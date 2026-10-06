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देहरादून: दिल्ली-दून हाईवे पर चेकपोस्ट के पास बेकाबू ट्रक ने पुलिस की गाड़ी को मारी जोरदार टक्कर, मची अफरातफरी

Tue, 06 Oct 2026 10:22 AM IST
Renu Saklani अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Tue, 06 Oct 2026 10:22 AM IST
सार

दिल्ली-दून हाईवे पर सोमवार रात अचानक हुए हादसे से चेकपोस्ट के आसपास कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया। ट्रक की टक्कर के बाद पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और स्थिति संभाली, राहत की बात रही कि कोई हताहत नहीं हुआ।

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Uncontrolled truck hits police vehicle near checkpost on delhi-dehradun highway Uttarakhand news
ट्रक ने पुलिस की गाड़ी को मारी टक्कर - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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दिल्ली-दून हाईवे पर चेकपोस्ट के पास सोमवार रात बेकाबू ट्रक ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि पुलिस की यह गाड़ी आईआरबी की थी। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। दुर्घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

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हाईवे पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए वाहनों की रफ्तार नियंत्रित करने के लिए रंबल स्ट्रिप भी लगाई गई हैं। इसके बावजूद भारी वाहनों की तेज रफ्तार पर प्रभावी अंकुश नहीं लग पा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस हिस्से में रात के समय तेज गति से वाहन गुजरते हैं, जिससे हादसे का खतरा बना रहता है। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

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