BSEB 10th Result 2020: ये रहा किशनगंज जिले का रिजल्ट, रोल नंबर से खोजिए अपना परिणाम

{"_id":"5eccf42d95ffec383059e41d","slug":"bihar-board-bseb-10th-result-2020-for-kishanganj-district-find-your-roll-number-here","type":"story","status":"publish","title_hn":"BSEB 10th Result 2020: \u092f\u0947 \u0930\u0939\u093e \u0915\u093f\u0936\u0928\u0917\u0902\u091c \u091c\u093f\u0932\u0947 \u0915\u093e \u0930\u093f\u091c\u0932\u094d\u091f, \u0930\u094b\u0932 \u0928\u0902\u092c\u0930 \u0938\u0947 \u0916\u094b\u091c\u093f\u090f \u0905\u092a\u0928\u093e \u092a\u0930\u093f\u0923\u093e\u092e","category":{"title":"Education","title_hn":"\u0936\u093f\u0915\u094d\u0937\u093e","slug":"education"}}

बिहार बोर्ड की 10वीं कक्षा में इस साल 80. 59 फीसदी विद्यार्थी पास हुए हैं। हिमांशु राज ने दसवीं कक्षा में टॉप किया है। उन्होंने 96.20 फीसदी अंक लाकर दसवीं की परीक्षा टॉप की है। हिमांशु राज 500 अंकों में से 481 अंक लाए हैं। हिमांशु राज के बाद दूसरे नंबर पर दुर्गेश कुमार रहे हैं जो कि 480 अंकों के साथ पास हुए हैं। बिहार बोर्ड की सारी वेबसाइट्स क्रैश हैं ऐसे में आप 'अमरउजालाडॉटकॉम' के जरिए अपने-अपने जिले का रिजल्ट देख सकते हैं।



इस साल मैट्रिक की परीक्षा में 12.04 लाख विद्यार्थी पास हुए हैं। बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा में लड़कों ने बाजी मारी है। बोर्ड की दसवीं परीक्षा में 6,13,485 लड़कें पास हुए हैं, जबकि 5,90,545 लड़कियों ने बोर्ड की परीक्षा पास की है। मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा ने जारी किया। उनके साथ बीएसईबी के अध्यक्ष आनंद किशोर एवं शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आरके महाजन भी उपस्थित थे।



यहां हम आपको किशनगंज जिले के रिजल्ट का पूरा विवरण दे रहे हैं। आप अपने रोल नंबर के जरिए अपना रिजल्ट खोज सकते हैं।





1ST DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000003, 2000004, 2000007, 2000008, 2000010, 2000011, 2000012,

2000013, 2000014, 2000015, 2000019, 2000020, 2000022, 2000024, 2000025, 2000026,

2000031, 2000038, 2000039, 2000049, 2000060, 2000063, 2000089, 2000090, 2000099,

2000100, 2000101, 2000103, 2000105, 2000107, 2000108, 2000120, 2000130, 2000131,

2000135, 2000136, 2000141, 2000152, 2000164, 2000166, 2000179, 2000195, 2000196,

2000200, 2000205, 2000208, 2000212, 2000217, 2000223, 2000230, 2000233, 2000237,

2000242, 2000249, 2000251, 2000260, 2000261, 2000263, 2000266, 2000270, 2000279,

2000280, 2000282, 2000291, 2000307, 2000310, 2000319, 2000321, 2000323, 2000325,

2000328, 2000330, 2000332, 2000338,





2ND DIVISION

---------------



2000016, 2000021, 2000027, 2000029, 2000032, 2000033, 2000034, 2000037, 2000044,

2000046, 2000047, 2000050, 2000052, 2000056, 2000062, 2000064, 2000065, 2000066,

2000069, 2000072, 2000082, 2000087, 2000092, 2000093, 2000095, 2000098, 2000104,

2000106, 2000110, 2000112, 2000113, 2000115, 2000116, 2000118, 2000121, 2000126,

2000129, 2000132, 2000138, 2000140, 2000147, 2000157, 2000158, 2000159, 2000162,

2000163, 2000169, 2000170, 2000171, 2000180, 2000181, 2000183, 2000184, 2000190,

2000192, 2000193, 2000194, 2000197, 2000198, 2000199, 2000201, 2000206, 2000207,

2000209, 2000210, 2000211, 2000218, 2000228, 2000229, 2000231, 2000232, 2000234,

2000239, 2000241, 2000244, 2000250, 2000252, 2000257, 2000262, 2000265, 2000267,

2000271, 2000272, 2000275, 2000281, 2000286, 2000292, 2000293, 2000295, 2000296,

2000298, 2000301, 2000302, 2000306, 2000308, 2000309, 2000313, 2000314, 2000318,

2000322, 2000326, 2000327, 2000340, 2000343, 2000347, 2000348, 2000349, 2000352,

2000359, 2000360, 2000361,



3RD DIVISION

---------------



2000006, 2000017, 2000018, 2000030, 2000035, 2000036, 2000040, 2000042, 2000051,

2000054, 2000055, 2000057, 2000067, 2000073, 2000074, 2000077, 2000078, 2000079,

2000080, 2000085, 2000086, 2000088, 2000091, 2000094, 2000097, 2000102, 2000111,

2000117, 2000125, 2000127, 2000133, 2000134, 2000144, 2000146, 2000148, 2000149,

2000150, 2000153, 2000155, 2000160, 2000165, 2000167, 2000182, 2000186, 2000203,

2000213, 2000216, 2000219, 2000220, 2000226, 2000243, 2000245, 2000274, 2000276,

2000284, 2000285, 2000289, 2000297, 2000305, 2000311, 2000316, 2000320, 2000324,

2000329, 2000334, 2000335, 2000339, 2000353, 2000354, 2000355, 2000356,





BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 369



ROLLCODE:13002 NATIONAL HIGH SCHOOL KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000020, 2000033, 2000047, 2000058, 2000065, 2000069, 2000082, 2000083, 2000096,

2000097, 2000101, 2000110, 2000118, 2000124, 2000129, 2000136, 2000140, 2000143,

2000174, 2000181, 2000192, 2000201, 2000204, 2000208, 2000209, 2000212, 2000213,

2000224, 2000234, 2000237, 2000241, 2000249, 2000250, 2000254, 2000263, 2000267,

2000270, 2000282, 2000288, 2000295, 2000307, 2000309, 2000329, 2000333, 2000334,

2000351, 2000374, 2000376, 2000386, 2000388, 2000397, 2000399, 2000402, 2000409,

2000410,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000009, 2000013, 2000016, 2000021, 2000022, 2000023, 2000024, 2000028,

2000034, 2000036, 2000039, 2000041, 2000043, 2000050, 2000055, 2000057, 2000059,

2BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 369



ROLLCODE:13002 NATIONAL HIGH SCHOOL KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000020, 2000033, 2000047, 2000058, 2000065, 2000069, 2000082, 2000083, 2000096,

2000097, 2000101, 2000110, 2000118, 2000124, 2000129, 2000136, 2000140, 2000143,

2000174, 2000181, 2000192, 2000201, 2000204, 2000208, 2000209, 2000212, 2000213,

2000224, 2000234, 2000237, 2000241, 2000249, 2000250, 2000254, 2000263, 2000267,

2000270, 2000282, 2000288, 2000295, 2000307, 2000309, 2000329, 2000333, 2000334,

2000351, 2000374, 2000376, 2000386, 2000388, 2000397, 2000399, 2000402, 2000409,

2000410,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000009, 2000013, 2000016, 2000021, 2000022, 2000023, 2000024, 2000028,

2000034, 2000036, 2000039, 2000041, 2000043, 2000050, 2000055, 2000057, 2000059,

2000068, 2000074, 2000075, 2000086, 2000090, 2000092, 2000098, 2000104, 2000108,

2000112, 2000114, 2000116, 2000117, 2000125, 2000126, 2000127, 2000128, 2000135,

2000139, 2000145, 2000146, 2000148, 2000149, 2000150, 2000154, 2000156, 2000159,

2000160, 2000170, 2000172, 2000173, 2000175, 2000176, 2000177, 2000180, 2000184,

2000185, 2000188, 2000189, 2000202, 2000205, 2000211, 2000214, 2000217, 2000220,

2000221, 2000226, 2000227, 2000229, 2000230, 2000232, 2000235, 2000236, 2000238,

2000239, 2000240, 2000243, 2000244, 2000246, 2000248, 2000251, 2000253, 2000261,

2000262, 2000265, 2000271, 2000273, 2000275, 2000281, 2000285, 2000286, 2000287,

2000289, 2000296, 2000299, 2000300, 2000302, 2000308, 2000311, 2000314, 2000315,

2000316, 2000317, 2000324, 2000325, 2000328, 2000335, 2000343, 2000344, 2000346,

2000352, 2000353, 2000354, 2000359, 2000362, 2000378, 2000383, 2000384, 2000389,

2000391, 2000393, 2000394, 2000395, 2000401, 2000405, 2000407, 2000412, 2000413,

2040001, 2040002,



3RD DIVISION

---------------



2000003, 2000005, 2000012, 2000015, 2000018, 2000025, 2000027, 2000031, 2000038,

2000044, 2000046, 2000051, 2000052, 2000054, 2000062, 2000084, 2000085, 2000095,

2000103, 2000106, 2000109, 2000113, 2000120, 2000121, 2000122, 2000130, 2000132,

2000141, 2000158, 2000161, 2000162, 2000163, 2000168, 2000171, 2000178, 2000182,

2000186, 2000193, 2000195, 2000196, 2000199, 2000200, 2000203, 2000206, 2000210,

2000216, 2000218, 2000222, 2000223, 2000233, 2000245, 2000252, 2000255, 2000257,

2000259, 2000260, 2000277, 2000293, 2000305, 2000318, 2000319, 2000322, 2000323,

2000327, 2000337, 2000341, 2000345, 2000349, 2000350, 2000355, 2000356, 2000357,

2000360, 2000363, 2000365, 2000369, 2000372, 2000373, 2000379, 2000381, 2000392,

2000396, 2000404, 2000411,





BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 370



ROLLCODE:13003 RUSSELL HIGH SCHOOL BAHADURGANJ, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000003, 2000004, 2000005, 2000014, 2000017, 2000018, 2000019,

2000021, 2000022, 2000023, 2000025, 2000026, 2000027, 2000029, 2000032, 2000034,

2000038, 2000039, 2000042, 2000043, 2000048, 2000049, 2000057, 2000058, 2000068,

2000069, 2000077, 2000078, 2000081, 2000082, 2000085, 2000087, 2000088, 2000093,

2000097, 2000099, 2000100, 2000101, 2000102, 2000104, 2000106, 2000107, 2000111,

2000112, 2000114, 2000116, 2000121, 2000122, 2000125, 2000128, 2000130, 2000132,

2000133, 2000135, 2000136, 2000137, 2000140, 2000145, 2000146, 2000148, 2000149,

2000150, 2000151, 2000152, 2000153, 2000156, 2000158, 2000164, 2000165, 2000166,

2000168, 2000169, 2000173, 2000176, 2000177, 2000180, 2000181, 2000184, 2000186,

2000187, 2000194, 2000196, 2000198, 2000202, 2000205, 2000208, 2000211, 2000212,

2000213, 2000216, 2000218, 2000220, 2000222, 2000223, 2000224, 2000231, 2000238,

2000243, 2000244, 2000246, 2000254, 2000255, 2000259, 2000262, 2000266, 2000274,

2000275, 2000282, 2000285, 2000293, 2000299, 2000303, 2000304, 2000305, 2000308,

2000309, 2000311, 2000314, 2000316, 2000317, 2000318, 2000324, 2000325, 2000326,

2000328, 2000332, 2000333, 2000349, 2000352





2ND DIVISION

---------------



2000006, 2000008, 2000009, 2000010, 2000015, 2000016, 2000028, 2000036, 2000037,

2000040, 2000041, 2000045, 2000046, 2000051, 2000053, 2000054, 2000059, 2000063,

2000064, 2000066, 2000067, 2000071, 2000075, 2000076, 2000079, 2000080, 2000084,

2000086, 2000090, 2000098, 2000103, 2000105, 2000115, 2000118, 2000119, 2000123,

2000124, 2000131, 2000138, 2000147, 2000154, 2000157, 2000161, 2000163, 2000167,

2000171, 2000172, 2000179, 2000182, 2000183, 2000185, 2000188, 2000189, 2000192,

2000195, 2000199, 2000203, 2000204, 2000206, 2000207, 2000209, 2000215, 2000226,

2000229, 2000236, 2000245, 2000247, 2000248, 2000251, 2000256, 2000258, 2000260,

2000277, 2000288, 2000292, 2000302, 2000306, 2000307, 2000310, 2000313, 2000315,

2000319, 2000323, 2000327, 2000330, 2000334, 2000335, 2000336, 2000337, 2000343,

2000344, 2000347, 2000348, 2000351, 2000355, 2000356, 2000357,



3RD DIVISION

---------------



2000020, 2000030, 2000050, 2000055, 2000065, 2000073, 2000083, 2000089, 2000109,

2000110, 2000117, 2000127, 2000134, 2000139, 2000142, 2000144, 2000159, 2000162,

2000170, 2000174, 2000175, 2000191, 2000193, 2000201, 2000210, 2000217, 2000239,

2000261, 2000264, 2000270, 2000271, 2000278, 2000280, 2000287, 2000294, 2000301,

2000320, 2000322, 2000339, 2000342,





BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 371



ROLLCODE:13004 THAKURGANJ HIGH SCHOOL THAKURGANJ, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000010, 2000012, 2000016, 2000022, 2000027, 2000035, 2000037, 2000038, 2000044,

2000047, 2000048, 2000049, 2000057, 2000062, 2000070, 2000071, 2000072, 2000073,

2000081, 2000087, 2000088, 2000095, 2000099, 2000101, 2000107, 2000111, 2000112,

2000114, 2000115, 2000117, 2000118, 2000122, 2000123, 2000124, 2000125, 2000127,

2000128, 2000130, 2000134, 2000136, 2000137, 2000140, 2000143, 2000144, 2000147,

2000149, 2000150, 2000159, 2000161, 2000162, 2000163, 2000168, 2000175, 2000176,

2000179, 2000181, 2000185, 2000186, 2000189, 2000193, 2000206, 2000207, 2000212,

2000213, 2000215, 2000217, 2000219, 2000220, 2000223, 2000225, 2000233, 2000240,

2000242, 2000243, 2000246, 2000248, 2000251, 2000252, 2000253, 2000254, 2000259,

2000269, 2000277, 2000283, 2000285, 2000286, 2000299, 2000310, 2000313, 2000316,

2000317, 2000324, 2000325, 2000328, 2000332, 2000333, 2000344, 2000365, 2000367,

2000373, 2000375, 2000379, 2000382, 2000385, 2000388, 2000393, 2000396, 2000399,

2000401, 2000405, 2000406, 2000426, 2000434, 2000435, 2000437, 2000438, 2000445,

2000446, 2000447,





2ND DIVISION

---------------



2000003, 2000005, 2000006, 2000007, 2000015, 2000019, 2000020, 2000021, 2000023,

2000024, 2000025, 2000026, 2000028, 2000029, 2000032, 2000045, 2000046, 2000051,

2000052, 2000053, 2000054, 2000055, 2000056, 2000064, 2000066, 2000067, 2000074,

2000075, 2000077, 2000084, 2000092, 2000094, 2000096, 2000102, 2000106, 2000108,

2000113, 2000116, 2000119, 2000129, 2000139, 2000146, 2000148, 2000152, 2000153,

2000156, 2000157, 2000158, 2000165, 2000170, 2000172, 2000174, 2000178, 2000180,

2000182, 2000183, 2000187, 2000190, 2000194, 2000195, 2000196, 2000197, 2000198,

2000199, 2000200, 2000204, 2000208, 2000209, 2000210, 2000216, 2000222, 2000226,

2000229, 2000230, 2000231, 2000232, 2000234, 2000236, 2000237, 2000238, 2000244,

2000245, 2000250, 2000255, 2000257, 2000258, 2000262, 2000265, 2000266, 2000268,

2000271, 2000273, 2000274, 2000276, 2000278, 2000280, 2000282, 2000287, 2000294,

2000295, 2000297, 2000300, 2000301, 2000306, 2000307, 2000311, 2000312, 2000314,

2000320, 2000321, 2000322, 2000323, 2000327, 2000329, 2000330, 2000339, 2000345,

2000347, 2000350, 2000351, 2000353, 2000356, 2000357, 2000360, 2000366, 2000368,

2000369, 2000370, 2000374, 2000376, 2000378, 2000380, 2000381, 2000389, 2000392,

2000394, 2000395, 2000403, 2000404, 2000416, 2000417, 2000420, 2000421, 2000425,

2000428, 2000431,



3RD DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000013, 2000018, 2000031, 2000039, 2000043, 2000059, 2000060,

2000065, 2000083, 2000090, 2000097, 2000105, 2000109, 2000110, 2000120, 2000132,

2000145, 2000151, 2000154, 2000155, 2000173, 2000177, 2000184, 2000191, 2000201,

2000214, 2000221, 2000224, 2000228, 2000249, 2000256, 2000260, 2000264, 2000281,

2000284, 2000288, 2000289, 2000292, 2000298, 2000302, 2000335, 2000343, 2000346,

2000349, 2000354, 2000358, 2000359, 2000371, 2000377, 2000384, 2000387, 2000390,

2000397, 2000400, 2000402, 2000414, 2000419, 2000424, 2000427, 2000429, 2000432,

2000436, 2000442, 2000444, 2040001, 2040002,





BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 372



ROLLCODE:13005 HIGH SCHOOL AZADNAGAR CHHATERGACHH, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000002, 2000004, 2000014, 2000035, 2000038, 2000043, 2000046, 2000047, 2000060,

