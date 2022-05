{"_id":"627d9c2657d5641d470b0370","slug":"mcd-is-running-anti-encroachment-action-in-many-areas-of-delhi","type":"story","status":"publish","title_hn":"विरोध : तीसरी इमारत पर बुलडोजर चलते ही छलका आक्रोश, लोगों ने जताई आपत्ति","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Fri, 13 May 2022 05:15 AM IST