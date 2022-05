{"_id":"62771b33b29378386b25a307","slug":"prisoner-injures-head-warder-by-attacking-him-with-sharp-weapon-in-rohini-jail","type":"story","status":"publish","title_hn":"रोहिणी जेल : कैदी ने नुकीले हथियार से हमला कर हेड वार्डर को किया जख्मी, लॉकअप में जाने से कैदी कर रहे थे इनकार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Sun, 08 May 2022 06:51 AM IST