पैकेज,जानें कैसे 90 दिन की ट्रेनिंग में बनें जॉब रेडी","category":{"title":"Career Plus","title_hn":"करियर प्लस","slug":"career-plus"}}

नई दिल्ली। देश में बेरोजगार युवाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक सर्वे के अनुसार 2005 में देश में 7 करोड़ युवा बेरोजगार थे। 2017-18 में यह आंकड़ा बढ़कर 11.5 करोड़ हो गया और अब 2022-23 में तकरीबन 30 करोड़ युवाओं को रोजगार की तलाश है। आखिर इतनी बढ़ी संख्या में बेरोजगारी का कारण क्या है। राष्ट्रीय रोजगार रिपोर्ट्स फॉर इंजीनियर्स कहती है कि 90 प्रतिशत इंजीनियर्स आईटी कंपनीज में प्रोग्रामिंग और जरूरी स्किल्स की कमी के कारण रोजगार हासिल नहीं कर पाते। इसी तरह BA, BSc, B.Com डिग्रियों में 2023 की जरूरत के अनुसार इंडस्ट्री रेडी पाठ्यक्रम न होने के कारण युवाओं को जॉब हासिल नहीं हो पाती। लेकिन Safalta.com का Super Advance Digital Marketing Classroom Program रोजगार के लिए वरदान साबित हो रहा है। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, साहिबाबाद, बुलंदशहर के युवा इस कोर्स को करने के बाद बड़ी कंपनियों में आकर्षक पैकेज की JOB हासिल कर रहे हैं। Skill+Jobtech प्लेटफॉर्म सफलता के इस क्लासरूम प्रोग्राम में युवाओं को Google, Accenture, Wipro जैसी कंपनियों में काम कर चुके फैकल्टी से लाइव पढ़ने का मौका मिल रहा है। कोर्स में डिजिटल मार्केटिंग के 20 टूल्स और 10 इंडस्ट्री रेडी मॉड्यूल्स के साथ दी जा रही On Job Training से युवाओं को सफलता टीम मेंबर्स और सीनियर मैनेजमेंट के साथ काम करने का मौका भी दिया जा रहा। जिससे वह कार्पोरेट कल्चर को बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं तो फिर देर कैसी अभी QR Code स्कैन कर इस क्लासरूम प्रोग्राम में रजिस्टर करें और अपने सपनों की नौकरी की ओर एक कदम बढ़ाएं।

1000 से अधिक युवाओं को मिली जॉब

2022-23 में सफलता से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने वाले 1000 से अधिक युवाओं को 360 Digital, Reliance Trends, Adlift, Appenventiv, Amazon, HDFC, KidZania, Hamleys जैसी 100 से अधिक प्लेसमेंट पार्टनर कंपनियों में आकर्षक पैकेज पर जॉब हासिल हो चुकी है।

सुपर एडवांस डिजिटल मार्केटिंग क्लासरूम प्रोग्राम की खूबी

100% जॉब प्लेसमेंट असिस्टेंस

100 घंटे लाइव इंटरेक्टिव क्लासेज

20 लर्निंग टूल्स

10 इंडस्ट्री - बेस्ड मॉड्यूल्स

8 लाइव प्रोजेक्ट - केस स्टडीज

गूगल सर्टिफाइड फैकल्टीज

डाउट क्लीयरिंग सेशन

इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स द्वारा मास्टर क्लास

कॉम्प्लीमेंट्री सॉफ्ट स्किल कोर्स

क्लासरूम कोर्स इंटीग्रेटेड विद ऑन जॉब ट्रेनिंग

इस कोर्स में युवाओं को उसी तरह ऑफिस आना है जैसे आप किसी कॉर्पोरेट जॉब में जाते हैं। इस प्रोग्राम में आपको लर्निंग के साथ - साथ प्रैक्टिकल करने का भी मौका मिलेगा। यहां 2 घंटे की क्लास के बाद आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे। जिनके जरिए आपको इंडस्ट्री में काम करने का अनुभव मिलेगा।

इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स द्वारा मेंटरशिप

डिजिटल सेक्टर के एक्सपर्ट्स की आपको मेंटरशिप मिलेगी। जिससे आपको अपने कॅरिअर गोल्स अचीव करने के लिए गाइडेंस मिलेगा। इंडस्ट्री एक्सपर्ट की सक्सेस स्टोरी से आपको वास्तविक दुनियां की चुनौतियां, ट्रेंड्स व जॉब अवसर के बारे में जानकारी मिलेगी।

विज्ञापन

नौकरी के लिए सुनिश्चित इंटर्नशिप

इस प्रोग्राम में दी जा रही इंटर्नशिप आपके लिए बेहतर पैकेज वाली जॉब का रास्ता खोल सकती है। इंटर्नशिप से आपको अपने रेज्यूमें में अनुभव जोड़ने का मौका मिलेगा। जिससे आपको नौकरी हासिल करने में मदद मिलेगी।

कोर्स के बाद इन क्षेत्रों में बनेगा कॅरिअर

ब्रांड मैनेजर

गूगल एड एक्सपर्ट्स

डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर

पीपीसी एक्सपर्ट्स

कंटेंट मार्केटर

एसईओ मैनेजर

सोशल मीडिया मैनेजर

इनबाउंड मार्केटिंग

कंटेंट राइटर

ईमेल मार्केटिंग मैनेजर

कोर्स के लीड फैकल्टी

शिखर रमन - Ex. Google, Accenture, Wipro.

अमन कपूर - Ex. Delhi Institute of Digital Marketing.

संचित खंडेलवाल - Ex. Institutes of NIELIT

संतुष्टि रैना - Ex National Institute of Internet Marketing.

अमर उजाला पाठकों के लिए खास ऑफर

Super Advance Digital Marketing Classroom Program का नया बैच 26 जून 2023 से शुरू होने जा रहा है। यह कोर्स दाखिला लेने वाले युवाओं के लिए जीरो परसेंट इंस्ट्रेस्ट पर मात्र 5834 रुपये की मासिक इंस्टालमेंट में उपलब्ध होगा ऑफलाइन होने के कारण बैच में सीमित सीटें ही उपलब्ध हैं।

Scan QR Code

Call On 09310414677

एडमिशन संबंधी सहायता के लिए हमें कॉल- 09310414677 या व्हाट्सएप- 9310405008 करें।

सफलता के साथ बनाएं अपना कॅरिअर

देश की जानी - मानी ऐडटेक कंपनी सफलता ने युवाओं की मदद के लिए कई प्रोफेशनल और स्किल ओरिएंटेड शॉर्ट और लॉन्ग टर्म कोर्सेज की शुरुआत की है जहां से आप घर बैठे खुद को एक किसी फील्ड का प्रोफेशनल बना सकते हैं। यहां डिजिटल मार्केटिंग के अलावा भी कई कोर्स मौजूद हैं। इतना ही नहीं सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए भी सफलता पर लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोर्सेज हैं। यहां से पढ़कर सैकड़ों युवाओं ने सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में शानदार नौकरियां हासिल की हैं तो फिर देर किस बात की आज ही सफलता से जुड़ें और अपना शानदार कॅरिअर बनाएं। आप अपने फोन में safalta app डाउनलोड करके भी इन कोर्सेज से जुड़ सकते हैं।