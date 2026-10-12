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Dehradun News: रायपुर में दो लोगों से साइबर ठगी, 4.27 लाख रुपये हड़पे

Mon, 12 Oct 2026 06:35 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 06:35 PM IST
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Two people were cyber-cheated in Raipur
माई सिटी रिपोर्टर
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देहरादून। रायपुर थाना क्षेत्र में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के दो मामले सामने आए हैं। अज्ञात लोगों ने दो व्यक्तियों पर जाल में फंसाकर कुल 4.27 लाख रुपये की ठगी का आरोप लगाया है। दोनों मामलों में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
थाना प्रभारी संजीत कुमार ने बताया कि पहला मामला राजपुर रोड स्थित पुलिस कॉलोनी, कंडोली निवासी रचना सागर से जुड़ा है। उन्होंने रायपुर थाने में दी शिकायत में बताया कि वह ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार हुई हैं। अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें ऑनलाइन डराने या चोट पहुंचाने की धमकी देकर धोखाधड़ी की और उनसे 1,47,010 रुपये हड़प लिए।
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दूसरा मामला रायपुर रोड स्थित अधोईवाला निवासी छत्तर सिंह तोमर का है। उन्होंने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि अज्ञात व्यक्ति ने ऑनलाइन डराने-धमकाने के तरीके से उनके साथ धोखाधड़ी की। इस घटना में उन्हें 2,80,533 रुपये का नुकसान हुआ है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि धनराशि किन खातों में स्थानांतरित हुई। आरोपियों की पहचान और ठगी के पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।
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