दिल्ली शराब घोटाला: सीबीआई ने मांगी विजय नायर की सात दिन की रिमांड, कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा

सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार मामले में मंगलवार को इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ऑनली मच लाउडर के पूर्व सीईओ विजय नायर को गिरफ्तार किया। बुधवार को सीबीआई ने नायर को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया। जहां सीबीआई ने नायर की सात की रिमांड मांगी। कोर्ट ने सीबीआई की रिमांड अर्जी पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। दोपहर करीब साढ़े तीन बजे कोर्ट आदेश पारित करेगी।

Delhi Excise Policy Case | Court reserves order on CBI's remand application seeking 7 days remand of accused Vijay Nair. Court to pass order around 3:30 pm