{"_id":"6287ddaae9a12a338039a036","slug":"delhi-weather-changed-in-the-evening-relief-at-night-with-winds-and-rain","type":"story","status":"publish","title_hn":"Delhi Weather : दिन में बरसी आग, शाम को बदला मौसम का मिजाज, रात को आंधी-बारिश से कई उड़ानें डाटवर्ट, आज यलो अलर्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sat, 21 May 2022 12:33 AM IST