2000061, 2000064, 2000065, 2000068, 2000070, 2000078, 2000081, 2000084, 2000092,

2000093, 2000095, 2000099, 2000106, 2000109, 2000113, 2000114, 2000116, 2000117,

2000123, 2000125, 2000126, 2000129, 2000144, 2000148, 2000157, 2000160, 2000161,

2000165, 2000166, 2000179, 2000181, 2000196, 2000199, 2000207, 2000210, 2000217,

2000220, 2000222, 2000225, 2000226, 2000227, 2000228, 2000234, 2000235, 2000236,

2000245, 2000246, 2000250, 2000254, 2000257, 2000258, 2000259, 2000263, 2000264,

2000268, 2000270, 2000275, 2000276, 2000277, 2000278, 2000280, 2000281, 2000282,

2000285, 2000286, 2000287, 2000288, 2000289, 2000290, 2000292, 2000293, 2000299,

2000300, 2000303, 2000306, 2000307, 2000308, 2000310, 2000311, 2000316, 2000317,

2000319, 2000321, 2000327, 2000329, 2000330, 2000331, 2000332, 2000334,



2ND DIVISION

---------------



2000003, 2000005, 2000007, 2000008, 2000009, 2000010, 2000011, 2000012, 2000013,

2000019, 2000024, 2000025, 2000030, 2000032, 2000033, 2000034, 2000039, 2000040,

2000044, 2000045, 2000048, 2000049, 2000050, 2000052, 2000053, 2000054, 2000056,

2000058, 2000067, 2000069, 2000072, 2000073, 2000085, 2000087, 2000088, 2000090,

2000091, 2000096, 2000100, 2000101, 2000110, 2000111, 2000119, 2000121, 2000122,

2000124, 2000127, 2000128, 2000131, 2000132, 2000133, 2000135, 2000137, 2000139,

2000141, 2000147, 2000150, 2000153, 2000158, 2000159, 2000163, 2000167, 2000169,

2000172, 2000173, 2000175, 2000176, 2000180, 2000183, 2000184, 2000186, 2000190,

2000191, 2000194, 2000195, 2000197, 2000198, 2000201, 2000204, 2000214, 2000215,

2000218, 2000219, 2000221, 2000223, 2000243, 2000244, 2000249, 2000251, 2000253,

2000255, 2000262, 2000265, 2000269, 2000273, 2000284, 2000291, 2000294, 2000295,

2000296, 2000297, 2000302, 2000304, 2000309, 2000312, 2000314, 2000318, 2000325,

2000326, 2000333,



3RD DIVISION

---------------



2000023, 2000041, 2000042, 2000051, 2000055, 2000066, 2000071, 2000079, 2000080,

2000083, 2000098, 2000107, 2000108, 2000115, 2000130, 2000134, 2000143, 2000145,

2000178, 2000193, 2000200, 2000203, 2000211, 2000231, 2000233, 2000260, 2000261,

2000283, 2000322, 2000323, 2000328,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 373



ROLLCODE:13006 KARKUN LAL HIGH SCHOOL ALTAHAT, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000002, 2000007, 2000008, 2000015, 2000019, 2000020, 2000030, 2000031, 2000036,

2000039, 2000040, 2000067, 2000082, 2000092, 2000107, 2000113, 2000116, 2000123,

2000126, 2000129, 2000133, 2000136, 2000142, 2000145, 2000147, 2000155, 2000162,

2000168, 2000173, 2000175, 2000181, 2000183, 2000184, 2000188, 2000190, 2000192,

2000194, 2000196, 2000197, 2000198, 2000202, 2000203, 2000204, 2000205, 2000206,

2000207, 2000208, 2000213, 2000215, 2000217, 2000219, 2000222, 2000223, 2000225,

2000226, 2000227, 2000228, 2000233, 2000236, 2000237, 2000238, 2000240, 2000241,

2000254, 2000259, 2000270, 2000272, 2000273, 2000275, 2000278, 2000279,



2ND DIVISION

---------------



2000006, 2000012, 2000013, 2000016, 2000018, 2000022, 2000024, 2000026, 2000028,

2000032, 2000033, 2000035, 2000037, 2000041, 2000042, 2000045, 2000049, 2000051,

2000053, 2000054, 2000057, 2000063, 2000071, 2000073, 2000078, 2000081, 2000084,

2000085, 2000086, 2000087, 2000089, 2000090, 2000095, 2000096, 2000097, 2000098,

2000101, 2000104, 2000108, 2000110, 2000112, 2000117, 2000119, 2000122, 2000124,

2000125, 2000127, 2000128, 2000130, 2000131, 2000134, 2000138, 2000144, 2000146,

2000149, 2000151, 2000152, 2000154, 2000157, 2000158, 2000160, 2000161, 2000163,

2000164, 2000166, 2000172, 2000174, 2000176, 2000179, 2000180, 2000185, 2000186,

2000189, 2000195, 2000199, 2000200, 2000201, 2000210, 2000211, 2000212, 2000214,

2000216, 2000221, 2000224, 2000230, 2000231, 2000234, 2000244, 2000245, 2000246,

2000248, 2000249, 2000251, 2000252, 2000253, 2000255, 2000257, 2000260, 2000261,

2000263, 2000266, 2000267, 2000268, 2000269, 2000271, 2000277, 2000281, 2000284,

2000285, 2000286,



3RD DIVISION

---------------



2000001, 2000003, 2000005, 2000009, 2000010, 2000011, 2000014, 2000025, 2000029,

2000038, 2000043, 2000047, 2000059, 2000061, 2000062, 2000064, 2000075, 2000077,

2000091, 2000106, 2000115, 2000121, 2000132, 2000135, 2000143, 2000148, 2000153,

2000156, 2000165, 2000169, 2000170, 2000177, 2000178, 2000209, 2000218, 2000220,

2000229, 2000235, 2000239, 2000242, 2000243, 2000262, 2000274, 2000283,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 374



ROLLCODE:13007 S S HIGH SCHOOL RATANPUR, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000006, 2000016, 2000047, 2000075, 2000100, 2000108, 2000109, 2000113, 2000114,

2000121, 2000128, 2000129, 2000131, 2000132, 2000134, 2000136, 2000137, 2000139,

2000144, 2000145, 2000148,



2ND DIVISION

---------------



2000009, 2000011, 2000014, 2000017, 2000018, 2000019, 2000023, 2000024, 2000027,

2000032, 2000036, 2000037, 2000040, 2000041, 2000044, 2000045, 2000048, 2000049,

2000054, 2000055, 2000057, 2000059, 2000067, 2000069, 2000070, 2000071, 2000072,

2000073, 2000074, 2000076, 2000079, 2000083, 2000084, 2000087, 2000088, 2000092,

2000094, 2000095, 2000098, 2000099, 2000101, 2000105, 2000106, 2000110, 2000111,

2000116, 2000117, 2000120, 2000124, 2000125, 2000126, 2000130, 2000133, 2000135,

2000138, 2000141, 2000147, 2000149, 2000150, 2000151,



3RD DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000003, 2000005, 2000007, 2000008, 2000012, 2000015, 2000022,

2000025, 2000029, 2000030, 2000031, 2000033, 2000034, 2000035, 2000038, 2000039,

2000046, 2000051, 2000052, 2000053, 2000058, 2000060, 2000064, 2000065, 2000078,

2000080, 2000081, 2000086, 2000090, 2000091, 2000093, 2000097, 2000103, 2000112,

2000115, 2000118, 2000119, 2000122, 2000123, 2000142, 2000143,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 375



ROLLCODE:13008 HIGH SCHOOL POWAKHALI, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000001, 2000008, 2000010, 2000011, 2000023, 2000028, 2000034, 2000046, 2000093,

2000094, 2000096, 2000101, 2000112, 2000136, 2000144, 2000145, 2000146, 2000150,

2000151, 2000157, 2000170, 2000174, 2000175, 2000176, 2000185, 2000189, 2000190,

2000193, 2000194, 2000195, 2000196, 2000197, 2000198, 2000208, 2000226, 2000236,

2000237, 2000246, 2000247, 2000263, 2000282, 2000283, 2000284, 2000285, 2000286,

2000287, 2000294, 2000296, 2000297, 2000298, 2000300, 2000304, 2000305, 2000306,

2000312, 2000315, 2000321, 2000322, 2000323, 2000325, 2000332, 2000336, 2000342,

2000343, 2000350, 2000353, 2000357, 2000368, 2000369, 2000374, 2000378, 2000380,

2000381, 2000382, 2000385, 2000386, 2000388, 2000390, 2000393, 2000395, 2000397,

2000400, 2000403, 2000404, 2000409, 2000410, 2000412, 2000413, 2000414, 2000416,

2000417, 2000419, 2000420, 2000421, 2000424, 2000425, 2000426, 2000428, 2000431,

2000433, 2000435, 2000438, 2000439, 2000442, 2000443, 2000444, 2000448, 2000452,

2000453, 2000456, 2000459, 2000462, 2000464, 2000466, 2000471, 2000474, 2000475,

2000476, 2000478, 2000479, 2000482, 2000485, 2000489, 2000492, 2000496, 2000500,

2000506, 2000507, 2000510, 2000512, 2000516, 2000522, 2000523,



2ND DIVISION

---------------



2000009, 2000016, 2000018, 2000019, 2000022, 2000025, 2000027, 2000029, 2000030,

2000031, 2000032, 2000033, 2000036, 2000038, 2000039, 2000040, 2000043, 2000045,

2000048, 2000049, 2000051, 2000052, 2000053, 2000055, 2000061, 2000065, 2000068,

2000070, 2000080, 2000089, 2000090, 2000095, 2000097, 2000098, 2000102, 2000103,

2000105, 2000108, 2000109, 2000116, 2000117, 2000119, 2000121, 2000123, 2000124,

2000131, 2000134, 2000139, 2000140, 2000142, 2000147, 2000148, 2000154, 2000166,

2000167, 2000168, 2000171, 2000172, 2000177, 2000180, 2000181, 2000183, 2000187,

2000191, 2000192, 2000201, 2000207, 2000213, 2000214, 2000222, 2000227, 2000229,

2000230, 2000233, 2000235, 2000238, 2000239, 2000243, 2000249, 2000250, 2000251,

2000253, 2000256, 2000257, 2000259, 2000260, 2000264, 2000266, 2000267, 2000268,

2000269, 2000272, 2000275, 2000277, 2000278, 2000279, 2000289, 2000291, 2000292,

2000295, 2000299, 2000303, 2000308, 2000310, 2000317, 2000318, 2000319, 2000320,

2000326, 2000327, 2000330, 2000331, 2000334, 2000335, 2000340, 2000341, 2000346,

2000348, 2000349, 2000352, 2000355, 2000356, 2000358, 2000359, 2000360, 2000362,

2000364, 2000366, 2000370, 2000371, 2000372, 2000373, 2000375, 2000376, 2000377,

2000379, 2000387, 2000394, 2000396, 2000399, 2000402, 2000405, 2000406, 2000407,

2000408, 2000411, 2000422, 2000423, 2000430, 2000441, 2000449, 2000450, 2000451,

2000457, 2000458, 2000461, 2000463, 2000465, 2000468, 2000469, 2000472, 2000473,

2000477, 2000480, 2000483, 2000486, 2000491, 2000495, 2000497, 2000499, 2000503,

2000504, 2000508, 2000509, 2000513, 2000514, 2000517, 2000518, 2000519, 2000520,

2000524,



3RD DIVISION

---------------



2000006, 2000007, 2000014, 2000017, 2000020, 2000026, 2000035, 2000037, 2000047,

2000054, 2000056, 2000057, 2000062, 2000063, 2000066, 2000069, 2000072, 2000074,

2000077, 2000081, 2000084, 2000086, 2000088, 2000100, 2000110, 2000113, 2000115,

2000118, 2000120, 2000122, 2000130, 2000132, 2000143, 2000149, 2000158, 2000159,

2000162, 2000164, 2000165, 2000169, 2000178, 2000184, 2000202, 2000203, 2000204,

2000209, 2000219, 2000234, 2000242, 2000244, 2000252, 2000261, 2000271, 2000274,

2000293, 2000301, 2000324, 2000339, 2000344, 2000347, 2000354, 2000365, 2000367,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 376



ROLLCODE:13008 HIGH SCHOOL POWAKHALI, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------

2000384, 2000389, 2000398, 2000401, 2000415, 2000418, 2000427, 2000429, 2000432,

2000434, 2000436, 2000445, 2000446, 2000447, 2000454, 2000455, 2000460, 2000467,

2000481, 2000484, 2000494, 2000501, 2000505, 2000521,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 377



ROLLCODE:13009 GIRLS HIGH SCHOOL KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000001, 2000011, 2000014, 2000015, 2000017, 2000019, 2000021, 2000025, 2000032,

2000033, 2000034, 2000035, 2000045, 2000047, 2000057, 2000064, 2000067, 2000068,

2000071, 2000076, 2000077, 2000097, 2000126, 2000129, 2000134, 2000142, 2000143,

2000146, 2000158, 2000159, 2000160, 2000166, 2000178, 2000185, 2000186, 2000205,

2000207, 2000219, 2000228, 2000247, 2000252, 2000266, 2000267, 2000268, 2000269,

2000273, 2000291, 2000298, 2000299, 2000300, 2000309, 2000313, 2000319, 2000329,

2000330, 2000334, 2000342, 2000344, 2000356, 2000358, 2000367, 2000369, 2000377,

2000390, 2000392, 2000400, 2000402, 2000406, 2000421, 2000426, 2000428, 2000429,

2000435, 2000442, 2000448,



2ND DIVISION

---------------



2000003, 2000006, 2000010, 2000018, 2000024, 2000026, 2000028, 2000030, 2000040,

2000042, 2000048, 2000049, 2000050, 2000052, 2000055, 2000056, 2000059, 2000060,

2000061, 2000069, 2000070, 2000072, 2000079, 2000082, 2000087, 2000088, 2000089,

2000091, 2000092, 2000095, 2000098, 2000099, 2000100, 2000101, 2000103, 2000105,

2000106, 2000108, 2000109, 2000110, 2000117, 2000118, 2000123, 2000128, 2000133,

2000137, 2000138, 2000140, 2000144, 2000149, 2000153, 2000157, 2000162, 2000163,

2000165, 2000168, 2000169, 2000175, 2000177, 2000179, 2000183, 2000184, 2000187,

2000188, 2000189, 2000192, 2000193, 2000194, 2000198, 2000200, 2000201, 2000204,

2000206, 2000209, 2000211, 2000215, 2000225, 2000227, 2000229, 2000230, 2000239,

2000241, 2000246, 2000257, 2000259, 2000265, 2000272, 2000275, 2000283, 2000284,

2000287, 2000293, 2000294, 2000296, 2000310, 2000316, 2000317, 2000321, 2000322,

2000324, 2000325, 2000327, 2000338, 2000339, 2000340, 2000341, 2000352, 2000353,

2000355, 2000359, 2000363, 2000365, 2000368, 2000372, 2000374, 2000376, 2000378,

2000381, 2000382, 2000383, 2000387, 2000395, 2000396, 2000397, 2000398, 2000401,

2000403, 2000404, 2000405, 2000408, 2000409, 2000412, 2000413, 2000414, 2000423,

2000425, 2000431, 2000432, 2000436, 2000437, 2000438, 2000439, 2000440, 2000441,

2000444, 2000446, 2000449, 2000453, 2000454, 2000455, 2000456, 2000460, 2000463,

2000464, 2000465, 2000466, 2040001,



3RD DIVISION

---------------



2000009, 2000023, 2000027, 2000029, 2000041, 2000044, 2000053, 2000054, 2000058,

2000065, 2000075, 2000078, 2000081, 2000086, 2000090, 2000094, 2000096, 2000107,

2000112, 2000114, 2000119, 2000122, 2000125, 2000131, 2000135, 2000139, 2000141,

2000155, 2000156, 2000164, 2000167, 2000170, 2000171, 2000172, 2000180, 2000190,

2000191, 2000197, 2000199, 2000203, 2000218, 2000223, 2000244, 2000245, 2000251,

2000253, 2000261, 2000263, 2000270, 2000277, 2000285, 2000286, 2000297, 2000303,

2000304, 2000305, 2000306, 2000307, 2000308, 2000311, 2000314, 2000318, 2000320,

2000323, 2000326, 2000332, 2000337, 2000346, 2000349, 2000351, 2000357, 2000360,

2000364, 2000370, 2000371, 2000375, 2000385, 2000389, 2000399, 2000410, 2000415,

2000419, 2000420, 2000422, 2000424, 2000434, 2000443, 2000447, 2000451, 2000461,

2000462,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 378



ROLLCODE:13010 PROJECT HIGH SCHOOL DHANTOLA, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000006, 2000007, 2000011, 2000024, 2000028, 2000031, 2000036, 2000049, 2000060,

