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उत्तराखंड: मंत्री खजान दास का रेखा आर्य को लेकर बयान, कहा- पति पर लगाए आरोपों से इत्तेफाक नहीं रखते

Mon, 19 Oct 2026 06:08 PM IST
Alka Tyagi अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Mon, 19 Oct 2026 06:08 PM IST
सार

मंत्री खजान दास ने कहा कि ये बात अब सामने आ रही जब बच्चे बड़े हो गए। कहा कि इस तरह नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से यह ठीक नहीं है।

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Uttarakhand Minister Khajan Das statement regarding Rekha Arya says he does not agree with allegations
मंत्री खजानदास और मंत्री रेखा आर्या - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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कैबिनेट मंत्री खजान दास ने अपनी ही सरकार में मंत्री रेखा आर्य के द्वारा उनके पति गिरधारी लाल साहू पर लगाए गए आरोपों पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वह इससे इत्तेफाक नहीं रखते। कहा कि जाति सूचक या उत्पीड़न की बात वह नहीं मानते, क्योंकि ये सब पहले सोचना था।

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अब तक उन्होंने कोई उत्पीड़न नहीं किया और ये बात अब सामने आ रही जब बच्चे बड़े हो गए। उन्होंने कहा कि इस तरह नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से यह ठीक नहीं है।

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