उत्तराखंड मौसम अपडेट: आज दून समेत सात जिलों में बारिश के आसार, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी

उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में शनिवार को मौसम बदलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून समेत सात जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। जबकि 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का भी अनुमान है।

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