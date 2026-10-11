उत्तराखंड: 15 आवासीय परियोजनाएं तैयार, अंतिम चरण में पहुंचा काम, 12,856 को मिलेगा अपना घर

उत्तराखंड में पीएम आवास योजना के तहत 12,856 आवासीय परियोजनाएं तैयार हो गई हैं। इनकी फिनिशिंग व मूलभूत सुविधाओं का काम प्रक्रिया में है। एक से दो माह के भीतर ये आवास गरीबों को आवंटित कर दिए जाएंगे।

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अपर आवास आयुक्त डीपी सिंह ने बताया कि ढांचागत निर्माण कार्य पूरे हो गए हैं। अब अंतिम चरण का काम चल रहा है, जिसके लिए 31 अक्तूबर तक का लक्ष्य रखा गया है। सचिव आवास डॉ. आर राजेश कुमार ने बताया कि 15 आवासीय परियोजनाओं को पूरी प्राथमिकता पर पूरा कराया जा रहा है। अधिकारियों के स्तर से साप्ताहिक निगरानी की जा रही है।उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द पात्रों को इन आवासों का आवंटन कर दिया जाएगा। इनमें से कुछ परियोजनाओं(शिकारपुर-रुड़की) में पहले ही तैयारी करके कब्जा भी दिया जा चुका है। बची हुई सभी परियोजनाओं के आवास भी जल्द ही लाभार्थियों को सौंप दी जाएंगी।