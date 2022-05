{"_id":"629531cde392ce01991cbbd4","slug":"shashwat-sangwan-secures-34th-rank-in-upsc-credits-family-for-success","type":"story","status":"publish","title_hn":"UPSC Result 2021: शाश्वत सांगवान ने यूपीएससी में हासिल की 34वीं रैंक, परिवार को दिया सफलता का श्रेय","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Tue, 31 May 2022 02:37 AM IST