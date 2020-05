BSEB 10th Result 2020: यहां देखिए मधेपुरा जिले का दसवीं का परिणाम, रोल नंबर से खोजिए अपना रिजल्ट

{"_id":"5ecd0e7ca041f753cc5a007e","slug":"bseb-class-10-result-2020-for-madhepura-district-check-now","type":"story","status":"publish","title_hn":"BSEB 10th Result 2020: \u092f\u0939\u093e\u0902 \u0926\u0947\u0916\u093f\u090f \u092e\u0927\u0947\u092a\u0941\u0930\u093e \u091c\u093f\u0932\u0947 \u0915\u093e \u0926\u0938\u0935\u0940\u0902 \u0915\u093e \u092a\u0930\u093f\u0923\u093e\u092e, \u0930\u094b\u0932 \u0928\u0902\u092c\u0930 \u0938\u0947 \u0916\u094b\u091c\u093f\u090f \u0905\u092a\u0928\u093e \u0930\u093f\u091c\u0932\u094d\u091f","category":{"title":"Education","title_hn":"\u0936\u093f\u0915\u094d\u0937\u093e","slug":"education"}}

बिहार बोर्ड की 10वीं कक्षा में इस साल 80. 59 फीसदी विद्यार्थी पास हुए हैं। हिमांशु राज ने दसवीं कक्षा में टॉप किया है। उन्होंने 96.20 फीसदी अंक लाकर दसवीं की परीक्षा टॉप की है। हिमांशु राज 500 अंकों में से 481 अंक लाए हैं। इस साल मैट्रिक की परीक्षा में 12.04 लाख विद्यार्थी पास हुए हैं। बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा में लड़कों ने बाजी मारी है। बोर्ड की दसवीं परीक्षा में 6,13,485 लड़कें पास हुए हैं, जबकि 5,90,545 लड़कियों ने बोर्ड की परीक्षा पास की है।



यहां हम आपको मधेपुरा जिले के रिजल्ट का पूरा विवरण दे रहे हैं। आप अपने रोल नंबर के जरिए अपना रिजल्ट खोज सकते हैं।

1ST DIVISION

---------------



2000002, 2000007, 2000008, 2000012, 2000014, 2000018, 2000020, 2000021, 2000024,

2000025, 2000026, 2000028, 2000031, 2000033, 2000034, 2000035, 2000039, 2000040,

2000041, 2000042, 2000044, 2000047, 2000049, 2000050, 2000051, 2000054, 2000056,

2000057, 2000059, 2000065, 2000066, 2000067, 2000069, 2000073, 2000075, 2000076,

2000077, 2000078, 2000082, 2000083, 2000087, 2000091, 2000095, 2000097, 2000098,

2000099, 2000100, 2000102, 2000104, 2000105, 2000106, 2000107, 2000108, 2000110,

2000111, 2000112, 2000113, 2000114, 2000115, 2000117, 2000120, 2000121, 2000122,

2000123, 2000124, 2000126, 2000127, 2000128, 2000129, 2000131, 2000133, 2000137,

2000139, 2000141, 2000142, 2000143, 2000144, 2000145, 2000147, 2000148, 2000149,

2000150, 2000151, 2000152, 2000153, 2000154, 2000157, 2000158, 2000159, 2000160,

2000161, 2000162, 2000165, 2000166, 2000167, 2000168, 2000169, 2000171, 2000175,

2000176, 2000181, 2000182, 2000185, 2000186, 2000187, 2000188, 2000189, 2000190,

2000191, 2000193, 2000194, 2000196, 2000197, 2000198, 2000199, 2000201, 2000203,

2000205, 2000206, 2000207, 2000208, 2000209, 2000211, 2000212, 2000215, 2000216,

2000218, 2000220, 2000223, 2000224, 2000227, 2000228, 2000229, 2000230, 2000233,

2000234, 2000236, 2000237, 2000238, 2000239, 2000240, 2000241, 2000242, 2000243,

2000244, 2000247, 2000248, 2000249, 2000250, 2000251, 2000252, 2000253, 2000254,

2000258, 2000259, 2000260, 2000263, 2000264, 2000266, 2000268, 2000269, 2000270,

2000274, 2000275, 2000276, 2000279, 2000280, 2000286, 2000287, 2000288, 2000289,

2000291, 2000293, 2000297, 2000298, 2000302, 2000303, 2000305, 2000306, 2000307,

2000308, 2000309, 2000310, 2000315, 2000316, 2000317, 2000318, 2000319, 2000322,

2000323, 2000324, 2000325, 2000326, 2000328, 2000329, 2000330, 2000332, 2000333,

2000334, 2000335, 2000336, 2000337, 2000339, 2000340, 2000344, 2000346, 2000347,

2000349, 2000350, 2000351, 2000353, 2000354, 2000355, 2000356, 2000357, 2000358,

2000359, 2000360, 2000361, 2000362, 2000364, 2000365, 2000366, 2000367, 2000369,

2000372, 2000373, 2000374, 2000375, 2000376, 2000377, 2000378, 2000379, 2000380,

2000383, 2000384, 2000385, 2000386, 2000387, 2000389, 2000392, 2000393, 2000397,

2000398, 2000399, 2000401, 2000402, 2000403, 2000404, 2000407, 2000408, 2000409,

2000410, 2000411, 2000413, 2000414, 2000416, 2000417, 2000418, 2000423, 2000424,

2000425, 2000427, 2000429, 2000430, 2000431, 2000432, 2000433, 2000434, 2000437,

2000442, 2000443, 2000446, 2000447, 2000448, 2000450, 2000451, 2000453, 2000455,

2000456, 2000457, 2000459, 2000460, 2000462, 2000464, 2000465, 2000466, 2000468,

2000469, 2000472, 2000473, 2000474, 2000476, 2000477, 2000479, 2000480, 2000484,

2000492, 2040001, 2040003, 2040005, 2040006, 2040012, 2040013,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000004, 2000005, 2000006, 2000009, 2000010, 2000013, 2000015, 2000016,

2000017, 2000027, 2000029, 2000032, 2000037, 2000045, 2000046, 2000048, 2000052,

2000053, 2000055, 2000060, 2000061, 2000062, 2000064, 2000068, 2000070, 2000071,

2000081, 2000085, 2000086, 2000088, 2000090, 2000092, 2000093, 2000094, 2000096,

2000101, 2000103, 2000109, 2000118, 2000119, 2000125, 2000130, 2000132, 2000134,

2000135, 2000138, 2000140, 2000146, 2000155, 2000156, 2000163, 2000164, 2000170,

2000172, 2000173, 2000174, 2000177, 2000178, 2000179, 2000183, 2000184, 2000192,

2000195, 2000200, 2000202, 2000204, 2000210, 2000213, 2000214, 2000217, 2000219,

2000221, 2000222, 2000225, 2000226, 2000231, 2000232, 2000235, 2000245, 2000246,

2000256, 2000257, 2000261, 2000262, 2000265, 2000267, 2000271, 2000272, 2000273,

2000277, 2000278, 2000281, 2000283, 2000285, 2000295, 2000300, 2000301, 2000304,

2000311, 2000314, 2000320, 2000321, 2000327, 2000331, 2000338, 2000341, 2000342,

2000345, 2000348, 2000352, 2000381, 2000382, 2000390, 2000391, 2000394, 2000395,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2147



ROLLCODE:43001 S N P M INTER HIGH SCHOOL MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------

2000396, 2000406, 2000412, 2000415, 2000419, 2000421, 2000422, 2000435, 2000436,

2000438, 2000440, 2000441, 2000445, 2000449, 2000452, 2000454, 2000458, 2000461,

2000463, 2000467, 2000470, 2000475, 2000481, 2000482, 2000483, 2000486, 2000487,

2000488, 2000490, 2000491, 2040002, 2040004, 2040008, 2040009, 2040010, 2040011,



3RD DIVISION

---------------



2000019, 2000022, 2000036, 2000038, 2000058, 2000072, 2000074, 2000080, 2000089,

2000116, 2000255, 2000282, 2000296, 2000299, 2000368, 2000370, 2000371, 2000388,

2000400, 2000405, 2000426, 2000439, 2000485, 2040007,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2148



ROLLCODE:43002 RAS BIHARI HIGH SCHOOL MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000002, 2000003, 2000006, 2000007, 2000008, 2000011, 2000017, 2000018, 2000019,

2000020, 2000021, 2000023, 2000027, 2000029, 2000032, 2000040, 2000042, 2000046,

2000047, 2000050, 2000054, 2000057, 2000062, 2000064, 2000067, 2000068, 2000069,

2000070, 2000078, 2000080, 2000085, 2000091, 2000092, 2000094, 2000100, 2000101,

2000102, 2000103, 2000104, 2000105, 2000106, 2000107, 2000109, 2000111, 2000115,

2000116, 2000118, 2000120, 2000130, 2000135, 2000136, 2000141, 2000145, 2000147,

2000152, 2000155, 2000156, 2000158, 2000169, 2000172, 2000173, 2000174, 2000176,

2000178, 2000179, 2000180, 2000182, 2000183, 2000185, 2000186, 2000188, 2000189,

2000191, 2000192, 2000197, 2000198, 2000205, 2000206, 2000207, 2000210, 2000223,

2000235, 2000240, 2000242, 2000243, 2000251, 2000254, 2000255, 2000258, 2000260,

2000268, 2000272, 2000273, 2000274, 2000275, 2000281, 2000282, 2000283, 2000284,

2000285, 2000287, 2000288, 2000289, 2000292, 2000294, 2000295, 2000297, 2040001,

2040003, 2040006, 2040008, 2040009, 2040011, 2040012, 2040019, 2040020,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000004, 2000005, 2000009, 2000010, 2000012, 2000014, 2000015, 2000016,

2000022, 2000028, 2000031, 2000033, 2000034, 2000037, 2000039, 2000041, 2000043,

2000048, 2000049, 2000051, 2000052, 2000053, 2000055, 2000056, 2000058, 2000060,

2000063, 2000065, 2000066, 2000071, 2000073, 2000075, 2000077, 2000082, 2000084,

2000088, 2000089, 2000095, 2000098, 2000099, 2000108, 2000110, 2000112, 2000113,

2000117, 2000121, 2000122, 2000123, 2000126, 2000128, 2000129, 2000133, 2000134,

2000137, 2000139, 2000140, 2000143, 2000144, 2000148, 2000149, 2000150, 2000151,

2000153, 2000157, 2000159, 2000160, 2000163, 2000165, 2000168, 2000175, 2000177,

2000181, 2000184, 2000193, 2000196, 2000201, 2000204, 2000213, 2000214, 2000215,

2000216, 2000220, 2000225, 2000227, 2000229, 2000230, 2000231, 2000232, 2000233,

2000234, 2000241, 2000244, 2000245, 2000248, 2000250, 2000252, 2000256, 2000259,

2000265, 2000266, 2000267, 2000269, 2000271, 2000278, 2000279, 2000286, 2000299,

2040002, 2040004, 2040005, 2040007, 2040010, 2040014, 2040015, 2040016, 2040017,

2040018, 2040021, 2040022,



3RD DIVISION

---------------



2000025, 2000035, 2000038, 2000093, 2000127, 2000131, 2000146, 2000154, 2000162,

2000166, 2000167, 2000170, 2000187, 2000194, 2000195, 2000199, 2000208, 2000221,

2000237, 2000257, 2000276, 2000277, 2000290, 2000296, 2040013,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2149



ROLLCODE:43003 T P COLLEGIATE MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000005, 2000011, 2000015, 2000025, 2000026, 2000032, 2000035, 2000036, 2000042,

2000043, 2000044, 2000045, 2000049, 2000052, 2000057, 2000061, 2000062, 2000063,

2000064, 2000065, 2000071, 2000074, 2000075, 2000076, 2000080, 2000082, 2000084,

2000089, 2000090, 2000094, 2000099, 2000102, 2000103, 2000108, 2000110, 2000111,

2000120, 2000121, 2000128, 2000130, 2000131, 2000134, 2000135, 2000144, 2000146,

2000147, 2000156, 2000158, 2000163, 2000169, 2000172, 2000173, 2000178, 2000179,

2000183, 2000190, 2000194, 2000195, 2040002, 2040005,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000004, 2000006, 2000007, 2000009, 2000010, 2000012, 2000016,

2000018, 2000020, 2000021, 2000023, 2000027, 2000028, 2000029, 2000033, 2000039,

2000040, 2000041, 2000048, 2000050, 2000051, 2000053, 2000054, 2000055, 2000059,

2000060, 2000066, 2000067, 2000069, 2000072, 2000077, 2000079, 2000087, 2000088,

2000091, 2000093, 2000097, 2000100, 2000101, 2000105, 2000112, 2000115, 2000116,

2000118, 2000119, 2000122, 2000124, 2000126, 2000127, 2000129, 2000133, 2000136,

2000138, 2000139, 2000140, 2000141, 2000148, 2000149, 2000151, 2000152, 2000155,

2000157, 2000159, 2000160, 2000165, 2000166, 2000167, 2000177, 2000182, 2000184,

2000185, 2000189, 2000193, 2000197, 2000198, 2000200, 2000201, 2000203, 2040001,

2040003, 2040004, 2040006,



3RD DIVISION

---------------



2000008, 2000013, 2000022, 2000024, 2000030, 2000047, 2000056, 2000058, 2000070,

2000078, 2000086, 2000092, 2000095, 2000098, 2000104, 2000106, 2000109, 2000114,

2000125, 2000132, 2000137, 2000142, 2000143, 2000150, 2000153, 2000154, 2000161,

2000162, 2000168, 2000171, 2000174, 2000175, 2000180, 2000181, 2000186, 2000187,

2000199,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2150



ROLLCODE:43004 R K GIRLS HIGH SCHOOL MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000002, 2000004, 2000006, 2000008, 2000010, 2000014, 2000019, 2000020, 2000022,

2000023, 2000024, 2000026, 2000027, 2000028, 2000029, 2000030, 2000031, 2000036,

2000037, 2000048, 2000050, 2000057, 2000061, 2000062, 2000064, 2000067, 2000068,

2000069, 2000073, 2000074, 2000076, 2000078, 2000082, 2000084, 2000085, 2000087,

2000089, 2000090, 2000091, 2000093, 2000094, 2000095, 2000097, 2000099, 2000106,

2000109, 2000114, 2000116, 2000117, 2000120, 2000121, 2000123, 2000126, 2000127,

2000128, 2000129, 2000138, 2000147, 2000150, 2000151, 2000158, 2000160, 2000164,

2000167, 2000178, 2000183, 2000185, 2000189, 2000192, 2000193, 2000195, 2000197,

2000199, 2000200, 2000202, 2000203, 2000205, 2000207, 2000208, 2000210, 2000214,

2000215, 2000217, 2000218, 2000220, 2000221, 2000226, 2000232, 2000234, 2000236,

2000237, 2000242, 2000247, 2000250, 2000256, 2000264, 2000265, 2000266, 2000267,

2000268, 2000270, 2000276, 2000277, 2000278, 2000280, 2000282, 2000283, 2000284,

2000286, 2000287, 2000289, 2000290, 2000292, 2000294, 2000296, 2000302, 2000306,

2000310, 2000313, 2000314, 2000316, 2000319, 2000320, 2000321, 2000322, 2040002,

2040003,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000003, 2000005, 2000007, 2000009, 2000011, 2000012, 2000013, 2000016,

2000017, 2000021, 2000025, 2000033, 2000034, 2000039, 2000040, 2000045, 2000047,

2000049, 2000051, 2000053, 2000055, 2000056, 2000060, 2000065, 2000072, 2000080,

2000081, 2000083, 2000086, 2000088, 2000092, 2000096, 2000100, 2000102, 2000104,

2000107, 2000108, 2000110, 2000112, 2000113, 2000115, 2000122, 2000124, 2000131,

2000132, 2000133, 2000134, 2000137, 2000140, 2000141, 2000142, 2000143, 2000144,

2000146, 2000148, 2000149, 2000152, 2000153, 2000154, 2000155, 2000157, 2000161,

2000165, 2000169, 2000170, 2000172, 2000173, 2000175, 2000176, 2000180, 2000182,

2000184, 2000186, 2000187, 2000188, 2000190, 2000191, 2000196, 2000198, 2000201,

2000204, 2000206, 2000209, 2000213, 2000216, 2000223, 2000224, 2000225, 2000227,

2000228, 2000229, 2000233, 2000235, 2000239, 2000240, 2000241, 2000245, 2000248,

2000251, 2000252, 2000253, 2000255, 2000259, 2000263, 2000269, 2000273, 2000275,

2000279, 2000281, 2000285, 2000288, 2000297, 2000298, 2000299, 2000300, 2000301,

2000303, 2000304, 2000305, 2000308, 2000315, 2000317, 2000318, 2000323, 2040004,



3RD DIVISION

---------------



2000018, 2000035, 2000038, 2000043, 2000046, 2000052, 2000059, 2000063, 2000075,

2000077, 2000079, 2000103, 2000105, 2000111, 2000118, 2000125, 2000130, 2000139,

2000145, 2000156, 2000162, 2000163, 2000166, 2000171, 2000174, 2000177, 2000179,

2000181, 2000212, 2000219, 2000246, 2000257, 2000271, 2000272, 2000274, 2000291,

2000293, 2000295, 2000307, 2000309, 2000311, 2040001,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2151



ROLLCODE:43005 S A HIGH SCHOOL BHANTEKTHI, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000003, 2000016, 2000026, 2000045, 2000055, 2000058, 2000067, 2000077, 2000080,

2000090, 2000093, 2000096, 2000116, 2000118, 2000134, 2000136, 2000142, 2000152,

2000156, 2000162, 2000168, 2000176, 2000178, 2000184, 2000188, 2000191, 2000192,

2000200, 2000205, 2000206, 2000207, 2000209, 2000211, 2000214, 2000215, 2000218,

2000228, 2000232, 2000235, 2000241, 2000242, 2000252, 2000253, 2000258, 2000260,

2000262, 2000267, 2000269, 2000275, 2000276, 2000277, 2000278, 2000280, 2000296,

2000300, 2000301, 2000302, 2000303, 2000305, 2000309, 2000313, 2000314, 2000315,

2000316, 2000317, 2000320, 2000323, 2000331, 2000332, 2000333, 2000336, 2000337,

2000340, 2000341, 2000342, 2000346, 2000347, 2000350, 2000352, 2000353, 2000356,

2000357, 2000358, 2000361, 2000363, 2040007,



2ND DIVISION

---------------



2000004, 2000005, 2000006, 2000011, 2000012, 2000022, 2000023, 2000024, 2000025,

2000031, 2000032, 2000033, 2000035, 2000037, 2000038, 2000048, 2000052, 2000053,

2000056, 2000057, 2000060, 2000062, 2000063, 2000064, 2000065, 2000069, 2000070,

2000072, 2000078, 2000084, 2000085, 2000087, 2000089, 2000091, 2000092, 2000094,

2000095, 2000097, 2000098, 2000099, 2000101, 2000105, 2000107, 2000108, 2000111,

2000115, 2000121, 2000126, 2000127, 2000128, 2000135, 2000137, 2000139, 2000141,

2000147, 2000150, 2000151, 2000154, 2000159, 2000163, 2000165, 2000167, 2000169,

2000170, 2000171, 2000172, 2000173, 2000174, 2000177, 2000179, 2000182, 2000185,

2000198, 2000204, 2000210, 2000213, 2000221, 2000223, 2000225, 2000231, 2000236,

2000237, 2000238, 2000239, 2000240, 2000244, 2000245, 2000246, 2000249, 2000250,

2000255, 2000256, 2000257, 2000259, 2000263, 2000266, 2000271, 2000272, 2000274,

2000282, 2000283, 2000285, 2000286, 2000287, 2000289, 2000294, 2000295, 2000304,

2000307, 2000308, 2000310, 2000318, 2000319, 2000322, 2000324, 2000325, 2000329,

2000334, 2000335, 2000338, 2000339, 2000343, 2000344, 2000345, 2000348, 2000349,

2000351, 2000354, 2000355, 2000360, 2000362, 2000364, 2040001, 2040002, 2040005,



3RD DIVISION

---------------



2000002, 2000007, 2000008, 2000013, 2000014, 2000015, 2000018, 2000021, 2000030,

2000034, 2000040, 2000041, 2000042, 2000044, 2000046, 2000059, 2000068, 2000071,

2000073, 2000075, 2000081, 2000082, 2000083, 2000086, 2000088, 2000100, 2000102,

2000103, 2000104, 2000109, 2000113, 2000119, 2000120, 2000124, 2000131, 2000132,

2000133, 2000140, 2000143, 2000144, 2000146, 2000148, 2000149, 2000153, 2000155,

2000157, 2000158, 2000160, 2000161, 2000164, 2000175, 2000180, 2000181, 2000183,

2000186, 2000193, 2000194, 2000197, 2000199, 2000201, 2000202, 2000203, 2000208,

2000212, 2000219, 2000220, 2000230, 2000234, 2000243, 2000247, 2000248, 2000251,

2000261, 2000268, 2000270, 2000279, 2000281, 2000288, 2000290, 2000292, 2000297,

2000298, 2000306, 2000311, 2000312, 2000321, 2000327, 2000328, 2000330, 2000359,

2040003, 2040004, 2040006,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2152



ROLLCODE:43006 SRI DURGA HIGH SCHOOL GHAILARD, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000005, 2000017, 2000036, 2000039, 2000040, 2000052, 2000069, 2000072, 2000081,

2000083, 2000096, 2000098, 2000100, 2000104, 2000109, 2000111, 2000114, 2000115,

2000119, 2000124, 2000127, 2000130, 2000135, 2000136, 2000156, 2000162, 2000164,

2000168, 2000171, 2000173, 2000183, 2000187, 2000189, 2000196, 2000197, 2000201,

2000246, 2000247, 2000253, 2000260, 2000264, 2000268, 2000270, 2000271, 2000273,

2000277, 2000278, 2000289, 2000295, 2000296, 2000299, 2000300, 2000301, 2000302,

2000307, 2000308, 2000309, 2000311, 2000326, 2000328, 2000339, 2000342, 2000344,

2000345, 2000346, 2000348, 2000349, 2000350, 2000354, 2000356, 2000359, 2000360,

2000365, 2000366, 2000367, 2000368, 2000371, 2000373, 2000375, 2000378, 2000381,

2000387, 2000388, 2000389, 2000391, 2000393, 2000395, 2000399, 2000400, 2000402,

2000403, 2000404, 2000416, 2000421, 2000423, 2000433, 2000434, 2000435, 2000438,

2000439, 2000441, 2000445, 2000448, 2000449, 2000450, 2000451, 2000452, 2000453,

2000454, 2000456, 2000457, 2000458, 2000464, 2000468, 2000469, 2000473, 2000475,

2000477, 2000478, 2000481, 2000482, 2000485, 2000494, 2000498, 2000499, 2000502,

2000505, 2000508, 2000510, 2000511, 2000512, 2000515, 2000517, 2000519, 2000521,

2000522, 2000525, 2000526, 2000529, 2000530, 2000532, 2000534, 2040001, 2040004,

2040006, 2040011,



2ND DIVISION

---------------



2000003, 2000004, 2000006, 2000007, 2000016, 2000018, 2000019, 2000020, 2000024,

2000027, 2000028, 2000032, 2000034, 2000035, 2000038, 2000042, 2000044, 2000046,

2000051, 2000053, 2000057, 2000058, 2000068, 2000074, 2000075, 2000080, 2000082,

2000093, 2000094, 2000102, 2000107, 2000110, 2000121, 2000122, 2000125, 2000126,

2000129, 2000133, 2000134, 2000138, 2000139, 2000140, 2000141, 2000143, 2000148,

2000149, 2000150, 2000160, 2000165, 2000170, 2000175, 2000178, 2000182, 2000185,

2000188, 2000191, 2000195, 2000199, 2000200, 2000205, 2000208, 2000212, 2000215,

2000225, 2000229, 2000230, 2000232, 2000233, 2000236, 2000239, 2000240, 2000242,

2000243, 2000248, 2000249, 2000250, 2000252, 2000255, 2000257, 2000261, 2000265,

2000269, 2000272, 2000274, 2000275, 2000282, 2000283, 2000286, 2000287, 2000288,

2000297, 2000298, 2000303, 2000304, 2000305, 2000306, 2000310, 2000313, 2000316,

2000317, 2000321, 2000324, 2000332, 2000333, 2000335, 2000336, 2000337, 2000338,

2000343, 2000347, 2000351, 2000352, 2000353, 2000355, 2000358, 2000361, 2000362,

2000363, 2000374, 2000376, 2000377, 2000384, 2000386, 2000390, 2000392, 2000396,

2000397, 2000398, 2000401, 2000405, 2000409, 2000410, 2000412, 2000413, 2000414,

2000415, 2000417, 2000419, 2000422, 2000425, 2000426, 2000427, 2000428, 2000429,

2000430, 2000437, 2000444, 2000446, 2000447, 2000455, 2000463, 2000465, 2000466,

2000467, 2000470, 2000480, 2000483, 2000486, 2000488, 2000489, 2000493, 2000495,

2000496, 2000497, 2000500, 2000501, 2000503, 2000506, 2000507, 2000509, 2000513,

2000516, 2000520, 2000527, 2000528, 2000533, 2000535, 2000536, 2000538, 2000539,

2040003, 2040005, 2040007, 2040008, 2040009, 2040010,



3RD DIVISION

---------------



2000009, 2000011, 2000012, 2000014, 2000015, 2000021, 2000022, 2000025, 2000026,

2000037, 2000045, 2000048, 2000049, 2000050, 2000054, 2000055, 2000056, 2000059,

2000064, 2000066, 2000073, 2000076, 2000078, 2000079, 2000085, 2000087, 2000090,

2000095, 2000099, 2000105, 2000106, 2000112, 2000116, 2000117, 2000120, 2000123,

2000132, 2000137, 2000144, 2000145, 2000151, 2000153, 2000154, 2000155, 2000158,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2153



ROLLCODE:43006 SRI DURGA HIGH SCHOOL GHAILARD, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------

2000159, 2000163, 2000166, 2000167, 2000169, 2000174, 2000176, 2000180, 2000181,

2000186, 2000190, 2000192, 2000194, 2000202, 2000203, 2000206, 2000222, 2000226,

2000228, 2000231, 2000235, 2000241, 2000251, 2000254, 2000258, 2000259, 2000263,

2000279, 2000280, 2000285, 2000290, 2000291, 2000293, 2000294, 2000315, 2000318,

2000325, 2000330, 2000331, 2000334, 2000357, 2000369, 2000370, 2000382, 2000394,

2000407, 2000418, 2000424, 2000431, 2000442, 2000459, 2000460, 2000461, 2000476,

2000479, 2000487, 2000490, 2000514, 2000524, 2000531, 2000537, 2040002,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2154



ROLLCODE:43007 A HIGH SCHOOL SUKHASAN CHAKLA MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000004, 2000008, 2000014, 2000015, 2000022, 2000030, 2000033,

2000035, 2000036, 2000044, 2000053, 2000055, 2000074, 2000077, 2000078, 2000094,

2000097, 2000104, 2000113, 2000114, 2000118, 2000127, 2000128, 2000131, 2000134,

2000135, 2000136, 2000139, 2000140, 2000141, 2000143, 2000146, 2000147, 2000153,

2000157, 2000158, 2000161, 2000163, 2000165, 2000166, 2000168, 2000169, 2000171,

2000173, 2000174, 2000180, 2000181, 2000182, 2000184, 2000191, 2000195, 2000196,

2000198, 2000199, 2000201, 2000203, 2000204, 2000205, 2000206, 2000214, 2000217,

2000218, 2000220, 2000221, 2000223, 2000226, 2000227, 2000228, 2000229, 2000233,

2000234, 2000238, 2000241, 2000242,



2ND DIVISION

---------------



2000005, 2000006, 2000023, 2000029, 2000040, 2000041, 2000042, 2000047, 2000051,

2000054, 2000058, 2000059, 2000061, 2000067, 2000071, 2000073, 2000075, 2000079,

2000080, 2000081, 2000083, 2000089, 2000090, 2000096, 2000099, 2000100, 2000102,

2000108, 2000111, 2000112, 2000115, 2000117, 2000119, 2000122, 2000124, 2000126,

2000130, 2000137, 2000142, 2000144, 2000148, 2000151, 2000152, 2000155, 2000156,

2000159, 2000160, 2000162, 2000164, 2000170, 2000172, 2000177, 2000183, 2000188,

2000192, 2000193, 2000194, 2000197, 2000200, 2000202, 2000208, 2000211, 2000212,

2000213, 2000215, 2000219, 2000225, 2000230, 2000232, 2000235, 2000236, 2000240,

2040002,



3RD DIVISION

---------------



2000010, 2000012, 2000019, 2000039, 2000056, 2000062, 2000063, 2000064, 2000070,

2000072, 2000087, 2000088, 2000095, 2000101, 2000110, 2000116, 2000121, 2000125,

2000132, 2000133, 2000138, 2000150, 2000176, 2000186, 2000189, 2000209, 2000216,

2000231, 2040001,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2155



ROLLCODE:43008 S B B HIGH SCHOOL GODHAILA, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000006, 2000019, 2000035, 2000045, 2000060, 2000069, 2000080, 2000097, 2000107,

2000133, 2000143, 2000146, 2000150, 2000151, 2000157, 2000164, 2000168, 2000171,

2000179, 2000180, 2000183, 2000197, 2000215, 2000216, 2000219, 2000224, 2040002,

2040003, 2040004,



2ND DIVISION

---------------



2000004, 2000007, 2000008, 2000009, 2000011, 2000012, 2000014, 2000015, 2000016,

2000017, 2000018, 2000021, 2000023, 2000025, 2000026, 2000027, 2000031, 2000032,

2000033, 2000034, 2000043, 2000044, 2000057, 2000064, 2000065, 2000066, 2000067,

2000070, 2000071, 2000072, 2000073, 2000074, 2000076, 2000077, 2000078, 2000081,

2000082, 2000088, 2000089, 2000090, 2000101, 2000103, 2000106, 2000110, 2000112,

2000113, 2000116, 2000117, 2000121, 2000124, 2000127, 2000128, 2000142, 2000147,

2000156, 2000158, 2000160, 2000161, 2000163, 2000165, 2000166, 2000167, 2000169,

2000170, 2000172, 2000175, 2000181, 2000182, 2000184, 2000187, 2000188, 2000189,

2000190, 2000195, 2000196, 2000198, 2000200, 2000203, 2000204, 2000205, 2000207,

2000208, 2000217, 2000218, 2000221, 2000223, 2000227, 2000232, 2040001,



3RD DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000005, 2000024, 2000029, 2000030, 2000039, 2000040, 2000041,

2000042, 2000046, 2000052, 2000053, 2000056, 2000058, 2000059, 2000062, 2000063,

2000075, 2000079, 2000083, 2000084, 2000086, 2000091, 2000092, 2000093, 2000094,

2000095, 2000098, 2000099, 2000100, 2000102, 2000104, 2000105, 2000114, 2000118,

2000119, 2000122, 2000123, 2000125, 2000126, 2000129, 2000130, 2000131, 2000134,

2000136, 2000137, 2000148, 2000149, 2000155, 2000174, 2000177, 2000185, 2000186,

2000192, 2000201, 2000206, 2000209, 2000210, 2000212, 2000213, 2000214, 2000228,

2000231,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2156



ROLLCODE:43009 YOGENDRA HIGH SCHOOL MURHO, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000006, 2000008, 2000010, 2000013, 2000014, 2000018, 2000020, 2000022, 2000025,

2000028, 2000043, 2000045, 2000049, 2000054, 2000059, 2000071, 2000072, 2000073,

2000075, 2000079, 2000088, 2000092, 2000095, 2000100, 2000113, 2000117, 2000120,

2000125, 2000129, 2000142, 2000155, 2000156, 2000161, 2000163, 2000176, 2000178,

2000180, 2000183, 2000184, 2000185, 2000193, 2000195, 2000207, 2000209, 2000210,

2000215, 2000224, 2000230, 2000234, 2000237, 2000239, 2000240, 2000241, 2000245,

2000247, 2000249, 2000250, 2000253, 2000269, 2000275, 2000276, 2000283, 2000284,

2000287, 2000292, 2000293, 2000294, 2000295, 2000296, 2000298, 2000306, 2000310,

2000316, 2000318, 2000321, 2000326, 2000331, 2000344, 2000353, 2000360, 2000361,

2000368, 2000381, 2000383, 2000385, 2000391, 2000395, 2000397, 2000398, 2000399,

2000407, 2000408, 2000411, 2000412, 2000416, 2000417, 2000419, 2000428, 2040001,

2040004, 2040005, 2040006,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000007, 2000009, 2000012, 2000019, 2000026, 2000027, 2000029, 2000030,

