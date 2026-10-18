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उत्तराखंड: संगठन को मजबूत करने में जुटी कांग्रेस, की जिला और विधानसभा प्रभारियों की घोषणा, देखें पूरी सूची

Sun, 18 Oct 2026 05:22 PM IST
Alka Tyagi अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Sun, 18 Oct 2026 05:22 PM IST
सार

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्षों को विभिन्न फ्रंटल संगठनों, विभागों एवं प्रकोष्ठों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

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Uttarakhand Congress announces district and assembly constituency in-charges Today
उत्तराखंड कांग्रेस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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उत्तराखंड में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिला एवं विधानसभा प्रभारियों की घोषणा की है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के अनुमोदन के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रभारियों की नियुक्ति की है। इसके साथ ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्षों को विभिन्न फ्रंटल संगठनों, विभागों एवं प्रकोष्ठों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

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प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव (संगठन) राजेंद्र सिंह भंडारी ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जल्द ही आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी दी जाएगी। इससे प्रदेशभर में पार्टी की गतिविधियों को गति देने और संगठनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

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