2000081, 2000084, 2000091, 2000113, 2000133, 2000139, 2000169, 2000185, 2000190,

2000194, 2000196, 2000205, 2000208, 2000211, 2000220, 2000221, 2000226, 2000259,



2ND DIVISION

---------------



2000005, 2000010, 2000014, 2000020, 2000026, 2000033, 2000037, 2000041, 2000044,

2000046, 2000047, 2000050, 2000055, 2000056, 2000058, 2000073, 2000074, 2000075,

2000080, 2000085, 2000086, 2000092, 2000094, 2000096, 2000104, 2000105, 2000109,

2000112, 2000121, 2000122, 2000131, 2000132, 2000134, 2000135, 2000136, 2000140,

2000145, 2000146, 2000148, 2000153, 2000154, 2000157, 2000164, 2000166, 2000170,

2000172, 2000174, 2000177, 2000178, 2000184, 2000193, 2000197, 2000202, 2000212,

2000214, 2000217, 2000228, 2000236, 2000247, 2000248, 2000256, 2000257, 2000258,



3RD DIVISION

---------------



2000002, 2000003, 2000008, 2000009, 2000017, 2000030, 2000032, 2000034, 2000035,

2000038, 2000040, 2000042, 2000045, 2000048, 2000052, 2000057, 2000059, 2000063,

2000068, 2000070, 2000076, 2000077, 2000082, 2000087, 2000089, 2000093, 2000095,

2000098, 2000101, 2000102, 2000103, 2000107, 2000108, 2000110, 2000114, 2000115,

2000116, 2000117, 2000119, 2000120, 2000124, 2000125, 2000128, 2000129, 2000137,

2000138, 2000141, 2000142, 2000143, 2000147, 2000150, 2000161, 2000162, 2000165,

2000167, 2000173, 2000179, 2000183, 2000186, 2000187, 2000188, 2000191, 2000200,

2000201, 2000210, 2000215, 2000216, 2000218, 2000227, 2000229, 2000231, 2000239,

2000240, 2000243, 2000245, 2000246, 2000250, 2000251, 2000252, 2000255,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 379



ROLLCODE:13011 PROJECT GIRLS HIGH SCHOOL THAKURGANJ, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000004, 2000007, 2000012, 2000020, 2000026, 2000031, 2000034, 2000052, 2000063,

2000067, 2000068, 2000071, 2000072, 2000077, 2000082, 2000084, 2000090, 2000094,

2000097, 2000103, 2000107, 2000109, 2000117, 2000119, 2000120, 2000128, 2000130,

2000135, 2000136, 2000137, 2000138, 2000142, 2000148, 2000171, 2000172, 2000177,

2000179, 2000193, 2000194, 2000200, 2000203, 2000204, 2000220, 2000233, 2000243,

2000245, 2000246, 2000251, 2000255, 2000257, 2000258, 2000261, 2000262, 2000267,

2000270, 2000275, 2000284, 2000285, 2000289, 2000299, 2000300, 2000306, 2000314,

2000316, 2000322, 2000327, 2000332, 2000348, 2000350, 2000351, 2000357, 2000359,

2000360, 2000368, 2000369, 2000372, 2000383, 2000391, 2000392, 2000394, 2000401,

2000405, 2000411, 2000413, 2000418, 2000425, 2000428, 2000429, 2000430, 2000438,

2000439, 2000440, 2000441, 2000442, 2000443, 2000446, 2000447, 2000449, 2000450,

2000460, 2000464, 2000468, 2000475, 2000483, 2000484, 2000491, 2000492, 2000497,

2000498, 2000499, 2000500, 2000502, 2000509, 2000516, 2000518, 2000520, 2000523,

2000531, 2000537, 2000539, 2000541, 2000544, 2000546,



2ND DIVISION

---------------



2000002, 2000006, 2000008, 2000013, 2000017, 2000018, 2000019, 2000021, 2000028,

2000032, 2000036, 2000037, 2000039, 2000040, 2000041, 2000043, 2000046, 2000047,

2000053, 2000054, 2000056, 2000057, 2000069, 2000075, 2000085, 2000086, 2000093,

2000095, 2000098, 2000106, 2000110, 2000112, 2000114, 2000118, 2000121, 2000122,

2000125, 2000132, 2000134, 2000140, 2000141, 2000144, 2000145, 2000146, 2000147,

2000149, 2000150, 2000151, 2000156, 2000159, 2000163, 2000166, 2000170, 2000173,

2000175, 2000176, 2000180, 2000181, 2000195, 2000199, 2000201, 2000202, 2000208,

2000210, 2000213, 2000218, 2000219, 2000221, 2000222, 2000223, 2000230, 2000231,

2000234, 2000235, 2000237, 2000247, 2000250, 2000252, 2000253, 2000259, 2000268,

2000269, 2000271, 2000273, 2000281, 2000287, 2000291, 2000294, 2000295, 2000297,

2000298, 2000303, 2000304, 2000305, 2000323, 2000324, 2000329, 2000330, 2000333,

2000339, 2000343, 2000346, 2000347, 2000354, 2000358, 2000361, 2000364, 2000367,

2000371, 2000378, 2000381, 2000382, 2000384, 2000387, 2000388, 2000390, 2000397,

2000398, 2000400, 2000402, 2000406, 2000408, 2000415, 2000417, 2000420, 2000421,

2000426, 2000436, 2000444, 2000445, 2000452, 2000454, 2000457, 2000461, 2000472,

2000473, 2000477, 2000479, 2000481, 2000493, 2000494, 2000501, 2000503, 2000505,

2000507, 2000512, 2000517, 2000521, 2000522, 2000526, 2000530, 2000536, 2000547,

2000548, 2000549, 2000550, 2000551,



3RD DIVISION

---------------



2000001, 2000003, 2000009, 2000010, 2000011, 2000016, 2000023, 2000038, 2000042,

2000045, 2000050, 2000051, 2000059, 2000062, 2000064, 2000065, 2000070, 2000074,

2000083, 2000104, 2000108, 2000129, 2000133, 2000162, 2000169, 2000188, 2000189,

2000192, 2000217, 2000224, 2000228, 2000236, 2000244, 2000249, 2000256, 2000265,

2000283, 2000286, 2000293, 2000307, 2000308, 2000313, 2000315, 2000319, 2000321,

2000342, 2000349, 2000356, 2000362, 2000365, 2000366, 2000370, 2000376, 2000396,

2000404, 2000409, 2000424, 2000431, 2000434, 2000435, 2000451, 2000456, 2000471,

2000486, 2000487, 2000488, 2000489, 2000495, 2000504, 2000506, 2000508, 2000514,

2000515, 2000519, 2000525, 2000529, 2000534, 2000540, 2000543,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 380



ROLLCODE:13012 N A HIGH SCHOOL GANGIHAT, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000022, 2000029, 2000031, 2000037, 2000038, 2000045, 2000051, 2000052, 2000055,

2000058, 2000060, 2000061, 2000073, 2000075, 2000079, 2000090, 2000098, 2000107,

2000110, 2000120, 2000121, 2000122, 2000128, 2000131, 2000140, 2000144, 2000148,

2000150, 2000153, 2000158, 2000159, 2000162, 2000166, 2000170, 2000179, 2000188,

2000195, 2000199, 2000205, 2000208, 2000214, 2000217, 2000218, 2000220, 2000223,

2000226, 2000228, 2000230, 2000233, 2000234, 2000241, 2000249, 2000252, 2000255,

2000257, 2000258, 2000265, 2000266, 2000267, 2000268, 2000269, 2000271, 2000274,

2000275, 2000277, 2000280, 2000282, 2000283, 2000286, 2000287, 2000288, 2000289,

2000292, 2000293, 2000294, 2000296, 2000297, 2000298, 2000300, 2000303, 2000305,

2000310, 2000311, 2000312, 2000319, 2000320, 2000322, 2000323, 2000325, 2000327,

2000329, 2000330, 2000333, 2000334, 2000336, 2000338, 2000345, 2000352, 2000354,

2000359, 2000360, 2000363, 2000364, 2000366, 2000368, 2000369, 2000372, 2000374,

2000377, 2000378, 2000383, 2000386, 2000387, 2000388, 2000391, 2040001,



2ND DIVISION

---------------



2000003, 2000004, 2000021, 2000023, 2000025, 2000027, 2000034, 2000035, 2000040,

2000043, 2000047, 2000048, 2000049, 2000050, 2000053, 2000063, 2000066, 2000069,

2000074, 2000076, 2000078, 2000080, 2000082, 2000084, 2000086, 2000087, 2000089,

2000093, 2000094, 2000095, 2000101, 2000102, 2000109, 2000114, 2000118, 2000123,

2000124, 2000129, 2000130, 2000132, 2000135, 2000138, 2000141, 2000143, 2000146,

2000147, 2000151, 2000155, 2000156, 2000161, 2000167, 2000169, 2000171, 2000177,

2000182, 2000185, 2000189, 2000204, 2000206, 2000211, 2000216, 2000219, 2000221,

2000222, 2000224, 2000225, 2000229, 2000231, 2000232, 2000235, 2000242, 2000244,

2000246, 2000251, 2000253, 2000256, 2000261, 2000263, 2000264, 2000270, 2000272,

2000278, 2000281, 2000285, 2000290, 2000291, 2000299, 2000301, 2000302, 2000304,

2000306, 2000308, 2000309, 2000313, 2000315, 2000316, 2000317, 2000318, 2000321,

2000324, 2000326, 2000331, 2000337, 2000341, 2000343, 2000344, 2000348, 2000349,

2000350, 2000353, 2000355, 2000358, 2000362, 2000365, 2000367, 2000371, 2000373,

2000375, 2000376, 2000379, 2000382, 2000384, 2000385, 2000389, 2000390,



3RD DIVISION

---------------



2000005, 2000010, 2000014, 2000016, 2000018, 2000030, 2000032, 2000041, 2000046,

2000054, 2000067, 2000068, 2000077, 2000081, 2000083, 2000085, 2000088, 2000092,

2000096, 2000099, 2000108, 2000116, 2000142, 2000145, 2000154, 2000157, 2000163,

2000165, 2000168, 2000172, 2000175, 2000180, 2000183, 2000184, 2000237, 2000238,

2000240, 2000248, 2000250, 2000254, 2000259, 2000276, 2000279, 2000284, 2000307,

2000332, 2000347, 2000361, 2000370, 2000380,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 381



ROLLCODE:13013 HIGH SCHOOL SONTHA, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000003, 2000008, 2000011, 2000012, 2000013, 2000015, 2000027, 2000041, 2000056,

2000058, 2000060, 2000062, 2000067, 2000068, 2000072, 2000076, 2000077, 2000090,

2000091, 2000097, 2000104, 2000105, 2000107, 2000111, 2000112, 2000120, 2000121,

2000129, 2000130, 2000134, 2000138, 2000139, 2000140, 2000141, 2000144, 2000145,

2000147, 2000149, 2000150, 2000154, 2000156, 2000158, 2000160, 2000161, 2000163,

2000166, 2000167, 2000169, 2000170, 2000171, 2000172, 2000173, 2000174, 2000176,

2000179, 2000180, 2000182, 2000184, 2000186, 2000187, 2000194, 2000195, 2000202,

2000203, 2000206, 2000209, 2000211, 2000213, 2000216, 2000217, 2000221, 2000222,

2000223, 2000225, 2000227, 2000229, 2000233, 2000235, 2000237, 2000238, 2000243,

2000248, 2000250, 2000252, 2000253, 2000255, 2000256, 2000258, 2000259, 2000261,

2000262, 2000265, 2000271, 2000272, 2000273, 2000275, 2000276, 2000280, 2000281,

2000282, 2000286, 2000287, 2000291, 2000294, 2000295, 2040001, 2040002,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000004, 2000005, 2000010, 2000014, 2000016, 2000017, 2000021,

2000025, 2000028, 2000029, 2000030, 2000032, 2000034, 2000040, 2000043, 2000045,

2000046, 2000047, 2000050, 2000051, 2000053, 2000054, 2000055, 2000057, 2000059,

2000061, 2000063, 2000064, 2000066, 2000069, 2000073, 2000075, 2000079, 2000083,

2000084, 2000085, 2000088, 2000089, 2000101, 2000102, 2000103, 2000108, 2000109,

2000110, 2000113, 2000114, 2000115, 2000117, 2000118, 2000122, 2000123, 2000125,

2000126, 2000128, 2000131, 2000132, 2000133, 2000135, 2000137, 2000142, 2000143,

2000146, 2000152, 2000159, 2000162, 2000168, 2000175, 2000181, 2000183, 2000188,

2000189, 2000191, 2000192, 2000193, 2000196, 2000199, 2000200, 2000204, 2000205,

2000208, 2000210, 2000212, 2000214, 2000215, 2000220, 2000224, 2000226, 2000228,

2000230, 2000231, 2000240, 2000241, 2000244, 2000245, 2000246, 2000249, 2000251,

2000257, 2000264, 2000267, 2000268, 2000269, 2000270, 2000274, 2000279, 2000283,

2000285, 2000288, 2000290, 2000293, 2000299, 2000301, 2000302,



3RD DIVISION

---------------



2000006, 2000007, 2000009, 2000019, 2000026, 2000031, 2000035, 2000036, 2000037,

2000038, 2000039, 2000042, 2000044, 2000049, 2000052, 2000070, 2000071, 2000080,

2000081, 2000082, 2000087, 2000096, 2000098, 2000106, 2000119, 2000124, 2000151,

2000157, 2000164, 2000178, 2000201, 2000207, 2000218, 2000219, 2000236, 2000239,

2000242, 2000247, 2000254, 2000260, 2000263, 2000266, 2000278, 2000284, 2000292,

2000297, 2000300,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 382



ROLLCODE:13014 PROJECT AZAD HIGH SCHOOL POTHIA, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000003, 2000006, 2000010, 2000012, 2000013, 2000014, 2000018, 2000030, 2000031,

2000042, 2000048, 2000058, 2000060, 2000062, 2000064, 2000065, 2000070, 2000072,

2000073, 2000075, 2000076, 2000077, 2000080, 2000081, 2000086, 2000090, 2000091,

2000096, 2000098, 2000099, 2000101, 2000102, 2000104, 2000105, 2000110, 2000111,

2000127, 2000130, 2000133, 2000134, 2000135, 2000137, 2000140, 2000142, 2000146,

2000149, 2000150, 2000151,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000004, 2000007, 2000008, 2000009, 2000015, 2000019, 2000020, 2000023,

2000024, 2000025, 2000026, 2000032, 2000035, 2000037, 2000041, 2000043, 2000044,

2000045, 2000053, 2000054, 2000061, 2000066, 2000069, 2000071, 2000074, 2000079,

2000082, 2000083, 2000084, 2000087, 2000089, 2000093, 2000094, 2000097, 2000103,

2000106, 2000107, 2000109, 2000113, 2000114, 2000119, 2000120, 2000124, 2000125,

2000126, 2000128, 2000136, 2000139, 2000141, 2000143, 2000144, 2000145, 2000147,

2000148, 2000152, 2000153, 2000154, 2000156, 2000157, 2000158,



3RD DIVISION

---------------



2000017, 2000033, 2000034, 2000047, 2000057, 2000068, 2000088, 2000092, 2000100,

2000121, 2000138, 2000155,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 383



ROLLCODE:13015 HIGH SCHOOL SINGHIA, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000003, 2000007, 2000025, 2000027, 2000030, 2000032, 2000046, 2000050, 2000053,

2000077, 2000085, 2000109, 2000111, 2000113, 2000117, 2000118, 2000119, 2000123,

2000127, 2000135, 2000139, 2000141, 2000143, 2000155, 2000156, 2000157, 2000160,

2000165, 2000167, 2000170, 2000172, 2000178, 2000180, 2000182, 2000185, 2000188,

2000194, 2000195, 2000196, 2000199, 2000200, 2000201, 2000202, 2000203, 2000205,

2000206, 2000210, 2000218, 2000221,



2ND DIVISION

---------------



2000002, 2000005, 2000011, 2000012, 2000013, 2000014, 2000015, 2000019, 2000022,

2000023, 2000031, 2000034, 2000039, 2000042, 2000045, 2000054, 2000055, 2000056,

2000057, 2000058, 2000061, 2000062, 2000064, 2000066, 2000068, 2000069, 2000071,

2000074, 2000086, 2000091, 2000095, 2000097, 2000099, 2000100, 2000102, 2000105,

2000106, 2000114, 2000116, 2000122, 2000124, 2000126, 2000130, 2000133, 2000137,

2000138, 2000140, 2000146, 2000149, 2000158, 2000161, 2000162, 2000163, 2000166,

2000171, 2000174, 2000177, 2000179, 2000183, 2000186, 2000187, 2000189, 2000190,

2000191, 2000193, 2000198, 2000204, 2000207, 2000211, 2000213, 2000214,



3RD DIVISION

---------------



2000004, 2000009, 2000010, 2000017, 2000018, 2000020, 2000021, 2000024, 2000026,

2000035, 2000036, 2000044, 2000051, 2000052, 2000060, 2000063, 2000065, 2000073,

2000076, 2000079, 2000082, 2000083, 2000090, 2000092, 2000094, 2000101, 2000104,

2000134, 2000136, 2000142, 2000144, 2000145, 2000147, 2000148, 2000151, 2000152,

2000153, 2000164, 2000169, 2000173, 2000175, 2000197, 2000216, 2000219, 2000220,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 384



ROLLCODE:13016 HIGH SCHOOL TERHAGACHH, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000003, 2000010, 2000016, 2000031, 2000048, 2000049, 2000051, 2000065, 2000070,

2000074, 2000085, 2000106, 2000115, 2000119, 2000127, 2000132, 2000133, 2000135,

2000140, 2000144, 2000146, 2000148, 2000155, 2000156, 2000157, 2000164, 2000168,

2000170, 2000175, 2000176, 2000185, 2000186, 2000188, 2000190, 2000193, 2000195,

2000196, 2000199, 2000203, 2000204, 2000205, 2000209, 2000211, 2000213, 2000214,

2000218, 2000219, 2000224, 2000228, 2000233, 2000234, 2000241, 2000243, 2000247,

2000249, 2000257, 2000258, 2000261, 2000262, 2000268, 2000269, 2000272,



2ND DIVISION

---------------



2000006, 2000008, 2000009, 2000017, 2000018, 2000020, 2000021, 2000026, 2000030,

2000032, 2000033, 2000035, 2000036, 2000038, 2000040, 2000041, 2000042, 2000043,

2000045, 2000050, 2000052, 2000053, 2000057, 2000063, 2000064, 2000066, 2000067,

2000068, 2000072, 2000073, 2000075, 2000076, 2000079, 2000083, 2000084, 2000091,

2000095, 2000096, 2000099, 2000100, 2000102, 2000107, 2000124, 2000128, 2000130,

2000138, 2000139, 2000142, 2000145, 2000153, 2000154, 2000160, 2000165, 2000167,

2000171, 2000172, 2000173, 2000174, 2000177, 2000178, 2000184, 2000189, 2000194,

2000197, 2000198, 2000201, 2000206, 2000210, 2000215, 2000223, 2000225, 2000229,

2000230, 2000231, 2000232, 2000235, 2000236, 2000239, 2000240, 2000242, 2000244,

2000245, 2000246, 2000248, 2000250, 2000251, 2000254, 2000255, 2000259, 2000263,

2000270, 2000271, 2000275, 2040001, 2040002,



3RD DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000004, 2000012, 2000014, 2000023, 2000024, 2000044, 2000046,

2000056, 2000058, 2000059, 2000060, 2000061, 2000069, 2000077, 2000092, 2000093,

2000097, 2000103, 2000112, 2000117, 2000121, 2000123, 2000126, 2000141, 2000143,

2000147, 2000149, 2000183, 2000187, 2000191, 2000192, 2000212, 2000220, 2000221,

2000222, 2000226, 2000237, 2000238, 2000253, 2000260, 2000265, 2000266, 2000267,

2000273, 2000274,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 385



ROLLCODE:13017 KISAN HIGH SCHOOL SINGHARI POKHARIA, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000002, 2000003, 2000004, 2000005, 2000007, 2000010, 2000014, 2000021, 2000028,

2000036, 2000040, 2000042, 2000053, 2000057, 2000059, 2000065, 2000071, 2000073,

2000074, 2000078, 2000080, 2000082, 2000083, 2000098, 2000099, 2000103, 2000104,

2000106, 2000110, 2000114, 2000118, 2000119, 2000120, 2000122, 2000127, 2000132,

2000134, 2000135, 2000144, 2000145, 2000148, 2000153, 2000161, 2000162, 2000165,

2000170, 2000171, 2000173, 2000174, 2000176, 2000177, 2000181, 2000183, 2000189,



2ND DIVISION

---------------



2000009, 2000011, 2000012, 2000015, 2000019, 2000024, 2000026, 2000030, 2000031,

2000032, 2000035, 2000039, 2000045, 2000049, 2000054, 2000055, 2000056, 2000058,

2000060, 2000061, 2000063, 2000066, 2000068, 2000072, 2000077, 2000079, 2000081,

2000084, 2000085, 2000086, 2000088, 2000089, 2000090, 2000093, 2000094, 2000095,

2000097, 2000100, 2000101, 2000102, 2000105, 2000107, 2000108, 2000112, 2000113,

2000116, 2000123, 2000124, 2000126, 2000129, 2000131, 2000133, 2000136, 2000139,

2000141, 2000146, 2000147, 2000150, 2000151, 2000152, 2000154, 2000156, 2000157,

2000159, 2000163, 2000166, 2000169, 2000172, 2000175, 2000178, 2000179, 2000182,

2000187, 2000188, 2000190, 2000191,



3RD DIVISION

---------------



2000018, 2000020, 2000022, 2000023, 2000037, 2000050, 2000062, 2000069, 2000076,

2000087, 2000109, 2000111, 2000117, 2000130, 2000140, 2000149, 2000155, 2000167,

2000185,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 386



ROLLCODE:13018 PROJECT GIRLS H/S GHANIFULSARA, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000012, 2000019, 2000024, 2000030, 2000031, 2000041, 2000059, 2000063, 2000065,

2000068, 2000070, 2000072, 2000109,



2ND DIVISION

---------------



2000002, 2000006, 2000007, 2000008, 2000011, 2000017, 2000018, 2000021, 2000022,

2000025, 2000027, 2000028, 2000032, 2000040, 2000045, 2000046, 2000048, 2000058,

2000062, 2000064, 2000067, 2000069, 2000076, 2000078, 2000082, 2000083, 2000084,

2000086, 2000087, 2000088, 2000090, 2000091, 2000094, 2000095, 2000096, 2000099,

2000100, 2000101, 2000104, 2000106, 2000107, 2000108, 2000110, 2000112,



3RD DIVISION

---------------



2000001, 2000005, 2000029, 2000042, 2000047, 2000049, 2000051, 2000055, 2000071,

2000073, 2000074, 2000075, 2000077, 2000079, 2000089, 2000092, 2000097, 2000111,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 387



ROLLCODE:13019 HIGH SCHOOL TULSIA, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000003, 2000010, 2000014, 2000015, 2000018, 2000019, 2000021, 2000033, 2000034,

2000045, 2000050, 2000072, 2000074, 2000076, 2000079, 2000082, 2000085, 2000090,

2000093, 2000098, 2000102, 2000110, 2000119, 2000122, 2000123, 2000131, 2000140,

2000144, 2000146, 2000148, 2000154, 2000155, 2000156, 2000158, 2000159, 2000163,

2000171, 2000173, 2000175, 2000176, 2000178, 2000181, 2000189, 2000193, 2000199,

2000203, 2000207, 2000215, 2000219, 2000220, 2000223, 2000225, 2000233, 2000239,

2000240, 2000241, 2000242, 2000247, 2000253, 2000256, 2000270, 2000287,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000005, 2000012, 2000013, 2000016, 2000020, 2000024, 2000029,

2000035, 2000037, 2000039, 2000041, 2000042, 2000043, 2000044, 2000046, 2000047,

2000048, 2000049, 2000054, 2000056, 2000059, 2000062, 2000063, 2000064, 2000065,

2000066, 2000068, 2000069, 2000073, 2000075, 2000077, 2000086, 2000092, 2000096,

2000097, 2000099, 2000103, 2000105, 2000106, 2000109, 2000112, 2000113, 2000114,

2000115, 2000116, 2000121, 2000124, 2000126, 2000129, 2000130, 2000136, 2000137,

2000138, 2000141, 2000142, 2000143, 2000145, 2000149, 2000152, 2000153, 2000157,

2000160, 2000164, 2000165, 2000166, 2000168, 2000169, 2000170, 2000172, 2000180,

2000182, 2000184, 2000185, 2000187, 2000188, 2000192, 2000194, 2000195, 2000197,

2000200, 2000201, 2000202, 2000206, 2000208, 2000209, 2000210, 2000212, 2000213,

2000214, 2000216, 2000217, 2000218, 2000221, 2000222, 2000224, 2000226, 2000231,

2000232, 2000234, 2000238, 2000243, 2000244, 2000245, 2000246, 2000248, 2000250,

2000251, 2000252, 2000255, 2000257, 2000260, 2000261, 2000262, 2000263, 2000266,

2000267, 2000268, 2000275, 2000276, 2000277, 2000284, 2000285, 2000286,



3RD DIVISION

---------------



2000007, 2000008, 2000017, 2000025, 2000028, 2000032, 2000036, 2000051, 2000053,

2000057, 2000058, 2000060, 2000071, 2000078, 2000084, 2000089, 2000094, 2000100,

2000107, 2000118, 2000127, 2000139, 2000147, 2000151, 2000167, 2000183, 2000186,

2000211, 2000227, 2000228, 2000229, 2000230, 2000236, 2000237, 2000258, 2000259,

2000264, 2000265, 2000269, 2000271, 2000272, 2000273, 2000274, 2000278, 2000279,

2000281, 2000283,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 388



ROLLCODE:13020 HIGH SCHOOL BISHANPUR, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000005, 2000010, 2000029, 2000037, 2000042, 2000043, 2000048,

2000053, 2000057, 2000066, 2000068, 2000088, 2000090, 2000096, 2000104, 2000111,

2000116, 2000121, 2000122, 2000123, 2000129, 2000134, 2000135, 2000137, 2000138,

2000139, 2000153, 2000157, 2000161, 2000162, 2000164, 2000169, 2000177, 2000181,

2000189, 2000190, 2000200, 2000201, 2000202, 2000206, 2000207, 2000208, 2000209,

2000210, 2000213, 2000218, 2000219, 2000230, 2000232, 2000233, 2000234, 2000242,

2000245, 2000246, 2000247, 2000249, 2000252, 2000254, 2000257, 2000264, 2000270,



2ND DIVISION

---------------



2000003, 2000009, 2000013, 2000015, 2000020, 2000022, 2000031, 2000034, 2000045,

2000046, 2000052, 2000055, 2000056, 2000058, 2000059, 2000060, 2000062, 2000063,

2000071, 2000073, 2000076, 2000078, 2000080, 2000081, 2000085, 2000089, 2000093,

2000097, 2000098, 2000103, 2000105, 2000113, 2000114, 2000120, 2000124, 2000125,

2000130, 2000131, 2000136, 2000141, 2000145, 2000146, 2000149, 2000152, 2000154,

2000156, 2000159, 2000167, 2000178, 2000179, 2000182, 2000184, 2000191, 2000192,

2000193, 2000198, 2000199, 2000204, 2000205, 2000211, 2000214, 2000215, 2000216,

2000217, 2000220, 2000224, 2000225, 2000229, 2000235, 2000237, 2000241, 2000244,

2000248, 2000253, 2000259, 2000260, 2000262, 2000265, 2000266, 2000267, 2000269,

2000273,



3RD DIVISION

---------------



2000026, 2000027, 2000028, 2000032, 2000035, 2000040, 2000041, 2000044, 2000050,

2000054, 2000064, 2000069, 2000084, 2000086, 2000087, 2000092, 2000094, 2000095,

2000109, 2000115, 2000118, 2000126, 2000140, 2000160, 2000166, 2000170, 2000180,

2000183, 2000203, 2000212, 2000223, 2000226, 2000236, 2000238, 2000256, 2000258,

2000263, 2000268, 2000276,



INCOMPLETE

---------------



2000074,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 389



ROLLCODE:13021 S S HIGH SCHOOL BIBI GANJ, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000001, 2000005, 2000008, 2000022, 2000032, 2000036, 2000052, 2000061, 2000081,

2000083, 2000095, 2000098, 2000105, 2000107, 2000110, 2000114, 2000119, 2000124,

2000128, 2000143, 2000146, 2000147, 2000149, 2000150, 2000159, 2000160, 2000161,



2ND DIVISION

---------------



2000002, 2000004, 2000007, 2000009, 2000010, 2000011, 2000013, 2000014, 2000015,

2000017, 2000018, 2000025, 2000026, 2000027, 2000029, 2000030, 2000035, 2000037,

2000038, 2000039, 2000040, 2000043, 2000045, 2000047, 2000049, 2000050, 2000051,

2000053, 2000055, 2000056, 2000059, 2000062, 2000065, 2000066, 2000068, 2000072,

2000073, 2000074, 2000075, 2000078, 2000080, 2000086, 2000088, 2000090, 2000092,

2000096, 2000100, 2000101, 2000102, 2000103, 2000108, 2000118, 2000120, 2000121,

2000123, 2000125, 2000126, 2000127, 2000129, 2000130, 2000131, 2000133, 2000135,

2000136, 2000137, 2000139, 2000140, 2000142, 2000144, 2000145, 2000148, 2000152,

2000156,



3RD DIVISION

---------------



2000006, 2000012, 2000016, 2000021, 2000034, 2000041, 2000044, 2000054, 2000060,

2000079, 2000082, 2000084, 2000085, 2000087, 2000093, 2000097, 2000106, 2000109,

2000112, 2000113, 2000116, 2000122, 2000138, 2000141, 2000151, 2000153, 2000154,

2000157, 2000162,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 390



ROLLCODE:13022 GOVT S C RESI H/S KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000005, 2000006, 2000007, 2000010, 2000012, 2000019, 2000020, 2000021, 2000022,

2000023, 2000028, 2000029, 2000030,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000003, 2000004, 2000008, 2000009, 2000014, 2000015, 2000016,

2000026, 2000027,



3RD DIVISION

---------------



2000024,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 391



ROLLCODE:13023 PROJECT GIRLS H/S BAHADURGANJ, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000006, 2000007, 2000009, 2000010, 2000011, 2000021, 2000023, 2000032, 2000045,

2000051, 2000053, 2000055, 2000059, 2000064, 2000067, 2000069, 2000070, 2000079,

2000080, 2000087, 2000099, 2000101, 2000107, 2000108, 2000110, 2000118, 2000119,

2000122, 2000123, 2000128, 2000129, 2000130, 2000133, 2000135, 2000141, 2000142,

2000147, 2000155, 2000162, 2000164, 2000172, 2000174, 2000175, 2000176, 2000182,

2000183, 2000184, 2000203, 2000204, 2000206, 2000207, 2000210, 2000223, 2000224,

2000227, 2000228, 2000230, 2000241, 2000242, 2000251, 2000266, 2000267, 2000271,

2000283, 2000284, 2000286,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000013, 2000014, 2000015, 2000017, 2000019, 2000020, 2000022,

2000024, 2000030, 2000031, 2000033, 2000034, 2000035, 2000039, 2000040, 2000041,

2000050, 2000056, 2000061, 2000063, 2000068, 2000072, 2000081, 2000082, 2000083,

2000088, 2000089, 2000090, 2000091, 2000093, 2000095, 2000096, 2000097, 2000098,

2000100, 2000104, 2000106, 2000111, 2000117, 2000120, 2000121, 2000124, 2000125,

2000126, 2000131, 2000132, 2000134, 2000136, 2000139, 2000140, 2000145, 2000151,

2000153, 2000154, 2000156, 2000157, 2000158, 2000159, 2000160, 2000161, 2000163,

2000168, 2000169, 2000170, 2000171, 2000177, 2000179, 2000181, 2000187, 2000189,

2000190, 2000191, 2000196, 2000198, 2000199, 2000208, 2000213, 2000216, 2000217,

2000218, 2000219, 2000220, 2000222, 2000225, 2000229, 2000234, 2000238, 2000243,

2000246, 2000247, 2000252, 2000253, 2000254, 2000255, 2000257, 2000260, 2000262,

2000269, 2000270, 2000275, 2000276, 2000278, 2000280, 2000282, 2000285, 2000289,



3RD DIVISION

---------------



2000005, 2000018, 2000025, 2000028, 2000042, 2000043, 2000044, 2000058, 2000060,

2000071, 2000076, 2000084, 2000102, 2000105, 2000112, 2000113, 2000114, 2000115,

2000127, 2000137, 2000138, 2000152, 2000165, 2000180, 2000185, 2000188, 2000192,

2000193, 2000195, 2000200, 2000201, 2000202, 2000212, 2000231, 2000232, 2000235,

2000240, 2000249, 2000258, 2000263, 2000265, 2000268, 2000273, 2000277,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 392



ROLLCODE:13024 PROJECT GIRLS HIGH SCHOOL TULSIA, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000003, 2000018, 2000029,



2ND DIVISION

---------------



2000002, 2000006, 2000007, 2000009, 2000011, 2000020, 2000022, 2000027, 2000031,



3RD DIVISION

---------------



2000001, 2000005, 2000012, 2000013, 2000014, 2000016, 2000019, 2000021, 2000023,

2000030,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 393



ROLLCODE:13025 PROJ KANYA HIGH SCHOOL POTHIA, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000003, 2000011, 2000034, 2000035, 2000036, 2000041, 2000042, 2000057, 2000060,

2000063, 2000074, 2000089, 2000092, 2000093, 2000100, 2000106, 2000107, 2000117,

2000124, 2000153, 2000155, 2000156, 2000163, 2000168, 2000189, 2000197, 2000201,



2ND DIVISION

---------------



2000007, 2000008, 2000010, 2000015, 2000016, 2000018, 2000020, 2000022, 2000023,

2000024, 2000026, 2000028, 2000029, 2000032, 2000038, 2000039, 2000040, 2000045,

2000047, 2000055, 2000058, 2000064, 2000066, 2000068, 2000072, 2000075, 2000077,

2000079, 2000080, 2000081, 2000088, 2000090, 2000091, 2000097, 2000099, 2000104,

2000105, 2000114, 2000115, 2000118, 2000122, 2000123, 2000128, 2000129, 2000133,

2000136, 2000137, 2000138, 2000142, 2000147, 2000148, 2000149, 2000151, 2000152,

2000157, 2000158, 2000164, 2000171, 2000174, 2000177, 2000178, 2000179, 2000181,

2000183, 2000184, 2000185, 2000187, 2000188, 2000192, 2000195, 2000204, 2000205,

2000206,



3RD DIVISION

---------------



2000002, 2000005, 2000009, 2000012, 2000014, 2000037, 2000043, 2000044, 2000046,

2000050, 2000051, 2000052, 2000054, 2000056, 2000061, 2000062, 2000067, 2000070,

2000073, 2000076, 2000078, 2000083, 2000084, 2000085, 2000086, 2000087, 2000094,

2000096, 2000101, 2000102, 2000103, 2000108, 2000109, 2000112, 2000116, 2000120,

2000125, 2000127, 2000130, 2000131, 2000132, 2000134, 2000144, 2000145, 2000146,

2000154, 2000169, 2000170, 2000176, 2000190, 2000191, 2000196, 2000200, 2000202,

2000203,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 394



ROLLCODE:13026 PROJ KISHAN BALIKA HIGH SCHOOL SONTHA, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000002, 2000008, 2000009, 2000013, 2000034, 2000035, 2000043, 2000049, 2000058,

2000059, 2000061, 2000062, 2000070, 2000097, 2000111, 2000112, 2000114, 2000123,

2000134, 2000142, 2000143, 2000147, 2000155, 2000156, 2000158, 2000159, 2000163,

2000174, 2000186, 2000188,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000003, 2000004, 2000005, 2000014, 2000017, 2000018, 2000019, 2000020,

2000021, 2000022, 2000028, 2000029, 2000030, 2000031, 2000033, 2000036, 2000040,

2000045, 2000052, 2000056, 2000060, 2000065, 2000066, 2000067, 2000068, 2000069,

2000071, 2000073, 2000076, 2000082, 2000083, 2000084, 2000086, 2000087, 2000091,

2000098, 2000100, 2000101, 2000102, 2000103, 2000104, 2000105, 2000108, 2000109,

2000110, 2000113, 2000117, 2000124, 2000128, 2000130, 2000136, 2000137, 2000138,

2000139, 2000141, 2000144, 2000145, 2000149, 2000150, 2000151, 2000153, 2000154,

2000157, 2000161, 2000165, 2000167, 2000168, 2000175, 2000180, 2000181, 2000184,

2000187,



3RD DIVISION

---------------



2000007, 2000025, 2000026, 2000037, 2000038, 2000039, 2000041, 2000046, 2000050,

2000064, 2000075, 2000078, 2000079, 2000081, 2000088, 2000089, 2000092, 2000093,

2000095, 2000099, 2000106, 2000115, 2000116, 2000119, 2000120, 2000121, 2000122,

2000131, 2000132, 2000133, 2000152, 2000166, 2000170, 2000178, 2000185,



EXPELLED

---------------



2000024,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 395



ROLLCODE:13301 U M S HARIVASA DURGAPUR BANGAMA BAHADURGANJ, KISHA 13-KISHANGANJ

NGANJ

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000002, 2000008, 2000018, 2000022, 2000026, 2000033, 2000037, 2000048, 2000067,

2000069, 2000070, 2000071, 2000082, 2000085, 2000087, 2000088, 2000092,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000005, 2000007, 2000010, 2000013, 2000014, 2000017, 2000021, 2000023,

2000024, 2000027, 2000035, 2000040, 2000041, 2000042, 2000043, 2000044, 2000045,

2000046, 2000047, 2000049, 2000051, 2000053, 2000054, 2000055, 2000056, 2000057,

2000058, 2000061, 2000063, 2000064, 2000068, 2000074, 2000075, 2000076, 2000078,

2000079, 2000080, 2000081, 2000086, 2000089, 2000093, 2000094,



3RD DIVISION

---------------



2000003, 2000004, 2000006, 2000009, 2000011, 2000012, 2000016, 2000019, 2000028,

2000030, 2000031, 2000032, 2000039, 2000062, 2000065, 2000072, 2000077, 2000091,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 396



ROLLCODE:13302 U M S HARIPOKHR KRANTIGACH GORUKHAL POTHIYA, KISHA 13-KISHANGANJ

NGANJ

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000036,



2ND DIVISION

---------------



2000002, 2000003, 2000004, 2000007, 2000008, 2000012, 2000015, 2000016, 2000020,

2000021, 2000024, 2000025, 2000034, 2000037, 2000042, 2000044,



3RD DIVISION

---------------



2000001, 2000009, 2000013, 2000031, 2000038, 2000045,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 397



ROLLCODE:13303 UTKRAMIT M S DHANPURA DERAMARI KOCHDHAMAN, KISHANG 13-KISHANGANJ

ANJ

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000009, 2000018, 2000025, 2000032, 2000037, 2000042, 2000049, 2000057, 2000071,

2000088, 2000090, 2000091, 2000096, 2000098, 2000100, 2000101, 2000102, 2000104,

2000107, 2000108, 2000109, 2000110, 2000113, 2000116, 2000119, 2000124, 2000125,

2000126, 2000127, 2000128, 2000130, 2000131, 2000137, 2000140, 2000144, 2000151,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000003, 2000012, 2000014, 2000016, 2000017, 2000019, 2000021,

2000022, 2000023, 2000024, 2000027, 2000030, 2000034, 2000039, 2000041, 2000052,

2000054, 2000055, 2000058, 2000060, 2000062, 2000064, 2000065, 2000066, 2000069,

2000075, 2000076, 2000078, 2000079, 2000080, 2000082, 2000083, 2000084, 2000087,

2000093, 2000103, 2000105, 2000111, 2000112, 2000115, 2000120, 2000129, 2000132,

2000134, 2000135, 2000136, 2000138, 2000142, 2000143, 2000145, 2000146, 2000147,

2000149,



3RD DIVISION

---------------



2000004, 2000028, 2000043, 2000046, 2000059, 2000067, 2000068, 2000072, 2000085,

2000086, 2000092, 2000097, 2000117,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 398



ROLLCODE:13304 UTKRAMIT M S HARWADANGA DIGHALBANK, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000005, 2000016, 2000022, 2000029, 2000041, 2000053, 2000060, 2000064, 2000069,

2000072, 2000078, 2000082, 2000087, 2000094, 2000110, 2000111,



2ND DIVISION

---------------



2000006, 2000009, 2000011, 2000012, 2000017, 2000019, 2000021, 2000031, 2000037,

2000040, 2000043, 2000048, 2000052, 2000057, 2000059, 2000063, 2000066, 2000068,

2000071, 2000077, 2000081, 2000084, 2000085, 2000088, 2000089, 2000092, 2000095,

2000099, 2000103, 2000105, 2000106, 2000109,



3RD DIVISION

---------------



2000002, 2000008, 2000020, 2000033, 2000035, 2000039, 2000042, 2000047, 2000056,

2000062, 2000067, 2000070, 2000073, 2000075, 2000076, 2000080, 2000083, 2000086,

2000096, 2000098, 2000108,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 399



ROLLCODE:13305 UTKRAMIT M S JANGALIBHITA PATHRIYA THAKURGANJ, KIS 13-KISHANGANJ

HANGANJ

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000004, 2000005, 2000007, 2000009, 2000018, 2000021, 2000026, 2000027, 2000032,

2000035, 2000038, 2000043,



2ND DIVISION

---------------



2000003, 2000013, 2000015, 2000019, 2000028, 2000030, 2000033, 2000034, 2000039,

2000040, 2000041, 2000042, 2000044, 2000045, 2000046, 2000047,



3RD DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000011, 2000025, 2000031, 2000036,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 400



ROLLCODE:13306 U H S CHAKLA GHAT, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000003, 2000007, 2000025, 2000032, 2000043, 2000052, 2000055, 2000062, 2000069,

2000070, 2000075, 2000083, 2000087, 2000089, 2000094, 2000095, 2000096, 2000098,

2000102, 2000104, 2000105, 2000108, 2000112, 2000114, 2000115, 2000124, 2000126,

2000127, 2000128, 2000129, 2000130, 2000131, 2000132, 2000133, 2000134, 2000135,

2000136, 2000139, 2000140, 2000141, 2000142, 2000147, 2000148, 2000151, 2000154,

2000164, 2000175, 2000179, 2000180,



2ND DIVISION

---------------



2000002, 2000005, 2000006, 2000009, 2000018, 2000022, 2000023, 2000024, 2000027,

2000028, 2000031, 2000034, 2000041, 2000044, 2000047, 2000049, 2000053, 2000057,

2000058, 2000059, 2000060, 2000063, 2000067, 2000078, 2000079, 2000082, 2000084,

2000085, 2000086, 2000090, 2000091, 2000093, 2000097, 2000101, 2000107, 2000113,

2000116, 2000121, 2000122, 2000137, 2000146, 2000152, 2000153, 2000158, 2000159,

2000163, 2000169, 2000171, 2000176, 2000178,



3RD DIVISION

---------------



2000010, 2000020, 2000033, 2000036, 2000042, 2000054, 2000065, 2000066, 2000092,

2000103, 2000106, 2000117, 2000125, 2000162, 2000166, 2000168, 2000170, 2000182,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 401



ROLLCODE:13307 U H S MAHIN GAON KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000013, 2000016, 2000019, 2000028, 2000030, 2000032, 2000038, 2000040, 2000046,

2000048, 2000057, 2000059, 2000074, 2000080,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000003, 2000009, 2000014, 2000022, 2000023, 2000025, 2000027,

2000031, 2000050, 2000051, 2000058, 2000062, 2000069, 2000070, 2000073,



3RD DIVISION

---------------



2000007, 2000008, 2000010, 2000011, 2000012, 2000015, 2000018, 2000021, 2000029,

2000034, 2000036, 2000042, 2000052, 2000053, 2000055, 2000056, 2000061, 2000065,

2000066, 2000071, 2000075,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 402



ROLLCODE:13308 M S GACHHIBARA, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000011, 2000016, 2000034, 2000045, 2000053, 2000059, 2000073, 2000081, 2000082,

2000083, 2000090, 2000092, 2000110, 2000113, 2000119, 2000120, 2000122, 2000124,

2000127, 2000132, 2000133, 2000136,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000009, 2000013, 2000014, 2000015, 2000025, 2000028, 2000044, 2000046,

2000047, 2000048, 2000052, 2000062, 2000063, 2000064, 2000068, 2000069, 2000070,

2000072, 2000077, 2000078, 2000079, 2000085, 2000087, 2000088, 2000089, 2000091,

2000094, 2000095, 2000097, 2000099, 2000101, 2000102, 2000104, 2000105, 2000111,

2000112, 2000114, 2000117, 2000118, 2000121, 2000128, 2000131, 2000135, 2000137,

2000142, 2000143, 2000145,



3RD DIVISION

---------------



2000005, 2000006, 2000019, 2000020, 2000023, 2000024, 2000029, 2000032, 2000035,

2000039, 2000041, 2000050, 2000051, 2000054, 2000055, 2000093, 2000108, 2000126,

2000129, 2000130, 2000138, 2000140,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 403



ROLLCODE:13309 UTTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL BELWA KASHIPUR, KISHANG 13-KISHANGANJ

ANJ

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000005, 2000006, 2000015, 2000026, 2000031, 2000035, 2000041, 2000042, 2000044,

2000046, 2000055, 2000061, 2000065, 2000066, 2000080, 2000082, 2000084, 2000088,

2000089, 2000095, 2000096, 2000104, 2000106,



2ND DIVISION

---------------



2000004, 2000025, 2000030, 2000034, 2000036, 2000039, 2000040, 2000043, 2000045,

2000047, 2000049, 2000050, 2000051, 2000052, 2000053, 2000054, 2000056, 2000058,

2000060, 2000063, 2000064, 2000067, 2000069, 2000070, 2000071, 2000073, 2000074,

2000075, 2000078, 2000083, 2000085, 2000086, 2000093, 2000094, 2000097, 2000098,

2000099, 2000102, 2000103, 2000105, 2000110, 2000111,



3RD DIVISION

---------------



2000012, 2000018, 2000020, 2000021, 2000023, 2000029, 2000032, 2000038, 2000048,

2000062, 2000077, 2000079, 2000087, 2000100, 2000101, 2000108,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 404



ROLLCODE:13310 M S KATHALBARI DIGHALBAIK, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000004, 2000009, 2000010, 2000012, 2000015, 2000020, 2000035, 2000038, 2000039,

2000045, 2000046, 2000047, 2000051, 2000053, 2000057, 2000060, 2000064, 2000065,

2000069,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000006, 2000017, 2000019, 2000021, 2000023, 2000026, 2000027,

2000028, 2000029, 2000032, 2000033, 2000036, 2000037, 2000040, 2000042, 2000043,

2000048, 2000049, 2000050, 2000054, 2000055, 2000056, 2000058, 2000059, 2000061,

2000062, 2000063, 2000066, 2000067, 2000070, 2000074,



3RD DIVISION

---------------



2000003, 2000008, 2000018, 2000022, 2000024, 2000034, 2000052, 2000071, 2000075,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 405



ROLLCODE:13311 M S SINGHIMARI DIGHALBAIK, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000003, 2000005, 2000016, 2000017, 2000045, 2000052, 2000054, 2000060, 2000061,

2000063, 2000064, 2000069, 2000071, 2000079, 2000085, 2000087, 2000093, 2000095,

2000096,



2ND DIVISION

---------------



2000019, 2000023, 2000029, 2000036, 2000038, 2000047, 2000048, 2000049, 2000050,

2000051, 2000055, 2000056, 2000057, 2000059, 2000062, 2000067, 2000068, 2000072,

2000074, 2000075, 2000078, 2000080, 2000091,



3RD DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000004, 2000007, 2000008, 2000009, 2000010, 2000013, 2000015,

2000021, 2000022, 2000030, 2000033, 2000037, 2000041, 2000053, 2000070, 2000073,

2000088, 2000090, 2000094,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 406



ROLLCODE:13312 M S BAIGNA, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000007, 2000008, 2000015, 2000016, 2000017, 2000023, 2000024, 2000025, 2000027,

2000032, 2000040,



2ND DIVISION

---------------



2000004, 2000005, 2000011, 2000012, 2000021, 2000028, 2000036, 2000037,



3RD DIVISION

---------------



2000006, 2000010, 2000014, 2000019, 2000022, 2000030, 2000034, 2000035, 2000038,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 407



ROLLCODE:13313 M S LOHAGARA, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000004, 2000005, 2000009, 2000010, 2000014, 2000016, 2000023, 2000026, 2000034,

2000038, 2000039, 2000040, 2000042, 2000044, 2000056, 2000059, 2000069, 2000085,

2000088, 2000090, 2000091, 2000098, 2000100, 2000121, 2000126, 2000132,



2ND DIVISION

---------------



2000006, 2000013, 2000018, 2000027, 2000028, 2000030, 2000031, 2000035, 2000036,

2000043, 2000045, 2000046, 2000047, 2000051, 2000053, 2000054, 2000061, 2000064,

2000065, 2000071, 2000073, 2000078, 2000084, 2000087, 2000089, 2000092, 2000093,

2000096, 2000097, 2000099, 2000102, 2000106, 2000108, 2000115, 2000117, 2000120,

2000122, 2000128, 2000130, 2000131, 2000133,



3RD DIVISION

---------------



2000001, 2000007, 2000019, 2000025, 2000029, 2000037, 2000041, 2000057, 2000072,

2000076, 2000083, 2000103, 2000116, 2000123, 2000125, 2000129,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 408



ROLLCODE:13314 M S SUHIYA RAHMATPUR, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000033, 2000038, 2000041, 2000042, 2000043, 2000044, 2000048, 2000053, 2000058,

2000059,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000003, 2000004, 2000005, 2000007, 2000008, 2000009, 2000014,

2000015, 2000018, 2000021, 2000022, 2000025, 2000029, 2000030, 2000031, 2000034,

2000036, 2000037, 2000039, 2000045, 2000046, 2000047, 2000049, 2000052, 2000054,

2000055, 2000057, 2000061,



3RD DIVISION

---------------



2000006, 2000011, 2000012, 2000016, 2000017, 2000023, 2000024, 2000032, 2000040,

2000051, 2000060,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 409



ROLLCODE:13315 M S BELUGARDH, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000004, 2000013, 2000020, 2000033, 2000038, 2000046, 2000047, 2000051, 2000052,

2000054, 2000058, 2000064, 2000069, 2000073, 2000074, 2000079, 2000081, 2000083,

2000085, 2000087, 2000100,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000006, 2000007, 2000008, 2000009, 2000010, 2000012, 2000015, 2000019,

2000021, 2000022, 2000023, 2000026, 2000028, 2000029, 2000032, 2000034, 2000037,

2000039, 2000042, 2000049, 2000050, 2000055, 2000057, 2000059, 2000060, 2000061,

2000062, 2000063, 2000065, 2000071, 2000072, 2000076, 2000078, 2000080, 2000086,

2000088, 2000089, 2000090, 2000091, 2000092, 2000094, 2000095, 2000096, 2000097,

2000098,



3RD DIVISION

---------------



2000002, 2000003, 2000005, 2000011, 2000016, 2000017, 2000024, 2000027, 2000035,

2000040, 2000041, 2000048, 2000056, 2000077, 2000093, 2000099,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 410



ROLLCODE:13316 M S KAMATI, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000003, 2000004, 2000006, 2000007, 2000022, 2000035, 2000039, 2000041, 2000042,

2000044, 2000045, 2000052, 2000053, 2000054, 2000055,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000009, 2000010, 2000015, 2000020, 2000023, 2000024, 2000025, 2000026,

2000027, 2000028, 2000030, 2000031, 2000032, 2000033, 2000034, 2000037, 2000046,

2000049, 2000050, 2000051,



3RD DIVISION

---------------



2000005, 2000011, 2000012, 2000013, 2000014, 2000018, 2000019, 2000021, 2000029,

2000057,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 411



ROLLCODE:13317 M S BAIRIA, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000002, 2000036,



2ND DIVISION

---------------



2000003, 2000004, 2000008, 2000011, 2000018, 2000019, 2000021, 2000024, 2000025,

2000027, 2000029, 2000030, 2000031, 2000035, 2000037, 2000039, 2000041,



3RD DIVISION

---------------



2000006, 2000010, 2000014, 2000015, 2000016, 2000020, 2000022, 2000026, 2000033,

2000038, 2000040, 2000042, 2000043,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 412



ROLLCODE:13318 M S JARHULIA, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000007, 2000008, 2000013, 2000034, 2000047, 2000050, 2000056, 2000058, 2000061,

2000067, 2000068, 2000070, 2000073, 2000074, 2000077, 2000078, 2000079, 2000081,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000009, 2000012, 2000018, 2000021, 2000024, 2000028, 2000031,

2000035, 2000037, 2000041, 2000045, 2000046, 2000049, 2000051, 2000052, 2000055,

2000059, 2000062, 2000063, 2000069, 2000072, 2000076,



3RD DIVISION

---------------



2000003, 2000004, 2000005, 2000014, 2000016, 2000019, 2000023, 2000025, 2000026,

2000027, 2000029, 2000030, 2000039, 2000040, 2000042, 2000043, 2000044, 2000053,

2000054, 2000060, 2000064, 2000065, 2000066, 2000071, 2000075,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 413



