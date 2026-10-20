Dehradun News: चकराता में सड़क से नीचे गिरी पर्यटकों की कार, दो घायल

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- बिहार के समस्तीपुर निवासी मानस के सिर में गंभीर चोट, हायर सेंटर किया गया रेफरसंवाद न्यूज एजेंसीचकराता। नवीन चकराता से राजकीय गुलाब सिंह महाविद्यालय जाने वाले मोटर मार्ग पर मंगलवार को पर्यटकों की एक कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गिर गई। हादसे में कार सवार दो पर्यटक घायल हो गए। इनमें से एक युवक के सिर में गंभीर चोट आने पर उसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है, जबकि दूसरे युवक को मामूली चोटें आई हैं।वरिष्ठ उपनिरीक्षक कृष्ण कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस को मंगलवार को नवीन चकराता मार्ग पर कार दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने कार सवार दोनों घायल युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला और 108 एंबुलेंस की मदद से तत्काल चकराता के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया।अस्पताल में चिकित्सकों ने दोनों घायलों का प्राथमिक उपचार किया। एसएसआई ने बताया कि हादसे में बिहार के समस्तीपुर जिला निवासी मानस मोहन के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। उनकी स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया है। वहीं, हादसे में उत्तर प्रदेश के बलिया निवासी रवि प्रताप सिंह को सामान्य चोटें आई हैं। पुलिस फिलहाल दुर्घटना के कारणों की जानकारी जुटाने में लगी है।