Kisan Andolan: किसानों को बरगलाया गया है कि कृषि कानूनों से उनकी जमीन चली जाएगीः नरेंद्र तोमर 

सार देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। सिंघु बॉर्डर पर 72वां और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को आज 70वां दिन है। किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने कहा कि शनिवार को सभी राज्य और जिलों के हाइवे पर चक्का जाम किया जाएगा। दिल्ली में तो पहले से ही किसान बैठे हैं इसलिए यहां चक्का जाम वाली स्थिति नहीं होगी। देश की अन्य जगहों पर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम की स्थिति रहेगी। यहां पढ़ें किसान आंदोलन से जुड़ा पल-पल का अपडेट...

सदन में भी पार्टियां ऐसे बिंदु बोल रही हैं जिनका कानून से कोई लेना-देना नहीं हैः कैलाश चौधरी

Delhi Police Commissioner is holding a meeting with senior police officials over the proposed chakka jam by agitating farmers tomorrow.