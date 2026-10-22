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देहरादून: सचिवालय में महिला अधिकारी से अभद्रता, फोन-व्हाट्सएप पर परेशान करने के बाद अनुभाग में घुसा कर्मी

Thu, 22 Oct 2026 02:48 PM IST
Renu Saklani अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Thu, 22 Oct 2026 02:48 PM IST
सार

देहरादून सचिवालय में एक महिला अनुभाग अधिकारी से अभद्रता का मामला सामने आया है। आरोप है कि फोन और व्हाट्सएप संदेशों से परेशान करने के बाद उपनल कर्मी उनके अनुभाग में घुसा और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, जबकि सचिवालय प्रशासन ने भी कार्रवाई की है।

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Woman officer harassed inside uttarakhand secretariat case registered against accused
मुकदमा दर्ज - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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सचिवालय में तैना एक महिला अनुभाग अधिकारी को फोन और वाट्यएप संदेश भेजकर परेशान करने और उनके अनुभाग में घुसकर अभद्रता करने के आरोप में पुलिस ने उपनल कर्मी पंकज के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि पंकज ने महिला अधिकारी के साथ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है। घटना से नाराज सचिवालय की महिला कर्मियों ने आरोपित की पिटाई भी कर दी। मामले में सचिवालय प्रशासन ने कार्रवाई करने हुए आरोपित को उसके मूल विभाग को लौटा दिया। साथ ही उपनल के प्रबंध निदेश से भी आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है।

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