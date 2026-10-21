बदहाली की तस्वीर: सात फेरों के बाद सात किलोमीटर का पैदल सफर, कच्चे रास्तों से ससुराल पहुंची दुल्हन

चकराता ब्लॉक के उदांवा गांव में सड़क की सुविधा नहीं होने से ग्रामीणों को आज भी दुर्गम रास्तों का सहारा लेना पड़ रहा है। गांव की बदहाली की तस्वीर अनिल चौहान के विवाह के बाद सामने आई, जब दुल्हन शर्मिला को सात फेरों के बाद मुख्य मार्ग से करीब सात किलोमीटर दूर स्थित ससुराल तक कच्चे रास्तों से होकर पहुंचना पड़ा। यह स्थिति पहाड़ में विकास के दावों पर सवाल खड़े करती है।

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