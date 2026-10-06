देहरादून: दिल्ली-दून हाईवे पर चेकपोस्ट के पास बेकाबू ट्रक ने पुलिस की गाड़ी को मारी जोरदार टक्कर, मची अफरातफरी

दिल्ली-दून हाईवे पर चेकपोस्ट के पास सोमवार रात बेकाबू ट्रक ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि पुलिस की यह गाड़ी आईआरबी की थी। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। दुर्घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

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