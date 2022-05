{"_id":"62731f4d0854ec7c815feb15","slug":"delhi-high-court-said-transplant-is-a-better-option-than-cutting-trees-sought-report","type":"story","status":"publish","title_hn":"दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा : पेड़ों को काटने के बजाय प्रत्यारोपण बेहतर विकल्प, मांगी रिपोर्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Thu, 05 May 2022 06:20 AM IST