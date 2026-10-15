उत्तराखंड: कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या का स्वास्थ्य बिगड़ा, अस्पताल में भर्ती, आज ही पति पर दर्ज कराई थी एफआईआर

उत्तराखंड: कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या का स्वास्थ्य बिगड़ा, अस्पताल में भर्ती, आज ही पति पर दर्ज कराई थी एफआईआर
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Thu, 15 Oct 2026 09:21 PM IST
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उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का अचानक स्वास्थ्य बिगड़ गया। उन्हें इंदर रोड स्थित केएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां उनकी जांच चल रही है।
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बता दें कि आज ही मंत्री आर्या ने अपने पति गिरधारी लाल साहू पर जालसाजी, जातिगत प्रताड़ना और जान से मारने का षडयंत्र रचने का आरोप लगाते हुए कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसके बाद उनका सोशल मीडिया पर रोते हुए वीडियो भी वायरल हुआ। इसके बाद शाम को मंत्री की तबीयत बिगड़ गई।
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