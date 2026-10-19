Dehradun News: आदर्श विहार में पानी की निकासी बनी मुसीबत, सड़क पर हुआ जलभराव

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आदर्श विहार में पानी की निकासी ठप होने से घरों से निकलने वाला गंदा पानी सड़क पर जमा हो रहा है, जिससे सड़क पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। स्थानीय निवासी विनीत कुमार, गोपाल शर्मा, नीरज, विष्णु दत्त त्रिपाठी, ज्योति सहित अन्य लोगों ने बताया कि क्षेत्र में गंदे पानी की निकासी की समस्या लंबे समय से बनी है। सड़क पर जलभराव होने से लोगों को आवाजाही में परेशानी उठानी पड़ रही है और क्षेत्र में संक्रमण फैलने का खतरा भी बना है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में नगर पालिका प्रशासन से कई बार शिकायत कर समस्या के समाधान की मांग की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नगर पालिका अध्यक्ष धीरज बॉबी नौटियाल ने कहा कि क्षेत्र का शीघ्र निरीक्षण कराकर पानी निकासी की समस्या को ठीक कराया जाएगा।

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नगरपालिका के वार्ड नंबर आठ आदर्श विहार में गंदे पानी की निकासी नहीं होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घरों के बाहर गंदा पानी भरा होने से पूरे क्षेत्र में दुर्गंध फैल रही है। हालात ऐसे हैं कि लोगों का घरों के अंदर बैठना और सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। क्षेत्रवासियों ने नगर पालिका प्रशासन से समस्या का शीघ्र समाधान कराने की मांग की है।