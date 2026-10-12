Dehradun News: धर्मावाला-प्रतीतपुर सड़क की बदहाली पर ग्रामीण आक्रोशित

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ग्राम प्रधान के आवास पर आयोजित बैठक में ग्रामीणों ने सड़क की दुर्दशा पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सड़क पर मौजूद गहरे गड्ढों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। ग्रामीणों, स्कूली बच्चों, महिलाओं एवं बुजुर्गों को आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के मौसम में सड़क की स्थिति और भी बदतर हो जाती है। उन्होंने कहा कि सड़क को ठीक कराने के लिए क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन तक पर शिकायत दर्ज करा चुके हैं लेकिन अभी तक कहीं से राहत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि यदि सड़क को शीघ्र ठीक नहीं कराया गया तो वे न सिर्फ आंदोलन करेंगे बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार भी करेंगे। बैठक में ग्राम प्रधान नीरज देवी, ऋषिपाल सैनी, रमेश सैनी, नरेंद्र कुमार, राजकुमार, राकेश कुमार, रंजू पाल, रघुनाथ सैनी, परविंदर सैनी, श्याम सिंह सैनी, ब्रह्मपाल सैनी आदि उपस्थित रहे।क्षेत्र की खराब हो चुकी सड़कों के निर्माण संबंधी प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजे गए हैं। धर्मावाला-प्रतीतपुर की सड़क के निर्माण संबंधी जानकारी करके आवश्यक कार्रवाई कराई जाएगी। - नीरज त्रिपाठी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग