Dehradun News: महिलाओं पर फब्तियां कसने के आरोप में युवक गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Fri, 16 Oct 2026 01:20 AM IST
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महिलाओं और राहगीरों पर फब्तियां कसने तथा स्थानीय लोगों से विवाद करने के आरोप में कोतवाली पुलिस ने जीवनगढ़ निवासी एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वह और अधिक उग्र होकर विवाद करने लगा। कोतवाली प्रभारी राजीव रौथाण ने बताया कि 112 के माध्यम से सूचना मिली थी। डाकपत्थर चौकी प्रभारी सतेंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका पर जीवनगढ़ फरीद को गिरफ्तार किया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। संवाद
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