{"_id":"6273158282f99c6f6f020942","slug":"young-man-beaten-to-death-and-three-arrested-in-bharat-nagar-area-delhi","type":"story","status":"publish","title_hn":"वारदात: झगड़े में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या, एक अस्पताल में भर्ती, तीन गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Thu, 05 May 2022 05:38 AM IST