फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Woman to get back seized car following court order

Dehradun News: न्यायालय के आदेश पर महिला को मिलेगी जब्त कार

Sat, 10 Oct 2026 06:51 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Sat, 10 Oct 2026 06:51 PM IST
विज्ञापन
Woman to get back seized car following court order
टैग...अदालत से
विज्ञापन


विकासनगर। न्यायिक मजिस्ट्रेट जतिन मित्तल ने सहसपुर थाने में जब्त कार को उसकी पंजीकृत स्वामी महिला को सशर्त सुपुर्द करने का आदेश दिया है। आदेश में न्यायालय ने 70 हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही धनराशि का एक जमानती प्रस्तुत करने की शर्त रखी है। खुशहालपुर निवासी गुलशाना ने सहसपुर थाने में जब्त अपनी कार को सुपुर्दगी में लेने के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, कार मोटर वाहन अधिनियम के तहत जब्त की गई थी। न्यायालय ने पंजीकरण प्रमाणपत्र और पुलिस रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि महिला कार के स्वरूप में कोई बदलाव नहीं करेंगी और मांगने पर उसे न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। वाहन के सभी दस्तावेजों की प्रतियां भी देनी होंगी। थाना प्रभारी को नियमानुसार कार सुपुर्द करने के निर्देश दिए गए हैं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed