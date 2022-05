{"_id":"62785ff67bc03324af4b533c","slug":"du-demand-to-check-the-data-of-reserved-category-before-admission","type":"story","status":"publish","title_hn":"डीयू: दाखिले से पहले आरक्षित वर्ग के आंकड़ों की जांच की मांग, कुलपति को लिखा गया पत्र","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: अनुराग सक्सेना Updated Mon, 09 May 2022 05:57 AM IST