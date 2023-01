Weather Report: पहाड़ों पर फिर बर्फबारी, मैदानों में बढ़ी गलन, दिल्ली-एनसीआर में बूंदाबांदी, कोहरा और सर्द हवा

उत्तर भारत में बुधवार को भी ठंड और कोहरे का दौर जारी रहा। हालांकि, दिल्ली समेत कुछ इलाकों में तेज धूप के चलते पारे में कुछ राहत मिली, लेकिन पहाड़ी इलाकों में हुई ताजा बर्फबारी के बाद तापमान और गिर सकता है। दिल्ली-एनसीआर में कल देर रात से तड़ते तक हल्की बूंदाबांदी हुई और ठंडी हवाओं का दौर रहा। कल दिन में धूप निकलने से दिल्ली का मौसम फिलहाल कुछ नर्म हुआ है पर आज सवेरे कुछ हिस्सों में कोहरा है।

Delhi | Severe cold wave and fog conditions continue to prevail in the national capital.



Visuals from Akshardham pic.twitter.com/S8MoAxt0KJ