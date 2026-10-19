समाज कल्याण विभाग : उपनिदेशक का पद सृजित करने की तैयारी

विज्ञापन

--

--

--

--

विज्ञापन

विज्ञापन

उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने उपनिदेशक का पद सृजित करने के लिए समाज कल्याण मंत्री को पत्र लिखा था। पत्र में आयोग के अध्यक्ष संजय नेगी ने कहा, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं एससी, एसटी स्कूलों से संबंधित कार्य एवं अन्य योजनाओं के दायित्वों के निर्वहन के लिए विभाग में उपनिदेशक का एक अन्य पद सृजित किया जाए। जिस पर विभागीय मंत्री ने अपर निदेशक का एक पद समाप्त करने एवं उप निदेशक का पद सृजित करने के निर्देश दिए हैं। बताया गया है कि विभाग में संवर्ग से बाहर के एक अधिकारी को लाभ देने के उप निदेशक का पद सृजित कर इनके पदों की संख्या चार से बढ़ाकर पांच किया जा रहा है।विभाग में अपर निदेशक का पद समर्पित नहीं किया जाएगा, इस संबंध में मेरे जिस निर्देश की बात की जा रही है उसमें यह लिपिकीय त्रुटि है। जिसे संशोधित किया जाएगा। हालांकि उप निदेशक का एक पद सृजित किया जाएगा। -खजानदास, मंत्री समाज कल्याण