2000033, 2000034, 2000035, 2000037, 2000038, 2000042, 2000048, 2000052, 2000053,

2000055, 2000057, 2000058, 2000060, 2000067, 2000068, 2000069, 2000070, 2000074,

2000081, 2000082, 2000083, 2000084, 2000086, 2000087, 2000089, 2000091, 2000094,

2000097, 2000098, 2000099, 2000104, 2000105, 2000109, 2000111, 2000112, 2000119,

2000123, 2000124, 2000126, 2000127, 2000128, 2000130, 2000132, 2000135, 2000139,

2000149, 2000154, 2000159, 2000160, 2000165, 2000167, 2000168, 2000169, 2000171,

2000173, 2000182, 2000186, 2000188, 2000190, 2000194, 2000197, 2000199, 2000212,

2000217, 2000221, 2000222, 2000232, 2000233, 2000244, 2000246, 2000248, 2000252,

2000255, 2000257, 2000263, 2000264, 2000265, 2000266, 2000268, 2000270, 2000273,

2000274, 2000277, 2000281, 2000285, 2000289, 2000299, 2000300, 2000301, 2000302,

2000303, 2000307, 2000309, 2000311, 2000313, 2000314, 2000315, 2000319, 2000322,

2000323, 2000324, 2000327, 2000328, 2000329, 2000330, 2000332, 2000336, 2000338,

2000345, 2000346, 2000347, 2000349, 2000350, 2000352, 2000356, 2000359, 2000363,

2000371, 2000372, 2000377, 2000378, 2000380, 2000384, 2000387, 2000389, 2000390,

2000392, 2000393, 2000396, 2000401, 2000405, 2000410, 2000413, 2000418, 2000420,

2000421, 2000424, 2000426, 2000429, 2000433, 2040002, 2040003, 2040007, 2040008,

2040009,



3RD DIVISION

---------------



2000002, 2000003, 2000005, 2000015, 2000016, 2000017, 2000021, 2000023, 2000031,

2000036, 2000039, 2000040, 2000044, 2000046, 2000051, 2000061, 2000062, 2000063,

2000065, 2000076, 2000080, 2000085, 2000090, 2000101, 2000102, 2000103, 2000114,

2000134, 2000137, 2000141, 2000145, 2000164, 2000175, 2000181, 2000189, 2000198,

2000205, 2000213, 2000214, 2000219, 2000223, 2000225, 2000235, 2000236, 2000242,

2000243, 2000254, 2000256, 2000260, 2000261, 2000262, 2000271, 2000280, 2000282,

2000288, 2000320, 2000325, 2000333, 2000337, 2000340, 2000355, 2000367, 2000374,

2000375, 2000386, 2000388, 2000394, 2000402, 2000414, 2000415, 2000422, 2000423,

2000425, 2000427, 2000430,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2157



ROLLCODE:43010 B L INTER SCHOOL MURLIGANJ, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000007, 2000009, 2000015, 2000016, 2000026, 2000027, 2000030, 2000032, 2000036,

2000038, 2000042, 2000044, 2000056, 2000059, 2000060, 2000063, 2000071, 2000081,

2000083, 2000084, 2000086, 2000087, 2000088, 2000089, 2000092, 2000093, 2000095,

2000098, 2000099, 2000100, 2000112, 2000127, 2000130, 2000132, 2000133, 2000135,

2000136, 2000138, 2000141, 2000142, 2000143, 2000144, 2000146, 2000147, 2000148,

2000149, 2000154, 2000155, 2000159, 2000160, 2000161, 2000162, 2000168, 2000169,

2000172, 2000173, 2000176, 2000177, 2000178, 2000180, 2000187, 2000188, 2000202,

2000203, 2000204, 2000205, 2000208, 2000210, 2000211, 2000212, 2000221, 2000226,

2000229, 2000230, 2000235, 2000244, 2000254, 2000262, 2000266, 2000269, 2000270,

2000274, 2000275, 2000276, 2000277, 2000281, 2000282, 2000283, 2000284, 2000286,

2000287, 2000289, 2000293, 2000294, 2000296, 2000299, 2000300, 2000303, 2000304,

2000306, 2000307, 2000309, 2000310, 2000311, 2000313, 2000314, 2000317, 2000318,

2000321, 2000322, 2000326, 2000328, 2000329, 2000330, 2000331, 2000332, 2000335,

2000336, 2000337, 2000338, 2000344, 2000345, 2000349, 2000350, 2000361, 2000367,

2000368, 2000369, 2000370, 2000371, 2000372, 2000374, 2000382, 2000383, 2000384,

2000386, 2000388, 2000389, 2000391, 2000394, 2000397, 2000399, 2000400, 2000401,

2000402, 2000405, 2000406, 2000407, 2000408, 2000410, 2000414, 2000428, 2000429,

2000430, 2000432, 2000433, 2000435, 2000436, 2000438, 2000442, 2000443, 2000444,

2000446, 2000447, 2000448, 2000450, 2000456, 2000457, 2000458, 2000461, 2000466,

2000468, 2000473, 2000478, 2000480, 2000483, 2000487, 2000495, 2000496, 2000497,

2000498, 2000499, 2000503, 2000504, 2000508, 2000509, 2000514, 2000516, 2000517,

2000519, 2000521, 2000522, 2000523, 2000524, 2000525, 2000531, 2000532, 2000534,

2000537, 2000538, 2000539, 2000540, 2000543, 2000544, 2000547, 2000548, 2000549,

2000551, 2000553, 2000555, 2000559, 2000560, 2000563, 2000564, 2000568, 2000569,

2000574, 2000577, 2000578, 2000587, 2000588, 2000597, 2000601, 2000602, 2000606,

2000607, 2000608, 2000610, 2000611, 2000612, 2000613, 2000618, 2000620, 2000623,

2000624, 2000625, 2000627, 2000628, 2000630, 2000632, 2000635, 2000638, 2000641,

2000643, 2000644, 2000645, 2000646, 2000650, 2000653, 2000657, 2000658, 2000663,

2000664, 2000668, 2000670, 2000671, 2000672, 2000678, 2000679, 2000680, 2000686,

2000687, 2000690, 2000692, 2000696, 2000697, 2000698, 2000699, 2040003, 2040004,

2040009, 2040012, 2040013, 2040014, 2040015, 2040016, 2040018, 2040021,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000006, 2000012, 2000013, 2000014, 2000018, 2000020, 2000023,

2000025, 2000029, 2000034, 2000035, 2000037, 2000039, 2000045, 2000046, 2000047,

2000049, 2000050, 2000051, 2000053, 2000054, 2000055, 2000057, 2000058, 2000061,

2000064, 2000066, 2000070, 2000076, 2000077, 2000079, 2000082, 2000085, 2000091,

2000094, 2000096, 2000101, 2000103, 2000105, 2000106, 2000107, 2000109, 2000115,

2000116, 2000119, 2000120, 2000123, 2000124, 2000126, 2000129, 2000131, 2000134,

2000139, 2000140, 2000145, 2000152, 2000153, 2000157, 2000163, 2000166, 2000170,

2000171, 2000179, 2000182, 2000185, 2000186, 2000194, 2000196, 2000197, 2000198,

2000199, 2000201, 2000214, 2000215, 2000217, 2000218, 2000219, 2000223, 2000227,

2000228, 2000231, 2000232, 2000234, 2000237, 2000238, 2000239, 2000242, 2000245,

2000250, 2000253, 2000255, 2000257, 2000258, 2000259, 2000260, 2000261, 2000263,

2000264, 2000268, 2000272, 2000273, 2000279, 2000280, 2000288, 2000292, 2000297,

2000298, 2000302, 2000305, 2000308, 2000312, 2000315, 2000316, 2000319, 2000320,

2000325, 2000333, 2000339, 2000346, 2000347, 2000351, 2000353, 2000355, 2000359,

2000363, 2000364, 2000373, 2000377, 2000380, 2000381, 2000385, 2000398, 2000403,

2000411, 2000412, 2000416, 2000417, 2000418, 2000420, 2000421, 2000422, 2000424,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2158



ROLLCODE:43010 B L INTER SCHOOL MURLIGANJ, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------

2000425, 2000426, 2000431, 2000434, 2000437, 2000439, 2000453, 2000455, 2000460,

2000462, 2000464, 2000467, 2000469, 2000470, 2000475, 2000479, 2000481, 2000485,

2000486, 2000488, 2000489, 2000491, 2000494, 2000500, 2000501, 2000505, 2000506,

2000507, 2000510, 2000515, 2000518, 2000520, 2000526, 2000527, 2000528, 2000533,

2000535, 2000536, 2000541, 2000542, 2000546, 2000550, 2000552, 2000554, 2000557,

2000558, 2000573, 2000576, 2000579, 2000582, 2000583, 2000584, 2000585, 2000586,

2000594, 2000596, 2000600, 2000603, 2000605, 2000609, 2000615, 2000619, 2000621,

2000622, 2000626, 2000629, 2000633, 2000642, 2000647, 2000648, 2000649, 2000652,

2000656, 2000659, 2000660, 2000665, 2000673, 2000674, 2000676, 2000677, 2000681,

2000685, 2000689, 2000691, 2040001, 2040002, 2040005, 2040006, 2040007, 2040008,

2040010, 2040011, 2040017, 2040019, 2040020,



3RD DIVISION

---------------



2000008, 2000011, 2000021, 2000022, 2000040, 2000041, 2000048, 2000052, 2000065,

2000067, 2000069, 2000072, 2000073, 2000074, 2000080, 2000090, 2000097, 2000104,

2000114, 2000117, 2000121, 2000151, 2000175, 2000183, 2000189, 2000190, 2000193,

2000195, 2000200, 2000206, 2000207, 2000213, 2000216, 2000243, 2000251, 2000252,

2000267, 2000295, 2000324, 2000340, 2000342, 2000356, 2000357, 2000379, 2000390,

2000393, 2000396, 2000413, 2000427, 2000440, 2000451, 2000454, 2000459, 2000465,

2000482, 2000484, 2000492, 2000493, 2000513, 2000529, 2000530, 2000566, 2000567,

2000580, 2000581, 2000589, 2000591, 2000593, 2000595, 2000598, 2000599, 2000604,

2000614, 2000616, 2000631, 2000640, 2000651, 2000662, 2000675, 2000682, 2000688,

2000693, 2000694, 2000695,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2159



ROLLCODE:43011 B MURHO HIGH SCHOOL MURLIGANJ, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000002, 2000026, 2000037, 2000079, 2000091, 2000092, 2000093, 2000096, 2000097,

2000098, 2000099, 2000100, 2000106, 2000111, 2000112, 2000125, 2000128, 2000129,

2000138, 2000139, 2000150, 2000155, 2000168, 2000169, 2000182, 2000189, 2000197,

2000198, 2000200, 2000213, 2000218,



2ND DIVISION

---------------



2000003, 2000007, 2000013, 2000016, 2000020, 2000023, 2000025, 2000027, 2000030,

2000032, 2000033, 2000038, 2000041, 2000044, 2000053, 2000056, 2000068, 2000072,

2000080, 2000082, 2000083, 2000088, 2000090, 2000094, 2000102, 2000105, 2000109,

2000110, 2000113, 2000119, 2000120, 2000126, 2000127, 2000133, 2000134, 2000147,

2000153, 2000158, 2000159, 2000164, 2000170, 2000171, 2000172, 2000174, 2000180,

2000181, 2000185, 2000192, 2000199, 2000201, 2000202, 2000203, 2000214, 2000219,

2000221,



3RD DIVISION

---------------



2000001, 2000011, 2000014, 2000017, 2000018, 2000019, 2000021, 2000022, 2000024,

2000029, 2000031, 2000034, 2000035, 2000036, 2000043, 2000046, 2000047, 2000048,

2000054, 2000058, 2000059, 2000063, 2000064, 2000065, 2000066, 2000067, 2000069,

2000070, 2000074, 2000075, 2000076, 2000078, 2000081, 2000085, 2000087, 2000089,

2000095, 2000101, 2000103, 2000107, 2000114, 2000118, 2000121, 2000124, 2000130,

2000135, 2000141, 2000144, 2000145, 2000152, 2000156, 2000160, 2000161, 2000162,

2000163, 2000165, 2000166, 2000177, 2000183, 2000191, 2000193, 2000194, 2000209,

2040001,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2160



ROLLCODE:43012 A P C HIGH SCHOOL MURLIGANJ, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000073, 2000076, 2000084, 2000092, 2000109, 2000129, 2000138, 2000139, 2000148,

2000149, 2000152, 2000194, 2000195, 2000198, 2000204, 2000205, 2000213, 2000214,

2000215, 2000216, 2000217, 2000218, 2000233, 2000242, 2000243, 2000251, 2000253,

2000262, 2000268, 2000269, 2000270, 2000279, 2000294, 2000298, 2000300, 2000305,

2000332, 2000344, 2000358,



2ND DIVISION

---------------



2000005, 2000010, 2000011, 2000012, 2000013, 2000016, 2000021, 2000024, 2000027,

2000028, 2000029, 2000033, 2000035, 2000036, 2000045, 2000046, 2000051, 2000057,

2000058, 2000063, 2000065, 2000066, 2000069, 2000070, 2000079, 2000080, 2000082,

2000083, 2000086, 2000087, 2000088, 2000091, 2000098, 2000104, 2000106, 2000111,

2000114, 2000115, 2000124, 2000134, 2000144, 2000146, 2000151, 2000153, 2000155,

2000156, 2000157, 2000161, 2000163, 2000165, 2000168, 2000169, 2000179, 2000184,

2000186, 2000188, 2000191, 2000192, 2000199, 2000201, 2000202, 2000206, 2000207,

2000219, 2000220, 2000228, 2000232, 2000234, 2000235, 2000240, 2000244, 2000247,

2000249, 2000250, 2000259, 2000261, 2000271, 2000272, 2000274, 2000278, 2000280,

2000281, 2000282, 2000283, 2000286, 2000292, 2000297, 2000299, 2000301, 2000304,

2000309, 2000312, 2000313, 2000314, 2000317, 2000320, 2000325, 2000328, 2000333,

2000340, 2000341, 2000345, 2000351, 2000352, 2000355, 2000362, 2000366, 2000373,



3RD DIVISION

---------------



2000001, 2000003, 2000014, 2000015, 2000018, 2000032, 2000039, 2000040, 2000041,

2000044, 2000052, 2000054, 2000059, 2000062, 2000071, 2000072, 2000074, 2000075,

2000078, 2000089, 2000099, 2000103, 2000110, 2000118, 2000119, 2000122, 2000125,

2000140, 2000141, 2000150, 2000159, 2000160, 2000162, 2000164, 2000178, 2000187,

2000193, 2000197, 2000208, 2000211, 2000221, 2000223, 2000227, 2000229, 2000230,

2000236, 2000238, 2000241, 2000256, 2000257, 2000258, 2000260, 2000265, 2000267,

2000276, 2000277, 2000284, 2000285, 2000287, 2000288, 2000290, 2000293, 2000296,

2000302, 2000306, 2000307, 2000310, 2000311, 2000315, 2000316, 2000318, 2000319,

2000324, 2000335, 2000336, 2000342, 2000343, 2000348, 2000357, 2000361, 2000364,

2000369, 2000370, 2000371, 2000372,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2161



ROLLCODE:43013 ADARSH HIGH SCHOOL BABHANGAMA, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000008, 2000016, 2000019, 2000035, 2000037, 2000046, 2000048, 2000055, 2000072,

2000078, 2000082, 2000083, 2000084, 2000086, 2000089, 2000090, 2000096, 2000098,

2000099, 2000100, 2000101, 2000103, 2000113, 2000116, 2000117, 2000118, 2000124,

2000127, 2000128, 2000129, 2000132, 2000134, 2000136, 2000138, 2000141, 2000143,

2000147, 2000151, 2000152, 2000155, 2000156, 2000157, 2000167, 2000170, 2000171,

2000173, 2000175, 2000177, 2000179,



2ND DIVISION

---------------



2000006, 2000010, 2000013, 2000014, 2000018, 2000024, 2000027, 2000029, 2000042,

2000047, 2000050, 2000051, 2000052, 2000056, 2000060, 2000066, 2000068, 2000070,

2000074, 2000087, 2000091, 2000095, 2000097, 2000104, 2000105, 2000108, 2000109,

2000111, 2000120, 2000121, 2000122, 2000123, 2000125, 2000126, 2000130, 2000135,

2000137, 2000139, 2000140, 2000142, 2000146, 2000153, 2000158, 2000160, 2000168,

2000172, 2000176, 2000180, 2000182, 2000184, 2040001,



3RD DIVISION

---------------



2000003, 2000017, 2000021, 2000022, 2000031, 2000036, 2000053, 2000061, 2000065,

2000069, 2000073, 2000077, 2000088, 2000092, 2000094, 2000106, 2000107, 2000119,

2000131, 2000144, 2000145, 2000149, 2000150, 2000154, 2000159, 2000162, 2000163,

2000164, 2000165, 2000166, 2000169, 2000183,



PASS

---------------



1920001,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2162



ROLLCODE:43014 R S HIGH SCHOOL TAMOUT PARSA, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000011, 2000015, 2000016, 2000023, 2000028, 2000128, 2000139, 2000145, 2000146,

2000155, 2000179, 2000198, 2000203, 2000206, 2000207, 2000213, 2000220, 2000223,

2000224, 2000244, 2000246, 2000249, 2000250, 2000251, 2000255, 2000258, 2000259,



2ND DIVISION

---------------



2000006, 2000007, 2000010, 2000022, 2000032, 2000033, 2000035, 2000043, 2000071,

2000073, 2000075, 2000076, 2000084, 2000089, 2000099, 2000101, 2000102, 2000103,

2000105, 2000107, 2000129, 2000138, 2000141, 2000149, 2000159, 2000160, 2000161,

2000164, 2000173, 2000176, 2000183, 2000185, 2000189, 2000190, 2000191, 2000192,

2000195, 2000199, 2000205, 2000208, 2000209, 2000210, 2000212, 2000214, 2000215,

2000217, 2000218, 2000225, 2000230, 2000231, 2000232, 2000238, 2000241, 2000242,

2000253, 2000263, 2000264, 2000266, 2000268, 2000270, 2040001, 2040002, 2040003,

2040004, 2040006,



3RD DIVISION

---------------



2000003, 2000005, 2000008, 2000009, 2000026, 2000027, 2000029, 2000031, 2000034,

2000037, 2000038, 2000039, 2000040, 2000041, 2000042, 2000044, 2000046, 2000048,

2000053, 2000055, 2000056, 2000058, 2000059, 2000060, 2000063, 2000065, 2000066,

2000067, 2000070, 2000072, 2000078, 2000080, 2000082, 2000083, 2000085, 2000087,

2000090, 2000092, 2000095, 2000097, 2000098, 2000104, 2000108, 2000109, 2000112,

2000117, 2000118, 2000119, 2000121, 2000123, 2000125, 2000126, 2000130, 2000133,

2000136, 2000142, 2000147, 2000148, 2000150, 2000151, 2000157, 2000158, 2000162,

2000165, 2000167, 2000170, 2000172, 2000174, 2000175, 2000177, 2000178, 2000181,

2000188, 2000193, 2000197, 2000201, 2000202, 2000204, 2000211, 2000216, 2000226,

2000229, 2000234, 2000237, 2000252, 2000256, 2000257, 2000260, 2000261, 2000262,

2000269, 2040005,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2163



ROLLCODE:43015 GOVT HIGH SCHOOL AMARI, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000002, 2000003, 2000006, 2000013, 2000015, 2000016, 2000017, 2000023, 2000024,

2000027, 2000028, 2000059, 2000065, 2000070, 2000072, 2000091, 2000096, 2000101,

2000112, 2000116, 2000121, 2000125, 2000128, 2000136, 2000140, 2000141, 2000146,

2000166, 2000175, 2000181, 2000182, 2000191, 2000192, 2000207, 2000211, 2000215,

2000219, 2000222, 2000224, 2000228, 2000236, 2000240, 2000242, 2000243, 2000249,

2000250, 2000257, 2000259, 2000263, 2000267, 2000268, 2000277, 2000285,



2ND DIVISION

---------------



2000004, 2000005, 2000010, 2000012, 2000019, 2000020, 2000021, 2000025, 2000026,

2000029, 2000031, 2000037, 2000041, 2000043, 2000050, 2000052, 2000056, 2000058,

2000060, 2000061, 2000064, 2000067, 2000074, 2000077, 2000082, 2000106, 2000110,

2000120, 2000127, 2000132, 2000137, 2000138, 2000149, 2000154, 2000160, 2000161,

2000168, 2000171, 2000173, 2000176, 2000177, 2000193, 2000194, 2000197, 2000203,

2000205, 2000208, 2000210, 2000212, 2000223, 2000227, 2000229, 2000235, 2000238,

2000239, 2000245, 2000246, 2000247, 2000254, 2000261, 2000266, 2000270, 2000272,

2000274, 2000275, 2000283, 2000284, 2000287, 2000288, 2000289, 2000291,



3RD DIVISION

---------------



2000007, 2000011, 2000022, 2000032, 2000035, 2000036, 2000040, 2000042, 2000044,

2000046, 2000047, 2000049, 2000051, 2000055, 2000057, 2000063, 2000066, 2000068,

2000075, 2000078, 2000079, 2000080, 2000081, 2000084, 2000085, 2000086, 2000087,

2000088, 2000098, 2000099, 2000102, 2000107, 2000114, 2000117, 2000126, 2000129,

2000130, 2000131, 2000133, 2000134, 2000135, 2000142, 2000143, 2000144, 2000152,

2000155, 2000156, 2000157, 2000159, 2000163, 2000179, 2000184, 2000196, 2000198,

2000201, 2000204, 2000209, 2000217, 2000218, 2000220, 2000225, 2000226, 2000230,

2000231, 2000233, 2000234, 2000244, 2000251, 2000253, 2000255, 2000256, 2000258,

2000260, 2000262, 2000271, 2000273, 2000278, 2000281, 2000290,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2164



ROLLCODE:43016 M D HIGH SCHOOL SINGHESHWAR, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000002, 2000004, 2000005, 2000007, 2000011, 2000012, 2000013, 2000016, 2000024,

2000027, 2000031, 2000034, 2000037, 2000038, 2000040, 2000041, 2000042, 2000043,

2000047, 2000050, 2000055, 2000060, 2000069, 2000070, 2000071, 2000078, 2000079,

2000083, 2000087, 2000090, 2000092, 2000096, 2000098, 2000099, 2000101, 2000102,

2000103, 2000104, 2000105, 2000108, 2000110, 2000111, 2000118, 2000121, 2000128,

2000146, 2000148, 2000154, 2000157, 2000166, 2000167, 2000170, 2000172, 2000175,

2000183, 2000186, 2000187, 2000192, 2000194, 2000195, 2000201, 2000202, 2000207,

2000210, 2000216, 2000219, 2000222, 2000223, 2000228, 2000242, 2000252, 2000255,

2000260, 2000261, 2000265, 2000268, 2000269, 2000271, 2000272, 2000276, 2000277,

2000280, 2000284, 2000286, 2000287, 2000290, 2040001, 2040003, 2040005, 2040006,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000006, 2000008, 2000010, 2000015, 2000019, 2000020, 2000022, 2000023,

2000025, 2000029, 2000033, 2000035, 2000036, 2000046, 2000057, 2000059, 2000063,

2000065, 2000066, 2000067, 2000072, 2000080, 2000081, 2000082, 2000085, 2000086,

2000088, 2000089, 2000091, 2000094, 2000095, 2000097, 2000100, 2000107, 2000113,

2000120, 2000123, 2000130, 2000138, 2000143, 2000150, 2000151, 2000153, 2000158,

2000159, 2000164, 2000165, 2000168, 2000171, 2000176, 2000177, 2000179, 2000182,

2000184, 2000185, 2000188, 2000189, 2000190, 2000196, 2000198, 2000203, 2000204,

2000205, 2000206, 2000208, 2000209, 2000211, 2000212, 2000213, 2000215, 2000220,

2000225, 2000232, 2000233, 2000235, 2000236, 2000238, 2000239, 2000240, 2000241,

2000243, 2000244, 2000246, 2000250, 2000256, 2000257, 2000258, 2000263, 2000270,

2000273, 2000274, 2000279, 2000291, 2040002, 2040004,



3RD DIVISION

---------------



2000003, 2000009, 2000014, 2000017, 2000018, 2000021, 2000030, 2000032, 2000039,

2000044, 2000045, 2000052, 2000053, 2000056, 2000058, 2000068, 2000073, 2000076,

2000077, 2000106, 2000112, 2000114, 2000115, 2000116, 2000117, 2000119, 2000122,

2000125, 2000126, 2000129, 2000133, 2000144, 2000152, 2000155, 2000160, 2000193,

2000199, 2000200, 2000224, 2000231, 2000234, 2000237, 2000247, 2000248, 2000249,

2000254, 2000259, 2000267, 2000278, 2000281, 2000282, 2000283,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2165



ROLLCODE:43017 D S SUKHASAN MANHARA, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000002, 2000003, 2000004, 2000006, 2000008, 2000009, 2000014, 2000016, 2000017,

2000018, 2000021, 2000024, 2000025, 2000026, 2000030, 2000041, 2000042, 2000047,

2000048, 2000049, 2000050, 2000054, 2000056, 2000058, 2000059, 2000063, 2000065,

2000066, 2000068, 2000069, 2000073, 2000076, 2000077, 2000080, 2000082, 2000085,

2000088, 2000089, 2000090, 2000091, 2000094, 2000096, 2000097, 2000099, 2000102,

2000112, 2000113, 2000114, 2000116, 2000117, 2000118, 2000119, 2000124, 2000125,

2000131, 2000132, 2000134, 2000135, 2000136, 2000142, 2000143, 2000149, 2000150,

2000152, 2000153, 2000155, 2000156, 2000160, 2000161, 2000162, 2000164, 2000165,

2000166, 2000167, 2000169, 2000170, 2000171, 2000173, 2000175, 2040001,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000007, 2000010, 2000011, 2000019, 2000020, 2000023, 2000028, 2000031,

2000033, 2000034, 2000035, 2000038, 2000039, 2000044, 2000046, 2000051, 2000057,

2000060, 2000061, 2000070, 2000074, 2000075, 2000078, 2000084, 2000086, 2000092,

2000095, 2000098, 2000101, 2000106, 2000107, 2000110, 2000111, 2000120, 2000121,

2000122, 2000123, 2000127, 2000129, 2000137, 2000138, 2000145, 2000146, 2000148,

2000151, 2000154, 2000157, 2000158, 2000163, 2000172, 2000174, 2000176, 2040002,

2040003, 2040005, 2040006, 2040008, 2040009, 2040010,



3RD DIVISION

---------------



2000005, 2000013, 2000022, 2000029, 2000037, 2000052, 2000093, 2000103, 2000104,

2000109, 2000130, 2000139, 2000140, 2000141, 2000144, 2000168, 2040004, 2040007,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2166



ROLLCODE:43018 KARI ANANTA H/S MADHAILI BAZAR, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000010, 2000017, 2000054, 2000066, 2000067, 2000071, 2000075, 2000077, 2000078,

2000079, 2000081, 2000093, 2000095, 2000101, 2000107, 2000114, 2000124, 2000126,

2000137, 2000146, 2000148, 2000192, 2000194, 2000204, 2000208, 2000214, 2000239,

2000248, 2000249, 2000251, 2000253, 2000254, 2000255, 2000259, 2000261, 2000262,

2000264, 2000266, 2000268, 2000274, 2000276, 2000277, 2000285, 2000287, 2000288,

2000297, 2000300, 2000302, 2000312, 2000313, 2000317, 2000319, 2000324, 2000332,

2000335, 2000337, 2000338, 2000340, 2000343, 2000345, 2000352, 2000353, 2000354,

2000355, 2000356, 2000363, 2000368, 2000370, 2000387, 2000388, 2000390, 2000392,

2000393, 2000395, 2000398, 2000401, 2000404, 2000407, 2000408, 2000413, 2000414,

2000417, 2000418, 2000424, 2000425, 2000426, 2000428, 2000429, 2000436, 2000441,

2000446, 2000448, 2000450, 2000461, 2000468, 2000470, 2000474, 2000475, 2000481,

2000483, 2000490, 2000495, 2000502, 2040012, 2040014,



2ND DIVISION

---------------



2000009, 2000011, 2000015, 2000018, 2000020, 2000023, 2000026, 2000027, 2000030,

2000032, 2000035, 2000039, 2000041, 2000043, 2000045, 2000048, 2000052, 2000055,

2000056, 2000058, 2000059, 2000062, 2000064, 2000068, 2000072, 2000080, 2000086,

2000087, 2000089, 2000096, 2000097, 2000099, 2000100, 2000102, 2000104, 2000106,

2000116, 2000128, 2000129, 2000130, 2000131, 2000136, 2000140, 2000141, 2000143,

2000147, 2000149, 2000155, 2000163, 2000169, 2000170, 2000176, 2000177, 2000184,

2000193, 2000197, 2000198, 2000205, 2000211, 2000212, 2000215, 2000217, 2000218,

2000223, 2000224, 2000228, 2000232, 2000238, 2000256, 2000257, 2000258, 2000260,

2000263, 2000265, 2000271, 2000275, 2000278, 2000279, 2000284, 2000286, 2000289,

2000290, 2000291, 2000292, 2000293, 2000296, 2000298, 2000303, 2000307, 2000308,

2000310, 2000311, 2000314, 2000315, 2000316, 2000320, 2000322, 2000325, 2000326,

2000327, 2000328, 2000329, 2000339, 2000342, 2000347, 2000348, 2000349, 2000351,

2000357, 2000361, 2000362, 2000364, 2000365, 2000366, 2000367, 2000369, 2000373,

2000376, 2000378, 2000380, 2000383, 2000384, 2000385, 2000386, 2000396, 2000397,

2000400, 2000402, 2000403, 2000405, 2000406, 2000409, 2000410, 2000415, 2000422,

2000423, 2000430, 2000431, 2000432, 2000434, 2000435, 2000437, 2000439, 2000443,

2000444, 2000447, 2000449, 2000456, 2000457, 2000459, 2000463, 2000464, 2000465,

2000466, 2000467, 2000469, 2000471, 2000472, 2000473, 2000477, 2000482, 2000484,

2000485, 2000487, 2000488, 2000489, 2000491, 2000493, 2000497, 2000499, 2000501,

2040001, 2040002, 2040003, 2040004, 2040005, 2040006, 2040007, 2040008, 2040009,

2040010, 2040013,



3RD DIVISION

---------------



2000002, 2000004, 2000005, 2000006, 2000007, 2000008, 2000019, 2000022, 2000034,

2000036, 2000040, 2000044, 2000047, 2000057, 2000061, 2000084, 2000094, 2000119,

2000123, 2000138, 2000139, 2000144, 2000145, 2000152, 2000159, 2000160, 2000173,

2000174, 2000189, 2000190, 2000195, 2000201, 2000213, 2000216, 2000221, 2000222,

2000227, 2000269, 2000270, 2000282, 2000294, 2000321, 2000323, 2000330, 2000331,

2000333, 2000334, 2000344, 2000346, 2000358, 2000371, 2000372, 2000374, 2000381,

2000382, 2000389, 2000391, 2000394, 2000399, 2000421, 2000427, 2000445, 2000451,

2000452, 2000458, 2000486, 2000492, 2000494, 2040011,



EXPELLED

---------------





BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2167



ROLLCODE:43018 KARI ANANTA H/S MADHAILI BAZAR, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------

2000132,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2168



ROLLCODE:43019 PARASMANI HIGH SCHOOL BABHANI, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000019, 2000021, 2000027, 2000028, 2000030, 2000031, 2000038, 2000047, 2000050,

2000069, 2000088, 2000096, 2000101, 2000102, 2000104, 2000105, 2000106, 2000109,

2000116, 2000117, 2000120, 2000127, 2000128, 2000131, 2000133, 2000136, 2000137,

2000141, 2000145, 2000147, 2000148, 2000154, 2000155, 2000161, 2000163, 2000165,

2000166, 2000167, 2000170, 2000172, 2000179, 2000181, 2000182, 2000183, 2000187,

2000198, 2000199, 2000207,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000003, 2000005, 2000006, 2000008, 2000009, 2000010, 2000018, 2000023,

2000024, 2000025, 2000041, 2000045, 2000046, 2000051, 2000052, 2000054, 2000055,

2000056, 2000063, 2000067, 2000068, 2000077, 2000081, 2000085, 2000089, 2000093,

2000095, 2000107, 2000108, 2000111, 2000112, 2000118, 2000119, 2000122, 2000124,

2000125, 2000126, 2000129, 2000132, 2000134, 2000139, 2000142, 2000143, 2000146,

2000156, 2000158, 2000160, 2000162, 2000168, 2000174, 2000175, 2000176, 2000177,

2000178, 2000180, 2000184, 2000186, 2000188, 2000189, 2000195, 2000197, 2000203,

2000204, 2000205, 2000208, 2000210, 2000211, 2040001,



3RD DIVISION

---------------



2000004, 2000007, 2000013, 2000014, 2000017, 2000020, 2000022, 2000026, 2000029,

2000033, 2000035, 2000043, 2000048, 2000057, 2000058, 2000059, 2000060, 2000070,

2000071, 2000072, 2000074, 2000078, 2000079, 2000091, 2000092, 2000094, 2000097,

2000100, 2000115, 2000123, 2000130, 2000135, 2000144, 2000150, 2000153, 2000157,

2000164, 2000169, 2000173, 2000185, 2000190, 2000192, 2000193, 2000194, 2000200,

2000206, 2000213,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2169



ROLLCODE:43020 H R HIGH SCHOOL LALPUR SAROPATTI, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000004, 2000010, 2000018, 2000020, 2000030, 2000031, 2000054, 2000058, 2000060,

2000065, 2000068, 2000070, 2000077, 2000078, 2000086, 2000099, 2000100, 2000107,

2000109, 2000115, 2000117, 2000121, 2000129, 2000136, 2000139, 2000146, 2000147,

2000148, 2000152, 2000155, 2000157, 2000163, 2000164, 2000165, 2000166, 2000167,

2000173, 2000182, 2000184, 2000188, 2000193, 2000195, 2000205, 2000209, 2000210,

2000213, 2000222, 2000228, 2000229,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000005, 2000009, 2000013, 2000015, 2000019, 2000026, 2000028, 2000029,

2000035, 2000039, 2000041, 2000042, 2000043, 2000046, 2000048, 2000051, 2000066,

2000074, 2000075, 2000079, 2000082, 2000089, 2000093, 2000094, 2000096, 2000097,

2000105, 2000112, 2000120, 2000130, 2000131, 2000135, 2000141, 2000142, 2000144,

2000149, 2000151, 2000154, 2000158, 2000159, 2000174, 2000176, 2000177, 2000178,

2000179, 2000192, 2000194, 2000200, 2000201, 2000203, 2000206, 2000207, 2000214,

2000215, 2000216, 2000217, 2000219, 2000221, 2000223, 2000225, 2000226, 2000227,

2040001, 2040002, 2040003, 2040004,



3RD DIVISION

---------------



2000006, 2000007, 2000008, 2000011, 2000012, 2000022, 2000027, 2000040, 2000049,

2000052, 2000053, 2000055, 2000057, 2000059, 2000061, 2000081, 2000083, 2000085,

2000091, 2000098, 2000104, 2000106, 2000113, 2000114, 2000118, 2000119, 2000125,

2000127, 2000128, 2000134, 2000137, 2000140, 2000143, 2000145, 2000150, 2000161,

2000162, 2000169, 2000172, 2000175, 2000181, 2000185, 2000197, 2000208, 2000211,

2000218,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2170



ROLLCODE:43021 SIYARAM HIGH SCHOOL JAGBANI, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000004, 2000005, 2000007, 2000008, 2000012, 2000021, 2000022, 2000023, 2000024,

