Dehradun News: नव प्रभात संग 28 परिवारों ने कांग्रेस में आस्था जताई

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विकासनगर। पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात के नेतृत्व में मंगलवार को मेहूंवाला के 28 परिवारों ने कांग्रेस पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नव प्रभात ने कहा कि कांग्रेस आपसी भाईचारा कायम रखती है। उन्होंने कहा कि पार्टी हमेशा देश को जोड़ने की बात करती है। नव प्रभात ने भरोसा दिलाया कि कांग्रेस में विश्वास जताने वाले परिवारों का साथ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके विश्वास को कभी टूटने नहीं दिया जाएगा। नव प्रभात ने संविधान को बांटने वाली सरकार को बर्दाश्त न करने की बात कही। उन्होंने विकास नगर विधानसभा में पूर्व के कार्यकाल से भी अधिक विकास कार्य करने का वादा किया। इस अवसर पर अभिनव ठाकुर, जाहिद फतेह अलीम, सुशील, संजीव, श्याम सिंह, जमाल आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संवाद