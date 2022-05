{"_id":"6293f5e776956a75c162a061","slug":"three-nazis-arrested-for-duping-more-than-one-thousand-people-of-crores","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Delhi News: 2.20 करोड़ की ठगी करने वाले तीन नाजीरियन गिरफ्तार, एक हजार से ज्यादा लोगों को बनाया शिकार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Mon, 30 May 2022 05:12 AM IST