ROLLCODE:13319 M S KADHAILI, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000007, 2000013, 2000015, 2000017, 2000031, 2000053, 2000054, 2000055, 2000056,

2000057, 2000058, 2000060, 2000061, 2000062, 2000063,



2ND DIVISION

---------------



2000002, 2000003, 2000006, 2000010, 2000011, 2000019, 2000021, 2000023, 2000026,

2000027, 2000030, 2000033, 2000034, 2000036, 2000037, 2000039, 2000040, 2000041,

2000042, 2000045, 2000046, 2000048, 2000049, 2000050, 2000051, 2000059, 2000064,



3RD DIVISION

---------------



2000001, 2000004, 2000008, 2000025, 2000028, 2000032, 2000035, 2000038, 2000043,

2000044, 2000047, 2000052,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 414



ROLLCODE:13320 M S DESHIYATOLI, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000004, 2000010, 2000021, 2000022, 2000033, 2000066, 2000067, 2000075, 2000077,

2000087, 2000088, 2000089, 2000090, 2000095, 2000099, 2000100, 2000102, 2000103,

2000109, 2000110, 2000115,



2ND DIVISION

---------------



2000002, 2000003, 2000005, 2000006, 2000007, 2000009, 2000011, 2000012, 2000016,

2000017, 2000018, 2000019, 2000020, 2000023, 2000027, 2000028, 2000029, 2000030,

2000032, 2000034, 2000035, 2000036, 2000038, 2000041, 2000043, 2000044, 2000045,

2000048, 2000049, 2000051, 2000056, 2000058, 2000060, 2000061, 2000062, 2000063,

2000064, 2000068, 2000072, 2000073, 2000078, 2000079, 2000082, 2000083, 2000084,

2000086, 2000091, 2000093, 2000094, 2000096, 2000097, 2000101, 2000105, 2000111,



3RD DIVISION

---------------



2000001, 2000008, 2000013, 2000014, 2000015, 2000024, 2000026, 2000031, 2000052,

2000055, 2000057, 2000059, 2000065, 2000069, 2000070, 2000071, 2000080, 2000081,

2000092, 2000104, 2000113,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 415



ROLLCODE:13321 M S KATHALBARI BAHADUGANJ, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000001, 2000007, 2000010, 2000016, 2000027, 2000033, 2000046, 2000048, 2000059,

2000073, 2000074,



2ND DIVISION

---------------



2000003, 2000009, 2000011, 2000015, 2000018, 2000021, 2000022, 2000023, 2000024,

2000025, 2000026, 2000028, 2000031, 2000035, 2000036, 2000038, 2000039, 2000041,

2000042, 2000044, 2000045, 2000047, 2000049, 2000051, 2000052, 2000053, 2000057,

2000060, 2000061, 2000062, 2000064, 2000067, 2000068, 2000069, 2000070, 2000075,

2000076, 2000077, 2000078, 2000079, 2000080, 2000084,



3RD DIVISION

---------------



2000004, 2000005, 2000006, 2000012, 2000013, 2000014, 2000017, 2000019, 2000029,

2000030, 2000040, 2000050, 2000056, 2000058, 2000063, 2000066, 2000072, 2000081,

2000085,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 416



ROLLCODE:13322 M S MAHESHBATHNA, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000003, 2000007,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000005, 2000009,



3RD DIVISION

---------------



2000006,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 417



ROLLCODE:13323 M S DHANPAT GANJ, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000016, 2000020, 2000042, 2000043, 2000044, 2000054, 2000061, 2000062, 2000064,

2000067, 2000074, 2000075, 2000077, 2000080, 2000081, 2000082, 2000083, 2000086,

2000091, 2000094, 2000096, 2000097, 2000098, 2000103, 2000105, 2000106, 2000109,

2000115, 2000116, 2000122, 2000127,



2ND DIVISION

---------------



2000008, 2000010, 2000012, 2000015, 2000018, 2000019, 2000021, 2000025, 2000028,

2000029, 2000033, 2000038, 2000045, 2000046, 2000048, 2000049, 2000050, 2000051,

2000056, 2000057, 2000058, 2000059, 2000063, 2000065, 2000069, 2000071, 2000072,

2000073, 2000076, 2000078, 2000079, 2000087, 2000088, 2000092, 2000095, 2000099,

2000100, 2000102, 2000104, 2000108, 2000110, 2000111, 2000112, 2000113, 2000117,

2000118, 2000123, 2000124, 2000125,



3RD DIVISION

---------------



2000003, 2000006, 2000036, 2000047, 2000053, 2000060, 2000066, 2000068, 2000070,

2000084, 2000093,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 418



ROLLCODE:13324 M S HALDIKHORA, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000007, 2000011, 2000015, 2000019, 2000021, 2000023, 2000024, 2000064, 2000068,

2000079, 2000080, 2000081, 2000085, 2000088, 2000096, 2000097, 2000102, 2000110,

2000111, 2000112, 2000118, 2000121, 2000125, 2000135, 2000137, 2000138, 2000139,

2000143, 2000148, 2000150, 2000153, 2000155, 2000156, 2000158, 2000159, 2000161,

2000162, 2000165, 2000166, 2000168, 2000173,



2ND DIVISION

---------------



2000003, 2000005, 2000006, 2000009, 2000010, 2000012, 2000013, 2000014, 2000027,

2000030, 2000039, 2000042, 2000043, 2000045, 2000046, 2000051, 2000053, 2000054,

2000060, 2000061, 2000062, 2000070, 2000075, 2000076, 2000077, 2000083, 2000086,

2000087, 2000091, 2000093, 2000095, 2000098, 2000103, 2000104, 2000105, 2000106,

2000107, 2000113, 2000114, 2000116, 2000117, 2000124, 2000127, 2000129, 2000130,

2000131, 2000132, 2000133, 2000140, 2000142, 2000144, 2000145, 2000149, 2000154,

2000157, 2000164,



3RD DIVISION

---------------



2000001, 2000022, 2000026, 2000028, 2000031, 2000032, 2000034, 2000035, 2000036,

2000038, 2000041, 2000044, 2000052, 2000058, 2000073, 2000090, 2000100, 2000101,

2000109, 2000119, 2000120, 2000141, 2000167, 2000169, 2000170, 2000171,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 419



ROLLCODE:13325 M S MODHO, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000008, 2000010, 2000011, 2000034, 2000041, 2000050, 2000056, 2000058, 2000061,

2000062, 2000068,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000006, 2000012, 2000013, 2000017, 2000019, 2000020, 2000021,

2000028, 2000033, 2000040, 2000043, 2000051, 2000054, 2000055, 2000063, 2000064,

2000065, 2000066, 2000067, 2000069, 2000070, 2000075, 2000080, 2000083,



3RD DIVISION

---------------



2000003, 2000007, 2000009, 2000014, 2000015, 2000016, 2000018, 2000022, 2000023,

2000024, 2000029, 2000030, 2000032, 2000036, 2000038, 2000042, 2000044, 2000046,

2000052, 2000059, 2000073, 2000079, 2000081, 2000082,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 420



ROLLCODE:13326 M S BARIJAN, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000006, 2000012, 2000013, 2000019, 2000043, 2000059, 2000060, 2000061, 2000063,

2000064, 2000067, 2000071, 2000078, 2000085, 2000092, 2000093, 2000097, 2000098,

2000113, 2000115, 2000119, 2000120, 2000122, 2000123, 2000125, 2000126,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000004, 2000005, 2000011, 2000014, 2000015, 2000018, 2000021, 2000023,

2000024, 2000025, 2000026, 2000029, 2000030, 2000031, 2000032, 2000033, 2000035,

2000038, 2000041, 2000048, 2000050, 2000051, 2000052, 2000055, 2000056, 2000057,

2000065, 2000070, 2000074, 2000075, 2000084, 2000086, 2000088, 2000090, 2000095,

2000096, 2000102, 2000104, 2000105, 2000110, 2000114, 2000116, 2000117, 2000118,

2000124,



3RD DIVISION

---------------



2000002, 2000008, 2000010, 2000020, 2000022, 2000027, 2000044, 2000045, 2000047,

2000053, 2000058, 2000062, 2000066, 2000072, 2000077, 2000080, 2000081, 2000082,

2000083, 2000087, 2000089, 2000106, 2000109, 2000111, 2000112,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 421



ROLLCODE:13327 M S KADO GAON, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000014, 2000048, 2000050, 2000052, 2000058, 2000059, 2000071, 2000072, 2000081,

2000090, 2000091,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000004, 2000008, 2000009, 2000010, 2000011, 2000012, 2000013,

2000015, 2000020, 2000021, 2000025, 2000026, 2000028, 2000031, 2000032, 2000033,

2000034, 2000035, 2000039, 2000044, 2000051, 2000053, 2000064, 2000065, 2000069,

2000070, 2000073, 2000074, 2000076, 2000077, 2000078, 2000080, 2000082, 2000083,

2000086, 2000088, 2000089,



3RD DIVISION

---------------



2000003, 2000006, 2000007, 2000016, 2000019, 2000027, 2000029, 2000030, 2000037,

2000038, 2000040, 2000042, 2000045, 2000049, 2000057, 2000061, 2000066, 2000067,

2000068, 2000075, 2000079, 2000087,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 422



ROLLCODE:13328 M S RAJA GAON, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000004, 2000011, 2000013, 2000014, 2000021, 2000025, 2000026, 2000035,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000007, 2000008, 2000009, 2000012, 2000017, 2000019, 2000020,

2000027, 2000030, 2000031, 2000033, 2000034,



3RD DIVISION

---------------



2000022, 2000032,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 423



ROLLCODE:13329 M S RASIYA, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000005, 2000006, 2000016, 2000017, 2000020, 2000021, 2000022, 2000023, 2000035,

2000043, 2000045, 2000046, 2000047, 2000053, 2000054, 2000060, 2000063,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000007, 2000008, 2000009, 2000011, 2000014, 2000015, 2000024,

2000029, 2000030, 2000031, 2000036, 2000039, 2000041, 2000042, 2000048, 2000049,

2000050, 2000052, 2000056, 2000061, 2000062, 2000064, 2000066, 2000067,



3RD DIVISION

---------------



2000003, 2000010, 2000018, 2000019, 2000025, 2000026, 2000028, 2000037, 2000044,

2000065,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 424



ROLLCODE:13330 M S GALGALIYA, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000006, 2000033, 2000074, 2000087, 2000100, 2000104, 2000127, 2000133, 2000140,

2000153,



2ND DIVISION

---------------



2000002, 2000015, 2000022, 2000023, 2000032, 2000038, 2000039, 2000050, 2000052,

2000053, 2000067, 2000069, 2000071, 2000072, 2000075, 2000080, 2000085, 2000086,

2000089, 2000096, 2000099, 2000101, 2000105, 2000106, 2000109, 2000110, 2000111,

2000112, 2000113, 2000114, 2000115, 2000116, 2000119, 2000122, 2000130, 2000132,

2000138, 2000139, 2000143, 2000145, 2000146, 2000150, 2000151, 2000154, 2000155,

2000158,



3RD DIVISION

---------------



2000009, 2000011, 2000012, 2000014, 2000016, 2000017, 2000024, 2000027, 2000028,

2000037, 2000046, 2000047, 2000049, 2000054, 2000055, 2000057, 2000058, 2000061,

2000065, 2000066, 2000068, 2000078, 2000079, 2000083, 2000084, 2000098, 2000107,

2000118, 2000125, 2000126, 2000129, 2000134, 2000141, 2000142, 2000144, 2000148,

2000156, 2000157, 2000159,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 425



ROLLCODE:13331 M S KALIYAGANJ, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000003, 2000024, 2000039, 2000053, 2000056, 2000072, 2000073, 2000077, 2000092,

2000114, 2000132, 2000134, 2000135, 2000138, 2000144, 2000151, 2000154, 2000156,

2000157, 2000160, 2000161, 2000162, 2000164, 2000166, 2000167, 2000169, 2000170,

2000172, 2000177, 2000178, 2000180, 2000182, 2000184, 2000186, 2000195, 2000196,

2000197,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000005, 2000007, 2000012, 2000013, 2000017, 2000021, 2000023, 2000033,

2000035, 2000036, 2000037, 2000038, 2000040, 2000044, 2000047, 2000050, 2000051,

2000057, 2000058, 2000059, 2000063, 2000065, 2000066, 2000067, 2000070, 2000078,

2000080, 2000084, 2000085, 2000086, 2000088, 2000089, 2000093, 2000094, 2000095,

2000098, 2000099, 2000100, 2000103, 2000104, 2000110, 2000111, 2000112, 2000113,

2000116, 2000117, 2000120, 2000121, 2000122, 2000124, 2000126, 2000136, 2000139,

2000140, 2000141, 2000142, 2000143, 2000145, 2000150, 2000152, 2000153, 2000155,

2000159, 2000163, 2000165, 2000168, 2000171, 2000174, 2000175, 2000176, 2000179,

2000185, 2000187, 2000188, 2000189, 2000190, 2000193, 2000194, 2000198, 2000199,

2000200,



3RD DIVISION

---------------



2000008, 2000018, 2000022, 2000025, 2000027, 2000030, 2000031, 2000041, 2000045,

2000046, 2000049, 2000054, 2000062, 2000069, 2000071, 2000074, 2000076, 2000079,

2000081, 2000082, 2000096, 2000097, 2000102, 2000107, 2000108, 2000118, 2000125,

2000128, 2000129, 2000130, 2000131, 2000137, 2000147, 2000148, 2000173, 2000181,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 426



ROLLCODE:13332 M S RAIPUR, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000004, 2000013, 2000020, 2000022, 2000033, 2000057, 2000065, 2000075, 2000078,

2000079, 2000086, 2000088, 2000090, 2000105, 2000109, 2000114, 2000118, 2000120,

2000121, 2000122, 2000123, 2000127, 2000128, 2000130, 2000131, 2000132, 2000138,

2000140, 2000154, 2000159, 2000160,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000007, 2000009, 2000014, 2000017, 2000019, 2000021, 2000024,

2000029, 2000031, 2000032, 2000038, 2000039, 2000040, 2000042, 2000044, 2000049,

2000050, 2000051, 2000053, 2000054, 2000055, 2000056, 2000064, 2000066, 2000068,

2000076, 2000077, 2000081, 2000085, 2000094, 2000095, 2000099, 2000102, 2000104,

2000107, 2000110, 2000112, 2000113, 2000115, 2000116, 2000117, 2000119, 2000124,

2000129, 2000133, 2000134, 2000135, 2000136, 2000137, 2000139, 2000142, 2000145,

2000146, 2000149, 2000150, 2000152, 2000153, 2000155, 2000156, 2000161, 2000162,

2000163, 2000164, 2000167, 2000168, 2000170, 2000171, 2000172, 2000178, 2000179,



3RD DIVISION

---------------



2000005, 2000010, 2000011, 2000028, 2000036, 2000037, 2000041, 2000043, 2000060,

2000061, 2000063, 2000071, 2000082, 2000087, 2000092, 2000093, 2000096, 2000097,

2000098, 2000101, 2000103, 2000108, 2000111, 2000144, 2000147, 2000157, 2000165,

2000166, 2000174, 2000176, 2000177,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 427



ROLLCODE:13333 UTTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL MARIA, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000002, 2000004, 2000006, 2000009, 2000017, 2000021, 2000022, 2000039, 2000040,

2000041, 2000052, 2000054, 2000055, 2000060, 2000067,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000008, 2000011, 2000013, 2000014, 2000015, 2000016, 2000018, 2000019,

2000020, 2000023, 2000024, 2000025, 2000028, 2000029, 2000030, 2000032, 2000036,

2000037, 2000038, 2000045, 2000049, 2000050, 2000051, 2000053, 2000056, 2000057,

2000058, 2000059, 2000061, 2000062, 2000064, 2000065,



3RD DIVISION

---------------



2000003, 2000007, 2000010, 2000012, 2000031, 2000034, 2000042, 2000044, 2000048,

2000063,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 428



ROLLCODE:13334 UTKRAMIT H/S DALUAHAT POTHIA KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000006, 2000007, 2000012, 2000019, 2000022, 2000030, 2000032, 2000033, 2000039,

2000041, 2000043, 2000051, 2000054, 2000066, 2000072, 2000076, 2000077, 2000083,

2000084, 2000087, 2000088, 2000095, 2000101, 2000102, 2000104, 2000107, 2000109,

2000116, 2000118, 2000119,



2ND DIVISION

---------------



2000002, 2000009, 2000015, 2000016, 2000018, 2000021, 2000026, 2000027, 2000028,

2000035, 2000036, 2000038, 2000040, 2000042, 2000044, 2000046, 2000047, 2000049,

2000050, 2000053, 2000056, 2000057, 2000060, 2000061, 2000063, 2000065, 2000070,

2000074, 2000075, 2000078, 2000079, 2000080, 2000081, 2000082, 2000086, 2000090,

2000096, 2000097, 2000098, 2000099, 2000103, 2000105, 2000108, 2000110, 2000111,

2000113, 2000114, 2000115, 2000117,



3RD DIVISION

---------------



2000001, 2000004, 2000005, 2000010, 2000014, 2000024, 2000025, 2000029, 2000034,

2000037, 2000045, 2000052, 2000058, 2000064, 2000068, 2000069, 2000073, 2000085,

2000089, 2000091, 2000093, 2000100, 2000112,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 429



ROLLCODE:13335 M S DAULA, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000037,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000006, 2000014, 2000026, 2000027, 2000029, 2000033, 2000042,



3RD DIVISION

---------------



2000004, 2000007, 2000008, 2000010, 2000013, 2000017, 2000019, 2000028, 2000030,

2000034, 2000036, 2000039, 2000040, 2000044, 2000046, 2040001,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 430



ROLLCODE:13336 UTKRAMIT HIGH SCHOOL KANYA PICHHLA KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000066, 2000097, 2000106,



2ND DIVISION

---------------



2000005, 2000009, 2000011, 2000012, 2000015, 2000022, 2000023, 2000025, 2000028,

2000029, 2000030, 2000038, 2000039, 2000043, 2000047, 2000049, 2000051, 2000057,

2000058, 2000063, 2000064, 2000068, 2000079, 2000080, 2000082, 2000083, 2000084,

2000087, 2000091, 2000094, 2000095, 2000099, 2000100, 2000102,



3RD DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000006, 2000010, 2000018, 2000021, 2000024, 2000035, 2000040,

2000041, 2000056, 2000059, 2000062, 2000074, 2000077, 2000078, 2000088, 2000090,

2000098, 2000103, 2000104, 2000107,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 431



ROLLCODE:13337 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL TEUSA, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000002, 2000003, 2000007, 2000008, 2000013, 2000016, 2000017, 2000018, 2000021,

2000022, 2000030, 2000039, 2000042, 2000051, 2000053, 2000054, 2000055, 2000058,

2000063, 2000065,



2ND DIVISION

---------------



2000006, 2000009, 2000011, 2000012, 2000023, 2000026, 2000028, 2000035, 2000037,

2000038, 2000041, 2000043, 2000044, 2000045, 2000046, 2000047, 2000048, 2000056,

2000059, 2000062,



3RD DIVISION

---------------



2000001, 2000027, 2000029, 2000052, 2000061, 2000064,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 432



ROLLCODE:13338 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL KOCHGARH PURNDHA, KISHAN 13-KISHANGANJ

GANJ

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000004, 2000008, 2000017, 2000023, 2000027, 2000032, 2000048, 2000052, 2000056,

2000061, 2000068, 2000069, 2000071, 2000075, 2000077, 2000085,



2ND DIVISION

---------------



2000006, 2000011, 2000014, 2000015, 2000021, 2000024, 2000025, 2000030, 2000031,

2000033, 2000036, 2000037, 2000038, 2000039, 2000040, 2000041, 2000042, 2000044,

2000053, 2000055, 2000057, 2000058, 2000065, 2000066, 2000067, 2000072, 2000078,

2000079, 2000080, 2000081, 2000084, 2000086,



3RD DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000003, 2000005, 2000009, 2000016, 2000018, 2000019, 2000020,

2000026, 2000029, 2000043, 2000045, 2000046, 2000047, 2000063, 2000064, 2000076,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 433



ROLLCODE:13339 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL TALWARBANDHA, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2040001,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000003, 2000005, 2000008, 2000010, 2000011,



3RD DIVISION

---------------



2000004, 2000007, 2000009,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 434



ROLLCODE:13340 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL TALGACCH, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000002, 2000005, 2000017, 2000019, 2000030, 2000039, 2000041, 2000042, 2000047,

2000059,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000004, 2000006, 2000007, 2000009, 2000013, 2000014, 2000015, 2000018,

2000020, 2000021, 2000022, 2000024, 2000026, 2000028, 2000031, 2000033, 2000037,

2000038, 2000040, 2000045, 2000048, 2000049, 2000055, 2000057, 2000058, 2000060,

2000064, 2000066,



3RD DIVISION

---------------



2000003, 2000008, 2000010, 2000011, 2000016, 2000043, 2000044, 2000052, 2000053,

2000061, 2000065, 2040001,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 435



ROLLCODE:13341 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL GANDHARVDANGA, KISHANGAN 13-KISHANGANJ

J

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000027, 2000028, 2000037, 2000046, 2000048, 2000076, 2000077, 2000078, 2000079,

2000081, 2000091, 2000092, 2000094, 2000097,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000003, 2000004, 2000007, 2000008, 2000011, 2000015, 2000018, 2000021,

2000022, 2000023, 2000024, 2000026, 2000031, 2000032, 2000036, 2000039, 2000042,

2000044, 2000045, 2000047, 2000050, 2000051, 2000055, 2000056, 2000058, 2000059,

2000064, 2000066, 2000067, 2000069, 2000072, 2000082, 2000084, 2000085, 2000088,

2000093, 2000095, 2000096,



3RD DIVISION

---------------



2000002, 2000005, 2000009, 2000029, 2000035, 2000038, 2000040, 2000041, 2000043,

2000052, 2000062, 2000070, 2000074, 2000086, 2000087,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 436



ROLLCODE:13342 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL KUWARI, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000006, 2000007, 2000008, 2000015, 2000022, 2000027, 2000028, 2000030, 2000031,

2000035, 2000036, 2000038,



2ND DIVISION

---------------



2000002, 2000004, 2000005, 2000009, 2000012, 2000013, 2000018, 2000019, 2000024,

2000025, 2000029, 2000032, 2000034, 2000037,



3RD DIVISION

---------------



2000001, 2000003, 2000010, 2000011, 2000017, 2000020, 2000023, 2000026,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 437



ROLLCODE:13343 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL FARABARI, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000008, 2000014, 2000015, 2000016, 2000024,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000004, 2000005, 2000009, 2000013, 2000019, 2000022, 2000023,

2000025,



3RD DIVISION

---------------



2000003, 2000006, 2000007, 2000012, 2000018, 2000020, 2000021,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 438



ROLLCODE:13344 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL KUSIYARI, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000012, 2000040,



2ND DIVISION

---------------



2000002, 2000003, 2000011, 2000013, 2000015, 2000016, 2000017, 2000020, 2000021,

2000022, 2000027, 2000028, 2000029, 2000032, 2000034, 2000035, 2000042, 2000043,

2000045, 2000046, 2000047,



3RD DIVISION

---------------



2000001, 2000005, 2000009, 2000010, 2000019, 2000024, 2000026, 2000033, 2000038,

2000044, 2000049, 2000051,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 439



ROLLCODE:13345 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL GILHABARI KANYA, KISHANG 13-KISHANGANJ

ANJ

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000022, 2000025, 2000030, 2000037, 2000047, 2000056, 2000065, 2000066, 2000069,

2000071, 2000080, 2000083, 2000084, 2000095, 2000102, 2000104, 2000105, 2000109,



2ND DIVISION

---------------



2000003, 2000005, 2000006, 2000009, 2000016, 2000020, 2000023, 2000029, 2000031,

2000033, 2000035, 2000036, 2000046, 2000049, 2000052, 2000053, 2000060, 2000061,

2000070, 2000072, 2000073, 2000074, 2000077, 2000089, 2000090, 2000094, 2000097,

2000099, 2000101, 2000103, 2000107, 2000108,



3RD DIVISION

---------------



2000007, 2000013, 2000015, 2000017, 2000019, 2000021, 2000024, 2000028, 2000040,

2000042, 2000043, 2000044, 2000048, 2000050, 2000051, 2000055, 2000057, 2000067,

2000085, 2000088, 2000093, 2000096, 2000098,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 440



ROLLCODE:13346 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL NAVNADI, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000001, 2000005, 2000009, 2000013, 2000017, 2000021, 2000030, 2000031, 2000035,

2000037, 2000043, 2000045, 2000049, 2000052, 2000056,



2ND DIVISION

---------------



2000002, 2000003, 2000006, 2000007, 2000011, 2000012, 2000014, 2000015, 2000018,

2000019, 2000023, 2000025, 2000027, 2000028, 2000029, 2000032, 2000039, 2000041,

2000042, 2000044, 2000046, 2000050, 2000051, 2000055,



3RD DIVISION

---------------



2000026, 2000034, 2000047, 2000054,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 441



ROLLCODE:13347 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL SHITALPUR, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000014, 2000048, 2000049, 2000050, 2000052, 2000053, 2000054, 2000055, 2000057,

2000059, 2000060, 2000062, 2000064, 2000065, 2000067, 2000069,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000004, 2000011, 2000013, 2000016, 2000028, 2000030, 2000035, 2000036,

2000038, 2000041, 2000043, 2000044, 2000045, 2000046, 2000051, 2000056, 2000058,

2000063,



3RD DIVISION

---------------



2000003, 2000006, 2000008, 2000009, 2000012, 2000017, 2000018, 2000019, 2000020,

2000021, 2000026, 2000027, 2000039, 2000040, 2000068, 2000071,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 442



ROLLCODE:13348 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL BARCHONDI, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000020, 2000022, 2000036, 2000037, 2000053, 2000055, 2000056, 2000057, 2000058,

2000059, 2000066, 2000067, 2000073, 2000075, 2000077, 2000082, 2000083, 2040001,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000003, 2000004, 2000007, 2000011, 2000013, 2000015, 2000016, 2000017,

2000021, 2000024, 2000027, 2000028, 2000030, 2000031, 2000034, 2000035, 2000040,

2000041, 2000044, 2000045, 2000046, 2000047, 2000050, 2000051, 2000060, 2000061,

2000063, 2000070, 2000071, 2000072, 2000076, 2000080, 2000081, 2000084, 2000085,

2000086, 2000087,



3RD DIVISION

---------------



2000002, 2000010, 2000018, 2000023, 2000025, 2000049, 2000074, 2000078,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 443



ROLLCODE:13349 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL RUIDHASA, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000006, 2000016, 2000018, 2000021, 2000036, 2000043, 2000076, 2000078, 2000084,

2000097, 2000111, 2000113, 2000114, 2000115, 2000116, 2000117, 2000118, 2000121,

2000125, 2000130, 2000132, 2000136, 2000139, 2000141, 2000146, 2000149, 2000150,

2000152, 2000153, 2000156, 2000157, 2000162,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000003, 2000005, 2000008, 2000009, 2000010, 2000012, 2000013,

2000019, 2000020, 2000024, 2000028, 2000029, 2000031, 2000032, 2000035, 2000040,

2000041, 2000042, 2000045, 2000046, 2000047, 2000048, 2000049, 2000050, 2000053,

2000054, 2000055, 2000058, 2000059, 2000061, 2000065, 2000067, 2000070, 2000073,

2000075, 2000077, 2000087, 2000088, 2000089, 2000090, 2000093, 2000094, 2000098,

2000099, 2000100, 2000102, 2000104, 2000106, 2000107, 2000108, 2000109, 2000110,

2000112, 2000120, 2000122, 2000123, 2000124, 2000126, 2000129, 2000135, 2000137,

2000143, 2000145, 2000147, 2000151, 2000154, 2000155, 2000160,



3RD DIVISION

---------------



2000004, 2000007, 2000011, 2000014, 2000015, 2000017, 2000023, 2000027, 2000030,

2000033, 2000034, 2000037, 2000039, 2000056, 2000057, 2000060, 2000062, 2000064,

2000068, 2000072, 2000074, 2000080, 2000082, 2000083, 2000085, 2000086, 2000091,

2000092, 2000095, 2000096, 2000101, 2000103, 2000119, 2000127, 2000131, 2000133,

2000134, 2000138, 2000140, 2000144, 2000148, 2000158, 2000159, 2000161,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 444



ROLLCODE:13350 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL BOURIGACCH, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000007, 2000010, 2000016,



2ND DIVISION

---------------



2000002, 2000003, 2000004, 2000012, 2000014, 2000015, 2000018, 2000020, 2000023,



3RD DIVISION

---------------



2000001, 2000005, 2000006, 2000009, 2000017,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 445



ROLLCODE:13351 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL KHODAGANJ, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000003, 2000010, 2000019, 2000021, 2000022,



2ND DIVISION

---------------



2000005, 2000007, 2000009, 2000011, 2000014,



3RD DIVISION

---------------



2000015, 2000018,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 446



ROLLCODE:13352 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL GOPALPUR HAAT, KISHANGAN 13-KISHANGANJ

J

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000003, 2000005, 2000012, 2000014, 2000016, 2000018, 2000019, 2000040, 2000043,

2000046, 2000050, 2000051, 2000052,



2ND DIVISION

---------------



2000004, 2000009, 2000010, 2000021, 2000025, 2000026, 2000029, 2000034, 2000035,

2000044, 2000047, 2000048, 2000049, 2000053,



3RD DIVISION

---------------



2000017, 2000020, 2000022, 2000027,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 447



ROLLCODE:13353 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL SHAMESWAR, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000001, 2000003, 2000005, 2000008, 2000011, 2000019, 2000020, 2000023, 2000026,

2000028, 2000029, 2000034, 2000035, 2000038, 2000040, 2000043, 2000047, 2000048,

2000049, 2000052, 2000056, 2000057, 2000061, 2000062, 2000063, 2000064, 2000067,



2ND DIVISION

---------------



2000002, 2000012, 2000016, 2000017, 2000018, 2000021, 2000024, 2000027, 2000030,

2000031, 2000033, 2000039, 2000042, 2000044, 2000050, 2000051, 2000055, 2000058,

2000060, 2000065, 2000066,



3RD DIVISION

---------------



2000032, 2000053,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 448



ROLLCODE:13354 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL NATUAPARA, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000002, 2000011, 2000022, 2000024, 2000025, 2000031, 2000033, 2000035, 2000040,

2000042,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000004, 2000005, 2000008, 2000009, 2000010, 2000013, 2000015, 2000016,

2000019, 2000023, 2000028, 2000029, 2000030, 2000036, 2000037, 2000039, 2000041,



3RD DIVISION

---------------



2000003, 2000007, 2000012, 2000014, 2000017, 2000021, 2000026, 2000032, 2000038,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 449



ROLLCODE:13355 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL MASANGOAN, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000001, 2000004, 2000007, 2000011, 2000012,



2ND DIVISION

---------------



2000005, 2000008, 2000013, 2000014, 2000016, 2000017,



3RD DIVISION

---------------



2000003, 2000006, 2000009, 2000010,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 450



ROLLCODE:13356 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL HALMALA, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000005, 2000013, 2000020, 2000021, 2000024,



2ND DIVISION

---------------



2000003, 2000006, 2000015, 2000016, 2000022, 2000025,



3RD DIVISION

---------------



2000014, 2000019, 2000023,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 451



ROLLCODE:13357 UTKRAMIT MADHYAMIK SCH SAHPUR, KOACHADHAMAN, KISHA 13-KISHANGANJ

NGANJ

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000003, 2000007, 2000027, 2000032, 2000039, 2000046,



2ND DIVISION

---------------



2000005, 2000012, 2000017, 2000021, 2000029, 2000031, 2000034, 2000035, 2000040,

2000042, 2000043,



3RD DIVISION

---------------



2000002, 2000006, 2000009, 2000010, 2000014, 2000016, 2000023, 2000036, 2000037,

2000038, 2040001,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 452



ROLLCODE:13358 UTKRAMIT M S JHUNKI MUSAHARI PURV,TEDHA GAACH, KIS 13-KISHANGANJ

HANGANJ

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000005, 2000009,



2ND DIVISION

---------------



2000004, 2000006, 2000007, 2000008,



3RD DIVISION

---------------



2000010,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 453



ROLLCODE:13359 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL DAMALWARI, POTHIA, KISHA 13-KISHANGANJ

NGANJ

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000003, 2000007, 2000008, 2000029, 2000037, 2000042, 2000043, 2000046, 2000047,

2000072, 2000075, 2000076, 2000077, 2000083, 2000086, 2000094, 2000098, 2000099,

2000102, 2000106, 2000107, 2000110, 2000111, 2000113, 2000119, 2000121,



2ND DIVISION

---------------



2000004, 2000005, 2000006, 2000009, 2000010, 2000012, 2000013, 2000014, 2000016,

2000017, 2000018, 2000022, 2000025, 2000028, 2000031, 2000039, 2000040, 2000052,

2000053, 2000057, 2000058, 2000059, 2000060, 2000061, 2000063, 2000064, 2000065,

2000066, 2000067, 2000068, 2000069, 2000070, 2000073, 2000074, 2000078, 2000079,

2000080, 2000085, 2000088, 2000089, 2000091, 2000092, 2000096, 2000100, 2000101,

2000103, 2000105, 2000108, 2000112, 2000116, 2000117, 2000120,



3RD DIVISION

---------------



2000011, 2000015, 2000019, 2000024, 2000027, 2000033, 2000035, 2000038, 2000044,

2000048, 2000055, 2000081, 2000082, 2000090, 2000093, 2000097, 2000104, 2000115,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 454



ROLLCODE:13360 UTKRAMIT MADHYAMIK SCH BHATAWARI, BAHADURGANJ, KIS 13-KISHANGANJ

HANGANJ

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000001, 2000006, 2000011, 2000020, 2000021, 2000028, 2000030, 2000032, 2000037,

2000041, 2000044, 2000046, 2000050, 2000052,



2ND DIVISION

---------------



2000003, 2000005, 2000009, 2000016, 2000018, 2000019, 2000025, 2000026, 2000027,

2000029, 2000031, 2000034, 2000038, 2000042, 2000047, 2000049, 2000051,



3RD DIVISION

---------------



2000004, 2000012, 2000015, 2000017, 2000022, 2000035, 2000036, 2000040, 2000043,

2000048,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 455



ROLLCODE:13361 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL BALANAGAR, KOACHDHAMAN, 13-KISHANGANJ

KISHANGANJ

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000017, 2000020, 2000027, 2000029, 2000040, 2000041, 2000042, 2000047,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000006, 2000008, 2000009, 2000010, 2000013, 2000014, 2000022, 2000025,

2000026, 2000028, 2000033, 2000034, 2000035, 2000037, 2000038, 2000039, 2000043,

2000045, 2000046, 2000048,



3RD DIVISION

---------------



2000011, 2000012, 2000015, 2000019, 2000023, 2000024, 2000032, 2000049,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 456



ROLLCODE:13362 UTKRAMIT M S ST TOLA BHORHA, TERDHA GAACH, KISHANG 13-KISHANGANJ

ANJ

---------------------------------------------------------------------------------



2ND DIVISION

---------------



2000004, 2000006,



3RD DIVISION

---------------



2000007, 2000009,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 457



ROLLCODE:13363 UTKRAMIT M S BHOJPUR BALWA, TERDHA GAACH, KISHANGA 13-KISHANGANJ

NJ

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000006, 2000007, 2000008, 2000009, 2000010, 2000011, 2000015, 2000017, 2000021,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000013, 2000014, 2000016, 2000019,



3RD DIVISION

---------------



2000002, 2000004,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 458



ROLLCODE:13364 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL JALUCHOUCK, POTHIA, KISH 13-KISHANGANJ

ANGANJ

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000008, 2000027, 2000033, 2000036, 2000040, 2000050, 2000055, 2000056, 2000058,

2000059, 2000063, 2000065, 2000066, 2000069,



2ND DIVISION

---------------



2000002, 2000005, 2000010, 2000011, 2000013, 2000014, 2000015, 2000021, 2000023,

2000032, 2000037, 2000038, 2000042, 2000047, 2000048, 2000057, 2000060, 2000061,

2000064, 2000067, 2000070,



3RD DIVISION

---------------



2000001, 2000017, 2000020, 2000026, 2000030, 2000034, 2000035, 2000039, 2000044,

2000045, 2000062,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 459



ROLLCODE:13365 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL LODHA, THAKURGANJ, KISHA 13-KISHANGANJ

NGANJ

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000004, 2000007, 2000008, 2000010, 2000015, 2000027, 2000036, 2000041, 2000045,

2000050, 2000055, 2000057, 2000062, 2000063, 2000065, 2000066, 2000071,



2ND DIVISION

---------------



2000002, 2000003, 2000006, 2000009, 2000011, 2000012, 2000013, 2000017, 2000018,

2000019, 2000020, 2000031, 2000033, 2000039, 2000042, 2000043, 2000044, 2000051,

2000054, 2000060, 2000067, 2000068, 2000070, 2000072, 2000074,



3RD DIVISION

---------------



2000001, 2000005, 2000014, 2000016, 2000021, 2000024, 2000026, 2000029, 2000040,

2000053, 2000069, 2000073,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 460



ROLLCODE:13366 UTKRAMIT MADHYAMIK SCH BEHULDANGI, THAKURGANJ, KIS 13-KISHANGANJ

HANGANJ

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000002, 2000007, 2000028, 2000030, 2000031, 2000041, 2000042, 2000043, 2000044,

2000046, 2000048, 2000049, 2000053,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000005, 2000006, 2000009, 2000010, 2000013, 2000014, 2000018, 2000020,

2000021, 2000023, 2000026, 2000029, 2000032, 2000033, 2000034, 2000035, 2000038,

2000040, 2000045, 2000052, 2000054,



3RD DIVISION

---------------



2000003, 2000004, 2000015, 2000016, 2000017, 2000022, 2000037, 2000039, 2000047,

2000051,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 461



ROLLCODE:13367 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL SONAPUR, POTHIA, KISHANG 13-KISHANGANJ

ANJ

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000002,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000005, 2040001, 2040002,



3RD DIVISION

---------------



2000003, 2000004,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 462



ROLLCODE:13368 UTKRAMIT MADHYAMIK SCH PANCHGACHI, THAKURGANJ, KIS 13-KISHANGANJ

HANGANJ

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000005, 2000007, 2000009, 2000010, 2000018, 2000023, 2000024, 2000025, 2000030,

2000034,



2ND DIVISION

---------------



2000003, 2000019, 2000021, 2000026, 2000029, 2000031, 2000032,



3RD DIVISION

---------------



2000001, 2000004, 2000008, 2000012, 2000020, 2000027, 2000028, 2000033, 2000036,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 463



ROLLCODE:13369 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL LAUCHA, BAHADURGANJ, KIS 13-KISHANGANJ

HANGANJ

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000007, 2000008, 2000010, 2000014, 2000015, 2000016, 2000019, 2000021,



2ND DIVISION

---------------



2000003, 2000004, 2000005, 2000006, 2000009, 2000011, 2000012, 2000013, 2000018,

2000020,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 464



ROLLCODE:13370 UTKRAMIT MADHYAMIK SCH BELGACHI BIRPUR,POTHIA, KIS 13-KISHANGANJ

HANGANJ

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000006, 2000007, 2000008, 2000019, 2000020, 2000026, 2000028,

2000029, 2000030, 2000031, 2000032, 2000034, 2000035, 2000037, 2000043, 2000045,

2000051, 2000052, 2000053, 2000054, 2000056, 2000058, 2000059, 2000060, 2000063,

2000067, 2000068, 2000069, 2000070, 2000071, 2000072, 2000074, 2000075,



2ND DIVISION

---------------



2000003, 2000004, 2000005, 2000010, 2000012, 2000013, 2000014, 2000015, 2000016,

2000018, 2000021, 2000022, 2000023, 2000027, 2000033, 2000036, 2000038, 2000039,

2000040, 2000042, 2000044, 2000048, 2000050, 2000055, 2000057, 2000061, 2000065,

2000066, 2000073, 2000076, 2000077, 2000078, 2040001,



3RD DIVISION

---------------



2000009, 2000024, 2000025, 2000046, 2000047, 2000049, 2000062, 2000064,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 465



ROLLCODE:13371 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL PANISAL, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000003, 2000005, 2000006, 2000009, 2000016, 2000022, 2000024, 2000026, 2000030,

2000031, 2000032, 2000033, 2000042, 2000045, 2000047, 2000050, 2000051, 2000055,

2000060,



2ND DIVISION

---------------



2000004, 2000007, 2000011, 2000012, 2000014, 2000015, 2000017, 2000018, 2000019,

2000021, 2000025, 2000027, 2000028, 2000029, 2000034, 2000035, 2000036, 2000038,

2000039, 2000040, 2000041, 2000043, 2000048, 2000052, 2000058,



3RD DIVISION

---------------



2000002, 2000008, 2000010, 2000013, 2000020, 2000044, 2000049, 2000053, 2000056,

2000059,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 466



ROLLCODE:13372 UTKRAMIT HIGH SCHOOL MANDAL TOLA DOHAR, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000007, 2000011, 2000024, 2000034, 2000042, 2000043, 2000046, 2000049, 2000051,

2000055, 2000059, 2000060, 2000061, 2000063,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000003, 2000005, 2000010, 2000019, 2000030, 2000031, 2000033,

2000035, 2000036, 2000045, 2000047, 2000050, 2000052, 2000056, 2000064,



3RD DIVISION

---------------



2000008, 2000012, 2000015, 2000018, 2000025, 2000037, 2000038, 2000039, 2000048,

2000053, 2000057, 2000062, 2040001,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 467



ROLLCODE:13374 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL, KANHAIBARI, KOCHADHAMAN 13-KISHANGANJ

, MAJGANGA, KISHANGANJ

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000026, 2000031, 2000053, 2000058, 2000063, 2000067, 2000073, 2000084,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000007, 2000008, 2000014, 2000015, 2000020, 2000021, 2000022, 2000025,

2000027, 2000029, 2000032, 2000034, 2000039, 2000040, 2000043, 2000044, 2000052,

2000060, 2000061, 2000070, 2000072, 2000075, 2000077, 2000079, 2000082,



3RD DIVISION

---------------



2000019, 2000023, 2000041, 2000049, 2000056, 2000065, 2000081, 2000083,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 468



ROLLCODE:13376 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL, KUARI KAIRI, KOCHADHAMA 13-KISHANGANJ

N, KAIRI BIRPUR, KISHANGANJ

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000002, 2000009, 2000018, 2000021, 2000022, 2000023, 2000024, 2000025, 2000028,

2000030, 2000040, 2000042, 2000043, 2000044, 2000045, 2000046, 2000050, 2000055,

2000058,



2ND DIVISION

---------------



2000010, 2000011, 2000015, 2000017, 2000019, 2000020, 2000029, 2000031, 2000032,

2000037, 2000041, 2000047, 2000048, 2000049, 2000053, 2000059, 2000060,



3RD DIVISION

---------------



2000001, 2000003, 2000004, 2000005, 2000007, 2000012, 2000013, 2000014, 2000051,

2000054, 2000061,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 469



ROLLCODE:13377 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL, HARIBHASHA, KOCHADHAMAN 13-KISHANGANJ

, PATHKOIKALA, KISHANGANJ

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000001, 2000017, 2000023, 2000030, 2000036, 2000063, 2000064, 2000068, 2000070,

2000073, 2000074, 2000076, 2000077, 2000078, 2000079, 2000089, 2000091, 2000092,

2000093, 2000095, 2000097, 2000099, 2000100, 2000101,



2ND DIVISION

---------------



2000002, 2000003, 2000005, 2000014, 2000018, 2000019, 2000020, 2000021, 2000022,

2000027, 2000028, 2000034, 2000035, 2000040, 2000042, 2000044, 2000049, 2000050,

2000054, 2000055, 2000056, 2000057, 2000059, 2000061, 2000067, 2000069, 2000071,

2000072, 2000080, 2000081, 2000083, 2000085, 2000086, 2000087, 2000088, 2000094,

2000096, 2000102, 2000103, 2000104, 2000105,



3RD DIVISION

---------------



2000006, 2000009, 2000015, 2000024, 2000029, 2000032, 2000037, 2000039, 2000041,

2000045, 2000046, 2000090, 2000106,



PASS

---------------



1920052,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 470



ROLLCODE:13378 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL, DOGIRJA, DIGHALBANK, SA 13-KISHANGANJ

TKAUA, KISHANGANJ

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000007, 2000016, 2000023, 2000026, 2000028, 2000029,



2ND DIVISION

---------------



2000002, 2000004, 2000006, 2000009, 2000010, 2000011, 2000012, 2000013, 2000014,

2000017, 2000018, 2000019, 2000020, 2000024, 2000025, 2000027,



3RD DIVISION

---------------



2000003, 2000008, 2000021,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 471



ROLLCODE:13379 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL, TAPPUHAT, DIGHALBANK,MA 13-KISHANGANJ

NGURA, KISHANGANJ

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000003, 2000008, 2000009, 2000044, 2000047, 2000060, 2000067, 2000078,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000004, 2000007, 2000020, 2000022, 2000027, 2000032, 2000035,

2000041, 2000045, 2000048, 2000053, 2000056, 2000057, 2000058, 2000059, 2000062,

2000063, 2000065, 2000066, 2000071, 2000072, 2000073, 2000074, 2000080, 2000082,

2000083,



3RD DIVISION

---------------



2000017, 2000018, 2000019, 2000021, 2000029, 2000030, 2000031, 2000036, 2000038,

2000042, 2000046, 2000049, 2000050, 2000051, 2000052, 2000054, 2000055, 2000061,

2000064, 2000068, 2000069, 2000076, 2000077, 2000084,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 472



ROLLCODE:13380 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL, LAXMIPUR BURJTOLA, DIGH 13-KISHANGANJ

ALBANK, LAXMIPUR, KISHANGANJ

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000010, 2000014, 2000015,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000006, 2000009, 2000013, 2000016, 2000017, 2000019, 2000020,



3RD DIVISION

---------------



2000002, 2000018,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 473



ROLLCODE:13381 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL, DAHIBHAT JAGIR, DIGHALB 13-KISHANGANJ

ANK, DAHIBHAT, KISHANGANJ

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000007, 2000012, 2000017, 2000021, 2000022,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000003, 2000004, 2000006, 2000008, 2000009, 2000014, 2000018,

2000019, 2000020, 2000023, 2000024,



3RD DIVISION

---------------



2000025,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 474



ROLLCODE:13382 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL, KUDHAILA, BAHADURGANJ, 13-KISHANGANJ

JHILJHILI, KISHANGANJ

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000011, 2000012, 2000021, 2000040,



2ND DIVISION

---------------



2000005, 2000006, 2000009, 2000010, 2000014, 2000016, 2000020, 2000023, 2000024,

2000025, 2000026, 2000032, 2000033, 2000034, 2000035, 2000036, 2000038, 2000041,



3RD DIVISION

---------------



2000028,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 475



ROLLCODE:13383 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL, DHIGTOLA, BAHADURGANJ, 13-KISHANGANJ

JHINGKATA, KISHANGANJ

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000002, 2000010, 2000011, 2000018, 2000021, 2000024, 2000027, 2000033, 2000036,



2ND DIVISION

---------------



2000003, 2000005, 2000006, 2000008, 2000012, 2000013, 2000014, 2000015, 2000016,

2000017, 2000020, 2000022, 2000025, 2000029, 2000030, 2000031, 2000032, 2000034,

2000035,



3RD DIVISION

---------------



2000004,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 476



ROLLCODE:13384 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL, BILASI, BAHADURGANJ, GU 13-KISHANGANJ

AWARI, KISHANGANJ

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000012,



2ND DIVISION

---------------



2000002, 2000004, 2000011,



3RD DIVISION

---------------



2000003, 2000006, 2000008,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 477



ROLLCODE:13385 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL, HAWAKOL GAMHARIYA, TEDH 13-KISHANGANJ

AGACHH, HAWAKOL, KISHANGANJ

---------------------------------------------------------------------------------



2ND DIVISION

---------------



2000003, 2000005, 2000006,



3RD DIVISION

---------------



2000002, 2000008, 2000013, 2000014,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 478



ROLLCODE:13386 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL, JANGIRPUR, POTHIA, JAHA 13-KISHANGANJ

NGIRPUR, KISHANGANJ

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000003, 2000005, 2000011, 2000012, 2000014, 2000015, 2000017,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000004, 2000006, 2000007, 2000008, 2000009, 2000010, 2000013,

2000016,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 479



ROLLCODE:13387 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL, HALDAGAON, POTHIA, PARL 13-KISHANGANJ

ABARI, KISHANGANJ

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000003, 2000004, 2000005, 2000006,



2ND DIVISION

---------------



2000001,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 480



ROLLCODE:13388 UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL, RATWA, POTHIA, PAHARKAT 13-KISHANGANJ

TA, KISHANGANJ

---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000012, 2000018, 2000019, 2000021, 2000022, 2000023, 2000025, 2000026, 2000027,

2000030,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000002, 2000003, 2000005, 2000006, 2000008, 2000014, 2000016, 2000017,

2000024, 2000028, 2000031,



3RD DIVISION

---------------



2000004, 2000007, 2000009, 2000013, 2000015,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 481



ROLLCODE:13501 PUBLIC HIGH SCHOOL RAHMATPUR, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000018,



2ND DIVISION

---------------



2000002, 2000005, 2000006, 2000008, 2000013, 2000014, 2000016, 2000017, 2000024,



3RD DIVISION

---------------



2000001, 2000004, 2000009, 2000011, 2000012, 2000015, 2000019, 2000021, 2000022,

2000023,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 482



ROLLCODE:13502 HIGH SCHOOL BELWA KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000021, 2000023, 2000026, 2000035,



2ND DIVISION

---------------



2000007, 2000010, 2000011, 2000015, 2000017, 2000030, 2000031, 2000032, 2000038,

2000040,



3RD DIVISION

---------------



2000001, 2000014, 2000028, 2000029, 2000037,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 483



ROLLCODE:13503 HIGH SCHOOL CHURLI, KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000004, 2000012, 2000020, 2000025, 2000035, 2000042, 2000054, 2000080, 2000090,

2000114, 2000115, 2000122, 2000124, 2000127, 2000139, 2000159, 2000168, 2000174,

2000177, 2000179, 2000183, 2000186, 2000189, 2000194, 2000196, 2000203, 2000210,

2000211, 2000213,



2ND DIVISION

---------------



2000010, 2000015, 2000016, 2000022, 2000026, 2000027, 2000032, 2000040, 2000041,

2000048, 2000049, 2000051, 2000052, 2000055, 2000056, 2000057, 2000058, 2000059,

2000061, 2000063, 2000064, 2000069, 2000070, 2000075, 2000091, 2000093, 2000095,

2000096, 2000099, 2000101, 2000107, 2000113, 2000116, 2000117, 2000120, 2000125,

2000128, 2000129, 2000132, 2000147, 2000149, 2000157, 2000158, 2000161, 2000167,

2000169, 2000170, 2000172, 2000178, 2000180, 2000181, 2000198, 2000202, 2000212,

2040001, 2040002,



3RD DIVISION

---------------



2000006, 2000007, 2000018, 2000023, 2000024, 2000028, 2000029, 2000033, 2000050,

2000068, 2000076, 2000079, 2000081, 2000084, 2000094, 2000100, 2000105, 2000106,

2000110, 2000111, 2000131, 2000133, 2000134, 2000142, 2000144, 2000146, 2000150,

2000154, 2000155, 2000162, 2000176, 2000182, 2000184, 2000185, 2000191, 2000200,

2000204, 2000207, 2000208, 2040003,



BSEB, PATNA RESULT SUMMARY OF ANNUAL SECONDARY EXAMINATION, 2020 PAGE : 484



ROLLCODE:13504 INSAN HIGH SCHOOL KISHANGANJ 13-KISHANGANJ



---------------------------------------------------------------------------------



1ST DIVISION

---------------



2000002, 2000003, 2000004, 2000007, 2000009, 2000010, 2000017, 2000020, 2000021,

2000022, 2000024, 2000028, 2000029, 2000032, 2000033, 2000034, 2000035, 2000037,

2000038, 2000039, 2000041, 2000045, 2000053,



2ND DIVISION

---------------



2000001, 2000005, 2000008, 2000011, 2000013, 2000016, 2000019, 2000023, 2000025,

2000027, 2000030, 2000040, 2000042, 2000043, 2000044, 2000046, 2000047, 2000048,

2000050, 2000052,



3RD DIVISION