2000034, 2000040, 2000043, 2000046, 2000048, 2000052, 2000057, 2000061, 2000075,

2000077, 2000085, 2000089, 2000090, 2000094, 2000102, 2000120, 2000121, 2000124,

2000125, 2000129, 2000146, 2000147, 2000151, 2000153, 2000154, 2000161, 2000163,

2000166, 2000170, 2000176, 2000178, 2000180, 2000183, 2000184, 2000186, 2000187,

2000188, 2000190, 2000192, 2000193, 2000199, 2000205, 2000206, 2000207, 2000208,

2000210, 2000212, 2000213, 2000215, 2000218, 2000221, 2000223, 2000225, 2000229,

2000232, 2000233, 2000236, 2000238, 2000239, 2000245, 2000248, 2000249, 2000252,

2000254, 2000255, 2040001,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000003, 2000006, 2000009, 2000013, 2000014, 2000016, 2000020, 2000025,

2000026, 2000028, 2000030, 2000031, 2000032, 2000033, 2000035, 2000044, 2000047,

2000049, 2000056, 2000058, 2000059, 2000060, 2000062, 2000063, 2000064, 2000067,

2000068, 2000069, 2000071, 2000072, 2000074, 2000076, 2000078, 2000082, 2000086,

2000087, 2000091, 2000095, 2000098, 2000105, 2000107, 2000108, 2000113, 2000114,

2000115, 2000117, 2000122, 2000123, 2000130, 2000131, 2000135, 2000138, 2000139,

2000140, 2000143, 2000144, 2000145, 2000148, 2000149, 2000150, 2000155, 2000158,

2000164, 2000165, 2000168, 2000171, 2000175, 2000177, 2000181, 2000182, 2000185,

2000189, 2000191, 2000194, 2000200, 2000201, 2000202, 2000203, 2000209, 2000211,

2000214, 2000217, 2000219, 2000222, 2000224, 2000227, 2000228, 2000230, 2000231,

2000234, 2000237, 2000240, 2000242, 2000250, 2000253, 2000256, 2000257, 2000258,

2040002, 2040003, 2040004,



3RD DIVISION

---------------



2000010, 2000011, 2000017, 2000018, 2000019, 2000027, 2000037, 2000039, 2000045,

2000050, 2000051, 2000053, 2000066, 2000073, 2000079, 2000080, 2000081, 2000088,

2000093, 2000097, 2000100, 2000101, 2000103, 2000104, 2000106, 2000111, 2000112,

2000116, 2000118, 2000119, 2000126, 2000127, 2000128, 2000132, 2000133, 2000134,

2000136, 2000137, 2000141, 2000152, 2000160, 2000162, 2000169, 2000172, 2000174,

2000179, 2000216, 2000220, 2000235, 2000243,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2171



ROLLCODE:43022 SRI GORELAL HIGH SCHOOL KABIYAHI, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000003, 2000004, 2000008, 2000015, 2000022, 2000028, 2000046, 2000047, 2000051,

2000052, 2000061, 2000062, 2000069, 2000076, 2000077, 2000084, 2000089, 2000096,

2000105, 2000111, 2000121, 2000132, 2000134, 2000139, 2000140, 2000143, 2000145,

2000152, 2000153, 2000157, 2000158, 2000159, 2000161, 2000164, 2000166, 2000168,

2000176, 2000180, 2000184, 2000187, 2000191, 2000203, 2000209, 2000212, 2000214,

2000232, 2000233, 2000234, 2000235, 2000236, 2000237, 2000240, 2000242, 2040002,

2040003,



2ND DIVISION

---------------



2000002, 2000005, 2000006, 2000011, 2000013, 2000017, 2000025, 2000029, 2000031,

2000032, 2000033, 2000037, 2000038, 2000043, 2000045, 2000053, 2000055, 2000056,

2000058, 2000064, 2000070, 2000074, 2000075, 2000081, 2000082, 2000083, 2000085,

2000088, 2000100, 2000101, 2000103, 2000110, 2000113, 2000114, 2000115, 2000116,

2000117, 2000118, 2000120, 2000123, 2000124, 2000125, 2000126, 2000127, 2000129,

2000133, 2000136, 2000137, 2000144, 2000147, 2000154, 2000162, 2000163, 2000167,

2000170, 2000172, 2000177, 2000182, 2000185, 2000189, 2000190, 2000192, 2000193,

2000196, 2000198, 2000200, 2000201, 2000202, 2000205, 2000208, 2000210, 2000213,

2000215, 2000218, 2000219, 2000222, 2000223, 2000225, 2000226, 2000227, 2000231,

2000239, 2000241, 2040001, 2040004,



3RD DIVISION

---------------



2000001, 2000009, 2000010, 2000016, 2000019, 2000023, 2000026, 2000035, 2000039,

2000040, 2000041, 2000044, 2000048, 2000049, 2000050, 2000066, 2000068, 2000071,

2000073, 2000092, 2000094, 2000098, 2000102, 2000106, 2000112, 2000130, 2000135,

2000141, 2000142, 2000146, 2000148, 2000150, 2000151, 2000160, 2000169, 2000171,

2000178, 2000179, 2000181, 2000183, 2000186, 2000188, 2000194, 2000197, 2000199,

2000206, 2000207, 2000220, 2000221, 2000224, 2000228, 2000229, 2000230, 2000238,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2172



ROLLCODE:43023 M H HIGH SCHOOL RANI POKHAR, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000003, 2000005, 2000011, 2000017, 2000020, 2000022, 2000024, 2000027, 2000031,

2000042, 2000052, 2000060, 2000070, 2000071, 2000073, 2000077, 2000082, 2000084,

2000086, 2000088, 2000090, 2000107, 2000117, 2000119, 2000125, 2000126, 2000128,

2000129, 2000130, 2000131, 2000135, 2000136, 2000138, 2000139, 2000140, 2000141,

2000142, 2000143, 2000147, 2000150, 2000151, 2000152, 2000153, 2000154, 2000155,

2000159, 2000161, 2000162, 2000164, 2000165, 2000167, 2000168, 2000170, 2000171,

2000176, 2000177, 2000179, 2000185, 2000186, 2000188, 2000189, 2000190, 2000191,

2000192, 2000193, 2000195, 2000196, 2000197, 2000198, 2000199, 2000200, 2000201,

2000202, 2000204, 2000206, 2000208, 2000210, 2000212, 2000214, 2000215, 2000216,

2000219, 2000220, 2000222, 2000223, 2000225, 2000226, 2000227, 2000228, 2000229,

2000231, 2040001, 2040002, 2040005,



2ND DIVISION

---------------



2000006, 2000007, 2000009, 2000012, 2000016, 2000019, 2000021, 2000023, 2000026,

2000028, 2000030, 2000035, 2000037, 2000043, 2000046, 2000047, 2000050, 2000051,

2000055, 2000057, 2000059, 2000062, 2000064, 2000066, 2000068, 2000069, 2000072,

2000074, 2000078, 2000080, 2000097, 2000098, 2000100, 2000104, 2000105, 2000110,

2000111, 2000113, 2000120, 2000121, 2000122, 2000127, 2000132, 2000133, 2000137,

2000144, 2000149, 2000156, 2000157, 2000158, 2000163, 2000169, 2000172, 2000173,

2000175, 2000182, 2000183, 2000187, 2000203, 2000211, 2000213, 2000217, 2000218,

2000221, 2000224, 2000230, 2000232, 2040003, 2040004,



3RD DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000010, 2000014, 2000015, 2000025, 2000032, 2000034, 2000036,

2000040, 2000041, 2000045, 2000053, 2000058, 2000063, 2000065, 2000067, 2000076,

2000079, 2000083, 2000092, 2000093, 2000103, 2000106, 2000108, 2000112, 2000114,

2000115, 2000145, 2000146, 2000160, 2000174, 2000178, 2000181, 2000207, 2000209,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2173



ROLLCODE:43024 M M HIGH SCHOOL KUMAR KHAND, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000004, 2000005, 2000034, 2000046, 2000063, 2000078, 2000088, 2000089, 2000121,

2000129, 2000132, 2000133, 2000161, 2000162, 2000163, 2000172, 2000180, 2000183,

2000187, 2000192, 2000197, 2000205, 2000209, 2000211, 2000216, 2000217, 2000219,

2000220, 2000224, 2000228, 2000251, 2000258, 2000261, 2000264, 2000270, 2000272,

2000277, 2000282, 2000283, 2000287, 2000289, 2000296, 2000299, 2000303, 2000305,

2000306, 2000315, 2000319, 2000326, 2000330, 2000332, 2000335, 2000340, 2000341,

2000345, 2000346, 2000348, 2000356, 2000358, 2000384, 2000392, 2000393, 2000395,

2000406, 2000410, 2000416, 2000419, 2000427, 2000428, 2000429,



2ND DIVISION

---------------



2000010, 2000011, 2000012, 2000015, 2000023, 2000025, 2000026, 2000031, 2000032,

2000035, 2000038, 2000039, 2000057, 2000064, 2000065, 2000066, 2000069, 2000070,

2000071, 2000077, 2000083, 2000085, 2000094, 2000095, 2000097, 2000101, 2000103,

2000107, 2000110, 2000113, 2000117, 2000127, 2000128, 2000141, 2000151, 2000154,

2000159, 2000160, 2000168, 2000174, 2000177, 2000181, 2000184, 2000188, 2000189,

2000191, 2000194, 2000199, 2000200, 2000203, 2000206, 2000207, 2000210, 2000214,

2000215, 2000218, 2000221, 2000222, 2000226, 2000227, 2000229, 2000231, 2000235,

2000237, 2000240, 2000242, 2000245, 2000250, 2000257, 2000260, 2000266, 2000267,

2000268, 2000269, 2000271, 2000273, 2000275, 2000279, 2000281, 2000284, 2000285,

2000288, 2000291, 2000293, 2000295, 2000300, 2000301, 2000308, 2000309, 2000310,

2000311, 2000317, 2000318, 2000321, 2000331, 2000333, 2000344, 2000350, 2000353,

2000357, 2000364, 2000367, 2000368, 2000371, 2000372, 2000374, 2000375, 2000377,

2000380, 2000381, 2000382, 2000383, 2000387, 2000388, 2000389, 2000401, 2000404,

2000407, 2000411, 2000412, 2000415, 2000420, 2000425, 2000426, 2040001, 2040002,

2040004, 2040005,



3RD DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000006, 2000007, 2000008, 2000009, 2000013, 2000014, 2000017,

2000018, 2000021, 2000022, 2000024, 2000027, 2000028, 2000030, 2000033, 2000040,

2000041, 2000043, 2000044, 2000047, 2000051, 2000052, 2000053, 2000055, 2000056,

2000058, 2000059, 2000062, 2000072, 2000074, 2000075, 2000079, 2000080, 2000082,

2000084, 2000087, 2000098, 2000104, 2000106, 2000115, 2000119, 2000120, 2000134,

2000135, 2000136, 2000137, 2000138, 2000149, 2000157, 2000158, 2000164, 2000169,

2000173, 2000175, 2000178, 2000179, 2000182, 2000185, 2000190, 2000201, 2000234,

2000236, 2000238, 2000239, 2000241, 2000246, 2000249, 2000254, 2000256, 2000278,

2000280, 2000286, 2000290, 2000294, 2000297, 2000304, 2000312, 2000316, 2000320,

2000322, 2000323, 2000327, 2000329, 2000334, 2000337, 2000339, 2000343, 2000347,

2000352, 2000355, 2000359, 2000361, 2000363, 2000365, 2000369, 2000376, 2000379,

2000386, 2000390, 2000391, 2000394, 2000396, 2000398, 2000399, 2000400, 2000402,

2000403, 2000405, 2000409, 2000414, 2000424, 2040003,



EXPELLED

---------------



2000096, 2000105, 2000354,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2174



ROLLCODE:43025 JAWAHAR HIGH SCHOOL RAMNAGARBELA, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000004, 2000006, 2000023, 2000025, 2000026, 2000029, 2000035, 2000036, 2000040,

2000044, 2000062, 2000069, 2000082, 2000087, 2000089, 2000093, 2000099, 2000100,

2000101, 2000108, 2000110, 2000118, 2000122, 2000125, 2000126, 2000128, 2000132,

2000135, 2000136, 2000141, 2000146, 2000147, 2000149, 2000156, 2000159, 2000163,

2000168, 2000172, 2000175,



2ND DIVISION

---------------



2000008, 2000010, 2000012, 2000015, 2000019, 2000020, 2000021, 2000027, 2000031,

2000037, 2000043, 2000049, 2000053, 2000055, 2000056, 2000065, 2000068, 2000070,

2000073, 2000080, 2000084, 2000086, 2000094, 2000096, 2000104, 2000105, 2000107,

2000109, 2000111, 2000115, 2000116, 2000120, 2000121, 2000127, 2000133, 2000142,

2000145, 2000148, 2000151, 2000153, 2000154, 2000157, 2000161, 2000162, 2000164,

2000166, 2000170, 2000173,



3RD DIVISION

---------------



2000002, 2000005, 2000009, 2000017, 2000034, 2000038, 2000039, 2000046, 2000048,

2000050, 2000054, 2000059, 2000061, 2000064, 2000066, 2000074, 2000078, 2000079,

2000083, 2000085, 2000088, 2000090, 2000097, 2000098, 2000102, 2000103, 2000112,

2000113, 2000114, 2000119, 2000123, 2000124, 2000130, 2000131, 2000139, 2000140,

2000143, 2000144, 2000150, 2000152, 2000158, 2000160, 2000165, 2000167, 2000169,

2000171, 2000174, 2040001,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2175



ROLLCODE:43026 D N HIGH SCHOOL RANI PATTISUKHASAN, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000002, 2000019, 2000033, 2000047, 2000052, 2000056, 2000061, 2000068, 2000081,

2000092, 2000096, 2000103, 2000108, 2000109, 2000116, 2000124, 2000127, 2000137,

2000138, 2000141, 2000142, 2000147, 2000153, 2000156, 2000157, 2000161, 2000169,

2000171, 2000179,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000003, 2000006, 2000021, 2000023, 2000028, 2000031, 2000036, 2000046,

2000054, 2000060, 2000062, 2000066, 2000069, 2000070, 2000074, 2000076, 2000082,

2000084, 2000093, 2000095, 2000097, 2000099, 2000100, 2000104, 2000106, 2000107,

2000111, 2000113, 2000114, 2000117, 2000119, 2000121, 2000123, 2000125, 2000128,

2000129, 2000130, 2000131, 2000132, 2000133, 2000134, 2000139, 2000144, 2000150,

2000151, 2000160, 2000162, 2000168, 2000175, 2000178, 2000181, 2000186, 2000187,

2040002,



3RD DIVISION

---------------



2000004, 2000010, 2000020, 2000024, 2000029, 2000032, 2000034, 2000040, 2000042,

2000043, 2000053, 2000055, 2000057, 2000059, 2000075, 2000078, 2000079, 2000085,

2000089, 2000090, 2000098, 2000101, 2000102, 2000105, 2000126, 2000135, 2000143,

2000148, 2000149, 2000152, 2000159, 2000163, 2000164, 2000170, 2000172, 2000173,

2000174, 2000176, 2000180, 2000182, 2000184, 2000188, 2040001,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2176



ROLLCODE:43027 MAHABIR (R) H/S TIKULIYA BISANPUR SUNDAR, MADHEPUR 43-MADHEPURA

A

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000024, 2000034, 2000046, 2000057, 2000078, 2000090, 2000091, 2000094, 2000121,

2000125, 2000126, 2000134, 2000137, 2000139, 2000140, 2000141, 2000142, 2000146,

2000154, 2000158, 2000160, 2000162, 2000163, 2000169, 2000172, 2000182, 2000187,

2000191, 2000195, 2000203, 2000209, 2000210, 2000215, 2000218, 2000228, 2000231,

2000240, 2000244, 2000247, 2040001,



2ND DIVISION

---------------



2000002, 2000003, 2000007, 2000008, 2000009, 2000011, 2000014, 2000022, 2000027,

2000031, 2000037, 2000039, 2000041, 2000042, 2000044, 2000045, 2000051, 2000056,

2000059, 2000066, 2000070, 2000072, 2000076, 2000079, 2000082, 2000084, 2000085,

2000103, 2000104, 2000106, 2000109, 2000111, 2000117, 2000122, 2000123, 2000124,

2000127, 2000130, 2000135, 2000138, 2000147, 2000148, 2000149, 2000153, 2000155,

2000156, 2000159, 2000161, 2000164, 2000168, 2000173, 2000179, 2000180, 2000181,

2000184, 2000185, 2000186, 2000188, 2000194, 2000196, 2000199, 2000201, 2000202,

2000205, 2000206, 2000208, 2000212, 2000213, 2000214, 2000216, 2000217, 2000221,

2000223, 2000224, 2000227, 2000232, 2000233, 2000242,



3RD DIVISION

---------------



2000004, 2000005, 2000010, 2000015, 2000016, 2000021, 2000025, 2000029, 2000032,

2000035, 2000036, 2000043, 2000047, 2000048, 2000052, 2000053, 2000055, 2000058,

2000063, 2000065, 2000067, 2000077, 2000083, 2000095, 2000097, 2000098, 2000100,

2000107, 2000112, 2000113, 2000114, 2000115, 2000116, 2000118, 2000119, 2000120,

2000131, 2000132, 2000133, 2000136, 2000150, 2000151, 2000152, 2000157, 2000166,

2000174, 2000178, 2000183, 2000192, 2000197, 2000198, 2000200, 2000219, 2000220,

2000222, 2000230, 2000234, 2000235, 2000246, 2000248, 2000250, 2000251, 2000253,

2000254,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2177



ROLLCODE:43028 PROJECT GIRLS H/S SINGHESHWAR, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000015, 2000022, 2000024, 2000027, 2000032, 2000040, 2000042, 2000061, 2000069,

2000070, 2000084, 2000090, 2000099, 2000101, 2000103, 2000105, 2000112, 2000117,

2000119, 2000120, 2000156, 2000161, 2000225, 2000226, 2000227, 2000232, 2000239,

2000243, 2000271, 2000276, 2000287, 2000299, 2000307, 2000313, 2000330, 2000331,

2000333, 2000344, 2000366, 2000369, 2000370, 2000373, 2000378, 2000386, 2000388,

2000392, 2000395, 2000402, 2000403, 2000406, 2000408,



2ND DIVISION

---------------



2000004, 2000007, 2000010, 2000017, 2000018, 2000019, 2000020, 2000023, 2000030,

2000031, 2000033, 2000043, 2000045, 2000047, 2000049, 2000050, 2000052, 2000056,

2000059, 2000060, 2000066, 2000071, 2000074, 2000075, 2000079, 2000081, 2000086,

2000087, 2000093, 2000095, 2000098, 2000100, 2000102, 2000106, 2000113, 2000116,

2000121, 2000124, 2000129, 2000130, 2000132, 2000136, 2000138, 2000143, 2000149,

2000151, 2000157, 2000158, 2000159, 2000172, 2000173, 2000180, 2000183, 2000186,

2000188, 2000190, 2000191, 2000194, 2000201, 2000206, 2000207, 2000210, 2000211,

2000212, 2000216, 2000217, 2000219, 2000221, 2000222, 2000230, 2000231, 2000233,

2000237, 2000240, 2000242, 2000253, 2000257, 2000260, 2000264, 2000270, 2000274,

2000280, 2000284, 2000285, 2000286, 2000289, 2000291, 2000305, 2000306, 2000311,

2000312, 2000323, 2000324, 2000327, 2000334, 2000337, 2000338, 2000341, 2000343,

2000346, 2000354, 2000363, 2000365, 2000367, 2000371, 2000372, 2000374, 2000377,

2000379, 2000383, 2000390, 2000393, 2000394, 2000396, 2000398, 2000404, 2040001,



3RD DIVISION

---------------



2000001, 2000003, 2000011, 2000012, 2000013, 2000014, 2000016, 2000021, 2000028,

2000029, 2000035, 2000037, 2000038, 2000041, 2000048, 2000051, 2000055, 2000058,

2000063, 2000065, 2000067, 2000068, 2000072, 2000076, 2000078, 2000080, 2000083,

2000085, 2000089, 2000091, 2000094, 2000096, 2000097, 2000107, 2000128, 2000131,

2000134, 2000137, 2000140, 2000142, 2000144, 2000145, 2000150, 2000164, 2000168,

2000169, 2000179, 2000181, 2000182, 2000187, 2000189, 2000195, 2000203, 2000208,

2000213, 2000214, 2000215, 2000218, 2000220, 2000223, 2000224, 2000228, 2000229,

2000234, 2000236, 2000241, 2000244, 2000245, 2000250, 2000251, 2000252, 2000256,

2000259, 2000265, 2000273, 2000275, 2000277, 2000278, 2000279, 2000281, 2000282,

2000283, 2000288, 2000290, 2000294, 2000296, 2000297, 2000300, 2000302, 2000303,

2000304, 2000308, 2000310, 2000314, 2000316, 2000317, 2000319, 2000321, 2000322,

2000325, 2000326, 2000328, 2000329, 2000332, 2000335, 2000336, 2000339, 2000340,

2000345, 2000347, 2000352, 2000353, 2000355, 2000356, 2000357, 2000358, 2000359,

2000362, 2000364, 2000368, 2000375, 2000376, 2000380, 2000381, 2000382, 2000384,

2000385, 2000387, 2000391, 2000397, 2000399, 2000400, 2000407,



PASS

---------------



1920280,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2178



ROLLCODE:43029 PROJECT GIRLS H/S KUMARKHAND, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000001, 2000003, 2000004, 2000006, 2000010, 2000014, 2000015, 2000025, 2000027,

2000033, 2000048, 2000054, 2000064, 2000094, 2000099, 2000117, 2000119, 2000124,

2000143, 2000149, 2000151, 2000157, 2000165, 2000167, 2000175, 2000181, 2000183,

2000185, 2000186, 2000190, 2000193, 2000200,



2ND DIVISION

---------------



2000005, 2000012, 2000016, 2000017, 2000019, 2000021, 2000022, 2000026, 2000028,

2000036, 2000040, 2000041, 2000042, 2000043, 2000044, 2000051, 2000052, 2000055,

2000056, 2000060, 2000062, 2000065, 2000069, 2000070, 2000074, 2000079, 2000084,

2000089, 2000090, 2000095, 2000098, 2000101, 2000103, 2000105, 2000107, 2000108,

2000110, 2000112, 2000114, 2000126, 2000127, 2000129, 2000132, 2000133, 2000138,

2000148, 2000154, 2000158, 2000163, 2000164, 2000166, 2000170, 2000172, 2000174,

2000180, 2000182, 2000191, 2000195, 2040001, 2040002,



3RD DIVISION

---------------



2000008, 2000009, 2000030, 2000031, 2000032, 2000037, 2000038, 2000039, 2000049,

2000050, 2000053, 2000057, 2000058, 2000059, 2000061, 2000063, 2000066, 2000067,

2000071, 2000072, 2000075, 2000080, 2000083, 2000085, 2000091, 2000092, 2000093,

2000096, 2000097, 2000104, 2000106, 2000109, 2000113, 2000116, 2000120, 2000121,

2000122, 2000123, 2000125, 2000128, 2000130, 2000134, 2000140, 2000141, 2000144,

2000146, 2000147, 2000156, 2000159, 2000160, 2000161, 2000162, 2000168, 2000169,

2000171, 2000176, 2000177, 2000178, 2000184, 2000187, 2000188, 2000192,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2179



ROLLCODE:43030 N K M H S SHAH ALAMNAGAR, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000006, 2000007, 2000008, 2000010, 2000018, 2000020, 2000021, 2000023, 2000025,

2000027, 2000030, 2000037, 2000038, 2000039, 2000044, 2000045, 2000046, 2000056,

2000057, 2000058, 2000060, 2000062, 2000063, 2000064, 2000065, 2000068, 2000070,

2000073, 2000075, 2000076, 2000093, 2000096, 2000098, 2000101, 2000102, 2000103,

2000105, 2000108, 2000113, 2000119, 2000122, 2000129, 2000131, 2000133, 2000134,

2000137, 2000138, 2000140, 2000141, 2000142, 2000145, 2000146, 2000148, 2000150,

2000151, 2000154, 2000159, 2000160, 2000162, 2000173, 2000176, 2000177, 2000178,

2000181, 2000184, 2000185, 2000195, 2000196, 2000198, 2000205, 2000208, 2000214,

2000215, 2000217, 2000218, 2000221, 2000225, 2000231, 2000239, 2000240, 2000241,

2000242, 2000247, 2000249, 2000252, 2000255, 2000269, 2000271, 2000273, 2000274,

2000275, 2000278, 2000284, 2000289, 2000290, 2000291, 2000292, 2000295, 2000297,

2000299, 2000300, 2000301, 2000308, 2000311, 2000316, 2000319, 2000320, 2000321,

2000324, 2000325, 2000332, 2000334, 2000335, 2000336, 2000337, 2000338, 2000340,

2000342, 2040003, 2040004, 2040005, 2040006, 2040008,



2ND DIVISION

---------------



2000002, 2000003, 2000004, 2000012, 2000013, 2000014, 2000015, 2000019, 2000022,

2000026, 2000031, 2000034, 2000035, 2000040, 2000041, 2000042, 2000047, 2000048,

2000050, 2000051, 2000052, 2000055, 2000061, 2000066, 2000067, 2000074, 2000077,

2000081, 2000084, 2000085, 2000086, 2000088, 2000091, 2000092, 2000095, 2000097,

2000104, 2000107, 2000109, 2000110, 2000111, 2000114, 2000115, 2000116, 2000123,

2000125, 2000127, 2000130, 2000132, 2000135, 2000136, 2000144, 2000156, 2000161,

2000163, 2000165, 2000166, 2000168, 2000169, 2000170, 2000171, 2000172, 2000174,

2000186, 2000188, 2000189, 2000190, 2000191, 2000192, 2000193, 2000201, 2000202,

2000204, 2000207, 2000209, 2000211, 2000220, 2000223, 2000224, 2000226, 2000230,

2000234, 2000236, 2000237, 2000244, 2000245, 2000246, 2000248, 2000250, 2000251,

2000253, 2000254, 2000256, 2000258, 2000261, 2000262, 2000264, 2000265, 2000266,

2000272, 2000276, 2000277, 2000279, 2000280, 2000281, 2000282, 2000283, 2000286,

2000294, 2000302, 2000303, 2000306, 2000309, 2000310, 2000312, 2000322, 2000323,

2000327, 2000339, 2040001, 2040002, 2040007, 2040009, 2040010,



3RD DIVISION

---------------



2000001, 2000009, 2000016, 2000017, 2000024, 2000028, 2000032, 2000036, 2000043,

2000049, 2000054, 2000059, 2000071, 2000072, 2000090, 2000094, 2000106, 2000112,

2000117, 2000121, 2000124, 2000126, 2000128, 2000143, 2000149, 2000152, 2000153,

2000155, 2000157, 2000158, 2000175, 2000180, 2000187, 2000194, 2000199, 2000212,

2000216, 2000219, 2000222, 2000227, 2000228, 2000229, 2000232, 2000233, 2000235,

2000238, 2000243, 2000257, 2000260, 2000270, 2000285, 2000288, 2000296, 2000298,

2000304, 2000305, 2000307, 2000313, 2000314, 2000328, 2000331,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2180



ROLLCODE:43031 HIGH SCHOOL KHAPUR, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000004, 2000009, 2000021, 2000045, 2000049, 2000051, 2000052, 2000056, 2000064,

2000090, 2000101, 2000117, 2000132, 2000137, 2000140, 2000148, 2000155, 2000160,

2000163, 2000168, 2000170, 2000177, 2000184, 2000188, 2000197, 2000198, 2000199,

2000202, 2000213, 2000215, 2000220, 2000232, 2000243, 2000245, 2000246, 2000251,

2000258, 2000268, 2000280, 2000283, 2000285, 2000288, 2000295, 2000297, 2000301,

2000302, 2000314, 2000316, 2000320, 2000323, 2000335, 2000336, 2000339, 2000343,

2000344, 2000351, 2000353, 2000364, 2000366, 2000377, 2000380, 2000386, 2000397,

2000401, 2000403, 2000404, 2040002, 2040005, 2040006,



2ND DIVISION

---------------



2000003, 2000005, 2000007, 2000012, 2000013, 2000017, 2000022, 2000023, 2000027,

2000029, 2000030, 2000034, 2000035, 2000038, 2000041, 2000046, 2000048, 2000053,

2000054, 2000058, 2000059, 2000062, 2000063, 2000067, 2000068, 2000070, 2000074,

2000083, 2000084, 2000086, 2000088, 2000089, 2000094, 2000095, 2000097, 2000098,

2000099, 2000102, 2000104, 2000110, 2000112, 2000115, 2000118, 2000125, 2000126,

2000127, 2000129, 2000130, 2000133, 2000138, 2000141, 2000145, 2000147, 2000152,

2000154, 2000167, 2000171, 2000173, 2000174, 2000175, 2000178, 2000179, 2000180,

2000181, 2000186, 2000187, 2000189, 2000191, 2000195, 2000200, 2000201, 2000204,

2000206, 2000209, 2000211, 2000212, 2000214, 2000216, 2000219, 2000222, 2000225,

2000227, 2000228, 2000229, 2000230, 2000233, 2000234, 2000237, 2000239, 2000240,

2000248, 2000250, 2000252, 2000253, 2000254, 2000255, 2000257, 2000260, 2000261,

2000264, 2000265, 2000267, 2000269, 2000270, 2000272, 2000274, 2000275, 2000277,

2000279, 2000281, 2000282, 2000287, 2000292, 2000293, 2000296, 2000298, 2000300,

2000303, 2000304, 2000307, 2000309, 2000315, 2000317, 2000321, 2000322, 2000324,

2000329, 2000330, 2000331, 2000333, 2000338, 2000340, 2000341, 2000342, 2000346,

2000347, 2000349, 2000350, 2000352, 2000354, 2000355, 2000358, 2000359, 2000362,

2000363, 2000367, 2000368, 2000371, 2000373, 2000375, 2000376, 2000379, 2000381,

2000382, 2000387, 2000388, 2000391, 2000396, 2000399, 2000402, 2000405, 2000409,

2040001, 2040003, 2040004,



3RD DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000006, 2000011, 2000014, 2000015, 2000019, 2000020, 2000024,

2000025, 2000028, 2000031, 2000032, 2000033, 2000036, 2000039, 2000040, 2000043,

2000047, 2000057, 2000061, 2000065, 2000066, 2000072, 2000076, 2000079, 2000080,

2000081, 2000087, 2000092, 2000093, 2000096, 2000103, 2000106, 2000107, 2000111,

2000113, 2000119, 2000120, 2000122, 2000124, 2000128, 2000131, 2000134, 2000135,

2000136, 2000139, 2000143, 2000146, 2000149, 2000150, 2000153, 2000156, 2000157,

2000158, 2000159, 2000161, 2000164, 2000169, 2000172, 2000176, 2000182, 2000183,

2000185, 2000190, 2000192, 2000193, 2000194, 2000203, 2000205, 2000210, 2000223,

2000224, 2000231, 2000235, 2000236, 2000242, 2000244, 2000247, 2000249, 2000259,

2000263, 2000271, 2000290, 2000305, 2000312, 2000319, 2000326, 2000334, 2000345,

2000348, 2000356, 2000357, 2000360, 2000365, 2000372, 2000383, 2000384, 2000389,

2000390, 2000392, 2000394, 2000395, 2000407, 2000408,



EXPELLED

---------------





BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2181



ROLLCODE:43031 HIGH SCHOOL KHAPUR, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------

2000055, 2000332,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2182



ROLLCODE:43032 JAI LAL HIGH SCHOOL SAPARDAH, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000003, 2000011, 2000032, 2000036, 2000054, 2000056, 2000057, 2000059, 2000060,

2000070, 2000077, 2000079, 2000081, 2000086, 2000087, 2000093, 2000094, 2000096,

2000098, 2000099, 2000100, 2000101, 2000106, 2000108, 2000110, 2000115, 2000117,

2000120, 2000121, 2000122, 2000124, 2000125, 2000129, 2000135, 2000139, 2000145,

2000151, 2000153, 2000154, 2000156, 2000158, 2000163, 2000168, 2000171, 2000172,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000006, 2000007, 2000009, 2000012, 2000018, 2000022, 2000026, 2000027,

2000033, 2000037, 2000038, 2000043, 2000046, 2000048, 2000050, 2000051, 2000055,

2000058, 2000064, 2000065, 2000068, 2000069, 2000072, 2000074, 2000075, 2000076,

2000080, 2000084, 2000085, 2000088, 2000090, 2000092, 2000095, 2000097, 2000102,

2000104, 2000107, 2000112, 2000114, 2000118, 2000119, 2000123, 2000126, 2000127,

2000128, 2000131, 2000134, 2000138, 2000140, 2000141, 2000144, 2000147, 2000149,

2000155, 2000159, 2000162, 2000166, 2000170, 2040001, 2040002,



3RD DIVISION

---------------



2000002, 2000004, 2000008, 2000014, 2000016, 2000021, 2000023, 2000034, 2000042,

2000044, 2000045, 2000066, 2000067, 2000073, 2000083, 2000089, 2000091, 2000103,

2000105, 2000113, 2000116, 2000132, 2000137, 2000142, 2000143, 2000146, 2000148,

2000150, 2000152, 2000157, 2000169, 2040003,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2183



ROLLCODE:43033 S N P M HIGH SCHOOL KHURHAN, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000002, 2000003, 2000005, 2000006, 2000009, 2000012, 2000013, 2000014, 2000018,

2000019, 2000024, 2000027, 2000038, 2000039, 2000044, 2000051, 2000052, 2000062,

2000064, 2000072, 2000073, 2000076, 2000079, 2000080, 2000081, 2000086, 2000087,

2000090, 2000095, 2000096, 2000099, 2000105, 2000108, 2000111, 2000117, 2000118,

2000125, 2000133, 2000137, 2000139, 2000144, 2000145, 2000148, 2000149, 2040001,

2040002,



2ND DIVISION

---------------



2000004, 2000008, 2000010, 2000011, 2000015, 2000016, 2000017, 2000025, 2000026,

2000028, 2000030, 2000033, 2000036, 2000041, 2000047, 2000049, 2000050, 2000053,

2000054, 2000056, 2000057, 2000059, 2000060, 2000061, 2000063, 2000065, 2000067,

2000071, 2000075, 2000077, 2000082, 2000084, 2000085, 2000088, 2000089, 2000091,

2000092, 2000093, 2000100, 2000101, 2000104, 2000106, 2000109, 2000110, 2000113,

2000114, 2000115, 2000116, 2000119, 2000121, 2000122, 2000123, 2000128, 2000129,

2000130, 2000135, 2000138, 2000140, 2000141, 2000142, 2000143, 2040003, 2040004,



3RD DIVISION

---------------



2000001, 2000020, 2000021, 2000022, 2000023, 2000029, 2000032, 2000034, 2000037,

2000040, 2000042, 2000045, 2000046, 2000048, 2000068, 2000070, 2000078, 2000083,

2000097, 2000102, 2000107, 2000112, 2000124, 2000127, 2000131, 2000132, 2000136,

2000147,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2184



ROLLCODE:43034 JANTA HIGH SCHOOL CHOUSA, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000002, 2000010, 2000017, 2000047, 2000053, 2000063, 2000065, 2000069, 2000070,

2000074, 2000079, 2000080, 2000081, 2000102, 2000106, 2000110, 2000115, 2000120,

2000129, 2000130, 2000142, 2000145, 2000147, 2000148, 2000149, 2000155, 2000157,

2000167, 2000185, 2000188, 2000197, 2000210, 2000223, 2000226, 2000232, 2000253,

2000256, 2000266, 2000279, 2000286, 2000288, 2000290, 2000293, 2000295, 2000302,

2000313, 2000314, 2000322, 2000324, 2000325, 2000329, 2000335, 2000336, 2000338,

2000345, 2000354, 2000355, 2000362, 2000364, 2000365, 2000368, 2000374, 2000375,

2000376, 2000377, 2000378, 2000383, 2000389, 2000391, 2000393, 2000398, 2000401,

2000402, 2000404, 2000421, 2000422, 2000434, 2000439, 2000448, 2000452, 2000455,

2000458, 2000459, 2000465, 2000471, 2000486, 2000487, 2000494, 2000495, 2000498,

2000503, 2000505, 2000506, 2000508, 2000513, 2000517, 2000520, 2000522, 2000524,

2000532, 2000533, 2000535, 2000541, 2000545, 2000546, 2000547, 2000548, 2000553,

2000555, 2000556, 2000560, 2000563, 2000564, 2000572, 2000576, 2000581, 2000582,

2000589, 2000590, 2000591, 2000592, 2000598, 2000607, 2000610, 2000614, 2000615,

2000617, 2000621, 2000623, 2000625, 2000631, 2000632, 2000634, 2000638, 2000640,

2000641, 2000644, 2000645, 2000648, 2000649, 2000651, 2000653, 2000659, 2040013,

2040021,



2ND DIVISION

---------------



2000004, 2000006, 2000008, 2000009, 2000011, 2000019, 2000020, 2000022, 2000023,

2000025, 2000028, 2000029, 2000030, 2000034, 2000041, 2000043, 2000045, 2000046,

2000048, 2000050, 2000051, 2000056, 2000064, 2000067, 2000084, 2000090, 2000091,

2000092, 2000103, 2000105, 2000107, 2000109, 2000111, 2000112, 2000122, 2000125,

2000128, 2000131, 2000136, 2000139, 2000140, 2000144, 2000154, 2000161, 2000168,

2000172, 2000176, 2000178, 2000190, 2000194, 2000208, 2000211, 2000213, 2000215,

2000216, 2000217, 2000221, 2000225, 2000230, 2000238, 2000240, 2000243, 2000245,

2000247, 2000249, 2000254, 2000257, 2000259, 2000260, 2000261, 2000268, 2000270,

2000271, 2000276, 2000277, 2000282, 2000287, 2000289, 2000291, 2000296, 2000300,

2000301, 2000304, 2000308, 2000312, 2000316, 2000318, 2000319, 2000323, 2000327,

2000328, 2000330, 2000332, 2000333, 2000339, 2000341, 2000344, 2000346, 2000347,

2000349, 2000352, 2000356, 2000359, 2000360, 2000363, 2000366, 2000369, 2000372,

2000373, 2000379, 2000380, 2000392, 2000395, 2000396, 2000397, 2000403, 2000407,

2000408, 2000409, 2000410, 2000413, 2000415, 2000416, 2000419, 2000423, 2000424,

2000425, 2000429, 2000433, 2000435, 2000436, 2000437, 2000438, 2000444, 2000446,

2000447, 2000453, 2000461, 2000464, 2000474, 2000475, 2000477, 2000479, 2000480,

2000482, 2000483, 2000484, 2000485, 2000488, 2000489, 2000490, 2000491, 2000492,

2000496, 2000497, 2000499, 2000502, 2000504, 2000507, 2000510, 2000512, 2000519,

2000521, 2000523, 2000525, 2000528, 2000529, 2000531, 2000538, 2000539, 2000540,

2000543, 2000544, 2000549, 2000550, 2000551, 2000558, 2000559, 2000561, 2000566,

2000568, 2000569, 2000573, 2000574, 2000575, 2000577, 2000578, 2000580, 2000586,

2000588, 2000593, 2000595, 2000596, 2000597, 2000599, 2000600, 2000603, 2000604,

2000606, 2000608, 2000609, 2000611, 2000612, 2000624, 2000627, 2000628, 2000629,

2000630, 2000639, 2000642, 2000647, 2000650, 2000652, 2000654, 2000655, 2000656,

2000657, 2040001, 2040002, 2040003, 2040004, 2040006, 2040008, 2040009, 2040010,

2040011, 2040012, 2040015, 2040017, 2040018, 2040019, 2040020,



3RD DIVISION

---------------





BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2185



ROLLCODE:43034 JANTA HIGH SCHOOL CHOUSA, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------

2000003, 2000012, 2000031, 2000033, 2000036, 2000037, 2000042, 2000044, 2000052,

2000054, 2000061, 2000062, 2000068, 2000076, 2000082, 2000083, 2000085, 2000086,

2000087, 2000089, 2000093, 2000095, 2000097, 2000098, 2000099, 2000100, 2000101,

2000108, 2000114, 2000118, 2000119, 2000123, 2000124, 2000126, 2000132, 2000133,

2000135, 2000146, 2000152, 2000163, 2000165, 2000174, 2000180, 2000196, 2000204,

2000205, 2000209, 2000214, 2000218, 2000227, 2000229, 2000231, 2000235, 2000237,

2000241, 2000242, 2000248, 2000250, 2000263, 2000294, 2000297, 2000298, 2000299,

2000305, 2000307, 2000320, 2000334, 2000340, 2000348, 2000351, 2000358, 2000361,

2000370, 2000384, 2000385, 2000390, 2000400, 2000405, 2000406, 2000412, 2000417,

2000418, 2000428, 2000441, 2000442, 2000445, 2000449, 2000450, 2000451, 2000460,

2000467, 2000468, 2000469, 2000473, 2000476, 2000478, 2000481, 2000493, 2000500,

2000509, 2000511, 2000515, 2000526, 2000530, 2000536, 2000537, 2000542, 2000552,

2000557, 2000570, 2000571, 2000579, 2000583, 2000587, 2000605, 2000613, 2000616,

2000618, 2000619, 2000622, 2000633, 2000635, 2000636, 2000643, 2040005, 2040007,

2040014, 2040016,



PASS

---------------



2000565,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2186



ROLLCODE:43035 SRI BASUDEO HIGH SCHOOL NAYATOLA, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000001, 2000005, 2000012, 2000019, 2000022, 2000028, 2000044, 2000060, 2000067,

2000081, 2000104, 2000121, 2000129, 2000130, 2000133, 2000136, 2000141, 2000161,

2000162, 2000172, 2000191, 2000240, 2000257, 2000260, 2000271, 2000285, 2000294,

2000300, 2000306, 2000308, 2000324, 2000325, 2000328, 2000332, 2000352, 2000359,

2000362, 2000372, 2000380, 2000394, 2000406, 2000411, 2000426, 2000449, 2000461,

2000462, 2000466, 2000473, 2000475, 2000502, 2000505, 2000519, 2000536, 2000541,

2000542, 2000545, 2000546, 2000547, 2000550, 2000552, 2000553, 2000554, 2000559,

2000564, 2000565, 2000585, 2000615, 2000629, 2000635, 2000644, 2000658, 2000661,

2000666, 2000668, 2000669, 2000672, 2000674, 2000683, 2000690, 2000691, 2000692,

2000693, 2000707, 2000712, 2000713, 2000716, 2000718, 2000721, 2000724, 2000725,

2000727, 2000737, 2000777, 2000785, 2000787, 2000794, 2000798, 2000799, 2000818,

2000819, 2000820, 2000823, 2000827, 2000832, 2000834, 2000835, 2000862, 2000863,

2000864, 2000868, 2000876, 2000879, 2000881, 2000883, 2000889, 2000890, 2000891,

2000900, 2000903, 2000905, 2000909, 2000913, 2000915, 2000917, 2000919, 2000924,

2000926, 2000927, 2000928, 2000932, 2000937, 2000969, 2000971, 2000972, 2000980,

2000984, 2000988, 2000989, 2000993, 2000994, 2000998, 2001006, 2001014, 2001015,

2001017, 2001018, 2001025, 2001028, 2001038, 2001039, 2001042, 2001043, 2001046,

2001054, 2001059, 2040006, 2040007, 2040012, 2040013, 2040020, 2040021,



2ND DIVISION

---------------



2000007, 2000008, 2000011, 2000021, 2000023, 2000024, 2000030, 2000033, 2000038,

2000041, 2000043, 2000045, 2000048, 2000050, 2000052, 2000053, 2000056, 2000065,

2000075, 2000083, 2000086, 2000090, 2000092, 2000097, 2000109, 2000115, 2000120,

2000123, 2000124, 2000132, 2000137, 2000139, 2000144, 2000149, 2000157, 2000170,

2000175, 2000176, 2000178, 2000182, 2000183, 2000185, 2000186, 2000194, 2000204,

2000205, 2000209, 2000213, 2000219, 2000220, 2000225, 2000226, 2000228, 2000229,

2000233, 2000235, 2000244, 2000245, 2000247, 2000249, 2000256, 2000258, 2000259,

2000262, 2000263, 2000266, 2000269, 2000277, 2000278, 2000282, 2000284, 2000288,

2000295, 2000299, 2000302, 2000303, 2000305, 2000309, 2000310, 2000313, 2000318,

2000322, 2000326, 2000327, 2000340, 2000341, 2000342, 2000343, 2000344, 2000348,

2000349, 2000353, 2000354, 2000357, 2000360, 2000361, 2000364, 2000365, 2000366,

2000368, 2000373, 2000374, 2000384, 2000389, 2000392, 2000393, 2000396, 2000397,

2000398, 2000401, 2000408, 2000414, 2000415, 2000416, 2000420, 2000422, 2000425,

2000427, 2000428, 2000432, 2000434, 2000448, 2000455, 2000457, 2000458, 2000463,

2000464, 2000465, 2000499, 2000500, 2000506, 2000507, 2000508, 2000512, 2000513,

2000518, 2000522, 2000523, 2000526, 2000528, 2000529, 2000534, 2000535, 2000537,

2000540, 2000543, 2000548, 2000551, 2000557, 2000561, 2000566, 2000567, 2000571,

2000572, 2000573, 2000574, 2000575, 2000576, 2000577, 2000582, 2000583, 2000586,

2000587, 2000591, 2000607, 2000626, 2000628, 2000631, 2000632, 2000634, 2000636,

2000641, 2000646, 2000652, 2000653, 2000654, 2000656, 2000657, 2000662, 2000663,

2000665, 2000667, 2000670, 2000678, 2000679, 2000694, 2000696, 2000697, 2000703,

2000704, 2000705, 2000706, 2000711, 2000714, 2000715, 2000723, 2000728, 2000731,

2000732, 2000735, 2000739, 2000740, 2000743, 2000746, 2000750, 2000751, 2000752,

2000754, 2000760, 2000763, 2000766, 2000768, 2000771, 2000772, 2000774, 2000775,

2000783, 2000788, 2000791, 2000793, 2000797, 2000800, 2000801, 2000806, 2000808,

2000809, 2000811, 2000815, 2000816, 2000826, 2000829, 2000830, 2000831, 2000837,

2000842, 2000844, 2000845, 2000847, 2000848, 2000854, 2000857, 2000858, 2000860,

2000861, 2000865, 2000867, 2000872, 2000873, 2000877, 2000878, 2000880, 2000887,

2000892, 2000896, 2000899, 2000906, 2000912, 2000916, 2000918, 2000920, 2000921,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2187



ROLLCODE:43035 SRI BASUDEO HIGH SCHOOL NAYATOLA, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------

2000923, 2000925, 2000929, 2000930, 2000931, 2000933, 2000935, 2000936, 2000938,

2000942, 2000945, 2000946, 2000947, 2000949, 2000951, 2000953, 2000954, 2000959,

2000960, 2000962, 2000965, 2000970, 2000973, 2000976, 2000979, 2000983, 2000985,

2000991, 2000992, 2000996, 2000997, 2001000, 2001001, 2001002, 2001005, 2001007,

2001013, 2001020, 2001021, 2001022, 2001026, 2001027, 2001032, 2001035, 2001036,

2001044, 2001048, 2001052, 2001055, 2001058, 2001060, 2040002, 2040008, 2040009,

2040010, 2040011, 2040014, 2040015, 2040016, 2040017, 2040018, 2040019, 2040024,

2040025, 2040026,



3RD DIVISION

---------------



2000002, 2000003, 2000004, 2000009, 2000010, 2000013, 2000015, 2000016, 2000017,

2000018, 2000027, 2000029, 2000031, 2000032, 2000035, 2000037, 2000039, 2000046,

2000049, 2000051, 2000057, 2000058, 2000059, 2000061, 2000063, 2000066, 2000068,

2000071, 2000074, 2000077, 2000078, 2000089, 2000093, 2000099, 2000100, 2000102,

2000106, 2000107, 2000108, 2000112, 2000116, 2000119, 2000122, 2000125, 2000126,

2000127, 2000128, 2000135, 2000138, 2000147, 2000152, 2000153, 2000154, 2000156,

2000168, 2000169, 2000173, 2000179, 2000184, 2000188, 2000189, 2000190, 2000197,

2000206, 2000207, 2000208, 2000210, 2000211, 2000214, 2000215, 2000221, 2000223,

2000224, 2000227, 2000230, 2000234, 2000236, 2000237, 2000239, 2000242, 2000246,

2000248, 2000250, 2000253, 2000264, 2000267, 2000268, 2000272, 2000273, 2000274,

2000276, 2000280, 2000281, 2000286, 2000287, 2000289, 2000291, 2000293, 2000301,

2000312, 2000319, 2000321, 2000330, 2000331, 2000336, 2000337, 2000338, 2000339,

2000345, 2000350, 2000356, 2000363, 2000369, 2000378, 2000379, 2000381, 2000383,

2000387, 2000388, 2000390, 2000391, 2000400, 2000403, 2000410, 2000413, 2000421,

2000423, 2000430, 2000438, 2000439, 2000442, 2000444, 2000447, 2000451, 2000453,

2000454, 2000459, 2000467, 2000469, 2000470, 2000474, 2000479, 2000482, 2000487,

2000488, 2000492, 2000493, 2000494, 2000496, 2000498, 2000501, 2000503, 2000504,

2000509, 2000510, 2000511, 2000520, 2000525, 2000527, 2000531, 2000532, 2000539,

2000544, 2000555, 2000568, 2000569, 2000580, 2000581, 2000596, 2000601, 2000602,

2000604, 2000614, 2000616, 2000627, 2000633, 2000637, 2000639, 2000640, 2000642,

2000643, 2000645, 2000647, 2000648, 2000649, 2000659, 2000660, 2000664, 2000673,

2000675, 2000677, 2000681, 2000685, 2000686, 2000688, 2000689, 2000695, 2000699,

2000701, 2000702, 2000709, 2000710, 2000717, 2000722, 2000730, 2000734, 2000736,

2000742, 2000744, 2000745, 2000747, 2000756, 2000759, 2000767, 2000769, 2000773,

2000776, 2000779, 2000781, 2000782, 2000804, 2000805, 2000810, 2000812, 2000821,

2000822, 2000833, 2000851, 2000852, 2000869, 2000870, 2000871, 2000884, 2000885,

2000888, 2000895, 2000902, 2000940, 2000941, 2000943, 2000944, 2000950, 2000955,

2000957, 2000966, 2000968, 2000977, 2000978, 2000981, 2000986, 2000995, 2001009,

2001016, 2001019, 2001024, 2001033, 2001040, 2001051, 2001056, 2001057, 2040001,

2040003, 2040004, 2040005, 2040022, 2040023,



PASS

---------------



1920386, 2000828,



EXPELLED

---------------



2000405,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2188



ROLLCODE:43036 GANDHI HIGH SCHOOL ARAJPUR, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000007, 2000021, 2000022, 2000023, 2000024, 2000029, 2000039, 2000046, 2000049,

2000065, 2000068, 2000070, 2000075, 2000077, 2000078, 2000087, 2000098, 2000105,

2000110, 2000120, 2000123, 2000125, 2000134, 2000136, 2000137, 2000139, 2000140,

2000141, 2000144, 2000150, 2000152, 2000153, 2000154, 2000155, 2000156, 2000159,

2000167, 2000170, 2000172, 2000173, 2000174, 2000176, 2000178, 2000181, 2000182,

2000186, 2000191, 2000196, 2000197, 2000198, 2000199, 2000203, 2000204, 2000207,

2000208, 2000209, 2000210, 2000212, 2000216, 2000219, 2000220, 2000221, 2000226,

2000228, 2000232, 2000233, 2000235, 2000238, 2000242, 2000243, 2000246, 2000247,

2000248, 2000251, 2000252, 2000254, 2000260, 2000261, 2000262, 2000265, 2000267,

2000268, 2000272, 2000274, 2000277, 2040003, 2040004, 2040005, 2040006, 2040008,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000003, 2000008, 2000010, 2000013, 2000014, 2000017, 2000025, 2000026,

2000028, 2000031, 2000033, 2000036, 2000040, 2000043, 2000048, 2000050, 2000051,

2000053, 2000054, 2000057, 2000058, 2000060, 2000062, 2000067, 2000069, 2000071,

2000079, 2000080, 2000081, 2000083, 2000091, 2000092, 2000093, 2000094, 2000095,

2000096, 2000103, 2000104, 2000107, 2000109, 2000111, 2000113, 2000117, 2000118,

2000119, 2000121, 2000128, 2000130, 2000131, 2000132, 2000133, 2000143, 2000145,

2000146, 2000148, 2000151, 2000162, 2000163, 2000166, 2000169, 2000175, 2000177,

2000179, 2000180, 2000185, 2000187, 2000188, 2000189, 2000190, 2000192, 2000193,

2000194, 2000195, 2000202, 2000205, 2000206, 2000214, 2000215, 2000217, 2000222,

2000223, 2000227, 2000229, 2000237, 2000239, 2000240, 2000241, 2000244, 2000245,

2000249, 2000253, 2000255, 2000256, 2000257, 2000258, 2000259, 2000263, 2000266,

2000269, 2000271, 2000273, 2000275, 2000276, 2040007, 2040009,



3RD DIVISION

---------------



2000002, 2000006, 2000015, 2000019, 2000020, 2000038, 2000042, 2000052, 2000055,

2000059, 2000061, 2000063, 2000064, 2000066, 2000073, 2000074, 2000076, 2000082,

2000084, 2000085, 2000086, 2000088, 2000089, 2000090, 2000100, 2000106, 2000112,

2000114, 2000115, 2000122, 2000147, 2000157, 2000158, 2000160, 2000161, 2000165,

2000168, 2000183, 2000213, 2000224, 2000230, 2000236, 2040001, 2040002,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2189



ROLLCODE:43037 R V M HIGH SCHOOL KALASAN, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000003, 2000012, 2000014, 2000016, 2000019, 2000022, 2000028, 2000048, 2000057,

2000060, 2000062, 2000066, 2000072, 2000075, 2000090, 2000094, 2000098, 2000106,

2000110, 2000111, 2000116, 2000122, 2000134, 2000142, 2000145, 2000146, 2000157,

2000161, 2000162, 2000169, 2000171, 2000174, 2000175, 2000176, 2000181, 2000185,

2000186, 2000194, 2000202, 2000212, 2000215, 2000233, 2000235, 2000239, 2000243,

2000250, 2000251, 2000252, 2000253, 2000257, 2000258, 2000261, 2000265, 2000267,

2000268, 2000272, 2000274, 2000281, 2000282, 2000283, 2000285, 2000289, 2000300,

2000310, 2000311, 2000313, 2000320, 2000323, 2000325,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000005, 2000006, 2000007, 2000015, 2000021, 2000023, 2000024, 2000025,

2000027, 2000029, 2000036, 2000037, 2000038, 2000045, 2000049, 2000050, 2000054,

2000056, 2000059, 2000061, 2000073, 2000074, 2000078, 2000080, 2000083, 2000084,

2000085, 2000089, 2000091, 2000092, 2000093, 2000097, 2000099, 2000100, 2000102,

2000108, 2000117, 2000120, 2000121, 2000125, 2000128, 2000135, 2000137, 2000139,

2000144, 2000147, 2000148, 2000149, 2000156, 2000159, 2000163, 2000167, 2000173,

2000177, 2000178, 2000179, 2000183, 2000189, 2000191, 2000193, 2000203, 2000204,

2000205, 2000207, 2000208, 2000209, 2000210, 2000211, 2000217, 2000218, 2000221,

2000222, 2000224, 2000225, 2000236, 2000238, 2000247, 2000248, 2000249, 2000254,

2000262, 2000266, 2000270, 2000271, 2000273, 2000277, 2000279, 2000284, 2000287,

2000290, 2000294, 2000297, 2000298, 2000299, 2000305, 2000307, 2000308, 2000309,

2000317, 2000318, 2000321, 2000322, 2000324, 2000327, 2000329, 2000330, 2000333,

2040002, 2040004,



3RD DIVISION

---------------



2000002, 2000004, 2000010, 2000011, 2000013, 2000017, 2000026, 2000031, 2000035,

2000040, 2000044, 2000051, 2000052, 2000053, 2000055, 2000065, 2000068, 2000070,

2000071, 2000081, 2000082, 2000086, 2000088, 2000096, 2000101, 2000103, 2000104,

2000105, 2000109, 2000112, 2000113, 2000115, 2000119, 2000124, 2000126, 2000127,

2000129, 2000130, 2000131, 2000132, 2000133, 2000138, 2000143, 2000150, 2000151,

2000154, 2000158, 2000160, 2000164, 2000168, 2000170, 2000180, 2000182, 2000184,

2000187, 2000188, 2000190, 2000196, 2000198, 2000199, 2000201, 2000206, 2000213,

2000216, 2000220, 2000223, 2000227, 2000231, 2000237, 2000240, 2000242, 2000244,

2000256, 2000260, 2000263, 2000269, 2000276, 2000278, 2000280, 2000286, 2000288,

2000291, 2000295, 2000314, 2000315, 2000316, 2000326, 2000332, 2040001, 2040003,



PASS

---------------



1920181,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2190



ROLLCODE:43038 S B J S H/S UDA KISHANGANJ, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000001, 2000005, 2000013, 2000016, 2000020, 2000026, 2000030, 2000034, 2000045,

2000050, 2000065, 2000066, 2000067, 2000085, 2000087, 2000091, 2000097, 2000109,

2000111, 2000125, 2000129, 2000137, 2000151, 2000152, 2000162, 2000167, 2000169,

2000171, 2000175, 2000181, 2000188, 2000190, 2000199, 2000227, 2000228, 2000241,

2000246, 2000249, 2000272, 2000273, 2000274, 2000275, 2000280, 2000281, 2000282,

2000287, 2000296, 2000301, 2000308, 2000326, 2000351, 2000371, 2000374, 2000378,

2000379, 2000382, 2000383, 2000385, 2000387, 2000399, 2000410, 2000411, 2000432,

2000434, 2000435, 2000443, 2000449, 2000458, 2000473, 2000474, 2000482, 2000501,

2000516, 2000526, 2000535, 2000554, 2000558, 2000560, 2000561, 2000564, 2000567,

2040002, 2040003,



2ND DIVISION

---------------



2000003, 2000006, 2000007, 2000009, 2000012, 2000014, 2000021, 2000022, 2000023,

2000027, 2000029, 2000031, 2000036, 2000037, 2000041, 2000044, 2000047, 2000049,

2000052, 2000055, 2000059, 2000069, 2000072, 2000076, 2000078, 2000081, 2000086,

2000089, 2000093, 2000096, 2000099, 2000101, 2000103, 2000114, 2000115, 2000119,

2000121, 2000124, 2000126, 2000131, 2000132, 2000133, 2000134, 2000135, 2000138,

2000141, 2000144, 2000145, 2000147, 2000155, 2000159, 2000168, 2000178, 2000179,

2000197, 2000202, 2000203, 2000209, 2000211, 2000213, 2000218, 2000223, 2000225,

2000229, 2000231, 2000237, 2000238, 2000243, 2000247, 2000250, 2000251, 2000260,

2000261, 2000265, 2000267, 2000268, 2000271, 2000276, 2000277, 2000278, 2000279,

2000284, 2000285, 2000286, 2000292, 2000293, 2000297, 2000298, 2000300, 2000303,

2000305, 2000307, 2000312, 2000313, 2000321, 2000322, 2000324, 2000328, 2000334,

2000337, 2000338, 2000339, 2000340, 2000341, 2000346, 2000347, 2000349, 2000350,

2000353, 2000354, 2000355, 2000356, 2000358, 2000359, 2000360, 2000361, 2000365,

2000366, 2000368, 2000370, 2000372, 2000373, 2000375, 2000377, 2000380, 2000389,

2000391, 2000392, 2000393, 2000395, 2000397, 2000403, 2000405, 2000412, 2000413,

2000415, 2000419, 2000421, 2000425, 2000427, 2000430, 2000431, 2000436, 2000439,

2000440, 2000445, 2000446, 2000447, 2000450, 2000452, 2000455, 2000457, 2000460,

2000461, 2000465, 2000466, 2000467, 2000468, 2000469, 2000472, 2000475, 2000478,

2000479, 2000487, 2000489, 2000491, 2000492, 2000495, 2000496, 2000497, 2000498,

2000499, 2000500, 2000502, 2000505, 2000506, 2000509, 2000511, 2000514, 2000518,

2000520, 2000522, 2000525, 2000530, 2000531, 2000533, 2000539, 2000543, 2000546,

2000551, 2000557, 2000566, 2000569, 2000573, 2000575, 2000576, 2040001, 2040004,

2040005, 2040006, 2040007, 2040008,



3RD DIVISION

---------------



2000002, 2000019, 2000028, 2000032, 2000035, 2000038, 2000040, 2000043, 2000048,

2000051, 2000053, 2000054, 2000056, 2000057, 2000058, 2000060, 2000068, 2000070,

2000073, 2000075, 2000077, 2000079, 2000084, 2000090, 2000092, 2000094, 2000098,

2000102, 2000104, 2000108, 2000110, 2000113, 2000116, 2000117, 2000123, 2000130,

2000136, 2000148, 2000149, 2000154, 2000156, 2000158, 2000186, 2000191, 2000193,

2000198, 2000208, 2000212, 2000219, 2000221, 2000230, 2000232, 2000233, 2000245,

2000248, 2000252, 2000253, 2000254, 2000255, 2000256, 2000258, 2000263, 2000269,

2000270, 2000288, 2000290, 2000302, 2000304, 2000309, 2000314, 2000316, 2000318,

2000320, 2000323, 2000327, 2000329, 2000330, 2000342, 2000357, 2000376, 2000381,

2000386, 2000388, 2000390, 2000394, 2000396, 2000406, 2000409, 2000428, 2000437,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2191



ROLLCODE:43038 S B J S H/S UDA KISHANGANJ, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------

2000448, 2000451, 2000453, 2000459, 2000462, 2000471, 2000477, 2000480, 2000484,

2000485, 2000486, 2000493, 2000494, 2000504, 2000507, 2000508, 2000515, 2000521,

2000524, 2000528, 2000529, 2000532, 2000536, 2000538, 2000540, 2000541, 2000545,

2000547, 2000549, 2000562, 2000563, 2000565, 2000568, 2000571, 2000572, 2040009,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2192



ROLLCODE:43039 HIGH SCHOOL BIHARIGANJ, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000003, 2000006, 2000015, 2000024, 2000032, 2000035, 2000046, 2000057, 2000060,

2000062, 2000064, 2000080, 2000081, 2000083, 2000090, 2000099, 2000104, 2000110,

2000117, 2000120, 2000121, 2000129, 2000130, 2000139, 2000140, 2000144, 2000146,

2000150,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000007, 2000010, 2000011, 2000013, 2000014, 2000016, 2000019,

2000023, 2000028, 2000029, 2000030, 2000031, 2000033, 2000039, 2000041, 2000042,

2000043, 2000045, 2000047, 2000051, 2000059, 2000061, 2000063, 2000065, 2000067,

2000070, 2000072, 2000073, 2000076, 2000085, 2000086, 2000087, 2000092, 2000100,

2000101, 2000105, 2000106, 2000107, 2000109, 2000111, 2000112, 2000113, 2000114,

2000119, 2000122, 2000123, 2000124, 2000127, 2000131, 2000132, 2000133, 2000134,

2000135, 2000136, 2000137, 2000138, 2000143, 2000145, 2000148, 2000149, 2040001,

2040002,



3RD DIVISION

---------------



2000004, 2000008, 2000009, 2000012, 2000018, 2000021, 2000022, 2000025, 2000034,

2000038, 2000053, 2000058, 2000066, 2000071, 2000077, 2000078, 2000084, 2000089,

2000091, 2000093, 2000094, 2000096, 2000103, 2000108, 2000115, 2000118, 2000125,

2000128, 2000141, 2000142,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2193



ROLLCODE:43040 J J GIRLS HIGH SCHOOL BIHARIGANJ, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000006, 2000007, 2000016, 2000019, 2000024, 2000047, 2000053, 2000054, 2000074,

2000080, 2000086, 2000088, 2000098, 2000109, 2000110, 2000123, 2000132, 2000142,

2000154, 2000155, 2000195, 2000200, 2000204, 2000209, 2000211, 2000212, 2000218,

2000221, 2000247, 2000248, 2000251, 2000259, 2000264, 2000281, 2000285, 2000305,

2000311, 2000320, 2000330, 2040002,



2ND DIVISION

---------------



2000009, 2000010, 2000013, 2000018, 2000023, 2000030, 2000032, 2000034, 2000038,

2000041, 2000042, 2000044, 2000046, 2000049, 2000050, 2000052, 2000055, 2000056,

2000058, 2000063, 2000067, 2000069, 2000070, 2000073, 2000075, 2000078, 2000091,

2000092, 2000099, 2000107, 2000108, 2000112, 2000113, 2000114, 2000118, 2000127,

2000128, 2000133, 2000137, 2000139, 2000146, 2000147, 2000153, 2000156, 2000163,

2000164, 2000165, 2000166, 2000167, 2000175, 2000181, 2000183, 2000187, 2000188,

2000203, 2000206, 2000208, 2000214, 2000216, 2000217, 2000222, 2000223, 2000225,

2000231, 2000233, 2000235, 2000243, 2000249, 2000252, 2000256, 2000257, 2000258,

2000260, 2000261, 2000263, 2000266, 2000267, 2000270, 2000271, 2000274, 2000278,

2000279, 2000280, 2000286, 2000290, 2000294, 2000299, 2000301, 2000303, 2000306,

2000309, 2000314, 2000316, 2000321, 2000322, 2000324, 2000325, 2000329, 2000331,

2000335, 2000336, 2000337, 2000339, 2000340, 2040001, 2040003,



3RD DIVISION

---------------



2000001, 2000005, 2000008, 2000011, 2000012, 2000014, 2000015, 2000017, 2000021,

2000022, 2000026, 2000027, 2000028, 2000029, 2000031, 2000035, 2000036, 2000037,

2000039, 2000045, 2000048, 2000057, 2000059, 2000061, 2000062, 2000064, 2000065,

2000071, 2000076, 2000077, 2000081, 2000082, 2000083, 2000084, 2000085, 2000087,

2000089, 2000090, 2000093, 2000094, 2000095, 2000096, 2000097, 2000101, 2000102,

2000104, 2000105, 2000106, 2000111, 2000116, 2000117, 2000119, 2000121, 2000122,

2000124, 2000125, 2000126, 2000130, 2000131, 2000134, 2000135, 2000136, 2000138,

2000140, 2000141, 2000143, 2000144, 2000148, 2000149, 2000150, 2000151, 2000152,

2000157, 2000158, 2000160, 2000162, 2000171, 2000174, 2000176, 2000177, 2000178,

2000179, 2000180, 2000182, 2000184, 2000185, 2000186, 2000189, 2000190, 2000191,

2000192, 2000193, 2000194, 2000196, 2000197, 2000198, 2000199, 2000201, 2000202,

2000207, 2000210, 2000213, 2000215, 2000219, 2000220, 2000226, 2000227, 2000228,

2000232, 2000234, 2000239, 2000240, 2000241, 2000242, 2000244, 2000245, 2000253,

2000254, 2000255, 2000262, 2000265, 2000268, 2000269, 2000272, 2000273, 2000275,

2000283, 2000284, 2000287, 2000289, 2000291, 2000293, 2000295, 2000297, 2000298,

2000300, 2000302, 2000307, 2000308, 2000317, 2000318, 2000319, 2000323, 2000326,

2000332, 2000333, 2000334, 2000338,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2194



