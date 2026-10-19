फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Youth Congress leader placed under house arrest ahead

Dehradun News: मुख्यमंत्री के विरोध से पहले युवा कांग्रेस नेता नजरबंद

Mon, 19 Oct 2026 07:45 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Mon, 19 Oct 2026 07:45 PM IST
विज्ञापन
Youth Congress leader placed under house arrest ahead
सेलाकुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सेलाकुई आगमन पर युवा कांग्रेस नेता जॉय बर्सवाल और आकाश आजाद को पुलिस ने उनके आवास पर नजरबंद कर दिया। उत्तराखंड युवा कांग्रेस के ये नेता मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाकर विरोध करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने पहले ही उन्हें झाझरा स्थित आवास पर करीब चार घंटे तक नजरबंद रखा। युवा कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सरकार के इशारे पर उन्हें मुख्यमंत्री तक पहुंचने से रोका गया। जॉय बर्सवाल ने कहा कि वे अंकिता भंडारी प्रकरण में न्याय और शीशमबाड़ा कूड़ा घर हटाने जैसे मुद्दों पर मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई को गैर-लोकतांत्रिक बताते हुए भाजपा सरकार की निंदा की। उन्होंने इसे विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास बताया और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंताजनक कहा। युवा कांग्रेस जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष जारी रखेगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed