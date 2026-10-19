उत्तराखंड मौसम अपडेट: मानसून की विदाई के बाद सुबह-शाम बढ़ने लगी ठंड, 23 अक्तूबर से बदलाव के आसार

पोस्ट मानसून बारिश थमने के साथ प्रदेश भर में अब सुबह-शाम ठंड बढ़ने लगी है। हालांकि दिन भर चटक धूप खिलने से पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम सुहाना बना हुआ है। उधर मौसम विज्ञान केंद्र की ओर जारी पूर्वानुमान के अनुसार सोमवार से मौसम शुष्क रहेगा।

आंकड़ों पर नजर डालें तो रविवार को दून का अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री अधिक 30.2 डिग्री दर्ज किया गया। जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री गिरावट के साथ 14.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ऐसा ही हाल प्रदेश के अन्य इलाकों में देखने को मिला।

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दिन भर चटक धूप खिलने से भले पहाड़ से लेकर मैदान तक दिन का तापमान सामान्य रहा। लेकिन रात को ओस गिरने से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। आने वाले दिनों में यह अंतर अधिक बढ़ने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 22 अक्तूबर तक प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा। इसके बाद 23 अक्तूबर से एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा।