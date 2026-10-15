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Dehradun News: शबरी मिलन, राम-सुग्रीव मित्रता और बाली वध का हुआ मंचन

Thu, 15 Oct 2026 07:09 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Thu, 15 Oct 2026 07:09 PM IST
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The meeting with Shabari, the friendship between Rama and Sugriva,
- विकासनगर में चल रही लीलाओं में दर्शकों को भक्ति, मित्रता और धर्म विजय का मिला संदेश
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फोटो...
संवाद न्यूज एजेंसी
विकासनगर। क्षेत्र में चल रही रामलीलाओं में शबरी मिलन, राम-सुग्रीव मित्रता, बाली वध, सीता हरण और संपाति उद्धार के प्रसंगों का मंचन किया गया। कलाकारों ने प्रभावशाली अभिनय से रामायण के प्रसंगों को जीवंत किया। दर्शकों को भक्ति, मित्रता और धर्म की विजय का संदेश मिला।
चौक बाजार विकासनगर की रामलीला समिति ने शबरी मिलन, राम-सुग्रीव मित्रता और बाली वध के प्रसंग प्रस्तुत किए। श्रीराम ने शबरी की भक्ति से प्रसन्न होकर सच्चे प्रेम और समर्पण का महत्व बताया। उन्होंने बाली का वध कर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। सरस्वती कला मंच की रामलीला में रावण की ओर से सीता को लंका ले जाने और अशोक वाटिका में रखने का दृश्य दिखाया गया। इसके बाद शबरी मिलन और बेर ग्रहण करने का भावपूर्ण मंचन हुआ। शबरी ने राम को सुग्रीव से सहायता लेने का मार्ग सुझाया।
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नेहरू मार्केट डाकपत्थर की रामलीला में राम-शबरी मिलन, राम-हनुमान मिलन, सुग्रीव मित्रता, बाली वध और संपाति उद्धार के प्रसंग दिखाए गए। संपाति से सीता के लंका में होने की जानकारी मिलने पर वानर दल में उत्साह का संचार हुआ। चौक बाजार की रामलीला में समिति अध्यक्ष संजय गुप्ता, नीरज अग्रवाल और विपुल मुसला सहित कई सदस्य मौजूद रहे। सरस्वती कला मंच की रामलीला में ब्लॉक प्रमुख नारायण ठाकुर, नवनीत वर्मा और रविंदर सैनी उपस्थित रहे। नेहरू मार्केट डाकपत्थर की रामलीला में सचिव पंकज नैथानी, विपिन मनोडी और मायाराम डौंडियाल समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
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