{"_id":"6287ffc50da5dd0e203ddba5","slug":"delhi-hc-to-hear-umar-khalid-s-bail-plea-on-daily-basis-from-may-23","type":"story","status":"publish","title_hn":"Delhi Riots : दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद की जमानत पर दैनिक आधार पर सुनवाई 23 मई से विशेष पीठ करेगी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sat, 21 May 2022 02:23 AM IST