फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   The Commission has allotted symbols to three parties for the elections.

Dehradun News: चुनाव के लिए आयोग ने तीन दलों को आवंटित किए चिह्न

Fri, 16 Oct 2026 02:23 AM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:23 AM IST
विज्ञापन
The Commission has allotted symbols to three parties for the elections.
देहरादून। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत राज्य में पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए साझा चुनाव चिह्नों (कॉमन सिंबल) का आवंटन कर दिया है। आयोग ने इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड को निर्देश जारी किए हैं।
विज्ञापन

आयोग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, राज्य की सभी विधानसभा सीटों के लिए तीन दलों को साझा चुनाव चिह्न आवंटित किए गए हैं। उत्तराखंड क्रांति दल को कुर्सी, जन निर्माण पार्टी को केतली और अपनी जनता पार्टी को ट्रक का चुनाव चिह्न दिया गया है। यह आवंटन केवल आगामी विधानसभा चुनाव 2027 तक ही प्रभावी रहेगा और चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद दल इस साझा चिह्न का उपयोग नहीं कर सकेंगे।
विज्ञापन


---
न्यूनतम पांच प्रतिशत उम्मीदवार उतारने होंगे
आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव चिह्न (आरक्षण व आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 10बी के तहत दलों को न्यूनतम पांच प्रतिशत विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने होंगे। यदि कोई दल इस न्यूनतम संख्या की शर्त को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसके प्रत्याशियों को यह साझा चुनाव चिह्न उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


--
अन्य प्रत्याशियों को आवंटन पर रोक
आयोग ने सभी रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में ये दल अपने उम्मीदवार उतारेंगे, वहां भूलवश भी यह चुनाव चिह्न किसी निर्दलीय या अन्य प्रत्याशी को न दिया जाए। हालांकि, जिन क्षेत्रों में ये पार्टियां अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगी, वहां इन चिह्नों को मुक्त चुनाव चिह्न (फ्री सिंबल) के रूप में अन्य प्रत्याशियों को आवंटित किया जा सकेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed