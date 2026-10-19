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समाज कल्याण विभाग : उपनिदेशक का पद सृजित करने की तैयारी

Mon, 19 Oct 2026 02:31 AM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 02:31 AM IST
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Social Welfare Department: Preparations underway to create the post of Deputy Director
देहरादून। समाज कल्याण विभाग में उपनिदेशक का पद सृजित करने की तैयारी है। विभागीय मंत्री खजानदास ने निदेशक समाज कल्याण को अपर निदेशक के दो में से एक पद को समाप्त करने एवं उपनिदेशक का पद सृजित करने के निर्देश दिए हैं। इससे विभाग में उपनिदेशक के पदों की संख्या चार से बढ़कर पांच हो जाएगी जबकि अपर निदेशक का विभाग में एक ही पद रह जाएगा।
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उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने उपनिदेशक का पद सृजित करने के लिए समाज कल्याण मंत्री को पत्र लिखा था। पत्र में आयोग के अध्यक्ष संजय नेगी ने कहा, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं एससी, एसटी स्कूलों से संबंधित कार्य एवं अन्य योजनाओं के दायित्वों के निर्वहन के लिए विभाग में उपनिदेशक का एक अन्य पद सृजित किया जाए। जिस पर विभागीय मंत्री ने अपर निदेशक का एक पद समाप्त करने एवं उप निदेशक का पद सृजित करने के निर्देश दिए हैं। बताया गया है कि विभाग में संवर्ग से बाहर के एक अधिकारी को लाभ देने के उप निदेशक का पद सृजित कर इनके पदों की संख्या चार से बढ़ाकर पांच किया जा रहा है।
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विभाग में अपर निदेशक का पद समर्पित नहीं किया जाएगा, इस संबंध में मेरे जिस निर्देश की बात की जा रही है उसमें यह लिपिकीय त्रुटि है। जिसे संशोधित किया जाएगा। हालांकि उप निदेशक का एक पद सृजित किया जाएगा। -खजानदास, मंत्री समाज कल्याण
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