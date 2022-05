{"_id":"6286d7d51ac7512e6e5c805e","slug":"ban-on-further-felling-of-trees-in-the-capital","type":"story","status":"publish","title_hn":"Delhi: राजधानी में पेड़ों की और कटाई पर रोक, हाईकोर्ट ने जताई चिंता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Fri, 20 May 2022 05:20 AM IST