ROLLCODE:43041 P A HIGH SCHOOL GAMAIL, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000001, 2000048, 2000061, 2000067, 2000074, 2000075, 2000076, 2000078, 2000086,

2000110,



2ND DIVISION

---------------



2000007, 2000009, 2000012, 2000017, 2000021, 2000027, 2000038, 2000039, 2000041,

2000057, 2000058, 2000059, 2000077, 2000079, 2000094, 2000101, 2000102, 2000103,

2000112,



3RD DIVISION

---------------



2000003, 2000004, 2000005, 2000008, 2000010, 2000014, 2000016, 2000018, 2000020,

2000022, 2000023, 2000024, 2000025, 2000026, 2000028, 2000029, 2000031, 2000032,

2000034, 2000035, 2000036, 2000046, 2000050, 2000051, 2000055, 2000062, 2000063,

2000069, 2000080, 2000081, 2000085, 2000089, 2000091, 2000092, 2000093, 2000095,

2000096, 2000099, 2000100, 2000104, 2000105, 2000107, 2000108, 2040001,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2195



ROLLCODE:43042 MADHU RAM HIGH SCHOOL GOALPARA, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000005, 2000007, 2000008, 2000009, 2000010, 2000019, 2000020, 2000030, 2000033,

2000034, 2000036, 2000037, 2000042, 2000043, 2000051, 2000065, 2000066, 2000067,

2000074, 2000076, 2000078, 2000079, 2000080, 2000081, 2000082, 2000087, 2000090,

2000102, 2000105, 2000112, 2000117, 2000118, 2000122, 2000130, 2000140, 2000151,

2000159, 2000161, 2000172, 2000174, 2000211, 2000228, 2000229, 2000238, 2000248,

2000249, 2000250, 2000252, 2000259, 2000260, 2000277, 2000283, 2000284, 2000285,

2000286, 2000296, 2000303, 2000316, 2000317, 2000318, 2000328, 2000330, 2000334,

2000336, 2000341, 2000348, 2000350, 2000351, 2000352, 2000357, 2000358, 2000359,

2000364, 2000375, 2000390, 2000393, 2000398, 2000402, 2000405, 2000406, 2000407,

2000411, 2000412, 2000415, 2000417, 2000420, 2000427, 2000432, 2000444, 2000445,

2000446, 2000448, 2000449, 2000456, 2000467, 2000477, 2000490, 2000495, 2000496,

2000498, 2000499, 2000500, 2000501, 2000504, 2000509, 2000510, 2000511, 2000514,

2000515, 2000521, 2000522, 2000525, 2000526, 2000534, 2000538, 2000540, 2000542,

2000543, 2000549, 2000550, 2000552, 2000560, 2000566, 2000567, 2000569, 2000574,

2000575, 2000576, 2000585, 2000586, 2000587, 2000589, 2000592, 2000593, 2000594,

2000597, 2000599, 2040010,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000003, 2000004, 2000006, 2000011, 2000012, 2000014, 2000016,

2000018, 2000022, 2000023, 2000024, 2000025, 2000026, 2000027, 2000029, 2000041,

2000048, 2000049, 2000050, 2000055, 2000057, 2000059, 2000060, 2000064, 2000068,

2000073, 2000083, 2000084, 2000089, 2000092, 2000093, 2000094, 2000096, 2000098,

2000104, 2000106, 2000113, 2000114, 2000115, 2000116, 2000124, 2000131, 2000132,

2000133, 2000135, 2000141, 2000152, 2000160, 2000162, 2000163, 2000164, 2000168,

2000170, 2000173, 2000182, 2000183, 2000186, 2000187, 2000201, 2000204, 2000206,

2000216, 2000217, 2000219, 2000224, 2000230, 2000231, 2000236, 2000237, 2000239,

2000247, 2000254, 2000256, 2000263, 2000270, 2000274, 2000275, 2000280, 2000281,

2000289, 2000291, 2000293, 2000294, 2000295, 2000297, 2000300, 2000304, 2000308,

2000310, 2000311, 2000312, 2000324, 2000325, 2000327, 2000329, 2000331, 2000333,

2000335, 2000337, 2000338, 2000339, 2000340, 2000342, 2000345, 2000347, 2000353,

2000355, 2000363, 2000366, 2000370, 2000371, 2000372, 2000373, 2000376, 2000377,

2000379, 2000381, 2000383, 2000384, 2000385, 2000387, 2000391, 2000397, 2000399,

2000401, 2000404, 2000414, 2000418, 2000419, 2000424, 2000425, 2000426, 2000428,

2000429, 2000435, 2000437, 2000438, 2000440, 2000442, 2000443, 2000450, 2000453,

2000455, 2000458, 2000460, 2000465, 2000466, 2000468, 2000470, 2000471, 2000474,

2000479, 2000480, 2000481, 2000486, 2000488, 2000502, 2000505, 2000506, 2000513,

2000516, 2000518, 2000520, 2000523, 2000524, 2000528, 2000529, 2000531, 2000533,

2000535, 2000537, 2000539, 2000541, 2000553, 2000554, 2000555, 2000558, 2000559,

2000562, 2000563, 2000570, 2000572, 2000573, 2000577, 2000581, 2000582, 2000584,

2000595, 2000596, 2040001, 2040002, 2040004, 2040005, 2040006, 2040007, 2040009,

2040011,



3RD DIVISION

---------------



2000013, 2000015, 2000052, 2000062, 2000063, 2000069, 2000070, 2000071, 2000085,

2000088, 2000091, 2000095, 2000097, 2000101, 2000103, 2000107, 2000111, 2000120,

2000134, 2000136, 2000139, 2000143, 2000144, 2000146, 2000147, 2000153, 2000155,

2000156, 2000157, 2000166, 2000167, 2000169, 2000171, 2000175, 2000177, 2000178,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2196



ROLLCODE:43042 MADHU RAM HIGH SCHOOL GOALPARA, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------

2000179, 2000180, 2000191, 2000197, 2000200, 2000210, 2000213, 2000214, 2000218,

2000220, 2000221, 2000225, 2000227, 2000240, 2000242, 2000243, 2000244, 2000245,

2000246, 2000253, 2000257, 2000262, 2000264, 2000266, 2000269, 2000282, 2000292,

2000298, 2000299, 2000302, 2000307, 2000309, 2000313, 2000315, 2000320, 2000321,

2000322, 2000323, 2000326, 2000332, 2000354, 2000365, 2000368, 2000378, 2000380,

2000382, 2000386, 2000395, 2000396, 2000413, 2000416, 2000422, 2000423, 2000431,

2000433, 2000434, 2000439, 2000447, 2000451, 2000454, 2000457, 2000459, 2000461,

2000462, 2000463, 2000464, 2000475, 2000476, 2000478, 2000482, 2000483, 2000487,

2000492, 2000493, 2000494, 2000497, 2000507, 2000512, 2000517, 2000519, 2000527,

2000532, 2000548, 2000551, 2000556, 2000564, 2000568, 2000571, 2000578, 2000583,

2000588, 2000598, 2040003, 2040008,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2197



ROLLCODE:43043 K P N HIGH SCHOOL PIPRAKARAUTI, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000012, 2000031, 2000053, 2000063, 2000065, 2000071, 2000074, 2000087, 2000102,

2000122, 2000138, 2000139, 2000145, 2000147, 2000148, 2000149, 2000151, 2000155,

2000164, 2000166, 2000169, 2000170, 2000171, 2000176, 2000179, 2000182, 2000187,

2000188, 2000189, 2000192, 2000193, 2000194, 2000198, 2000199, 2000203, 2040001,

2040002,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000007, 2000011, 2000017, 2000018, 2000019, 2000021, 2000026, 2000030,

2000032, 2000041, 2000042, 2000044, 2000045, 2000048, 2000055, 2000058, 2000062,

2000068, 2000070, 2000075, 2000079, 2000088, 2000089, 2000090, 2000096, 2000101,

2000107, 2000108, 2000109, 2000110, 2000111, 2000116, 2000126, 2000127, 2000129,

2000130, 2000134, 2000137, 2000140, 2000141, 2000142, 2000144, 2000152, 2000153,

2000154, 2000156, 2000157, 2000158, 2000159, 2000160, 2000161, 2000162, 2000163,

2000165, 2000167, 2000172, 2000173, 2000174, 2000175, 2000180, 2000184, 2000190,

2000191, 2000200, 2000201,



3RD DIVISION

---------------



2000005, 2000006, 2000013, 2000014, 2000020, 2000022, 2000023, 2000024, 2000029,

2000036, 2000037, 2000038, 2000039, 2000046, 2000050, 2000052, 2000077, 2000078,

2000080, 2000083, 2000085, 2000091, 2000094, 2000099, 2000100, 2000103, 2000104,

2000105, 2000114, 2000120, 2000121, 2000123, 2000124, 2000128, 2000132, 2000135,

2000136, 2000146, 2000168, 2000195, 2000196, 2000197,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2198



ROLLCODE:43044 S S HIGH SCHOOL KHARA, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000002, 2000016, 2000020, 2000024, 2000025, 2000026, 2000033, 2000037, 2000038,

2000039, 2000040, 2000049, 2000050, 2000051, 2000052, 2000053, 2000055, 2000057,

2000061, 2000081, 2000087, 2000091, 2000097, 2000100, 2000101, 2000102, 2000105,

2000106, 2000114, 2000115,



2ND DIVISION

---------------



2000003, 2000005, 2000007, 2000011, 2000013, 2000015, 2000019, 2000029, 2000035,

2000041, 2000045, 2000046, 2000056, 2000060, 2000063, 2000064, 2000067, 2000069,

2000070, 2000071, 2000074, 2000075, 2000080, 2000082, 2000083, 2000085, 2000086,

2000088, 2000089, 2000092, 2000099, 2000103, 2000107, 2000108, 2000109, 2000111,

2000112, 2000113,



3RD DIVISION

---------------



2000001, 2000004, 2000009, 2000018, 2000027, 2000030, 2000032, 2000044, 2000048,

2000054, 2000058, 2000065, 2000068, 2000072, 2000073, 2000077, 2000078, 2000093,

2000095, 2000096, 2000104,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2199



ROLLCODE:43045 HIGH SCHOOL SHAHJADPUR, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000008, 2000009, 2000011, 2000017, 2000020, 2000023, 2000040, 2000042, 2000043,

2000048, 2000049, 2000050, 2000054, 2000061, 2000062, 2000067, 2000069, 2000075,

2000080, 2000087, 2000090, 2000091, 2000092, 2000093, 2000102, 2000113, 2000115,

2000117, 2000118, 2000122, 2000133, 2000135, 2000144, 2000147, 2000151, 2000154,

2000160, 2000161, 2000165, 2000171, 2000179, 2000185,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000007, 2000012, 2000014, 2000016, 2000018, 2000021, 2000022, 2000024,

2000027, 2000029, 2000032, 2000033, 2000039, 2000065, 2000066, 2000068, 2000077,

2000084, 2000085, 2000086, 2000096, 2000099, 2000101, 2000105, 2000111, 2000112,

2000121, 2000126, 2000127, 2000130, 2000131, 2000134, 2000136, 2000138, 2000140,

2000145, 2000146, 2000148, 2000149, 2000152, 2000153, 2000156, 2000157, 2000158,

2000159, 2000162, 2000164, 2000168, 2000169, 2000172, 2000173, 2000178, 2000183,

2000184,



3RD DIVISION

---------------



2000003, 2000006, 2000010, 2000015, 2000019, 2000028, 2000030, 2000031, 2000035,

2000036, 2000055, 2000057, 2000063, 2000070, 2000071, 2000076, 2000079, 2000082,

2000088, 2000097, 2000100, 2000103, 2000108, 2000109, 2000119, 2000139, 2000143,

2000155, 2000163, 2000167, 2000170,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2200



ROLLCODE:43046 B S V M H/S HATHIONDHA BIHARIGANJ, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000008, 2000015, 2000018, 2000086, 2000096, 2000112, 2000116, 2000130, 2000144,



2ND DIVISION

---------------



2000011, 2000016, 2000035, 2000040, 2000041, 2000045, 2000046, 2000048, 2000061,

2000063, 2000066, 2000070, 2000072, 2000075, 2000076, 2000083, 2000084, 2000085,

2000088, 2000095, 2000102, 2000103, 2000115, 2000120, 2000121, 2000132, 2000134,

2000138, 2000142, 2000150, 2000151, 2000153, 2000154, 2000156, 2000157,



3RD DIVISION

---------------



2000005, 2000007, 2000017, 2000020, 2000026, 2000027, 2000031, 2000032, 2000033,

2000034, 2000037, 2000038, 2000043, 2000049, 2000050, 2000051, 2000052, 2000055,

2000058, 2000059, 2000060, 2000062, 2000065, 2000074, 2000078, 2000079, 2000080,

2000089, 2000091, 2000098, 2000100, 2000101, 2000104, 2000106, 2000110, 2000111,

2000113, 2000122, 2000126, 2000131, 2000135, 2000139, 2000143, 2000146, 2000152,

2000155, 2000159, 2040001,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2201



ROLLCODE:43047 J M K L M HIGH SCHOOL PHULAUT, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000007, 2000010, 2000011, 2000020, 2000023, 2000029, 2000034, 2000038, 2000040,

2000043, 2000044, 2000049, 2000057, 2000061, 2000063, 2000068, 2000069, 2000070,

2000071, 2000075, 2000079, 2000084, 2000085, 2000091, 2000097, 2000103, 2000108,

2000110, 2000114, 2000121, 2000122, 2000125, 2000128, 2000132, 2000135, 2000136,

2000138, 2000139, 2000141, 2000142, 2000143, 2000144, 2000146, 2000147, 2000149,

2000150, 2000151, 2000153, 2000159, 2000162, 2000164, 2000169, 2000170, 2000171,

2000176, 2000177, 2000178, 2000179, 2000182, 2000183, 2000184, 2000185, 2000186,

2000187, 2000189, 2000190, 2000191, 2000192, 2000194, 2000195, 2000198, 2000203,

2000204, 2000205, 2000206, 2000207, 2000210, 2000211, 2000213, 2000214, 2000217,

2000219, 2000221, 2000227, 2000231, 2000235, 2000236, 2000238, 2000239, 2000243,

2000245, 2000252, 2000256, 2000258, 2000260, 2000264, 2000269, 2000270, 2000275,

2000277, 2000278, 2000279, 2000280, 2000281, 2000282, 2000283, 2000285, 2000286,

2000289, 2000294, 2000295, 2000296, 2000298, 2000301, 2000302, 2040001, 2040002,

2040003, 2040004, 2040006,



2ND DIVISION

---------------



2000008, 2000009, 2000015, 2000016, 2000017, 2000019, 2000022, 2000024, 2000025,

2000026, 2000027, 2000032, 2000033, 2000045, 2000047, 2000050, 2000051, 2000052,

2000053, 2000055, 2000056, 2000058, 2000060, 2000062, 2000065, 2000078, 2000083,

2000086, 2000092, 2000093, 2000094, 2000096, 2000099, 2000102, 2000104, 2000105,

2000111, 2000112, 2000115, 2000116, 2000117, 2000118, 2000120, 2000124, 2000127,

2000129, 2000137, 2000145, 2000148, 2000152, 2000154, 2000155, 2000156, 2000160,

2000161, 2000163, 2000166, 2000167, 2000168, 2000172, 2000181, 2000193, 2000196,

2000200, 2000208, 2000209, 2000212, 2000216, 2000223, 2000225, 2000228, 2000232,

2000233, 2000234, 2000237, 2000240, 2000241, 2000242, 2000244, 2000246, 2000247,

2000249, 2000250, 2000251, 2000253, 2000254, 2000257, 2000259, 2000261, 2000262,

2000266, 2000267, 2000271, 2000276, 2000284, 2000288, 2000293, 2000299, 2000300,

2040005,



3RD DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000003, 2000004, 2000006, 2000012, 2000013, 2000021, 2000028,

2000035, 2000036, 2000037, 2000039, 2000041, 2000042, 2000048, 2000059, 2000064,

2000066, 2000067, 2000076, 2000080, 2000082, 2000087, 2000088, 2000089, 2000090,

2000095, 2000106, 2000107, 2000109, 2000119, 2000123, 2000126, 2000157, 2000165,

2000174, 2000175, 2000180, 2000188, 2000201, 2000226, 2000272, 2000273,



PASS

---------------



1920098,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2202



ROLLCODE:43048 V S PROJECT GIRLS H/S ALAM NAGAR, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000006, 2000016, 2000022, 2000028, 2000029, 2000035, 2000039, 2000041, 2000044,

2000053, 2000055, 2000056, 2000060, 2000061, 2000102, 2000138, 2000149, 2000184,

2000243, 2000246, 2000248, 2000304, 2000318, 2000334, 2000346, 2000353, 2000362,

2000367, 2000374, 2000375, 2000421,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000003, 2000004, 2000005, 2000015, 2000017, 2000019, 2000020,

2000023, 2000034, 2000037, 2000043, 2000047, 2000048, 2000050, 2000051, 2000069,

2000071, 2000077, 2000080, 2000081, 2000082, 2000090, 2000096, 2000107, 2000108,

2000109, 2000112, 2000113, 2000114, 2000115, 2000127, 2000129, 2000133, 2000134,

2000140, 2000143, 2000144, 2000146, 2000155, 2000159, 2000162, 2000165, 2000169,

2000170, 2000183, 2000188, 2000191, 2000195, 2000203, 2000206, 2000209, 2000210,

2000212, 2000224, 2000225, 2000226, 2000228, 2000232, 2000235, 2000236, 2000237,

2000254, 2000258, 2000261, 2000262, 2000272, 2000279, 2000283, 2000285, 2000293,

2000306, 2000308, 2000314, 2000323, 2000330, 2000332, 2000337, 2000340, 2000355,

2000357, 2000363, 2000366, 2000368, 2000371, 2000373, 2000377, 2000381, 2000382,

2000387, 2000388, 2000394, 2000395, 2000398, 2000404, 2000406, 2000407, 2000410,

2000411, 2000414, 2000416, 2040001, 2040002,



3RD DIVISION

---------------



2000008, 2000009, 2000010, 2000011, 2000012, 2000018, 2000021, 2000024, 2000025,

2000026, 2000027, 2000030, 2000033, 2000036, 2000038, 2000040, 2000042, 2000045,

2000046, 2000049, 2000052, 2000054, 2000057, 2000058, 2000059, 2000062, 2000066,

2000076, 2000083, 2000085, 2000086, 2000087, 2000091, 2000093, 2000095, 2000097,

2000100, 2000101, 2000103, 2000104, 2000105, 2000111, 2000119, 2000121, 2000125,

2000126, 2000130, 2000132, 2000135, 2000137, 2000139, 2000142, 2000145, 2000147,

2000148, 2000151, 2000152, 2000154, 2000157, 2000160, 2000161, 2000163, 2000168,

2000171, 2000174, 2000178, 2000179, 2000180, 2000182, 2000185, 2000187, 2000189,

2000190, 2000192, 2000194, 2000196, 2000202, 2000205, 2000213, 2000214, 2000215,

2000216, 2000217, 2000218, 2000219, 2000231, 2000238, 2000239, 2000241, 2000242,

2000244, 2000247, 2000250, 2000251, 2000252, 2000255, 2000257, 2000265, 2000267,

2000268, 2000269, 2000270, 2000276, 2000277, 2000278, 2000280, 2000281, 2000286,

2000287, 2000288, 2000291, 2000295, 2000300, 2000301, 2000303, 2000307, 2000315,

2000316, 2000324, 2000326, 2000327, 2000333, 2000335, 2000345, 2000347, 2000351,

2000352, 2000356, 2000358, 2000359, 2000372, 2000378, 2000379, 2000380, 2000383,

2000384, 2000385, 2000389, 2000393, 2000397, 2000399, 2000400, 2000402, 2000403,

2000408, 2000412, 2000413, 2000423, 2040003,



EXPELLED

---------------



2000175, 2000401,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2203



ROLLCODE:43049 S R J S K HIGH SCHOOL TULSIA, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000013, 2000021, 2000022, 2000026, 2000030, 2000034, 2000042, 2000043, 2000044,

2000049, 2000051, 2000061, 2000066, 2000067, 2000068, 2000070, 2000079, 2000082,

2000083, 2000089, 2000091, 2000092, 2000098, 2000100, 2000113, 2000124, 2000127,

2000132, 2000133, 2000138, 2000145, 2000149, 2000156, 2000160, 2000167, 2000173,

2000174,



2ND DIVISION

---------------



2000004, 2000006, 2000010, 2000014, 2000017, 2000018, 2000019, 2000029, 2000032,

2000039, 2000040, 2000045, 2000047, 2000050, 2000053, 2000055, 2000057, 2000059,

2000060, 2000072, 2000077, 2000078, 2000081, 2000084, 2000086, 2000105, 2000107,

2000116, 2000117, 2000118, 2000119, 2000122, 2000123, 2000125, 2000126, 2000128,

2000129, 2000130, 2000134, 2000135, 2000137, 2000139, 2000141, 2000142, 2000143,

2000144, 2000146, 2000147, 2000151, 2000154, 2000155, 2000157, 2000163, 2000166,

2040001,



3RD DIVISION

---------------



2000002, 2000003, 2000020, 2000025, 2000028, 2000031, 2000036, 2000046, 2000048,

2000054, 2000062, 2000064, 2000069, 2000085, 2000090, 2000096, 2000104, 2000106,

2000115, 2000136, 2000150, 2000159, 2000162, 2000165, 2000169, 2000172,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2204



ROLLCODE:43050 RAM HANS HIGH SCHOOL CHATRA, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000002, 2000024, 2000035, 2000072, 2000140, 2000152, 2000163, 2000178, 2000185,

2000195, 2000212, 2000213, 2000262, 2000266, 2000273, 2000275, 2000281, 2000286,

2000287, 2000288, 2000297, 2000301, 2000304, 2000307, 2040006, 2040007, 2040009,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000011, 2000020, 2000028, 2000042, 2000046, 2000050, 2000051, 2000052,

2000057, 2000063, 2000067, 2000081, 2000086, 2000094, 2000098, 2000104, 2000117,

2000120, 2000121, 2000122, 2000137, 2000143, 2000147, 2000148, 2000151, 2000156,

2000157, 2000162, 2000179, 2000182, 2000183, 2000186, 2000187, 2000188, 2000189,

2000190, 2000192, 2000193, 2000198, 2000206, 2000210, 2000211, 2000220, 2000221,

2000222, 2000227, 2000228, 2000230, 2000238, 2000244, 2000246, 2000249, 2000251,

2000252, 2000253, 2000254, 2000257, 2000258, 2000267, 2000270, 2000271, 2000272,

2000274, 2000278, 2000280, 2000282, 2000284, 2000289, 2000292, 2000295, 2000296,

2000300, 2000303, 2000306, 2040001, 2040002, 2040003, 2040004, 2040005, 2040008,

2040010, 2040011,



3RD DIVISION

---------------



2000003, 2000006, 2000008, 2000009, 2000010, 2000012, 2000014, 2000015, 2000016,

2000017, 2000018, 2000019, 2000023, 2000025, 2000026, 2000027, 2000029, 2000030,

2000037, 2000038, 2000043, 2000044, 2000055, 2000058, 2000059, 2000060, 2000064,

2000066, 2000074, 2000078, 2000080, 2000082, 2000088, 2000089, 2000090, 2000091,

2000097, 2000101, 2000105, 2000111, 2000124, 2000128, 2000129, 2000131, 2000134,

2000135, 2000138, 2000139, 2000141, 2000144, 2000145, 2000159, 2000160, 2000168,

2000170, 2000171, 2000173, 2000176, 2000181, 2000184, 2000199, 2000200, 2000205,

2000207, 2000209, 2000217, 2000226, 2000229, 2000232, 2000234, 2000235, 2000236,

2000239, 2000245, 2000255, 2000256, 2000261, 2000263, 2000264, 2000269, 2000276,

2000277, 2000279, 2000283, 2000285, 2000290, 2000291, 2000293, 2000294, 2000298,

2000299, 2000308, 2000311, 2000312,



EXPELLED

---------------



2000007, 2000313,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2205



ROLLCODE:43051 G C J R H/S LAXMIPUR KUSHTHAN, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000029, 2000048, 2000068, 2000089, 2000090, 2000098, 2000105, 2000106, 2000108,

2000128, 2000132, 2000141, 2000142, 2000144, 2000145, 2000146, 2000154, 2000156,

2000158, 2000163, 2000167, 2000168, 2000178, 2000180, 2000183, 2000185, 2000190,

2000196, 2000197, 2000213, 2000215, 2000232, 2000237, 2000252, 2000255, 2000267,

2000268, 2000269, 2000276, 2000292, 2000296, 2000304, 2000306, 2040001, 2040003,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000003, 2000011, 2000017, 2000020, 2000030, 2000032, 2000038, 2000039,

2000042, 2000045, 2000046, 2000050, 2000053, 2000055, 2000057, 2000061, 2000064,

2000071, 2000072, 2000077, 2000082, 2000083, 2000091, 2000093, 2000095, 2000096,

2000102, 2000103, 2000114, 2000117, 2000119, 2000121, 2000129, 2000134, 2000138,

2000143, 2000147, 2000152, 2000153, 2000157, 2000159, 2000160, 2000161, 2000164,

2000176, 2000179, 2000182, 2000189, 2000192, 2000193, 2000195, 2000198, 2000199,

2000201, 2000202, 2000204, 2000205, 2000206, 2000209, 2000210, 2000212, 2000221,

2000231, 2000233, 2000235, 2000236, 2000242, 2000253, 2000256, 2000258, 2000259,

2000260, 2000262, 2000271, 2000273, 2000277, 2000283, 2000288, 2000291, 2000293,

2000307, 2000310, 2040002,



3RD DIVISION

---------------



2000006, 2000008, 2000009, 2000012, 2000019, 2000024, 2000035, 2000036, 2000040,

2000041, 2000043, 2000044, 2000047, 2000051, 2000052, 2000054, 2000056, 2000058,

2000062, 2000063, 2000065, 2000067, 2000069, 2000070, 2000073, 2000074, 2000075,

2000076, 2000079, 2000081, 2000084, 2000087, 2000088, 2000099, 2000107, 2000110,

2000111, 2000113, 2000115, 2000120, 2000122, 2000123, 2000124, 2000125, 2000126,

2000140, 2000148, 2000150, 2000162, 2000166, 2000169, 2000171, 2000174, 2000175,

2000187, 2000191, 2000194, 2000200, 2000216, 2000218, 2000220, 2000223, 2000225,

2000227, 2000240, 2000244, 2000245, 2000247, 2000248, 2000251, 2000254, 2000263,

2000266, 2000275, 2000280, 2000284, 2000286, 2000290, 2000294, 2000295, 2000298,

2000302, 2000303, 2000305, 2000309, 2000311,



PASS

---------------



1920020, 1920058, 1920137, 1920144, 1920234, 1920371, 1920384, 1920386, 1920408,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2206



ROLLCODE:43052 PROJECT KANYA H S MURLIGANJ, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000021,



2ND DIVISION

---------------



2000003, 2000005, 2000006, 2000007, 2000014, 2000020, 2000024, 2000026, 2000029,



3RD DIVISION

---------------



2000011, 2000012, 2000013, 2000025,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2207



ROLLCODE:43053 GOVT. SC. GIRLS R H/S MURLIGANG, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000004, 2000011, 2000015, 2000016, 2000019, 2000020,



2ND DIVISION

---------------



2000002, 2000003, 2000005, 2000007, 2000009, 2000010, 2000012, 2000013, 2000017,

2000018, 2040001,



3RD DIVISION

---------------



2000001,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2208



ROLLCODE:43301 UTKRAMIT M S BARGAON ALAMNAGAR(W) ALAMNAGAR, MADHE 43-MADHEPURA

PURA

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000020, 2000070, 2000074, 2000079, 2000080, 2000085, 2000086, 2000087, 2000089,

2000091, 2000093, 2000097, 2000099, 2000100, 2000101, 2000104, 2000105, 2000106,

2000109, 2000111, 2000117, 2000121, 2000130, 2000132, 2000133, 2000138,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000004, 2000010, 2000013, 2000023, 2000025, 2000026, 2000028,

2000036, 2000037, 2000040, 2000044, 2000050, 2000056, 2000058, 2000061, 2000075,

2000076, 2000077, 2000082, 2000090, 2000094, 2000098, 2000103, 2000108, 2000110,

2000114, 2000115, 2000116, 2000118, 2000120, 2000124, 2000127, 2000129, 2000131,

2000134, 2000135, 2000137, 2040001, 2040002,



3RD DIVISION

---------------



2000003, 2000005, 2000006, 2000009, 2000014, 2000029, 2000030, 2000032, 2000033,

2000041, 2000042, 2000043, 2000045, 2000046, 2000047, 2000048, 2000049, 2000055,

2000062, 2000064, 2000068, 2000078, 2000083, 2000084, 2000092, 2000096, 2000102,

2000112, 2000113, 2000119, 2000123, 2000125, 2000136, 2000139,



PASS

---------------



1920120,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2209



ROLLCODE:43302 UTKRAMIT M S LAOAA LAGAN CHAUSA, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000002, 2000003, 2000007, 2000009, 2000010, 2000012, 2000016, 2000020, 2000024,

2000025, 2000026, 2000029, 2000032, 2000034, 2000035, 2000038, 2000044, 2000048,

2000049, 2000051, 2000053, 2000054, 2000059, 2000060, 2000061, 2000066, 2000072,

2000075, 2000078, 2000081, 2000082, 2000088, 2000090, 2000091, 2000092, 2000097,

2000104, 2000106, 2000107, 2000108, 2000116, 2000117, 2000118, 2000121, 2000123,

2000124, 2000127, 2000128, 2000129, 2000130, 2000131, 2000138, 2000139, 2000147,

2000149, 2000151, 2000152, 2000156, 2000160, 2000162, 2000163, 2000164, 2000165,

2000167, 2000169, 2000173, 2000175, 2000177, 2000182, 2000184, 2000186, 2000188,

2000189, 2000190, 2000192, 2000193, 2000194, 2000197, 2000200, 2000201, 2000202,

2000210, 2000211, 2000214, 2000215, 2000216, 2000219, 2000220, 2000222, 2000226,

2000227, 2000228, 2000229, 2000231, 2000238, 2000240, 2000241, 2000243, 2000244,

2000247, 2000252, 2000253, 2000255, 2000258, 2000260, 2000263, 2000265, 2000270,

2000271, 2000274, 2000276, 2000277, 2000278, 2000281, 2000282, 2000284, 2000285,

2000286, 2000287, 2000289, 2000290, 2000291, 2000292, 2000294, 2000296, 2000297,

2000299, 2000300, 2000303, 2000304, 2000305, 2000306, 2000307, 2000308, 2000309,

2000310, 2000313, 2000314, 2040001, 2040006, 2040007,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000004, 2000005, 2000006, 2000011, 2000013, 2000014, 2000017, 2000018,

2000019, 2000021, 2000023, 2000027, 2000031, 2000033, 2000037, 2000040, 2000042,

2000045, 2000046, 2000047, 2000050, 2000056, 2000057, 2000058, 2000062, 2000065,

2000067, 2000070, 2000071, 2000077, 2000080, 2000083, 2000084, 2000085, 2000086,

2000087, 2000094, 2000095, 2000096, 2000103, 2000109, 2000113, 2000119, 2000120,

2000125, 2000133, 2000137, 2000141, 2000142, 2000143, 2000145, 2000148, 2000150,

2000153, 2000155, 2000157, 2000158, 2000159, 2000161, 2000166, 2000168, 2000170,

2000171, 2000172, 2000176, 2000179, 2000180, 2000181, 2000185, 2000187, 2000191,

2000195, 2000198, 2000199, 2000203, 2000204, 2000208, 2000212, 2000213, 2000217,

2000218, 2000221, 2000223, 2000224, 2000225, 2000232, 2000233, 2000235, 2000237,

2000239, 2000242, 2000246, 2000248, 2000249, 2000250, 2000251, 2000254, 2000257,

2000259, 2000261, 2000262, 2000264, 2000266, 2000267, 2000268, 2000269, 2000272,

2000273, 2000275, 2000279, 2000280, 2000288, 2000293, 2000301, 2000302, 2000311,

2040002, 2040003, 2040004, 2040005,



3RD DIVISION

---------------



2000015, 2000022, 2000028, 2000030, 2000039, 2000041, 2000052, 2000055, 2000063,

2000068, 2000073, 2000074, 2000099, 2000100, 2000101, 2000105, 2000110, 2000115,

2000122, 2000135, 2000136, 2000146, 2000174, 2000183, 2000234, 2000245, 2000298,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2210



ROLLCODE:43303 UTKRAMIT M S BARATAINI LASKARI UDAKISHANGANJ, MADH 43-MADHEPURA

EPURA

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000001, 2000004, 2000006, 2000010, 2000014, 2000022, 2000031, 2000042, 2000055,

