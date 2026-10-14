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पशु चिकित्सा फार्मेसी संवर्ग का शीघ्र हो पुनर्गठन : एसोसिएशन

Wed, 14 Oct 2026 02:19 AM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:19 AM IST
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Veterinary Pharmacy Cadre Should Be Reorganized Promptly: Association
Iउत्तरांचल वेटनरी फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने पशु चिकित्सा फार्मेसी संवर्ग के शीघ्र पुनर्गठन की मांग की है। मामले को लेकर एसोसिएशन पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा से मिला। एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चौहान ने विभागीय मंत्री को बताया कि संवर्ग का पुनर्गठन न होने से अधिकतर पशु चिकित्सा फार्मेसी अधिकारियों को पूरी राजकीय सेवा के दौरान एक भी पदोन्नति नहीं मिली। मंत्री ने संगठन की मांगों को गंभीरता से सुनते हुए सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने पशुपालन निदेशालय में निदेशक डॉ. उदय शंकर से भी मुलाकात की और विभिन्न मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। संगठन के प्रांतीय महासचिव शिवराज नेगी ने बताया कि ज्ञापन में फार्मेसी संवर्ग के पुनर्गठन के साथ ही मुख्य पशु चिकित्सा फार्मेसी अधिकारियों के खाली पदों पर डीपीसी कराने, 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके फार्मेसी अधिकारियों को 5400 ग्रेड पे का लाभ देने और वर्ष 2016 के बाद नियुक्त फार्मेसी अधिकारियों के नियमितीकरण समेत कई मांगें शामिल हैं। प्रांतीय संगठन सचिव पंकज वशिष्ठ ने बताया कि वर्तमान में पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सा फार्मेसी अधिकारियों के 333 पद सृजित हैं, जबकि मुख्य पशु चिकित्सा फार्मेसी अधिकारी के महज 26 पद हैं। उनका कहना है कि पदों की इस संरचना के कारण फार्मेसी अधिकारियों के लिए पदोन्नति के पर्याप्त अवसर नहीं बन पा रहे हैं।I
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