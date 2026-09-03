Delhi News: ढाई साल बाद महिला आयोग को मिला नया नेतृत्व

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वहीं, आईटीओ स्थित महिला आयोग के कार्यालय में इस लंबे अंतराल के दौरान लंबित शिकायतों और मामलों से जुड़ीं फाइलों का अंबार है। अब नए आयोग के सामने इन फाइलों को खंगालकर मामलों की प्राथमिकता तय करने और लंबित शिकायतों का जल्द निपटारा करने की चुनौती है। जुलाई 2026 में केंद्रीय सूचना आयोग के एक मामले में भी दिल्ली महिला आयोग ने बताया था कि 27 जुलाई 2024 से नियमित आयोग अस्तित्व में नहीं था और कर्मचारियों की भारी कमी के कारण काम प्रभावित हुआ। उस समय आयोग में केवल छह सक्रिय कर्मचारी होने की जानकारी दी गई थी। संवाद