2000062, 2000123, 2000127, 2000133, 2000141, 2000150, 2000152, 2000158, 2000160,

2000161, 2000162, 2000163, 2000164, 2040001,



2ND DIVISION

---------------



2000003, 2000005, 2000007, 2000008, 2000015, 2000016, 2000021, 2000024, 2000035,

2000045, 2000047, 2000050, 2000051, 2000053, 2000054, 2000056, 2000059, 2000061,

2000063, 2000067, 2000068, 2000069, 2000072, 2000074, 2000075, 2000076, 2000078,

2000082, 2000085, 2000095, 2000097, 2000098, 2000100, 2000101, 2000103, 2000104,

2000106, 2000108, 2000113, 2000116, 2000118, 2000122, 2000125, 2000126, 2000129,

2000132, 2000138, 2000139, 2000140, 2000143, 2000144, 2000145, 2000147, 2000149,

2000157, 2000165, 2000166,



3RD DIVISION

---------------



2000002, 2000009, 2000020, 2000025, 2000027, 2000028, 2000033, 2000038, 2000039,

2000046, 2000049, 2000060, 2000077, 2000079, 2000081, 2000083, 2000084, 2000086,

2000089, 2000091, 2000092, 2000094, 2000096, 2000099, 2000102, 2000105, 2000111,

2000112, 2000114, 2000115, 2000117, 2000119, 2000121, 2000130, 2000135, 2000137,

2000146, 2000148, 2000151, 2000154, 2000155, 2000156, 2000159, 2000167,



EXPELLED

---------------



2000090,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2211



ROLLCODE:43304 UTKRAMIT M S BHARAHI BAZAR MADANPUR MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000002, 2000005, 2000016, 2000021, 2000022, 2000031, 2000034, 2000041, 2000046,

2000065, 2000066, 2000067, 2000069, 2000073, 2000081, 2000083, 2000084, 2000089,

2000090,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000004, 2000008, 2000012, 2000014, 2000015, 2000018, 2000019, 2000023,

2000024, 2000025, 2000026, 2000027, 2000030, 2000033, 2000036, 2000037, 2000039,

2000044, 2000047, 2000048, 2000049, 2000050, 2000054, 2000056, 2000059, 2000063,

2000074, 2000079, 2000080, 2000085, 2000086, 2000087,



3RD DIVISION

---------------



2000003, 2000007, 2000009, 2000011, 2000013, 2000017, 2000035, 2000051, 2000052,

2000053, 2000055, 2000058, 2000062, 2000070, 2000071, 2000077, 2000078, 2000091,

2000092, 2000093, 2000094,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2212



ROLLCODE:43305 UTKRAMIT M S PARWA NAWTOL MURALIGANJ, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000019, 2000033, 2000034, 2000035, 2000047, 2000063, 2000080, 2000087, 2000091,

2000102, 2000105, 2000107, 2000112, 2000113, 2000121, 2000125, 2000126, 2000128,

2000129, 2000138, 2000149, 2000156, 2000174, 2000177, 2000178, 2000201, 2000203,

2000214, 2000221, 2000222, 2000234,



2ND DIVISION

---------------



2000004, 2000008, 2000015, 2000016, 2000017, 2000023, 2000026, 2000030, 2000039,

2000044, 2000048, 2000051, 2000055, 2000056, 2000059, 2000061, 2000064, 2000066,

2000067, 2000068, 2000075, 2000085, 2000088, 2000089, 2000096, 2000098, 2000099,

2000108, 2000117, 2000118, 2000119, 2000120, 2000122, 2000124, 2000133, 2000135,

2000140, 2000144, 2000146, 2000148, 2000150, 2000153, 2000154, 2000157, 2000160,

2000161, 2000162, 2000163, 2000166, 2000167, 2000171, 2000175, 2000180, 2000182,

2000183, 2000187, 2000188, 2000195, 2000197, 2000198, 2000200, 2000207, 2000208,

2000209, 2000216, 2000219, 2000227, 2000232, 2000233, 2000237, 2000240, 2000241,

2040001, 2040003,



3RD DIVISION

---------------



2000003, 2000012, 2000013, 2000018, 2000021, 2000022, 2000024, 2000025, 2000028,

2000029, 2000037, 2000038, 2000042, 2000043, 2000045, 2000049, 2000050, 2000053,

2000062, 2000065, 2000070, 2000072, 2000076, 2000078, 2000083, 2000086, 2000101,

2000103, 2000106, 2000109, 2000115, 2000123, 2000127, 2000132, 2000134, 2000136,

2000137, 2000139, 2000141, 2000142, 2000145, 2000152, 2000159, 2000165, 2000169,

2000170, 2000172, 2000176, 2000181, 2000185, 2000186, 2000192, 2000193, 2000194,

2000199, 2000202, 2000204, 2000210, 2000211, 2000212, 2000215, 2000220, 2000223,

2000224, 2000225, 2000226, 2000228, 2000229, 2000230, 2000231, 2000235, 2000238,

2000239, 2040002, 2040004,



PASS

---------------



2000205,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2213



ROLLCODE:43306 UTKRAMIT M S KARUVAILI BAISADH KUMARKHAND, MADHEPU 43-MADHEPURA

RA

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000003, 2000011, 2000067, 2000069, 2000070, 2000072, 2000075, 2000076, 2000077,

2000079, 2000086, 2000099, 2000101, 2000103, 2000105, 2000107, 2000109,



2ND DIVISION

---------------



2000002, 2000004, 2000005, 2000006, 2000008, 2000009, 2000015, 2000020, 2000021,

2000026, 2000028, 2000029, 2000030, 2000031, 2000035, 2000038, 2000051, 2000059,

2000061, 2000065, 2000066, 2000068, 2000071, 2000074, 2000078, 2000080, 2000083,

2000085, 2000089, 2000090, 2000091, 2000092, 2000096, 2000097, 2000098, 2000104,

2000108, 2040002,



3RD DIVISION

---------------



2000001, 2000013, 2000014, 2000017, 2000018, 2000019, 2000022, 2000023, 2000024,

2000027, 2000032, 2000033, 2000034, 2000037, 2000039, 2000042, 2000043, 2000045,

2000046, 2000048, 2000050, 2000053, 2000054, 2000062, 2000063, 2000064, 2000087,

2000088, 2000094, 2000102, 2040001,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2214



ROLLCODE:43307 U M S SINGYON DOLAR PIPARAHI SINGHESWAR, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000006, 2000007, 2000009, 2000011, 2000014, 2000023, 2000029, 2000035, 2000036,

2000038, 2000047, 2000048, 2000054, 2000055, 2000059, 2000062, 2000063, 2000065,

2000070, 2040001,



2ND DIVISION

---------------



2000005, 2000008, 2000010, 2000012, 2000015, 2000022, 2000025, 2000026, 2000030,

2000031, 2000033, 2000041, 2000042, 2000044, 2000045, 2000046, 2000049, 2000051,

2000053, 2000056, 2000057, 2000060, 2000061, 2000064, 2000066, 2000069,



3RD DIVISION

---------------



2000004, 2000013, 2000020, 2000024, 2000027, 2000028, 2000032, 2000039, 2000043,

2000050, 2000052,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2215



ROLLCODE:43308 UTKRAMIT M S BARHARI BARHARI SINGHESHWAR, MADHEPUR 43-MADHEPURA

A

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000002, 2000016, 2000019, 2000025, 2000028, 2000029, 2000032, 2000038, 2000043,

2000044, 2000049, 2000051, 2000052, 2000056, 2000057, 2000059, 2000069,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000003, 2000006, 2000007, 2000012, 2000015, 2000017, 2000024, 2000027,

2000030, 2000036, 2000039, 2000040, 2000042, 2000045, 2000047, 2000048, 2000053,

2000062, 2000063, 2000064, 2000065, 2000066, 2000067, 2000068,



3RD DIVISION

---------------



2000004, 2000008, 2000011, 2000014, 2000018, 2000031, 2000033, 2000035, 2000037,

2000046, 2000055, 2000061,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2216



ROLLCODE:43309 UTKRAMIT M S CHINKNOTWA SRINAGAR GHAILARH, MADHEPU 43-MADHEPURA

RA

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000003, 2000007, 2000010, 2000018, 2000027, 2000028, 2000041, 2000046, 2000056,

2000057, 2000061, 2000066, 2000069, 2000075, 2000076, 2000077, 2000080, 2000081,

2000084, 2000085, 2000087, 2000088, 2000093, 2000095, 2000096, 2000097, 2000098,

2000099, 2000103, 2000104, 2000105, 2000106, 2000107, 2000108, 2000109, 2000110,

2000113, 2000114, 2000117, 2000118, 2000121, 2000122, 2000123, 2000124, 2000126,

2000127, 2000129, 2000132, 2000133, 2000135, 2000136, 2000138, 2000139, 2000140,

2000142, 2000143, 2000144, 2000147, 2000148, 2000149, 2000150, 2000151, 2000154,

2000159, 2000160, 2000161, 2000162, 2000163, 2000164, 2040002, 2040004, 2040005,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000006, 2000008, 2000009, 2000014, 2000015, 2000016, 2000017, 2000019,

2000021, 2000023, 2000024, 2000026, 2000032, 2000033, 2000036, 2000037, 2000038,

2000042, 2000043, 2000044, 2000045, 2000051, 2000053, 2000058, 2000065, 2000068,

2000070, 2000071, 2000074, 2000078, 2000082, 2000091, 2000092, 2000094, 2000100,

2000101, 2000102, 2000111, 2000112, 2000115, 2000116, 2000119, 2000120, 2000125,

2000128, 2000130, 2000131, 2000134, 2000137, 2000141, 2000145, 2000152, 2000153,

2000155, 2000158, 2040001, 2040003,



3RD DIVISION

---------------



2000002, 2000011, 2000020, 2000030, 2000031, 2000035, 2000039, 2000047, 2000052,

2000054, 2000055, 2000063, 2000083, 2000090, 2000146, 2000156, 2000157,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2217



ROLLCODE:43310 UTKRAMIT M S RAHTA KUMARKHAND, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000005, 2000007, 2000010, 2000011, 2000013, 2000073, 2000081, 2000093, 2000101,

2000109, 2000110, 2000116, 2000117, 2000119, 2000120, 2000121, 2000122, 2000134,

2000136, 2000138, 2000140, 2000141, 2000142, 2000145, 2000152, 2000156, 2000159,

2000165, 2000166, 2000176, 2000177, 2000178,



2ND DIVISION

---------------



2000004, 2000006, 2000008, 2000009, 2000015, 2000016, 2000017, 2000020, 2000022,

2000026, 2000030, 2000031, 2000033, 2000041, 2000042, 2000044, 2000046, 2000049,

2000051, 2000053, 2000055, 2000058, 2000062, 2000064, 2000065, 2000067, 2000076,

2000077, 2000082, 2000083, 2000085, 2000092, 2000095, 2000099, 2000102, 2000103,

2000111, 2000112, 2000114, 2000118, 2000124, 2000129, 2000133, 2000137, 2000143,

2000147, 2000149, 2000153, 2000157, 2000158, 2000164, 2000169, 2000170, 2000173,

2000174, 2000175,



3RD DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000025, 2000027, 2000028, 2000035, 2000037, 2000038, 2000043,

2000045, 2000052, 2000054, 2000056, 2000059, 2000061, 2000075, 2000086, 2000094,

2000097, 2000108, 2000113, 2000123, 2000125, 2000127, 2000128, 2000131, 2000144,

2000148, 2000150, 2000155, 2000160, 2000163, 2000167, 2000171, 2000172,



PASS

---------------



1920083,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2218



ROLLCODE:43311 UTKRAMIT UCHCHA MADHYAMIK SCHOOL, SONBARSHA, SHANK 43-MADHEPURA

ARPUR, MADHEPURA

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000002, 2000011, 2000015, 2000019, 2000028, 2000043, 2000045, 2000049, 2000050,

2000053, 2000055, 2000056, 2000057,



2ND DIVISION

---------------



2000004, 2000008, 2000010, 2000014, 2000018, 2000023, 2000024, 2000029, 2000030,

2000032, 2000033, 2000034, 2000035, 2000044, 2000046, 2000048, 2000051, 2000058,

2000060, 2040002,



3RD DIVISION

---------------



2000007, 2000009, 2000012, 2000022, 2000025, 2000026, 2000027, 2000031, 2000036,

2000039, 2000041, 2000059, 2040001,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2219



ROLLCODE:43312 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL BHELVA, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000001, 2000006, 2000018, 2000021, 2000029, 2000033, 2000036, 2000037, 2000038,

2000042, 2000045, 2000046, 2000061, 2000093, 2000094, 2000097, 2000098, 2000099,

2000105, 2000108, 2000109, 2000111, 2000115, 2000116, 2000121, 2000122, 2000125,

2000133, 2000140, 2000144, 2000145, 2000146, 2000147, 2000149, 2000152, 2000153,

2040003, 2040004, 2040006, 2040009, 2040010,



2ND DIVISION

---------------



2000007, 2000013, 2000014, 2000016, 2000017, 2000019, 2000022, 2000023, 2000027,

2000028, 2000030, 2000031, 2000034, 2000035, 2000047, 2000051, 2000052, 2000056,

2000062, 2000071, 2000074, 2000080, 2000081, 2000083, 2000084, 2000085, 2000086,

2000087, 2000088, 2000089, 2000091, 2000092, 2000095, 2000100, 2000102, 2000104,

2000106, 2000113, 2000114, 2000126, 2000127, 2000128, 2000129, 2000130, 2000134,

2000135, 2000136, 2000148, 2000150, 2040001, 2040002, 2040005, 2040008, 2040011,



3RD DIVISION

---------------



2000008, 2000010, 2000011, 2000012, 2000032, 2000039, 2000041, 2000048, 2000054,

2000057, 2000058, 2000064, 2000066, 2000068, 2000069, 2000076, 2000077, 2000110,

2000132, 2000138, 2000139, 2040007,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2220



ROLLCODE:43313 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL GADHIYA, BIHARIGANJ, MAD 43-MADHEPURA

HEPURA

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000004, 2000007, 2000008, 2000013, 2000014, 2000019, 2000023, 2000032, 2000038,

2000039, 2000041, 2000043, 2000044, 2000045, 2000046, 2000050, 2000053, 2000054,

2000056, 2000057, 2000058, 2040001,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000003, 2000005, 2000006, 2000009, 2000010, 2000012, 2000015,

2000016, 2000018, 2000020, 2000021, 2000022, 2000025, 2000027, 2000028, 2000029,

2000030, 2000031, 2000033, 2000035, 2000037, 2000042, 2000048, 2000049, 2000051,

2000052, 2000055,



3RD DIVISION

---------------



2000024, 2000026, 2000034, 2000047, 2000059,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2221



ROLLCODE:43314 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL UDA, MURLIGANJ, MADHEPUR 43-MADHEPURA

A

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000001, 2000044, 2000060, 2000068, 2000075, 2000077, 2000078, 2000079, 2000084,

2000087, 2000094, 2000100, 2000101, 2000102, 2000103, 2000104, 2000115, 2000123,

2000133, 2000136, 2000141, 2000142, 2000149, 2000150, 2040002, 2040003, 2040005,

2040006, 2040008, 2040009, 2040010,



2ND DIVISION

---------------



2000002, 2000014, 2000019, 2000020, 2000025, 2000030, 2000032, 2000038, 2000042,

2000045, 2000051, 2000052, 2000053, 2000056, 2000057, 2000058, 2000063, 2000064,

2000069, 2000076, 2000080, 2000081, 2000082, 2000083, 2000085, 2000089, 2000093,

2000095, 2000099, 2000105, 2000109, 2000112, 2000114, 2000120, 2000121, 2000127,

2000128, 2000129, 2000130, 2000131, 2000132, 2000139, 2000140, 2000144, 2000147,

2000148, 2040001, 2040004, 2040007,



3RD DIVISION

---------------



2000003, 2000005, 2000006, 2000008, 2000009, 2000012, 2000013, 2000015, 2000016,

2000017, 2000018, 2000021, 2000022, 2000027, 2000028, 2000029, 2000031, 2000034,

2000037, 2000039, 2000040, 2000041, 2000043, 2000046, 2000048, 2000050, 2000054,

2000055, 2000059, 2000062, 2000065, 2000066, 2000070, 2000071, 2000072, 2000074,

2000088, 2000091, 2000092, 2000096, 2000098, 2000107, 2000111, 2000117, 2000118,

2000119, 2000122, 2000126, 2000134, 2000135, 2000145, 2000146,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2222



ROLLCODE:43315 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL RAHI, MURLIGANJ, MADHEPU 43-MADHEPURA

RA

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000005, 2000011, 2000013, 2000019, 2000030, 2000031, 2000035,

2000038, 2000044, 2000048, 2000049, 2000050, 2000063, 2000069,



2ND DIVISION

---------------



2000003, 2000004, 2000007, 2000008, 2000010, 2000012, 2000015, 2000016, 2000017,

2000020, 2000021, 2000022, 2000023, 2000024, 2000025, 2000026, 2000027, 2000032,

2000034, 2000039, 2000040, 2000043, 2000051, 2000052, 2000059, 2000060, 2000064,

2000068,



3RD DIVISION

---------------



2000009, 2000014, 2000028, 2000029, 2000037, 2000045, 2000046, 2000057, 2000061,

2000065, 2000067,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2223



ROLLCODE:43316 UTKRAMIT M S BRINDAWAN, MURLIGANJ, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000007, 2000008, 2000020, 2000035, 2000053, 2000055, 2000063, 2000068, 2000080,

2000088,



2ND DIVISION

---------------



2000006, 2000010, 2000011, 2000012, 2000013, 2000014, 2000015, 2000021, 2000023,

2000025, 2000026, 2000028, 2000031, 2000033, 2000034, 2000036, 2000037, 2000040,

2000042, 2000045, 2000046, 2000047, 2000049, 2000050, 2000054, 2000060, 2000064,

2000071, 2000076, 2000077, 2000083, 2000087, 2000091, 2040001, 2040002,



3RD DIVISION

---------------



2000001, 2000003, 2000004, 2000005, 2000009, 2000016, 2000018, 2000019, 2000024,

2000027, 2000032, 2000038, 2000041, 2000044, 2000057, 2000058, 2000072, 2000078,

2000081, 2000082, 2000084, 2000089,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2224



ROLLCODE:43317 UTKRAMIT M S PARMANANDPUR, KUMARKHAND, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000009, 2000013, 2000015, 2000032, 2000046, 2000061, 2000067, 2000071, 2000079,

2000083, 2000094, 2000097,



2ND DIVISION

---------------



2000011, 2000018, 2000023, 2000024, 2000038, 2000039, 2000052, 2000053, 2000054,

2000055, 2000056, 2000057, 2000058, 2000060, 2000062, 2000063, 2000064, 2000065,

2000072, 2000077, 2000085, 2000090, 2000102, 2000103, 2040002,



3RD DIVISION

---------------



2000002, 2000004, 2000007, 2000012, 2000037, 2000045, 2000047, 2000051, 2000073,

2000084, 2000089, 2000091, 2000093, 2000100, 2040001,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2225



ROLLCODE:43318 UTKRAMIT M S KATHAUTIA, BIHARIGANJ, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000002,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2226



ROLLCODE:43319 UTKRAMIT M S TINKONAMA, MURLIGANJ, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000001, 2000009, 2000028,



2ND DIVISION

---------------



2000002, 2000007, 2000008, 2000010, 2000012, 2000014, 2000018, 2000026, 2000031,



3RD DIVISION

---------------



2000003, 2000004, 2000006, 2000011, 2000015, 2000016, 2000017, 2000025, 2000030,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2227



ROLLCODE:43320 UTKRAMIT M S RAJANI MILLIK, MURLIGANJ, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000004, 2000007,



2ND DIVISION

---------------



2000003, 2000006, 2000011, 2000013,



3RD DIVISION

---------------



2000002, 2000008, 2000010, 2000012, 2040001,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2228



ROLLCODE:43321 UTKRAMIT MADHYAMIK SCH BELARI,KUMARKHAND, MADHEPUR 43-MADHEPURA

A

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000012, 2000056, 2000104, 2000112, 2000117, 2000123, 2000128, 2000134, 2000138,

2000139, 2000140, 2000143, 2000151, 2000152, 2000157, 2000160, 2000172, 2000182,

2040001, 2040004, 2040005,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000005, 2000008, 2000020, 2000024, 2000025, 2000027, 2000029,

2000032, 2000038, 2000040, 2000044, 2000055, 2000059, 2000065, 2000068, 2000069,

2000077, 2000078, 2000081, 2000085, 2000086, 2000089, 2000090, 2000096, 2000098,

2000111, 2000113, 2000114, 2000115, 2000116, 2000119, 2000122, 2000127, 2000129,

2000133, 2000135, 2000137, 2000141, 2000162, 2000168, 2000175, 2000176, 2000183,

2000185, 2040002,



3RD DIVISION

---------------



2000003, 2000004, 2000009, 2000013, 2000015, 2000019, 2000023, 2000026, 2000028,

2000031, 2000034, 2000035, 2000036, 2000037, 2000041, 2000043, 2000050, 2000052,

2000053, 2000054, 2000057, 2000070, 2000071, 2000074, 2000075, 2000079, 2000080,

2000082, 2000095, 2000099, 2000103, 2000105, 2000106, 2000108, 2000109, 2000110,

2000120, 2000121, 2000126, 2000130, 2000131, 2000142, 2000144, 2000145, 2000146,

2000149, 2000150, 2000153, 2000154, 2000155, 2000156, 2000161, 2000163, 2000164,

2000166, 2000171, 2000177, 2000178, 2000181, 2000184, 2040003,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2229



ROLLCODE:43322 UTKRAMIT M S RAGHUNIA, KUMARKHAND, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000020, 2000029, 2000033,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000004, 2000007, 2000013, 2000017, 2000019, 2000022, 2000027,

2000031, 2000032, 2000035,



3RD DIVISION

---------------



2000005, 2000008, 2000010, 2000023, 2000034, 2040001,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2230



ROLLCODE:43323 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL SHAHPUR,GWALPARA, MADHEP 43-MADHEPURA

URA

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000003, 2000009, 2000024, 2000037, 2000040, 2000051, 2000065, 2000071, 2000074,

2000080, 2000082, 2000083, 2000088, 2000092, 2000093, 2000097,



2ND DIVISION

---------------



2000002, 2000004, 2000005, 2000008, 2000010, 2000011, 2000013, 2000016, 2000019,

2000023, 2000028, 2000031, 2000033, 2000036, 2000038, 2000039, 2000044, 2000049,

2000056, 2000059, 2000061, 2000062, 2000063, 2000064, 2000066, 2000069, 2000070,

2000072, 2000073, 2000075, 2000077, 2000079, 2000081, 2000084, 2000086, 2000087,

2000089, 2000099, 2000100,



3RD DIVISION

---------------



2000001, 2000006, 2000007, 2000012, 2000014, 2000015, 2000017, 2000018, 2000021,

2000022, 2000026, 2000027, 2000029, 2000032, 2000034, 2000035, 2000041, 2000043,

2000046, 2000047, 2000048, 2000050, 2000055, 2000057, 2000058, 2000067, 2000068,

2000078, 2000085, 2000090, 2000091, 2000094, 2000095, 2000096, 2000098, 2000101,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2231



ROLLCODE:43324 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL RITA, SINGESHWER, MADHEP 43-MADHEPURA

URA

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000001, 2000005, 2000008, 2000016, 2000018, 2000021, 2000023, 2000027, 2000028,

2000034, 2000035, 2000041, 2000042,



2ND DIVISION

---------------



2000004, 2000006, 2000011, 2000012, 2000017, 2000020, 2000022, 2000025, 2000029,

2000031, 2000038, 2000039, 2000045, 2000049,



3RD DIVISION

---------------



2000014, 2000030, 2000036, 2000037, 2000040, 2000043, 2000046, 2000050, 2000051,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2232



ROLLCODE:43325 UTKRAMIT M S RATANPATTI BHELAHI, MURLIGANJ, MADHEP 43-MADHEPURA

URA

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000012, 2000045, 2000048, 2000050, 2000065, 2000074,



2ND DIVISION

---------------



2000003, 2000006, 2000013, 2000016, 2000018, 2000019, 2000020, 2000021, 2000027,

2000028, 2000031, 2000032, 2000035, 2000036, 2000046, 2000052, 2000053, 2000054,

2000055, 2000056, 2000057, 2000058, 2000060, 2000064, 2000066, 2000069, 2000070,

2000071, 2000075, 2000076,



3RD DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000004, 2000009, 2000010, 2000011, 2000014, 2000015, 2000025,

2000026, 2000029, 2000034, 2000039, 2000040, 2000043, 2000051, 2000062, 2000067,

2000073,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2233



ROLLCODE:43326 UTKRAMIT MADHYAMIK SCH LAXMIPUR,BIHARIGANJ, MADHEP 43-MADHEPURA

URA

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000003, 2000004, 2000006, 2000014, 2000016, 2000019, 2000023, 2000024, 2000026,

2000028, 2040001,



2ND DIVISION

---------------



2000002, 2000007, 2000009, 2000010, 2000011, 2000017, 2000018, 2000027,



3RD DIVISION

---------------



2000005, 2000012, 2000021, 2000022,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2234



ROLLCODE:43327 UTKRAMIT H S KHUTHA RAJAI,KUMARKHAND, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000006, 2000010, 2000018, 2000020, 2000030, 2000032, 2000033, 2000034, 2000036,

2000040, 2000041, 2000045,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000005, 2000007, 2000012, 2000017, 2000021, 2000023, 2000026, 2000027,

2000028, 2000029, 2000031, 2000035, 2000037, 2000039, 2000048,



3RD DIVISION

---------------



2000002, 2000003, 2000008, 2000011, 2000022, 2000043, 2000044, 2000050,



PASS

---------------



1920032,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2235



ROLLCODE:43328 UTKRAMIT M S TARHA DANDARI, SINGHESHWAR, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000005, 2000017, 2000019, 2000031, 2000036, 2000044, 2000045, 2000051, 2000052,

2000066,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000003, 2000004, 2000006, 2000008, 2000012, 2000013, 2000014,

2000020, 2000025, 2000032, 2000037, 2000046, 2000048, 2000050, 2000053, 2000056,

2000058, 2000060, 2000063, 2000064, 2000065, 2000069, 2000070, 2000071, 2040001,



3RD DIVISION

---------------



2000011, 2000021, 2000023, 2000024, 2000028, 2000033, 2000035, 2000042, 2000049,

2000054, 2000055, 2000057, 2000059, 2000062, 2000068, 2000072,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2236



ROLLCODE:43329 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL SABAILA,SINGHESHWER, MAD 43-MADHEPURA

HEPURA

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000002, 2000005, 2000006, 2000017, 2000032, 2000035, 2000036, 2000042, 2000055,

2000056, 2000057,



2ND DIVISION

---------------



2000004, 2000010, 2000011, 2000014, 2000015, 2000019, 2000020, 2000022, 2000023,

2000024, 2000026, 2000028, 2000030, 2000033, 2000041, 2000049, 2000050, 2000051,

2000053,



3RD DIVISION

---------------



2000003, 2000016, 2000018, 2000021, 2000037, 2000038, 2000043, 2000048, 2000058,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2237



ROLLCODE:43330 UTKRAMIT M S JITAPUR,MURLIGANJ, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000006, 2000007, 2000009, 2000017, 2000024, 2000034, 2000046, 2000050, 2000056,

2000063, 2000073, 2000086, 2000095, 2000099, 2000101, 2000106, 2000111, 2000113,

2000114, 2000124, 2000130, 2000131, 2000137, 2000152, 2000159, 2000164, 2000169,



2ND DIVISION

---------------



2000003, 2000005, 2000010, 2000011, 2000019, 2000023, 2000025, 2000026, 2000028,

2000030, 2000031, 2000032, 2000035, 2000041, 2000047, 2000049, 2000053, 2000058,

2000059, 2000065, 2000066, 2000067, 2000071, 2000072, 2000083, 2000084, 2000085,

2000088, 2000094, 2000096, 2000100, 2000110, 2000112, 2000115, 2000116, 2000117,

2000118, 2000119, 2000123, 2000129, 2000132, 2000133, 2000134, 2000143, 2000144,

2000145, 2000151, 2000153, 2000154, 2000163, 2040001, 2040002, 2040003, 2040004,



3RD DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000012, 2000013, 2000014, 2000020, 2000021, 2000022, 2000037,

2000038, 2000039, 2000040, 2000043, 2000044, 2000045, 2000048, 2000051, 2000052,

2000054, 2000055, 2000062, 2000069, 2000074, 2000075, 2000078, 2000079, 2000082,

2000087, 2000089, 2000090, 2000091, 2000092, 2000093, 2000102, 2000103, 2000104,

2000107, 2000120, 2000121, 2000125, 2000126, 2000127, 2000128, 2000135, 2000138,

2000139, 2000148, 2000150, 2000162, 2000166, 2000168, 2000170, 2040005,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2238



ROLLCODE:43331 UTKRAMIT M S BISHPATTI, BIHARIGANJ, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000007, 2000011, 2000017, 2000026, 2000030, 2000031, 2000032, 2000033, 2000034,

2000039, 2000040, 2000041, 2000042, 2000043, 2000044, 2000045, 2000046, 2000057,

2000062, 2000065, 2000075, 2000081, 2040001, 2040002, 2040003,



2ND DIVISION

---------------



2000002, 2000003, 2000005, 2000008, 2000010, 2000012, 2000013, 2000014, 2000016,

2000019, 2000023, 2000024, 2000025, 2000027, 2000028, 2000029, 2000035, 2000036,

2000037, 2000038, 2000047, 2000049, 2000050, 2000051, 2000058, 2000059, 2000061,

2000067, 2000068, 2000070, 2000071, 2000077, 2000078, 2000082, 2040004, 2040005,



3RD DIVISION

---------------



2000001, 2000004, 2000009, 2000015, 2000048, 2000052, 2000054, 2000063, 2000066,

2000069, 2000073, 2000074, 2000079, 2000080,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2239



ROLLCODE:43332 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL MAANPUR, KUMARKHAND, MAD 43-MADHEPURA

HEPURA

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000003, 2000004, 2000005, 2000006, 2000015, 2000016, 2000018,

2000024, 2000025, 2000027, 2000028, 2000029, 2000030, 2000031, 2000032, 2000035,

2000036, 2000038, 2000041, 2000042, 2000043, 2000045, 2000046, 2000050, 2000057,

2000058, 2000063, 2000064, 2000065, 2000066, 2000067, 2000068, 2000070, 2000071,

2000072, 2000077, 2000078, 2000079, 2000080, 2000083, 2000084, 2000087, 2000088,

2000089, 2000090, 2000091, 2000094, 2000097, 2000098, 2000102, 2000103, 2000104,

2000105, 2000106, 2000107, 2000108, 2000109, 2000110, 2000111, 2000112, 2000115,

2000116, 2000118, 2000119, 2000120,



2ND DIVISION

---------------



2000008, 2000009, 2000010, 2000011, 2000017, 2000020, 2000022, 2000034, 2000037,

2000039, 2000044, 2000048, 2000052, 2000054, 2000055, 2000056, 2000060, 2000062,

2000069, 2000073, 2000075, 2000082, 2000085, 2000086, 2000092, 2000093, 2000095,

2000096, 2000099, 2000100, 2000113, 2000114, 2000117, 2000121, 2000122, 2040001,



3RD DIVISION

---------------



2000007, 2000040, 2000047, 2000051, 2000059, 2000061, 2000101,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2240



ROLLCODE:43333 UTKRAMIT M S TEMABHELA, UDAKISHUNGANJ, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000015, 2000032, 2000036, 2000038, 2000039, 2000040,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000017, 2000021, 2000022, 2000025, 2000027, 2000035, 2000037,

2040001,



3RD DIVISION

---------------



2000006, 2000008, 2000011, 2000018, 2000019, 2000020, 2000026, 2000029, 2000031,

2000033, 2000034,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2241



ROLLCODE:43334 UTKRAMIT MADHYAMIK SCH PATORI,SINGHESHWAR, MADHEPU 43-MADHEPURA

RA

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000010, 2000013, 2000016, 2000027, 2000036, 2000037, 2000052, 2000056, 2000059,

2000060, 2000066, 2000067, 2000068, 2000074, 2000081, 2000082, 2000086,



2ND DIVISION

---------------



2000004, 2000006, 2000009, 2000011, 2000020, 2000031, 2000034, 2000045, 2000046,

2000050, 2000055, 2000058, 2000063, 2000064, 2000065, 2000070, 2000071, 2000080,

2000084, 2000087, 2000088, 2000090, 2000092, 2040001,



3RD DIVISION

---------------



2000003, 2000007, 2000014, 2000017, 2000018, 2000040, 2000048, 2000053, 2000057,

2000061, 2000072, 2000076, 2000089, 2000091,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2242



ROLLCODE:43335 KABIR GANGA U M S BIRIRANPAL,UDAKISHUNGANJ, MADHEP 43-MADHEPURA

URA

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000021, 2000034, 2000049, 2000058, 2000059, 2000064, 2000066, 2000070, 2000072,

2000073, 2040001, 2040002,



2ND DIVISION

---------------



2000010, 2000016, 2000018, 2000027, 2000036, 2000042, 2000043, 2000045, 2000047,

2000048, 2000050, 2000051, 2000054, 2000055, 2000057, 2000061, 2000063, 2000065,

2000068, 2000069, 2000071,



3RD DIVISION

---------------



2000008, 2000009, 2000011, 2000026, 2000028, 2000029, 2000032, 2000033, 2000035,

2000039, 2000041, 2000046, 2000052, 2000067,



EXPELLED

---------------



2000030,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2243



ROLLCODE:43336 UTKRAMIT MADHYAMIK SCH RAMGANJ, BIHARIGANJ, MADHEP 43-MADHEPURA

URA

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000005, 2000011, 2000012,



2ND DIVISION

---------------



2000002, 2000004, 2000008, 2000010, 2000013, 2000016, 2000022, 2000023, 2000026,



3RD DIVISION

---------------



2000006, 2000017, 2000025,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2244



ROLLCODE:43337 UTKRAMIT M S ISRAIEN GOATH,KUMARKHAND, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000016, 2000045, 2000048,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000004, 2000005, 2000011, 2000013, 2000015, 2000017, 2000019,

