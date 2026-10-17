उत्तराखंड: चुनावी तैयारी में जुटी कांग्रेस, अंकिता केस और मतदाता सूची समेत कई मुद्दों पर भाजपा को घेरेगी

आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस ने भाजपा को घेरने की रणनीति बनाई है। प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने 22 अक्तूबर से गढ़वाल व कुमाऊं में यात्रा निकालने का कार्यक्रम बनाया है। शुक्रवार को राजपुर रोड एक होटल में प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की।

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