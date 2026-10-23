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उत्तराखंड: सीएम धामी ने दलेर मेहंदी से फाेन पर की बात, हालचाल जाना, घटनाक्रम पर भी हुई चर्चा

Fri, 23 Oct 2026 05:54 PM IST
Alka Tyagi अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Fri, 23 Oct 2026 05:54 PM IST
सार

बीते दिनों मंत्री सुबोध उनियाल के गायक दलेर मेहंदी के साथ मंच पर हुए विवाद के बाद अब सीएम धामी ने दलेर मेहंदी से फोन पर बात की है। 

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Uttarakhand CM Dhami spoke with Daler Mehndi over phone Talked about Controversy
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज गायक दलेर मेहंदी से फाेन पर बात की। उन्होंने उनका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने बीते दिनों हुए घटनाक्रम पर भी चर्चा की। 

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वहीं, गायक मीका सिंह से भी बीते दिन सीएम ने बात की थी। जिसके बाद आज मीका ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रति सम्मान जताया है। उन्होंने कहा कि दलेर मेहंदी से जुड़े मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से फोन किया था। मीका ने इसके लिए धामी का आभार व्यक्त किया।
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