2000022, 2000023, 2000027, 2000032, 2000034, 2000037, 2000038, 2000047, 2000053,

2000055, 2000056, 2000058,



3RD DIVISION

---------------



2000014, 2000020, 2000024, 2000025, 2000026, 2000029, 2000030, 2000042, 2000044,

2000051, 2000054, 2000057,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2245



ROLLCODE:43338 UTKRAMIT M S MAJAOURA, UDAKISHUNGANJ, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000011, 2000012, 2000013, 2000030, 2000064, 2000065, 2000071, 2000078, 2000087,

2000091, 2000099, 2000100, 2000104, 2000125, 2000127, 2000128, 2000131, 2000132,

2000134, 2000142, 2000144, 2000161, 2000164, 2000166, 2000168, 2000173,



2ND DIVISION

---------------



2000003, 2000016, 2000017, 2000024, 2000026, 2000031, 2000035, 2000036, 2000038,

2000039, 2000041, 2000042, 2000045, 2000046, 2000052, 2000054, 2000055, 2000056,

2000057, 2000069, 2000072, 2000073, 2000074, 2000076, 2000080, 2000081, 2000082,

2000085, 2000086, 2000092, 2000093, 2000096, 2000105, 2000107, 2000108, 2000113,

2000116, 2000120, 2000121, 2000122, 2000123, 2000124, 2000126, 2000130, 2000136,

2000145, 2000147, 2000149, 2000150, 2000151, 2000154, 2000155, 2000159, 2000160,

2000162, 2000169, 2000172, 2000174, 2000182, 2040001,



3RD DIVISION

---------------



2000002, 2000004, 2000005, 2000006, 2000007, 2000020, 2000023, 2000025, 2000027,

2000029, 2000032, 2000034, 2000037, 2000040, 2000043, 2000044, 2000050, 2000051,

2000053, 2000059, 2000060, 2000062, 2000067, 2000075, 2000079, 2000083, 2000094,

2000095, 2000097, 2000098, 2000106, 2000109, 2000114, 2000117, 2000135, 2000137,

2000138, 2000140, 2000146, 2000148, 2000152, 2000156, 2000157, 2000158, 2000165,

2000167, 2000171, 2000178, 2000179, 2000180, 2000181, 2040002,



EXPELLED

---------------



2000101, 2000175,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2246



ROLLCODE:43339 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL HARIHARPUR BAJRAHA, MADH 43-MADHEPURA

EPURA

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000002, 2000013, 2000021, 2000029, 2000030, 2000037, 2000038, 2000043, 2000051,

2000054, 2000055, 2000058, 2000068, 2000072, 2000073, 2000080,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000005, 2000006, 2000007, 2000014, 2000017, 2000020, 2000028, 2000031,

2000032, 2000034, 2000036, 2000040, 2000041, 2000042, 2000046, 2000047, 2000048,

2000056, 2000071, 2000079, 2000081, 2000082,



3RD DIVISION

---------------



2000003, 2000009, 2000011, 2000015, 2000016, 2000019, 2000027, 2000039, 2000044,

2000052, 2000059, 2000061, 2000069, 2000075, 2000077,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2247



ROLLCODE:43340 UTKRAMIT M S KHOKHSI BARA RAMGANJ, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000049, 2000052, 2000053, 2000055, 2000058, 2000059, 2000062, 2000065, 2000071,

2000072, 2000080, 2000083, 2000084, 2000087, 2000089, 2000090, 2000092, 2000094,



2ND DIVISION

---------------



2000004, 2000007, 2000008, 2000012, 2000013, 2000017, 2000018, 2000019, 2000020,

2000025, 2000026, 2000027, 2000029, 2000041, 2000045, 2000046, 2000050, 2000057,

2000061, 2000066, 2000067, 2000070, 2000073, 2000086, 2000088, 2000093, 2040001,

2040002,



3RD DIVISION

---------------



2000006, 2000011, 2000023, 2000028, 2000030, 2000033, 2000047, 2000051, 2000054,

2000064, 2000074, 2000078, 2000082, 2000091,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2248



ROLLCODE:43341 TANUKLAL YADAV NAV UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL , KAP 43-MADHEPURA

SIA, MADHEPURA

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000002, 2000003, 2000011, 2000021, 2000023, 2000024, 2000026, 2000028, 2000029,

2000030, 2000031, 2000033, 2000034,



2ND DIVISION

---------------



2000006, 2000007, 2000008, 2000009, 2000010, 2000013, 2000015, 2000016, 2000017,

2000019, 2000020, 2000022,



3RD DIVISION

---------------



2000005, 2000012, 2000018, 2000025, 2040001,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2249



ROLLCODE:43342 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL DIGGHI, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000007, 2000008, 2000016, 2000022, 2000032, 2000037, 2000038,

2000045, 2000046, 2040002,



2ND DIVISION

---------------



2000003, 2000005, 2000011, 2000012, 2000013, 2000019, 2000021, 2000023, 2000024,

2000027, 2000028, 2000031, 2000036, 2000043, 2000044, 2040001, 2040003,



3RD DIVISION

---------------



2000010, 2000026, 2000033, 2000034, 2000035,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2250



ROLLCODE:43343 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL SUNDERNAGAR (ST), MADHEP 43-MADHEPURA

URA

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000020, 2000047, 2000050, 2000058, 2000061, 2000066, 2000073, 2000077, 2000085,

2000090, 2000093, 2000095, 2000097, 2000099, 2000107, 2000108, 2000122, 2000129,

2000131, 2000133, 2000137,



2ND DIVISION

---------------



2000002, 2000003, 2000005, 2000009, 2000022, 2000023, 2000025, 2000027, 2000033,

2000036, 2000038, 2000041, 2000045, 2000062, 2000065, 2000070, 2000071, 2000074,

2000079, 2000081, 2000083, 2000088, 2000089, 2000092, 2000096, 2000098, 2000100,

2000104, 2000105, 2000110, 2000112, 2000114, 2000115, 2000116, 2000118, 2000120,

2000124, 2000125, 2000127, 2000136, 2000141,



3RD DIVISION

---------------



2000008, 2000010, 2000015, 2000024, 2000028, 2000035, 2000043, 2000051, 2000052,

2000060, 2000072, 2000091, 2000101, 2000102, 2000111, 2000113, 2000117, 2000123,

2000126, 2000128, 2000132, 2000138, 2000140, 2000142, 2000145,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2251



ROLLCODE:43344 UTKRAMIT KAMESHWAR UCHH MADHYAMIK SCHOOL, PARMANAN 43-MADHEPURA

DPUR, GHAILADH, MADHEPURA

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000011, 2000013, 2000014, 2000022, 2000025, 2000031, 2000032, 2000037,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000004, 2000006, 2000008, 2000012, 2000019, 2000024, 2000026,

2000029, 2000030, 2000036, 2000038, 2000039,



3RD DIVISION

---------------



2000003, 2000009, 2000010, 2000020, 2000021, 2000023, 2000027, 2000028, 2000034,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2252



ROLLCODE:43345 UTKRAMIT UCHH MADHYAMIK SCHOOL, SHRINAGAR, GHAILAD 43-MADHEPURA

H, MADHEPURA

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000007, 2000037, 2000038, 2000040, 2000043, 2000044, 2000049, 2000050, 2000051,

2000052, 2000055, 2000057, 2000058, 2000059, 2000062, 2000063, 2000064, 2000065,

2000066, 2000067, 2000068, 2000070, 2000071, 2000073, 2000074, 2000075, 2000076,

2000077, 2000078, 2000079, 2000080, 2000082, 2000083, 2000085, 2000086, 2000087,

2000088, 2000089, 2000091, 2000092, 2000093,



2ND DIVISION

---------------



2000002, 2000003, 2000009, 2000010, 2000011, 2000012, 2000013, 2000015, 2000018,

2000020, 2000021, 2000023, 2000024, 2000027, 2000028, 2000029, 2000032, 2000039,

2000041, 2000042, 2000045, 2000046, 2000047, 2000048, 2000053, 2000054, 2000056,

2000060, 2000069, 2000084,



3RD DIVISION

---------------



2000001, 2000006, 2000014, 2000017, 2000019, 2000022, 2000026, 2000031, 2000036,

2040001,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2253



ROLLCODE:43346 UTKRAMIT UCHH MADHYAMIK SCHOOL, KARARIYA, PURAINI, 43-MADHEPURA

KUMARKHAND, MADHEPURA

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000004, 2000005, 2000035, 2000036, 2000045, 2000049, 2000051, 2000057, 2000059,

2000063, 2000065, 2000074, 2000076, 2000078,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000007, 2000008, 2000009, 2000013, 2000015, 2000024, 2000025, 2000026,

2000028, 2000030, 2000034, 2000037, 2000038, 2000039, 2000041, 2000044, 2000054,

2000055, 2000056, 2000064, 2000066, 2000068, 2000071, 2000073, 2000075, 2000077,

2000080, 2000081,



3RD DIVISION

---------------



2000003, 2000011, 2000017, 2000018, 2000019, 2000021, 2000022, 2000027, 2000029,

2000032, 2000033, 2000040, 2000042, 2000047, 2000048, 2000050, 2000052, 2000060,

2000061, 2000062, 2000067, 2000069, 2000070, 2000079,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2254



ROLLCODE:43347 UTKRAMIT UCHH MADHYAMIK SCHOOL, KEWATGAMA, KUMARKH 43-MADHEPURA

AND, MADHEPURA

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000010, 2000015, 2000016,



2ND DIVISION

---------------



2000009, 2000011, 2000012,



3RD DIVISION

---------------



2000001, 2000003, 2000007,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2255



ROLLCODE:43348 UTKRAMIT UCHH MADHYAMIK SCHOOL, PARMANANDPUR, KUMA 43-MADHEPURA

RKHAND, MADHEPURA

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000003, 2000006, 2000008, 2000034, 2000040, 2000063, 2000064, 2000066, 2000067,

2000069, 2000072, 2000074, 2000075, 2000082, 2000083, 2000084, 2000086, 2000092,

2000096, 2000099, 2000102, 2000105, 2000108, 2000109, 2000110,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000004, 2000007, 2000009, 2000013, 2000014, 2000016, 2000018,

2000019, 2000023, 2000029, 2000030, 2000031, 2000033, 2000036, 2000041, 2000044,

2000050, 2000051, 2000055, 2000057, 2000059, 2000060, 2000061, 2000071, 2000076,

2000078, 2000080, 2000081, 2000085, 2000087, 2000090, 2000091, 2000095, 2000098,

2000104, 2000107, 2000111, 2000112,



3RD DIVISION

---------------



2000005, 2000010, 2000011, 2000012, 2000015, 2000017, 2000020, 2000022, 2000024,

2000025, 2000027, 2000028, 2000038, 2000042, 2000043, 2000045, 2000046, 2000047,

2000048, 2000049, 2000052, 2000054, 2000056, 2000073, 2000077, 2000079, 2000088,

2000089, 2000097, 2000100,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2256



ROLLCODE:43349 UTKRAMIT UCHH MADHYAMIK SCHOOL, MALIYA, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000008, 2000015, 2000018,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000005, 2000007, 2000010, 2000014, 2000017, 2000019, 2000020,



3RD DIVISION

---------------



2000002, 2000004, 2000009, 2000011, 2000013, 2000016, 2000021, 2000022,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2257



ROLLCODE:43350 UTKRAMIT UCHH MADHYAMIK SCHOOL, BHADOL, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000003, 2000026, 2000031, 2000035,



2ND DIVISION

---------------



2000005, 2000012, 2000013, 2000015, 2000016, 2000028, 2000029, 2000030, 2000036,

2000042, 2000045, 2000049, 2000056, 2000058, 2000062, 2000063, 2000064, 2000065,

2000066, 2000067, 2000070, 2000071, 2000072, 2000073, 2000076,



3RD DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000017, 2000020, 2000023, 2000033, 2000034, 2000037, 2000038,

2000040, 2000041, 2000047, 2000048, 2000050, 2000054, 2000059, 2000060, 2000068,

2000074, 2000075, 2000077,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2258



ROLLCODE:43351 UTKRAMIT UCHH MADHYAMIK SCHOOL, SAHUGARH, MADHEPUR 43-MADHEPURA

A

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000018, 2000034, 2000037, 2040003,



2ND DIVISION

---------------



2000003, 2000005, 2000006, 2000008, 2000015, 2000017, 2000019, 2000026, 2000029,

2000035, 2000036, 2040002,



3RD DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000004, 2000007, 2000009, 2000010, 2000012, 2000014, 2000016,

2000020, 2000023, 2000024, 2000027, 2000028, 2000030, 2000031, 2000032, 2000033,

2040001,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2259



ROLLCODE:43352 UTKRAMIT UCHH MADHYAMIK SCHOOL, KHOPAITI, MADHEPUR 43-MADHEPURA

A

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000003, 2000024, 2000027, 2000028, 2000033, 2000039,



2ND DIVISION

---------------



2000004, 2000005, 2000023, 2000025, 2000026, 2000029, 2000031, 2000036, 2000038,

2000041, 2000042,



3RD DIVISION

---------------



2000002, 2000006, 2000007, 2000008, 2000010, 2000013, 2000014, 2000016, 2000017,

2000018, 2000019, 2000020, 2000030, 2000032, 2000034, 2000040,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2260



ROLLCODE:43353 UTKRAMIT UCHH MADHYAMIK SCHOOL, HASANPUR, MADHEPUR 43-MADHEPURA

A

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000001, 2000007, 2000022, 2000028, 2000029, 2000030, 2000031,



2ND DIVISION

---------------



2000002, 2000003, 2000005, 2000008, 2000009, 2000011, 2000014, 2000018, 2000019,

2000021, 2000024, 2000025, 2000026, 2000027, 2000034, 2000036, 2000038, 2000039,

2000040, 2000042, 2000049,



3RD DIVISION

---------------



2000006, 2000010, 2000012, 2000016, 2000020, 2000023, 2000041, 2000043, 2000044,

2000045, 2000047, 2000048,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2261



ROLLCODE:43354 UTKRAMIT UCHH MADHYAMIK SCHOOL, NAHALPATTI, MADHEP 43-MADHEPURA

URA

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000013, 2000048, 2000049, 2000058, 2040002,



2ND DIVISION

---------------



2000012, 2000015, 2000023, 2000027, 2000039, 2000045, 2000050, 2000052, 2000053,

2000059, 2000060, 2040001,



3RD DIVISION

---------------



2000001, 2000007, 2000008, 2000011, 2000019, 2000020, 2000026, 2000034, 2000040,

2000046, 2000054, 2000057, 2000061,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2262



ROLLCODE:43355 UTKRAMIT UCHH MADHYAMIK SCHOOL, BIRAILI BAZAR, MAD 43-MADHEPURA

HEPURA, MADHEPURA

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000006, 2000008, 2000009, 2000010, 2000017, 2000021, 2000026, 2000029, 2000033,

2000034, 2000035, 2000037, 2000039, 2000041, 2000042, 2000050, 2000056, 2000057,

2000065, 2000067, 2000071, 2000081, 2000085, 2000086, 2000087, 2000091, 2000099,

2000100, 2000102, 2000103, 2000109,



2ND DIVISION

---------------



2000005, 2000013, 2000014, 2000015, 2000016, 2000019, 2000020, 2000023, 2000024,

2000025, 2000032, 2000036, 2000040, 2000043, 2000045, 2000047, 2000049, 2000051,

2000053, 2000054, 2000055, 2000059, 2000060, 2000062, 2000068, 2000069, 2000074,

2000083, 2000090, 2000094, 2000095, 2000101, 2000104, 2000107, 2000108, 2000110,

2000111, 2040001,



3RD DIVISION

---------------



2000011, 2000022, 2000030, 2000044, 2000048, 2000058, 2000061, 2000064, 2000075,

2000077, 2000078, 2000079, 2000088, 2000092, 2000093, 2000096, 2000097,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2263



ROLLCODE:43356 UTKRAMIT UCHH MADHYAMIK SCHOOL, BELOKALA, MUTLIGAN 43-MADHEPURA

J, MADHEPURA

---------------------------------------------------------------------------------



2ND DIVISION

---------------



2000005, 2000007, 2000009, 2000010, 2000017, 2000022, 2000026,



3RD DIVISION

---------------



2000002, 2000006, 2000008, 2000012, 2000013, 2000014, 2000015, 2000016, 2000019,

2000020, 2000023, 2000024, 2000025,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2264



ROLLCODE:43357 UTKRAMIT UCHH MADHYAMIK SCHOOL, GANGOY, BIHARIGANJ 43-MADHEPURA

, MADHEPURA

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000001, 2000003, 2000010, 2000011, 2000012, 2000013, 2000023, 2000030, 2000031,

2000033, 2000035, 2000043, 2000044, 2000049, 2000050, 2000054, 2000055, 2000056,



2ND DIVISION

---------------



2000005, 2000006, 2000009, 2000016, 2000022, 2000027, 2000028, 2000038, 2000039,

2000040, 2000045, 2000046, 2000048, 2000051, 2000052, 2000053, 2040001, 2040002,



3RD DIVISION

---------------



2000002, 2000007, 2000008, 2000015, 2000018, 2000019, 2000020, 2000021, 2000024,

2000032, 2000034, 2000037, 2000041, 2000042,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2265



ROLLCODE:43358 UTKRAMIT UCHH MADHYAMIK SCHOOL, ITAHARI, SINHESHWA 43-MADHEPURA

R, MADHEPURA

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000004, 2000017, 2000020, 2000028, 2000036, 2000038, 2000040, 2000048, 2040002,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000006, 2000013, 2000016, 2000019, 2000021, 2000022, 2000024,

2000025, 2000029, 2000031, 2000032, 2000034, 2000041, 2000044, 2000045, 2040001,



3RD DIVISION

---------------



2000008, 2000009, 2000014, 2000015, 2000018, 2000027, 2000035, 2000039, 2000042,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2266



ROLLCODE:43359 UTKRAMIT UCHH MADHYAMIK SCHOOL, DURGAPUR, PURAINI, 43-MADHEPURA

MADHEPURA

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000002, 2000003, 2000014, 2000015, 2000017, 2000022, 2000025, 2000029, 2000032,

2000034, 2000035, 2000039, 2000040, 2000043, 2000046, 2000047, 2000048, 2000051,

2000052, 2000053,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000006, 2000007, 2000023, 2000026, 2000027, 2000028, 2000030, 2000031,

2000033, 2000036, 2000037, 2000038, 2000044, 2000045, 2000049, 2000050, 2000054,

2000056,



3RD DIVISION

---------------



2000004, 2000005, 2000008, 2000013, 2000016, 2000019, 2000020, 2000024, 2000041,



EXPELLED

---------------



2000021,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2267



ROLLCODE:43360 UTKRAMIT UCHH MADHYAMIK SCHOOL, CHATNAMA, PURAINI, 43-MADHEPURA

MADHEPURA

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000006, 2000019, 2000021, 2000027, 2000028, 2000031, 2000032, 2000043, 2000046,

2000047, 2000049, 2000050, 2000053, 2000054, 2000055, 2000059, 2000060, 2000061,

2000063, 2000068, 2000069, 2000070, 2000071, 2000074, 2000079, 2000081, 2000083,

2000085, 2000087, 2000093, 2000095, 2000097, 2000098,



2ND DIVISION

---------------



2000002, 2000004, 2000005, 2000007, 2000008, 2000010, 2000013, 2000015, 2000016,

2000020, 2000024, 2000026, 2000036, 2000040, 2000042, 2000045, 2000048, 2000051,

2000052, 2000057, 2000058, 2000062, 2000065, 2000066, 2000067, 2000072, 2000078,

2000082, 2000086, 2000089, 2000090, 2000091, 2000092, 2000096, 2000100, 2000101,

2040001, 2040002,



3RD DIVISION

---------------



2000001, 2000003, 2000009, 2000012, 2000014, 2000017, 2000018, 2000023, 2000025,

2000029, 2000030, 2000037, 2000056, 2000064, 2000073, 2000084, 2000088,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2268



ROLLCODE:43361 UTKRAMIT UCHH MADHYAMIK SCHOOL, SINGARPUR, UDAKISH 43-MADHEPURA

UNGANJ, MADHEPURA

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000010, 2000020, 2000022, 2000024, 2000029, 2000030, 2000031, 2000033, 2000040,

2000041, 2000045, 2000046,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000003, 2000004, 2000005, 2000007, 2000012, 2000014, 2000017, 2000019,

2000023, 2000026, 2000027, 2000028, 2000034, 2000037, 2000038, 2000042, 2000043,

2000044, 2000047,



3RD DIVISION

---------------



2000006, 2000009, 2000015, 2000018, 2000021, 2000032, 2000035, 2000039,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2269



ROLLCODE:43362 UTKRAMIT UCHH MADHYAMIK SCHOOL, MORSANDA, CHAUSA, 43-MADHEPURA

MADHEPURA

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000006, 2000012, 2000017,



2ND DIVISION

---------------



2000003, 2000005, 2000007, 2000009, 2000014,



3RD DIVISION

---------------



2000004, 2000008, 2000015, 2000016, 2000018,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2270



ROLLCODE:43363 UTKRAMIT URDU UCHH MADHYAMIK SCHOOL, PAINA, CHAUSA 43-MADHEPURA

, MADHEPURA

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000006, 2000017, 2000018, 2000023, 2000025, 2000035, 2000043, 2000050, 2000053,



2ND DIVISION

---------------



2000005, 2000007, 2000008, 2000011, 2000012, 2000013, 2000015, 2000016, 2000022,

2000024, 2000029, 2000030, 2000031, 2000036, 2000037, 2000038, 2000040, 2000041,

2000042, 2000046, 2000047, 2000051, 2040001,



3RD DIVISION

---------------



2000009, 2000014, 2000019, 2000021, 2000032, 2000033, 2000049, 2000056,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2271



ROLLCODE:43364 UTKRAMIT BHIKHA KANYA UCHH MADHYAMIK SCHOOL, GAMHA 43-MADHEPURA

RIYA, MADHEPURA

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000002, 2000003, 2000010, 2000011, 2000015, 2000017, 2000021, 2000023, 2000025,

2000027, 2000030, 2000031, 2000032, 2000033, 2000034, 2000036, 2000039, 2000040,

2000041, 2000042, 2000044, 2000045, 2000049, 2000050, 2000056, 2000057, 2000059,

2000060, 2000061, 2000063, 2000065,



2ND DIVISION

---------------



2000004, 2000005, 2000008, 2000009, 2000012, 2000018, 2000019, 2000020, 2000022,

2000028, 2000029, 2000035, 2000038, 2000043, 2000046, 2000048, 2000053, 2000055,

2000058, 2000062, 2000066,



3RD DIVISION

---------------



2000001, 2000013, 2000016, 2000024, 2000037, 2000047,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2272



ROLLCODE:43365 UTKRAMIT UCHH MADHYAMIK SCHOOL, SARAUNI, GWALPARA, 43-MADHEPURA

MADHEPURA

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000002, 2000003, 2000004, 2000008, 2000014, 2000016, 2000020, 2000031, 2000036,

2000040, 2000059, 2000061, 2000069, 2000070, 2000086, 2000109, 2040001,



2ND DIVISION

---------------



2000009, 2000010, 2000013, 2000015, 2000017, 2000021, 2000022, 2000024, 2000025,

2000026, 2000029, 2000032, 2000035, 2000039, 2000045, 2000048, 2000049, 2000052,

2000060, 2000068, 2000071, 2000075, 2000080, 2000088, 2000093, 2000095, 2000096,

2000105, 2000106, 2000111,



3RD DIVISION

---------------



2000001, 2000005, 2000006, 2000011, 2000012, 2000018, 2000019, 2000027, 2000034,

2000037, 2000044, 2000046, 2000047, 2000050, 2000051, 2000053, 2000055, 2000057,

2000062, 2000063, 2000064, 2000065, 2000067, 2000073, 2000076, 2000077, 2000078,

2000079, 2000081, 2000084, 2000085, 2000089, 2000097, 2000099, 2000101, 2000110,

2000113, 2000115,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2273



ROLLCODE:43366 UTKRAMIT UCHH MADHYAMIK SCHOOL, TARUNESHWARPUR, GW 43-MADHEPURA

ALPARA, MADHEPURA

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000005, 2000009, 2000033, 2000043, 2000045, 2040001, 2040002,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000004, 2000007, 2000008, 2000010, 2000011, 2000013, 2000017,

2000023, 2000026, 2000027, 2000031, 2000034, 2000035, 2000036, 2000039, 2000041,

2000042, 2000044, 2000048,



3RD DIVISION

---------------



2000006, 2000014, 2000015, 2000019, 2000020, 2000021, 2000029, 2000030, 2000037,

2000038, 2000040, 2000046, 2000049, 2000050,



EXPELLED

---------------



2000003,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2274



ROLLCODE:43367 UTKRAMIT UCHH MADHYAMIK SCHOOL, JHARKAHA NO-1, SHA 43-MADHEPURA

NKARPUR, MADHEPURA

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000006, 2000014, 2000015, 2000022, 2000024, 2000025, 2000026, 2000031, 2000034,

2000040,



2ND DIVISION

---------------



2000002, 2000009, 2000018, 2000035, 2000036, 2000037, 2000039,



3RD DIVISION

---------------



2000003, 2000004, 2000005, 2000007, 2000011, 2000017, 2000021, 2040001,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2275



ROLLCODE:43368 UTKRAMIT UCHH MADHYAMIK SCHOOL, BASANTPUR, SHANKAR 43-MADHEPURA

PUR, MADHEPURA

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000023, 2000027, 2000029, 2000032, 2000040, 2000042, 2000046, 2000047, 2000051,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000011, 2000012, 2000014, 2000015, 2000018, 2000021, 2000022, 2000025,

2000028, 2000033, 2000036, 2000037, 2000038, 2000039, 2000043, 2000044, 2000048,

2000049, 2000050, 2000052, 2000053,



3RD DIVISION

---------------



2000002, 2000003, 2000004, 2000007, 2000010, 2000013, 2000019, 2000020, 2000024,

2000026, 2000030, 2000031, 2000041,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2276



ROLLCODE:43369 UTKRAMIT UCHH MADHYAMIK SCHOOL, GARHA, SHANKARPUR, 43-MADHEPURA

MADHEPURA

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000005, 2000020, 2000024, 2000033, 2000034,



2ND DIVISION

---------------



2000007, 2000031, 2000038, 2000041,



3RD DIVISION

---------------



2000001, 2000006, 2000008, 2000009, 2000011, 2000013, 2000016, 2000017, 2000025,

2000029, 2000035,



PASS

---------------



1920026,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2277



ROLLCODE:43370 UTKRAMIT UCHH MADHYAMIK SCHOOL, HASANPURA, SHANKAR 43-MADHEPURA

PUR, MADHEPURA

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000004, 2000009, 2000010, 2000011, 2000015, 2000017, 2000026, 2000032, 2000034,

2000035, 2000037, 2000042, 2000044, 2000046, 2000048, 2000049, 2000053, 2000054,

2000056, 2000059, 2040002, 2040003,



2ND DIVISION

---------------



2000002, 2000003, 2000005, 2000006, 2000007, 2000018, 2000029, 2000038, 2000039,

2000040, 2000041, 2000045, 2000047, 2000050, 2000051, 2000052, 2000055, 2000058,

2000060,



3RD DIVISION

---------------



2000014, 2000016, 2000019, 2000020, 2000025, 2000027, 2000030, 2000036, 2000057,

2040001,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2278



ROLLCODE:43371 UTKRAMIT UCHH MADHYAMIK SCHOOL, BEHRARI, SHANKARPU 43-MADHEPURA

R, MADHEPURA

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000005, 2000009, 2000014, 2000016, 2000017, 2000018, 2000019, 2000020, 2000021,

2000022, 2000023, 2000024, 2000025, 2000026, 2000027, 2000028, 2000031, 2000033,

2000034, 2000035,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000006, 2000012, 2000013, 2000015, 2000029, 2000030, 2000032,



3RD DIVISION

---------------



2000007, 2000010, 2000011,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2279



ROLLCODE:43372 UTKRAMIT UCHH MADHYAMIK SCHOOL, BATHAN PARSA, SHAN 43-MADHEPURA

KARPUR, MADHEPURA

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000004, 2000025, 2000028, 2000034, 2000035, 2000055, 2000062, 2000063, 2000065,

2000072, 2000074, 2000075, 2000076, 2000078, 2000079, 2000083, 2000085, 2000088,

2000089, 2000093, 2000094, 2000095, 2000097, 2000098, 2000100, 2000101, 2000104,

2000105, 2000106, 2000109, 2000111, 2000114, 2000116, 2000119, 2000122, 2000123,

2000124, 2000125, 2000126, 2000127, 2000128, 2000131,



2ND DIVISION

---------------



2000015, 2000017, 2000018, 2000033, 2000040, 2000041, 2000046, 2000048, 2000051,

2000052, 2000054, 2000058, 2000070, 2000071, 2000073, 2000084, 2000087, 2000092,

2000099, 2000102, 2000108, 2000117, 2000118, 2000120, 2000130, 2000132, 2000133,



3RD DIVISION

---------------



2000002, 2000008, 2000016, 2000021, 2000023, 2000024, 2000026, 2000029, 2000032,

2000038, 2000043, 2000044, 2000049, 2000050, 2000060, 2000064, 2000066, 2000077,

2000090, 2000110, 2000129,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2280



ROLLCODE:43373 UTKRAMIT UCHH MADHYAMIK SCHOOL, BHELWARA WARD NO-4 43-MADHEPURA

. GAMHARIYA, MADHEPURA

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000003, 2000004, 2000008, 2000011, 2000013, 2000014, 2000015, 2000016, 2000017,

2000018, 2000023, 2000028, 2000030, 2000034, 2000035, 2000037, 2000038, 2000039,

2000044, 2000047, 2000048, 2000054, 2000056, 2000057, 2000060,



2ND DIVISION

---------------



2000002, 2000006, 2000007, 2000010, 2000019, 2000024, 2000025, 2000026, 2000029,

2000033, 2000036, 2000040, 2000045, 2000049, 2000050, 2000051, 2000052, 2000058,

2000059, 2040001,



3RD DIVISION

---------------



2000012, 2000020, 2000053,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2281



ROLLCODE:43501 HAJARIMAL SURAJMAL PATWARI H/S PRAINI, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000004, 2000009, 2000033, 2000042, 2000048, 2000058, 2000061, 2000064, 2000065,



2ND DIVISION

---------------



2000005, 2000008, 2000016, 2000030, 2000031, 2000035, 2000040, 2000044, 2000046,

2000052, 2000054, 2000055, 2000060, 2000063,



3RD DIVISION

---------------



2000006, 2000010, 2000011, 2000019, 2000021, 2000022, 2000024, 2000025, 2000036,

2000039, 2000041, 2000045, 2000050, 2000053, 2000062, 2040001,



EXPELLED

---------------



2000007,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2282



ROLLCODE:43502 KARAMWATI SMARAK GIRL'S H/S MADHUBAN, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000001, 2000006, 2000010, 2000011, 2000022, 2000024, 2000027,



2ND DIVISION

---------------



2000012, 2000014, 2000015, 2000018, 2000021, 2000023, 2000025, 2000031, 2000032,



3RD DIVISION

---------------



2000005, 2000017,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2283



ROLLCODE:43503 RAJNANDAN PRASAD H/S PRATAP NAGAR MURLIGANJ, MADHE 43-MADHEPURA

PURA

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000007, 2000009, 2000030, 2000042, 2000043, 2000052, 2000058, 2000062, 2000066,

2000067, 2000073, 2000074, 2000075, 2000076, 2000109, 2000111, 2000112, 2000113,

2000118, 2000120, 2000124, 2000125, 2000126, 2000127, 2000130, 2000131, 2000136,

2000137, 2000152, 2000156, 2000160, 2000164, 2000171, 2000173, 2000175, 2000176,

2000180, 2000185, 2000186, 2000192, 2000193, 2000195, 2000196, 2000197, 2000198,

2000205, 2000206, 2000207, 2000210, 2000211, 2000212, 2000216, 2000217, 2000220,

2000221, 2000222, 2000225, 2000226, 2000231, 2000234, 2000239, 2000240, 2000241,

2000242, 2000243, 2000246, 2000250, 2000252, 2000259, 2000261, 2000262, 2000264,

2000265, 2000266, 2000267, 2000268, 2000269, 2000271, 2000272, 2000275, 2000276,

2000278, 2000279, 2000282, 2000286, 2000289, 2000290, 2000294, 2000295, 2000296,

2000298, 2000309, 2000311, 2000312, 2000313, 2000316, 2000317, 2000319, 2000321,

2000324, 2000326, 2000328, 2040001,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000008, 2000013, 2000016, 2000017, 2000024, 2000026, 2000035,

2000036, 2000037, 2000039, 2000040, 2000041, 2000044, 2000046, 2000051, 2000053,

2000054, 2000055, 2000059, 2000064, 2000072, 2000082, 2000084, 2000085, 2000086,

2000089, 2000094, 2000095, 2000096, 2000097, 2000099, 2000101, 2000103, 2000104,

2000106, 2000108, 2000110, 2000114, 2000115, 2000116, 2000117, 2000119, 2000122,

2000123, 2000133, 2000135, 2000140, 2000141, 2000142, 2000145, 2000146, 2000147,

2000150, 2000151, 2000154, 2000158, 2000161, 2000163, 2000168, 2000169, 2000170,

2000182, 2000183, 2000188, 2000190, 2000194, 2000199, 2000200, 2000202, 2000203,

2000204, 2000214, 2000218, 2000219, 2000223, 2000224, 2000227, 2000229, 2000235,

2000245, 2000247, 2000254, 2000255, 2000260, 2000263, 2000274, 2000277, 2000281,

2000287, 2000288, 2000292, 2000293, 2000297, 2000299, 2000301, 2000302, 2000303,

2000304, 2000305, 2000306, 2000308, 2000310, 2000315, 2000320, 2000322, 2000327,

2040002, 2040005,



3RD DIVISION

---------------



2000004, 2000010, 2000011, 2000012, 2000014, 2000015, 2000023, 2000027, 2000028,

2000038, 2000047, 2000049, 2000050, 2000057, 2000060, 2000065, 2000068, 2000077,

2000079, 2000083, 2000087, 2000088, 2000090, 2000092, 2000093, 2000100, 2000105,

2000107, 2000121, 2000128, 2000132, 2000139, 2000153, 2000162, 2000167, 2000172,

2000174, 2000179, 2000184, 2000189, 2000201, 2000209, 2000213, 2000232, 2000233,

2000251, 2000284, 2000314, 2000318, 2040003, 2040004,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2284



ROLLCODE:43504 SHIYANAND KANTA GIRL'S H/S KHURHAN MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000018, 2000020, 2000025, 2000034, 2000044, 2000048, 2000053, 2000061, 2000066,

2000067, 2000068, 2000087, 2000103, 2000104, 2000108, 2000111, 2000112, 2000119,

2000122, 2000127, 2000139, 2000143, 2000158, 2000159, 2000160, 2040002,



2ND DIVISION

---------------



2000003, 2000005, 2000007, 2000010, 2000012, 2000015, 2000017, 2000022, 2000026,

2000027, 2000031, 2000033, 2000036, 2000043, 2000045, 2000046, 2000047, 2000049,

2000050, 2000054, 2000055, 2000057, 2000060, 2000077, 2000079, 2000080, 2000086,

2000088, 2000090, 2000091, 2000092, 2000093, 2000094, 2000098, 2000099, 2000100,

2000101, 2000102, 2000105, 2000110, 2000114, 2000115, 2000116, 2000121, 2000123,

2000124, 2000125, 2000128, 2000137, 2000138, 2000142, 2000144, 2000145, 2000146,

2000150, 2000151, 2000152, 2000156, 2000157, 2000161, 2000162, 2040001, 2040003,



3RD DIVISION

---------------



2000001, 2000006, 2000008, 2000009, 2000011, 2000019, 2000028, 2000030, 2000035,

2000039, 2000040, 2000042, 2000059, 2000062, 2000063, 2000064, 2000069, 2000070,

2000071, 2000072, 2000075, 2000076, 2000078, 2000082, 2000083, 2000113, 2000117,

2000120, 2000126, 2000132, 2000133, 2000135, 2000136, 2000140, 2000141, 2000147,

2000148, 2000149, 2000153, 2000154, 2000163,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2285



ROLLCODE:43505 SHRI SITARAM SHALIGRAM H/S DHURGOAN, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000004, 2000006, 2000010, 2000019, 2000024, 2000026, 2000028, 2000031, 2000032,

2000040, 2000049, 2000062, 2000065, 2000068, 2000074, 2000077, 2000087, 2000088,

2000095,



2ND DIVISION

---------------



2000003, 2000007, 2000009, 2000012, 2000017, 2000023, 2000025, 2000037, 2000041,

2000048, 2000050, 2000053, 2000054, 2000057, 2000058, 2000059, 2000060, 2000063,

2000064, 2000070, 2000072, 2000073, 2000075, 2000078, 2000082, 2000084, 2000086,

2000089, 2000090, 2000092, 2000099, 2040001, 2040003,



3RD DIVISION

---------------



2000002, 2000005, 2000011, 2000013, 2000015, 2000027, 2000029, 2000030, 2000035,

2000036, 2000038, 2000044, 2000045, 2000052, 2000055, 2000061, 2000066, 2000071,

2000076, 2000079, 2000091, 2000093, 2000096, 2040002, 2040004,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2286



ROLLCODE:43506 DR RAM MANOHAR LOHIYA H/S HIGH SHAHGARH, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000003, 2000005, 2000006, 2000010, 2000013, 2000018, 2000020, 2000023, 2000027,

2000036, 2000042, 2000043, 2000052, 2000060, 2000062, 2000064, 2000070, 2000071,

2000075, 2000080, 2000088, 2000091, 2000092, 2000093, 2000100, 2000104, 2000107,

2000109, 2000117, 2000127, 2000129, 2000143, 2000144, 2000145, 2000149, 2000151,

2000156, 2000157, 2000162, 2000163, 2000165, 2000173, 2000176, 2000177, 2000178,

2000179, 2000180, 2000181, 2000182, 2000185, 2000186, 2000187, 2000191, 2000197,

2000199, 2000202, 2000203, 2000204, 2000208, 2000210, 2000215, 2000222, 2000225,

2000226, 2000229, 2000230, 2000231, 2000232, 2000235, 2000236, 2000237, 2000238,

2000239, 2000240, 2000241, 2000242, 2000243, 2000244, 2000247, 2000249, 2000252,

2000254, 2000255, 2000256, 2000257, 2000259, 2000264, 2000266, 2000276, 2000277,

2040002, 2040005,



2ND DIVISION

---------------



2000002, 2000007, 2000008, 2000011, 2000017, 2000025, 2000028, 2000029, 2000038,

2000039, 2000044, 2000048, 2000051, 2000054, 2000055, 2000058, 2000059, 2000061,

2000068, 2000069, 2000072, 2000074, 2000076, 2000079, 2000082, 2000095, 2000096,

2000097, 2000098, 2000101, 2000111, 2000113, 2000114, 2000115, 2000118, 2000119,

2000120, 2000124, 2000125, 2000128, 2000130, 2000137, 2000140, 2000146, 2000148,

2000150, 2000153, 2000154, 2000155, 2000158, 2000160, 2000161, 2000164, 2000168,

2000169, 2000170, 2000171, 2000172, 2000174, 2000175, 2000183, 2000184, 2000189,

2000192, 2000195, 2000198, 2000200, 2000207, 2000209, 2000211, 2000213, 2000214,

2000216, 2000217, 2000219, 2000220, 2000221, 2000223, 2000224, 2000227, 2000245,

2000246, 2000248, 2000250, 2000260, 2000261, 2000262, 2000268, 2000270, 2000272,

2000274, 2000278,



3RD DIVISION

---------------



2000001, 2000012, 2000033, 2000034, 2000035, 2000053, 2000065, 2000084, 2000089,

2000102, 2000103, 2000122, 2000126, 2000166, 2000190, 2000194, 2000206, 2000212,

2000234, 2000251, 2000253, 2000258, 2000267, 2000269, 2000271, 2000275, 2040001,

2040003, 2040004,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2287



ROLLCODE:43507 K P A K HIGH SCHOOL UDAKISHUNGANJ BASGARAHA, MADHE 43-MADHEPURA

PURA

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000006, 2000011, 2000012, 2000013, 2000022, 2000024, 2000025, 2000026, 2000027,

2000028, 2000030, 2000031, 2000032, 2000034, 2000036, 2000038, 2000042, 2000046,

2000047, 2000049, 2000052, 2000056, 2000057, 2000058, 2000060, 2000062, 2000063,

2000064, 2000065, 2000070, 2000074, 2000075, 2000076, 2000078, 2000079, 2000080,

2000081, 2000082, 2000083, 2000084, 2000086, 2000089, 2000090, 2040002,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000003, 2000004, 2000005, 2000010, 2000016, 2000017, 2000020,

2000023, 2000029, 2000035, 2000039, 2000044, 2000048, 2000051, 2000054, 2000061,

2000069, 2000071, 2000077, 2000085, 2000087, 2040001,



3RD DIVISION

---------------



2000008, 2000009, 2000018, 2000019, 2000021, 2000033, 2000040, 2000041, 2000043,

2000053, 2000066, 2000067, 2000068,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2288



ROLLCODE:43508 YOGMAYA HIGH SCHOOL JHALARI, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000004, 2000009, 2000012, 2000021, 2000028, 2000029, 2000030, 2000042, 2000048,

2000049,



2ND DIVISION

---------------



2000002, 2000003, 2000011, 2000014, 2000019, 2000020, 2000022, 2000025, 2000026,

2000027, 2000032, 2000039, 2000046, 2000053,



3RD DIVISION

---------------



2000001, 2000005, 2000006, 2000007, 2000008, 2000010, 2000013, 2000015, 2000018,

2000023, 2000031, 2000033, 2000037, 2000038, 2000040, 2000041, 2000043, 2000044,

2000045, 2000050, 2000051, 2000052, 2000054,



EXPELLED

---------------



2000017,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2289



ROLLCODE:43509 PALESHWAR JHA H/S GOTH BARDAHA MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000016, 2000023, 2000024, 2000038, 2000044, 2000048, 2000052, 2000055, 2000059,

2000064, 2000066, 2000068, 2000069, 2000074, 2000076, 2000078, 2000085, 2000095,

2000097, 2000098,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000003, 2000004, 2000007, 2000008, 2000009, 2000011, 2000015, 2000017,

2000025, 2000029, 2000030, 2000033, 2000034, 2000037, 2000039, 2000040, 2000042,

2000043, 2000047, 2000049, 2000051, 2000053, 2000056, 2000058, 2000060, 2000061,

2000067, 2000075, 2000077, 2000079, 2000084, 2000087, 2000089, 2000091, 2000092,

2000093, 2000094, 2040001,



3RD DIVISION

---------------



2000002, 2000005, 2000012, 2000014, 2000019, 2000021, 2000026, 2000027, 2000035,

2000041, 2000054, 2000062, 2000063, 2000065, 2000072, 2000073, 2000080, 2000081,

2000082, 2000090, 2000096,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2290



ROLLCODE:43510 SHRIMATI DAMAYANTI BALIKA H/S UDAKISHUNGANJ, MADHE 43-MADHEPURA

PURA

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000021, 2000027,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000003, 2000008, 2000009, 2000018, 2000023, 2000028, 2000041, 2040001,



3RD DIVISION

---------------



2000002, 2000005, 2000030, 2000037, 2000042, 2000043,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2291



ROLLCODE:43511 PRASTAVIT H/S GAMHARIA MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000002, 2000003, 2000006, 2000010, 2000012, 2000018, 2000019, 2000022, 2000024,

2000033, 2000037, 2000038, 2000039, 2000040, 2000043, 2000044, 2000045, 2000047,

2000048, 2000050, 2000051, 2000053, 2000054, 2000056, 2000057, 2000058, 2000059,

2000060, 2000061, 2000062, 2000064, 2000066, 2000068, 2000072, 2000073, 2000076,

2000078, 2000079, 2000080, 2000082, 2000083, 2000090, 2000094, 2000095, 2000101,

2000102, 2000103, 2000108, 2000109, 2000111, 2000112, 2000113, 2000118, 2000120,

2000122, 2000124, 2000126, 2000127, 2000129, 2000130, 2000131, 2000134, 2000136,

2000138, 2000140, 2000141, 2000142, 2000143, 2000144, 2000146, 2000147, 2000148,

2000153, 2000154, 2000155, 2000156, 2000157, 2000158, 2000159, 2000161, 2000162,

2000163, 2000165, 2000167, 2000168, 2000169, 2000174, 2000175, 2000178, 2000179,

2000180, 2000181, 2000183, 2000184, 2000186, 2000190, 2000191, 2000194, 2000196,

2000197, 2000198, 2000199, 2000200, 2000204, 2000205, 2000206, 2000207, 2000209,

2000210, 2000212, 2000213, 2000214, 2000217, 2000219, 2000220, 2000221, 2000222,

2000223, 2000224, 2000226, 2000227, 2000230, 2000231, 2000232, 2000233, 2000234,

2000235, 2000236, 2000238, 2000240, 2000242, 2000243, 2000244, 2000245, 2000246,

2000249, 2000252, 2000253, 2000256, 2000257, 2000258, 2000259, 2000260, 2000262,

2000267, 2000269, 2000270, 2000272,



2ND DIVISION

---------------



2000004, 2000008, 2000009, 2000013, 2000015, 2000016, 2000017, 2000021, 2000025,

2000026, 2000027, 2000028, 2000029, 2000049, 2000052, 2000055, 2000063, 2000065,

2000069, 2000070, 2000071, 2000075, 2000077, 2000081, 2000086, 2000087, 2000091,

2000093, 2000098, 2000099, 2000100, 2000106, 2000107, 2000116, 2000117, 2000128,

2000132, 2000139, 2000149, 2000152, 2000160, 2000172, 2000173, 2000177, 2000185,

2000187, 2000188, 2000189, 2000193, 2000195, 2000201, 2000202, 2000203, 2000208,

2000211, 2000216, 2000218, 2000225, 2000228, 2000237, 2000239, 2000241, 2000247,

2000248, 2000250, 2000251, 2000264, 2000265, 2000266, 2000271, 2040001, 2040002,

2040003,



3RD DIVISION

---------------



2000005, 2000011, 2000014, 2000023, 2000030, 2000031, 2000032, 2000036, 2000042,

2000046, 2000074, 2000088, 2000089, 2000092, 2000114, 2000115, 2000119, 2000133,

2000151, 2000170, 2000171, 2000176, 2000215, 2000229, 2000254,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2292



ROLLCODE:43512 GOKHUL BHAGAT H/S BHATGAMA MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000004, 2000005, 2000011, 2000012, 2000014, 2000015, 2000020, 2000046, 2000051,

2000052, 2000055, 2000058, 2000062, 2000070, 2000076, 2000085, 2000091, 2000093,

2000098, 2000099, 2000103, 2000106, 2000107, 2000108, 2000109, 2000111, 2000115,

2000116, 2000117, 2000118, 2000124, 2000126, 2000127, 2000132, 2000137, 2000138,

2000139, 2000141, 2000142, 2000143, 2000144, 2000148, 2000150, 2000157, 2000159,

2000160, 2000161, 2000164, 2000166, 2000167, 2000168, 2000169, 2000175, 2000179,

2000180, 2000181, 2000182,



2ND DIVISION

---------------



2000007, 2000008, 2000016, 2000018, 2000022, 2000024, 2000025, 2000026, 2000027,

2000028, 2000030, 2000033, 2000034, 2000035, 2000036, 2000043, 2000045, 2000056,

2000057, 2000060, 2000065, 2000066, 2000067, 2000068, 2000069, 2000072, 2000083,

2000084, 2000090, 2000092, 2000095, 2000100, 2000101, 2000102, 2000105, 2000110,

2000112, 2000114, 2000119, 2000121, 2000123, 2000125, 2000130, 2000133, 2000134,

2000135, 2000136, 2000146, 2000155, 2000156, 2000162, 2000165, 2000172, 2000174,

2000176, 2000178, 2000183, 2040001, 2040004,



3RD DIVISION

---------------



2000001, 2000003, 2000006, 2000009, 2000019, 2000021, 2000023, 2000031, 2000037,

2000038, 2000042, 2000044, 2000049, 2000050, 2000053, 2000054, 2000059, 2000061,

2000063, 2000064, 2000071, 2000073, 2000075, 2000077, 2000079, 2000089, 2000122,

2000128, 2000131, 2000140, 2000147, 2000149, 2000151, 2000152, 2000154, 2000158,

2000163, 2040002, 2040003,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2293



ROLLCODE:43513 ATMA SAMARPAN AWASIYA H S BHOKRAHA, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000007, 2000008, 2000012, 2000014, 2000028, 2000036, 2000037, 2000041, 2000044,

2000048, 2000065, 2000069, 2000075, 2000081, 2000083, 2000092, 2000099, 2000108,

2000109, 2000112, 2000113, 2000114, 2000118, 2000125, 2000127, 2000133, 2000134,

2000140, 2000145, 2000146, 2000149, 2000153, 2000154, 2000155, 2000161, 2000163,

2000164, 2000174, 2000175, 2000180, 2000181, 2000186, 2000188, 2040002,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000005, 2000013, 2000017, 2000025, 2000029, 2000030, 2000034, 2000039,

2000042, 2000053, 2000057, 2000060, 2000064, 2000066, 2000068, 2000071, 2000073,

2000076, 2000078, 2000079, 2000080, 2000084, 2000085, 2000089, 2000091, 2000093,

2000094, 2000095, 2000098, 2000102, 2000103, 2000104, 2000106, 2000107, 2000111,

2000115, 2000116, 2000117, 2000126, 2000128, 2000135, 2000136, 2000137, 2000138,

2000142, 2000144, 2000147, 2000150, 2000152, 2000156, 2000157, 2000159, 2000160,

2000162, 2000165, 2000167, 2000170, 2000172, 2000178, 2000182, 2000184, 2000187,

2000189, 2040001,



3RD DIVISION

---------------



2000003, 2000009, 2000018, 2000019, 2000021, 2000023, 2000026, 2000031, 2000035,

2000040, 2000047, 2000050, 2000051, 2000052, 2000054, 2000058, 2000059, 2000062,

2000063, 2000067, 2000070, 2000088, 2000097, 2000101, 2000105, 2000110, 2000121,

2000124, 2000129, 2000130, 2000131, 2000132, 2000139, 2000141, 2000143, 2000158,

2000166, 2000176, 2000179, 2000183, 2000185,



EXPELLED

---------------



2000173,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2294



ROLLCODE:43701 GEETA RAMJOT BHAGAT VIDYA MANDIR GOPALPUR, MADHEPU 43-MADHEPURA

RA

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000010, 2000013, 2000038, 2000041, 2000042, 2000076, 2000078, 2000079, 2000082,

2000091, 2000092, 2000094, 2000096, 2000098, 2000100, 2000105, 2000107, 2000110,

2000111, 2000112, 2000113, 2000116, 2000117, 2000123, 2000130, 2000132, 2000134,

2000136, 2000139, 2000145, 2000146, 2000151, 2000153, 2000156, 2000159, 2000160,

2000165, 2000177, 2000183, 2000184, 2000189, 2000190, 2000191, 2000192, 2000193,

2000195, 2000197, 2000199, 2000205, 2000206, 2000209, 2000216, 2000221, 2000224,

2000228, 2000230, 2000232, 2000239, 2000240, 2000241, 2000244, 2000247, 2000250,

2000253, 2000255, 2000261, 2000264, 2040001,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000007, 2000009, 2000011, 2000014, 2000015, 2000019, 2000020, 2000021,

2000022, 2000023, 2000025, 2000031, 2000037, 2000043, 2000044, 2000047, 2000050,

2000052, 2000054, 2000055, 2000056, 2000059, 2000062, 2000063, 2000064, 2000065,

2000069, 2000071, 2000073, 2000080, 2000081, 2000085, 2000088, 2000089, 2000090,

2000095, 2000104, 2000106, 2000108, 2000114, 2000115, 2000125, 2000127, 2000131,

2000135, 2000137, 2000138, 2000141, 2000142, 2000143, 2000148, 2000149, 2000150,

2000155, 2000157, 2000164, 2000172, 2000173, 2000174, 2000181, 2000188, 2000196,

2000201, 2000203, 2000213, 2000214, 2000217, 2000223, 2000227, 2000229, 2000231,

2000234, 2000236, 2000237, 2000242, 2000245, 2000254, 2000259, 2000262, 2000263,

2040002, 2040003,



3RD DIVISION

---------------



2000003, 2000004, 2000005, 2000006, 2000012, 2000016, 2000024, 2000026, 2000027,

2000029, 2000030, 2000032, 2000034, 2000036, 2000040, 2000049, 2000053, 2000058,

2000066, 2000067, 2000072, 2000074, 2000075, 2000086, 2000093, 2000102, 2000128,

2000129, 2000147, 2000168, 2000169, 2000176, 2000178, 2000180, 2000182, 2000187,

2000200, 2000208, 2000210, 2000222, 2000226, 2000235, 2000249, 2000251, 2000252,

2000257, 2000260, 2040004,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2295



ROLLCODE:43702 RADHESHYAM P S S SCHOOL M M NAGAR MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000005, 2000024, 2000032, 2000042, 2000043, 2000044, 2000045,

2000046, 2000049, 2000055, 2000056, 2000057, 2000064, 2000065, 2000066, 2000067,

2000068, 2000069, 2000070, 2000071, 2000072, 2000073, 2000074, 2000076, 2000079,

2000080, 2000083, 2000085, 2000087, 2000089, 2000101, 2000102, 2000104, 2000107,

2000109, 2000113, 2000121, 2000124, 2000125, 2000128, 2000134, 2000140, 2000141,

2000144, 2040001, 2040002,



2ND DIVISION

---------------



2000004, 2000010, 2000014, 2000019, 2000020, 2000022, 2000023, 2000027, 2000033,

2000034, 2000035, 2000039, 2000041, 2000051, 2000052, 2000054, 2000059, 2000061,

2000077, 2000091, 2000092, 2000103, 2000106, 2000111, 2000112, 2000115, 2000116,

2000118, 2000122, 2000123, 2000126, 2000127, 2000129, 2000130, 2000131, 2000132,

2000137, 2000138, 2000139,



3RD DIVISION

---------------



2000003, 2000008, 2000009, 2000013, 2000015, 2000017, 2000021, 2000031, 2000038,

2000040, 2000050, 2000081, 2000082, 2000090, 2000097, 2000099, 2000110, 2000117,

2000135, 2000142,



EXPELLED

---------------



2000047,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2296



ROLLCODE:43703 M S SR. SECONDARY SCHOOL MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000002, 2000007, 2000008, 2000017, 2000023, 2000025, 2000032, 2000037, 2000038,

2000039, 2000040, 2000042, 2000043, 2000050, 2000058, 2000059, 2000060, 2000061,

2000065, 2000067, 2000071, 2000074, 2000075, 2000080, 2000081, 2000082, 2000083,

2000089, 2000090, 2000091, 2000092, 2000094, 2000097, 2000098, 2000100, 2000103,

2000106, 2000107, 2000108, 2000109, 2000110, 2000115, 2000121, 2000122, 2000123,

2000126, 2040002,



2ND DIVISION

---------------



2000009, 2000011, 2000013, 2000015, 2000016, 2000018, 2000024, 2000026, 2000027,

2000030, 2000031, 2000035, 2000041, 2000044, 2000047, 2000051, 2000052, 2000054,

2000055, 2000057, 2000062, 2000063, 2000066, 2000068, 2000072, 2000073, 2000077,

2000079, 2000084, 2000088, 2000093, 2000096, 2000099, 2000101, 2000102, 2000111,

2000112, 2000117, 2000118, 2000124, 2040001,



3RD DIVISION

---------------



2000001, 2000003, 2000005, 2000006, 2000022, 2000028, 2000034, 2000046, 2000049,

2000070, 2000076, 2000078, 2000086,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2297



ROLLCODE:43704 PAA MSLL CHAINTOLA, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000002, 2000009, 2000035,



2ND DIVISION

---------------



2000005, 2000007, 2000021, 2000025, 2000027, 2000028, 2000033,



3RD DIVISION

---------------



2000001, 2000003, 2000004, 2000006, 2000011, 2000012, 2000013, 2000014, 2000015,

2000020, 2000022, 2000031,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2298



ROLLCODE:43705 D.D.M.S.S. SCHOOL DORIK NAGAR TURKAHI MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000015, 2000025, 2000026, 2000027, 2000028, 2000030, 2000035, 2000038, 2000039,

2000043, 2000044, 2000045, 2000051, 2000053, 2000054, 2000056, 2000060, 2000061,

2000062, 2000064, 2000067, 2000068, 2000075, 2000081, 2000083, 2000084, 2000086,

2000088, 2000089, 2000092, 2000094, 2000098, 2000100, 2000102, 2000104, 2000106,

2000109, 2000112, 2000117, 2000120, 2040001,



2ND DIVISION

---------------



2000002, 2000003, 2000004, 2000005, 2000009, 2000011, 2000013, 2000016, 2000022,

2000029, 2000031, 2000032, 2000040, 2000041, 2000048, 2000050, 2000052, 2000055,

2000057, 2000059, 2000063, 2000069, 2000070, 2000073, 2000074, 2000079, 2000080,

2000090, 2000091, 2000093, 2000096, 2000099, 2000101, 2000103, 2000105, 2000107,

2000108, 2000111, 2000115, 2000116, 2000119, 2000122,



3RD DIVISION

---------------



2000008, 2000010, 2000012, 2000019, 2000024, 2000036, 2000042, 2000049, 2000071,

2000077, 2000110,



EXPELLED

---------------



2000085,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2299



ROLLCODE:43706 J S S S SCHOOL ITAHARI SINGHESHWAR MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000003, 2000004, 2000005, 2000006, 2000013, 2000014, 2000022, 2000023, 2000029,

2000032, 2000037, 2000039, 2000040, 2000043, 2000047, 2000048, 2000052, 2000055,

2000059, 2000060, 2000061, 2000062, 2000064, 2000065, 2000067, 2000068, 2000069,

2000071, 2000072, 2000075, 2000076, 2000078, 2000081, 2000082, 2000084, 2000086,

2000088, 2000089, 2000091, 2000093, 2000094, 2000096, 2000098, 2000099, 2000100,

2000101, 2000105, 2000107, 2000109, 2000111, 2000114, 2000116, 2000117, 2000118,

2000121, 2000122, 2000123, 2000128, 2000129, 2000130, 2000131, 2000132, 2000133,

2000134, 2000136, 2000139, 2000140, 2000142, 2000143, 2000144, 2000145, 2000148,

2000152, 2000153, 2000154, 2000155, 2000156, 2000157, 2000165, 2000166, 2000167,

2000168, 2000170, 2000171, 2000176, 2000177, 2000180, 2000182, 2000183, 2000184,

2000185, 2000187, 2000188, 2000189, 2000191, 2000193, 2000194, 2000195, 2000197,

2000198, 2000200, 2000201, 2000202, 2000203, 2000205, 2000206, 2000209, 2000210,

2000211, 2000212, 2000213, 2000215, 2000216, 2000219, 2000220, 2000222, 2000223,

2000225, 2000226, 2000227, 2000228, 2000229, 2000230, 2000233, 2000235, 2000237,

2000239, 2000240, 2000241, 2000244, 2000246, 2000247, 2000248, 2000252, 2000257,

2000258, 2000260, 2000261, 2000263, 2000270, 2000273, 2000282, 2000287, 2000293,

2000294, 2000295, 2000296, 2000297, 2000301, 2000304, 2000305, 2000306, 2000307,

2000308, 2000309, 2000313, 2000315, 2000316, 2000317, 2000318, 2000319, 2000321,

2000323, 2000324, 2000325, 2000326, 2000327, 2000328, 2000334, 2000336, 2000340,

2000341, 2000342, 2000344, 2000347, 2000348, 2000350, 2000352, 2000353, 2000356,

2000358, 2000359, 2000360, 2000362, 2000364, 2000368, 2000369, 2000370, 2000371,

2000373, 2000374, 2000375, 2000376, 2000378, 2000379, 2000380, 2000381, 2000382,

2000385, 2000386, 2000387, 2000389, 2040003,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000007, 2000008, 2000010, 2000011, 2000015, 2000016, 2000017, 2000019,

2000026, 2000028, 2000030, 2000031, 2000035, 2000038, 2000041, 2000044, 2000045,

2000050, 2000054, 2000066, 2000070, 2000074, 2000077, 2000079, 2000085, 2000090,

2000092, 2000095, 2000097, 2000103, 2000104, 2000106, 2000110, 2000112, 2000124,

2000125, 2000126, 2000127, 2000138, 2000149, 2000158, 2000159, 2000160, 2000161,

2000162, 2000172, 2000173, 2000181, 2000192, 2000196, 2000207, 2000217, 2000224,

2000232, 2000234, 2000236, 2000242, 2000243, 2000245, 2000250, 2000255, 2000259,

2000262, 2000265, 2000266, 2000269, 2000274, 2000275, 2000277, 2000280, 2000284,

2000288, 2000289, 2000291, 2000298, 2000300, 2000302, 2000329, 2000332, 2000333,

2000339, 2000345, 2000351, 2000354, 2000355, 2000365, 2000367, 2000372, 2000384,



3RD DIVISION

---------------



2000020, 2000021, 2000024, 2000027, 2000049, 2000147, 2000169, 2000186, 2000264,

2000271, 2000272, 2000279, 2000281, 2000290, 2000292, 2000357, 2000363, 2000383,

2000388, 2040001, 2040002,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2300



ROLLCODE:43707 G K S S SCHOOL TUNYAHI MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000006, 2000008, 2000014, 2000015, 2000016, 2000018, 2000019, 2000020, 2000023,

2000024, 2000026, 2000027, 2000028,



2ND DIVISION

---------------



2000002, 2000009, 2000011, 2000022,



3RD DIVISION

---------------



2000001, 2000004, 2000013,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2301



ROLLCODE:43708 NPY SS SCHOOL RATANPURA, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000007, 2000008, 2000011, 2000012, 2000013, 2000014, 2000015, 2000020, 2000023,

2000024, 2000026, 2000028, 2000029, 2000031, 2000036, 2000040, 2000041, 2000044,

2000045, 2000046, 2000047, 2000048, 2000050, 2000051, 2000052, 2000054, 2000059,

2000060, 2000061, 2000062, 2000064, 2000068, 2000069, 2000076, 2000077, 2000078,

2000079, 2000081,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000003, 2000006, 2000010, 2000016, 2000025, 2000027, 2000034, 2000035,

2000039, 2000042, 2000053, 2000055, 2000056, 2000058, 2000067, 2000070, 2000071,

2000073, 2000074, 2000080,



3RD DIVISION

---------------



2000009, 2000017, 2000019, 2000032, 2000057,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2302



ROLLCODE:43709 MAHANAND PRASAD H/S GANGAPUR, MURLIGANG, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000001, 2000003, 2000004, 2000008, 2000009, 2000013, 2000014, 2000015, 2000019,

2000020, 2000032, 2000037, 2000038, 2000045, 2000046, 2000050, 2000051, 2000052,

2000056, 2000058, 2000061, 2000077, 2000078, 2000080, 2000082, 2000084, 2000085,

2000086, 2000089, 2000092, 2000093, 2000095, 2000098, 2000099, 2000102, 2000103,

2000108, 2000109, 2000110, 2000111, 2000112, 2000115, 2000116, 2000117, 2000118,

2000122, 2000124, 2000125, 2000126, 2000128, 2000132, 2000133, 2000135, 2000137,

2000138, 2000141, 2000142, 2000143, 2000152, 2000157, 2000158, 2000162, 2000163,

2000167, 2000168, 2000178, 2000179, 2000183, 2000184, 2000186, 2000187, 2000189,

2000192, 2000193, 2000199, 2000201, 2000206, 2040001, 2040002,



2ND DIVISION

---------------



2000005, 2000006, 2000012, 2000016, 2000018, 2000028, 2000029, 2000030, 2000031,

2000033, 2000041, 2000042, 2000043, 2000044, 2000049, 2000054, 2000055, 2000057,

2000059, 2000060, 2000063, 2000064, 2000067, 2000068, 2000069, 2000070, 2000071,

2000072, 2000074, 2000079, 2000081, 2000088, 2000090, 2000096, 2000097, 2000105,

2000114, 2000123, 2000134, 2000140, 2000144, 2000146, 2000148, 2000149, 2000150,

2000153, 2000156, 2000159, 2000161, 2000164, 2000165, 2000172, 2000174, 2000175,

2000176, 2000177, 2000182, 2000185, 2000190, 2000191, 2000198, 2000204, 2000207,



3RD DIVISION

---------------



2000002, 2000021, 2000023, 2000024, 2000027, 2000035, 2000040, 2000047, 2000053,

2000073, 2000106, 2000136, 2000139, 2000147, 2000151, 2000170, 2000181, 2000194,

2000202, 2000205,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 2303



ROLLCODE:43710 GURUKUL S S SCHOOL PATORI, SINGESHWAR, MADHEPURA 43-MADHEPURA



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000003, 2000006, 2000014, 2000016, 2000019, 2000022, 2000023, 2000024, 2000026,

2000027, 2000029, 2000030, 2000031, 2000032, 2000033, 2000034, 2000037, 2000039,

2000042, 2000045, 2000049, 2000058, 2000064, 2000065, 2000066, 2000067, 2000068,

2000070, 2000071, 2000073, 2000074, 2000075, 2000076, 2000078, 2000079, 2000080,

2000081, 2000083, 2000084, 2000087, 2000088, 2000089, 2000091, 2000092, 2000093,

2000094, 2000095, 2000097, 2000098, 2000099, 2000100, 2000102, 2000104, 2000105,

2000107, 2000109, 2000110, 2000111, 2000116, 2000117, 2000118, 2000119, 2000120,

2000121, 2000125, 2000127, 2000128, 2000129, 2000132, 2000133, 2000134, 2000138,

2000139, 2000140, 2000143, 2000144, 2000146, 2000147, 2000148, 2000149, 2000152,

2000153, 2000155, 2000157, 2000161, 2000162, 2000163, 2000164, 2000165, 2000167,

2000169, 2000170, 2000171, 2000173, 2000175, 2000176, 2000178, 2000181, 2000184,

2000185, 2000187, 2000189, 2000191, 2000192, 2000193, 2000195, 2000196, 2000197,

2000200, 2000203, 2000204, 2000206, 2000210, 2000211, 2000213, 2000214, 2000215,

2000216, 2000217, 2000218, 2000219, 2000221, 2000222, 2000223, 2000225, 2000226,

2000227, 2000228, 2000230, 2000234, 2000236, 2000237, 2000238, 2000240, 2000241,

2000242, 2000244, 2000246, 2000247, 2000248, 2000249, 2000250, 2000251, 2000252,

2000253, 2000254, 2000256, 2000258, 2000259, 2000261, 2000262, 2000263, 2000265,

2000266, 2040001,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000004, 2000008, 2000010, 2000011, 2000012, 2000017, 2000020,

2000035, 2000040, 2000044, 2000046, 2000047, 2000051, 2000052, 2000053, 2000054,

2000055, 2000056, 2000057, 2000059, 2000061, 2000062, 2000069, 2000072, 2000082,

2000108, 2000113, 2000114, 2000122, 2000124, 2000131, 2000136, 2000137, 2000145,

2000150, 2000160, 2000180, 2000182, 2000190, 2000198, 2000199, 2000201, 2000205,

2000207, 2000224, 2000229, 2000233, 2000264,



3RD DIVISION

---------------



2000013, 2000202, 2000208, 2000255,