शीर्ष सुरक्षा विशेषज्ञ पर तंज कसना जनभावनाओं पर आघात : निशंक

विज्ञापन





देहरादून। पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर की गई टिप्पणी की निंदा की है। उन्होंने कहा कि एनएसए अजीत डोभाल उत्तराखंड के ऐसे वीर सपूत हैं, जिनकी पहचान किसी राजनीतिक पद से नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा और एकता के लिए समर्पित उनकी दशकों लंबी निष्कलंक राष्ट्रसेवा से बनी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस को यह भलीभांति समझना चाहिए कि देश के शीर्ष सुरक्षा विशेषज्ञ पर तंज कसना देवभूमि की जनभावनाओं पर गहरा आघात है। कहा कि गलवान घाटी की घटना के बाद सेना के मनोबल पर हमला तथा बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगना, यह सब कांग्रेस की संकीर्ण मानसिकता को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और उत्तराखंड के वीर सपूतों की राष्ट्र निर्माण में भूमिका को सम्मान देती है।