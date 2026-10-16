फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Transport Department steps in to save the lives of cattle in the dark

Dehradun News: अंधेरे में मवेशियों की जान बचाने को उतरा परिवहन विभाग

Fri, 16 Oct 2026 06:35 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Fri, 16 Oct 2026 06:35 PM IST
विज्ञापन
Transport Department steps in to save the lives of cattle in the dark
बल्लूपुर-पांवटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर अंधेरे में मवेशियों के कारण होने वाले हादसों को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने शुक्रवार को मटक माजरी में रिफ्लेक्टर अभियान चलाया। अभियान के तहत 50 पशुओं को चमकदार रिफ्लेक्टर बेल्ट पहनाई गई और उनके सींगों पर लाल रिफ्लेक्टर टेप लगाए गए। साथ ही 30 डेरों के मुखियाओं को रिफ्लेक्टर जैकेट वितरित की गईं।
विज्ञापन


राजमार्ग पर सुबह और देर शाम पशुओं को सड़क से ले जाने के दौरान दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। कम रोशनी में पशु दूर से दिखाई नहीं देने के कारण तेज रफ्तार वाहनों से टकरा जाते हैं। इससे पशुओं के साथ वाहन चालकों की जान भी खतरे में पड़ जाती है। इन हादसों को देखते हुए परिवहन विभाग ने पशुओं और भारी वाहनों की दृश्यता बढ़ाने के लिए यह पहल की है। ताकि रात में वाहनों की रोशनी पड़ने पर पशु दूर से दिखाई दे सकें। डेरों के मुखियाओं को सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक किया गया।
विज्ञापन


पशुओं को सुबह जल्दी और देर शाम सड़क से ले जाते समय विशेष सावधानी बरतें। रिफ्लेक्टर लगाने से अंधेरे में पशु दूर से दिखाई देंगे और दुर्घटनाओं का खतरा कम होगा। पशुपालक अपने पशुओं की सुरक्षा के लिए रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल करें और उन्हें सड़क पर लावारिस न छोड़ें। - अनिल सिंह नेगी, एआरटीओ प्रवर्तन, विकासनगर
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed