फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Union Minister of state jitin prasada welcomed by ganesh joshi in uttarakhand

उत्तराखंड: केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद पहुंचे दून, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया स्वागत

Fri, 23 Oct 2026 02:25 PM IST
Renu Saklani अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Fri, 23 Oct 2026 02:25 PM IST
सार

केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद के उत्तराखंड पहुंचने पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्हें स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने वाले ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड के उत्पादों की किट भी भेंट की गई।

विज्ञापन
Union Minister of state jitin prasada welcomed by ganesh joshi in uttarakhand
जितिन प्रसाद का स्वागत करते गणेश जोशी - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री जितिन प्रसाद शुक्रवार को देहरादून पहुंचे। यहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पुष्पगुच्छ और शॉल भेंट कर उनका स्वागत किया।

विज्ञापन


ये भी पढे़ं...अंकिता हत्याकांड:  उर्मिला सनावर की मीडिया के सामने नार्को टेस्ट कराने की मांग, बोलीं-कई राजों से उठेगा पर्दा

विज्ञापन

इस दौरान गणेश जोशी ने जितिन प्रसाद को उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने वाले ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड के उत्पादों से तैयार किट भी भेंट की।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed